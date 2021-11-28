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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ

Как отмечается, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 456 человек;
  • летальных исходов – 400;
  • поправилось – 10 270 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 422 023 человека;
  • поправилось – 2 910 237 человек;
  • летальных исходов – 85 117;
  • проведено ПЦР-тестировань – 15 819 249.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели 01

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Вакцинация повреждает мозг!
В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
После второй дозы у многих проявляются истерики.
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28.11.2021 09:13
+11
Мне кажется, что ты не очень умный. Всегда изолировали больных, а не невакцинированных. До ковида. Тебе похоже вакцину вкололи в голову с размаху несколько раз
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28.11.2021 10:18
+10
Кому надо - пусть колет себе что хочет.
А выкручивать руки, не пуская в метро и увольняя с работы -
это точно не забота о здоровье людей.
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28.11.2021 09:09
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Правила форума Совет форумчан
- Куме! А Ви чули новину про "ковід"?
- Яку?
- Медики виявили що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам'яттю.
- І що? "Антиваксери", захворівши , починають забувать про "чіпування" та отруєння організму світовими змовниками і до них починає доходить необхідність вакцинації?

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28.11.2021 08:29 Ответить
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28.11.2021 09:31 Ответить
Тут важливо не те скільки померло , а те що всі померлі були не вакцинованими.
Це головне . Бо ситуація постійно буде тільки покращуватися , завдяки стрімкому зменшенню кількості антиваксерів.
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28.11.2021 08:55 Ответить
В Израиле все умершие тоже были невакцинированы ?
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28.11.2021 09:14 Ответить
Антиваксер запорєбріковий, хто тебе буде слухати, якщо ти таку діч несеш. Вас ольгинців з притулку для розумово відсталих набирають, в першому класі вас навчають писати матюки, а у другому вже беруть у бригаду ботів.

Ще раз запитую, як ти залишаєш коментарі, якщо у твоєму акаунті 404?
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28.11.2021 13:11 Ответить
давайте бути точними..Щоб антиваксери не мали аргументів!

3-6 відсотка госпіталізованих вакциновані.

але ліків від вірусів не існує.

лише вакцинація.
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28.11.2021 09:35 Ответить
Тут была статья про эффективность вакцинированния


если посчитать по той табличке что в статье, то
10-17 лет 0,6% вакцинированных составляют 17,6% госпитализированных
18-29 лет 32,4% вакцинированных составляют 18,2% госпитализированных
30-49 лет34,1% вакцинированных составляют 33,6% госпитализированных
50-64 лет 36,6 вакцинированных составляют 38,1 % госпитализированных
65+ лет 24,3% вакцинированных составляют 36,1% госпитализированных

Для Украины при вакцинации населения на 24 ноября 31,66% доля госпитализации вакцинированных составляет 34,5 %

так что вакцинированные в тяжелой форме болеют даже больше чем не вакцинированные
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28.11.2021 11:13 Ответить
Ты сам себе перечишь! Ты написал статистику где вакцинированные болеют меньше чем невакцинированные. Штирлиц никогда не был так близко к провалу
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28.11.2021 12:18 Ответить
Природный иммунитет переболевших на порядок мощнее, сохраняется на долгие годы и готов к борьбе с новыми мутациями. Врач Анатолий Якименко даёт массу профессиональной информации на соём канале.
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28.11.2021 08:57 Ответить
Особенно "сильный" природный имунитет у пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Как правило, ковид - это последнее заболевание в их жизни.
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28.11.2021 09:02 Ответить
Кому надо - пусть колет себе что хочет.
А выкручивать руки, не пуская в метро и увольняя с работы -
это точно не забота о здоровье людей.
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28.11.2021 09:09 Ответить
ККУ. Статья 130
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28.11.2021 09:15 Ответить
чтоб тебя специально никто не заразил - ходи в маске, а лучше вообще не ходи никуда.
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28.11.2021 09:50 Ответить
лепрозории не так работают) в резервации всех антиваксеров, пусть там и заражают друг друга
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28.11.2021 10:00 Ответить
Мне кажется, что ты не очень умный. Всегда изолировали больных, а не невакцинированных. До ковида. Тебе похоже вакцину вкололи в голову с размаху несколько раз
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28.11.2021 10:18 Ответить
Ловко ты сбрил железным аргументом не разумного!
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28.11.2021 16:18 Ответить
конечно выгодно , один министр вон купил курточку за пол-лимона забыли что ли
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28.11.2021 09:45 Ответить
Вирус пройдёт сквозь всех! Колоть молодых не вижу смысла.
Родителей прмвил и брата с кардио стимулятором.
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28.11.2021 09:07 Ответить
є зміст,тому що вони активні перенощики,і "дельта" більше "заточена" на всі вікові категорії..
В США щепитимуть дітей. А в Україні щодня коронавірус виявляють в 1000 дітей
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28.11.2021 10:04 Ответить
Вирус и прошёл сквозь всех - как могло быть иначе ?
Просто есть много таких, кто делает себе и родным сертификат,
не вакцинируясь, но заставляя это делать других.
Знакомая политика.
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28.11.2021 09:12 Ответить
Вакцинация повреждает мозг!
В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
После второй дозы у многих проявляются истерики.
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28.11.2021 09:13 Ответить
Иди лечи мозги, кацапский бот
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28.11.2021 09:39 Ответить
А антиваксерам чего бояться? Там даже повреждать нечего.
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7181
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28.11.2021 10:29 Ответить
самый "плодотворный" и косящий людей ежедневно и еженощно, мутирующий под давлением и без, вирус - это вирус страха...
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28.11.2021 09:40 Ответить
Страх - идеальный товар для продажи.
Главное - обеспечить всемирный маркетинг.
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28.11.2021 09:57 Ответить
але ВИБІР Є!

вакцинація або реанімація!

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28.11.2021 10:07 Ответить
Значить померлі після вакцинації, померли від загострення хронічного захворювання яке аж ніяк не пов'язані з вакцинацією, просто так співпало так? А от коли загострилась хронічна хвороба під час ковіду, то це він 100% помер саме від ковіду??? Ну не ідіотизм?
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28.11.2021 09:53 Ответить
оргнiзм цiкава штука
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28.11.2021 10:04 Ответить
український МОЗ цікава штука.
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28.11.2021 10:05 Ответить
а шо моз нe так робить нiж моз-и iнших краiн?
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28.11.2021 11:20 Ответить
а віруси занадто малі,щоб від них помирали..

помирають власне від ускладнень..

ВІРУСИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ...
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28.11.2021 10:09 Ответить
при чому тут розмiр вiруса? хто тобi в голову насрав чи сам придумав?
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28.11.2021 11:21 Ответить
Когда гопники кого то хотят обдурить, а он не ведется, то его уже начинают запугивать что бы тот отдал ценность "за боюсь". Так и с вакцинами, в начале говорили, что они будут платными . Но оказалось что людей даже заставить все сложней и сложней. Запугивают увольнениями, ограничевают передвижение, делят на сорта, скоро штрафы придумают если не вакцинированн и т.д.
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28.11.2021 12:49 Ответить
 
 