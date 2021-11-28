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Новости Голодомор. День памяти
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Преступления Голодомора слишком долго скрывали от мира, каждый из нас ответственен за то, чтобы теперь не допустить забвения, - Трюдо

Преступления Голодомора слишком долго скрывали от мира, каждый из нас ответственен за то, чтобы теперь не допустить забвения, - Трюдо

Премьер-министр Канады в День памяти жертв Голодомора призвал сограждан вспомнить о значительном вкладе украинской диаспоры в укрепление страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слишком долго массовые преступления Голодомора скрывали от мира и отрицали. Сейчас каждый из нас ответственен за то, чтобы не допустить забвения этой темной страницы истории и продолжать борьбу за права человека и демократию, когда они находятся под угрозой", - сказал Джастин Трюдо по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

Он подчеркнул, что организованный Сталиным Голодомор имел целью установить полный контроль над Украиной, сломать волю людей и стереть их идентичность, однако украинцы выстояли.

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"Выносливость украинского народа, сохранение своей культуры, языка и идентичности является подтверждением его мужества и силы", - отметил глава правительства Канады.

Трюдо призвал сограждан почтить жертв Голодомора и вспомнить о значительном вкладе украинских канадцев в укрепление страны. "Я также подтверждаю непреклонную преданность Канады суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", - подытожил премьер-министр.

Как сообщалось, Канада стала первым государством после Украины, признавшим Голодомор актом геноцида украинцев - еще в 2008 году. С тех пор в Канаде на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора.

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Голодомор (1055) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+8
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Бо це зовсім не веселе.
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28.11.2021 06:00
+8
Привет , Ведана. Спасибо украинской диаспоре за поддержку.
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28.11.2021 06:22
+7
Президенти они все разные. Вот продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По заявлению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. И несмотря на то что до этого 28 ноября 2006 г. Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 г. в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х г. XX века является геноцидом украинского народа», а его вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 г. в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым кто начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа этот ...резидент кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления этого продажного холуя паРаши 28 апреля 2010 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила признание Голодомора в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х г. геноцидом украинского народа....
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28.11.2021 06:22
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Бо це зовсім не веселе.
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28.11.2021 06:00 Ответить
Привет , Ведана. Спасибо украинской диаспоре за поддержку.
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28.11.2021 06:22 Ответить
Президенти они все разные. Вот продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По заявлению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. И несмотря на то что до этого 28 ноября 2006 г. Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 г. в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х г. XX века является геноцидом украинского народа», а его вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 г. в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым кто начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа этот ...резидент кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления этого продажного холуя паРаши 28 апреля 2010 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила признание Голодомора в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х г. геноцидом украинского народа....
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28.11.2021 06:22 Ответить
Так саме деякі країни Європи й купували те зерно яке забирали в українців,прирікаючи їх на голодну смерть...
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28.11.2021 06:36 Ответить
По словам фюрера Сталіна в країні "побєдівшєго пролетар'ята" все було просто чудово... тільки перевірити це було неможливо, бо країна була повністю закрита для закордонних гостей
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28.11.2021 11:26 Ответить
Очень давно смотрел, уж не помню названия, совдеповский кинофильм про их "дипломатов". Последние там договорились о поставке паровозов в обход санкций непризнаной "стране" живодеров-большевиков.
С германией. С фирмой сименс, если не ошибаюсь.
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28.11.2021 12:23 Ответить
Обратите внимание на Украину, сейчас реально Голодомор, люди денег не видят по пол года
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28.11.2021 06:54 Ответить
Пора создавать трибунал по рашкованским преступлениям
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28.11.2021 10:14 Ответить
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом українського народу наступні держави: Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Литва, Латвія, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, США, Угорщина, Україна. Будь яка влада в Україні повинна робити все можливе для визнання Голодомору геноцидом в УСІХ країнах світу.
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28.11.2021 11:30 Ответить
А ещё бы список стран, которые слышать об этом не хотят.
Человеколюбцы...
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28.11.2021 17:36 Ответить
Целенаправленно не признают Голодомор те, кто его организовал.
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28.11.2021 17:37 Ответить
В 1933 году в фашистской Германии был неурожай. Гестапо (у живших при СССР холодок по коже: это те самые изуверы, что в черной форме, череп и кости на фуражке) докладывало фюреру, что из-за нехватки зерна булочники подняли цены на хлеб, население недовольно. Бесноватый тут же распорядился увеличить импорт зерна...
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28.11.2021 15:54 Ответить
Если бы Гитлер ввёл продразвёрстку - долго бы он продержался ?
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28.11.2021 17:34 Ответить
 
 