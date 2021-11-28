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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 400 человек, зафиксировано 7 483 новых случая заражения, более 10 тыс. человек выздоровели
За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7483 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ
Как отмечается, также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 456 человек;
- летальных исходов – 400;
- поправилось – 10 270 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 422 023 человека;
- поправилось – 2 910 237 человек;
- летальных исходов – 85 117;
- проведено ПЦР-тестировань – 15 819 249.
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- Яку?
- Медики виявили що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам'яттю.
- І що? "Антиваксери", захворівши , починають забувать про "чіпування" та отруєння організму світовими змовниками і до них починає доходить необхідність вакцинації?
Це головне . Бо ситуація постійно буде тільки покращуватися , завдяки стрімкому зменшенню кількості антиваксерів.
Ще раз запитую, як ти залишаєш коментарі, якщо у твоєму акаунті 404?
3-6 відсотка госпіталізованих вакциновані.
але ліків від вірусів не існує.
лише вакцинація.
если посчитать по той табличке что в статье, то
10-17 лет 0,6% вакцинированных составляют 17,6% госпитализированных
18-29 лет 32,4% вакцинированных составляют 18,2% госпитализированных
30-49 лет34,1% вакцинированных составляют 33,6% госпитализированных
50-64 лет 36,6 вакцинированных составляют 38,1 % госпитализированных
65+ лет 24,3% вакцинированных составляют 36,1% госпитализированных
Для Украины при вакцинации населения на 24 ноября 31,66% доля госпитализации вакцинированных составляет 34,5 %
так что вакцинированные в тяжелой форме болеют даже больше чем не вакцинированные
А выкручивать руки, не пуская в метро и увольняя с работы -
это точно не забота о здоровье людей.
Родителей прмвил и брата с кардио стимулятором.
В США щепитимуть дітей. А в Україні щодня коронавірус виявляють в 1000 дітей
Просто есть много таких, кто делает себе и родным сертификат,
не вакцинируясь, но заставляя это делать других.
Знакомая политика.
В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
После второй дозы у многих проявляются истерики.
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7181
Главное - обеспечить всемирный маркетинг.
вакцинація або реанімація!
помирають власне від ускладнень..
ВІРУСИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ...