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Новости Война
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Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба

Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба

Россия стремится провалить Минские договоренности. Таким образом, Москва хочет обеспечить себе свободу действий.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала Минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользу.

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь", - заявил Кулеба.

Он отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", - сказал министр.

Читайте также: Украина призывает международных партнеров работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, - Кулеба

россия (95365) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Ідіот - це ТИ!!! Бо саме Мінські угоди (підписані у найважчий для України час) зв"язали по руках і ногах Росію і зупинили її наступ на Донбасі та переростання війни у відкриту повномасштабну фазу! Після підписання цих угод (якби Росія пішла у наступ) вона-б офіційно заявила про війну проти України і визнала (де-факто) себе "учасником конфлікту" і "агресором" А у нас і армії на той час не було і російські війська окупували без надлишкових зусиль мінімум половину України! А так - користуючись передишкою , ми відновили армію , розвернули вітчизняний ВПК , отримали матеріальну , грошову та дипломатичну підтримку Заходу
І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
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28.11.2021 09:01
+11
стоять, Казбек! Так их же подписал праклятыйпарашенка!
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28.11.2021 08:49
+11
Угоди підписані Порохом- добрі,а от доповнення підписані зрадником Зеленским - дійсно зрадницьки!

І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
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28.11.2021 08:54
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Министр прав , Минские договоренности сегодня действуют против России , которая не хочет , да и не может вьіполнить ключевьіе пунктьі соглашений , касающиеся безопасности.
Кулебе респект !
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28.11.2021 08:39 Ответить
))))за что тут респект кулебе?
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28.11.2021 09:35 Ответить
Кулеба ідіот,він певно не читав зрадницьких мінських угод які підписав Порох а згодом підтвердив Бубочка
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28.11.2021 08:43 Ответить
Угоди підписані Порохом- добрі,а от доповнення підписані зрадником Зеленским - дійсно зрадницьки!

І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
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28.11.2021 08:54 Ответить
Ідіот - це ТИ!!! Бо саме Мінські угоди (підписані у найважчий для України час) зв"язали по руках і ногах Росію і зупинили її наступ на Донбасі та переростання війни у відкриту повномасштабну фазу! Після підписання цих угод (якби Росія пішла у наступ) вона-б офіційно заявила про війну проти України і визнала (де-факто) себе "учасником конфлікту" і "агресором" А у нас і армії на той час не було і російські війська окупували без надлишкових зусиль мінімум половину України! А так - користуючись передишкою , ми відновили армію , розвернули вітчизняний ВПК , отримали матеріальну , грошову та дипломатичну підтримку Заходу
І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
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28.11.2021 09:01 Ответить
наступление остановила армия, а не какие то там писульки.
и согласилась рашка их подписать только когда поняла, что война проиграна
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28.11.2021 09:19 Ответить
А ДЕ ти бачив АРМІЮ у 2014-му? Ти "армію" бачиш тільки по телевізору а інші бачили її такою яка вона була тоді насправді!
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28.11.2021 09:30 Ответить
Замполит Холодньій , армии у Украиньі в 2014г "не бьіло" , зато генералов бьіло , как грязи. Да и вьі исправно получали немаленькую военную пенсию . Парадокс ?
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28.11.2021 10:05 Ответить
Была только мотивация---а армии не было запросто лет за 10 до этого уже. Если бы не добровольцы, волонтёры и народ---шваль бы с севера пошла свободно. Отдельные в\ч и отдельные офицеры конечно взяли тогда на себя тоже много. А вот вся верхушка МО просто провалила всё не проваленое накануне но много лет. Когда народ встаёт на защиту своей страны массово, это и заставляет врага задуматься. Тогда сработало и сейчас работает.
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28.11.2021 19:10 Ответить
Яр, а те що підписане треба виконувати?
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28.11.2021 10:58 Ответить
Мені цікаво - ти дійсно "недоганяючий"? Чи вирішив у мене "в сраці поколупаться"? Коли угода підписана з нормальним партнером - ТАК! А якщо з "неадекватом" - то все залежить від ситуації! От тільки "балабанить" при цьому на весь світ - не обов"язково!
Куме! Чим відрізняється великосвітська шалава від "трьохрубльовки" з підворіття?
- "Галантерейним обхождєнієм"! З великосвітською шалавою можна вести себе так само як і "трьохрубльовкою" - однак не варто напряму називать деякі речі своїми іменами!
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28.11.2021 11:21 Ответить
точно!...той що підписане не виконує і є сама справжня шалава!
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28.11.2021 12:35 Ответить
Я зрозумів! Ти прийшов щоб "поколупаться у мене у сраці"! Сумніваюся що ти отримуєш від цього задоволення!
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28.11.2021 14:28 Ответить
якщо немає аргументів необов"язково хамити
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28.11.2021 15:09 Ответить
А я не "хамив" Я просто "констатував факт"! Ти вирішив "повумнічать"? Я тобі відповів "у тому ж ключі" Я не винен що тобі не сподобалася моя відповідь (прямо по Дюма: "Не пробуйте отримать відповіді на всі питання - вони можуть вам не сподобаться!")
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28.11.2021 15:16 Ответить
А по закону робили не пробовували ? Військовий стан , мобілізація , утворення Ставки , офіційний статус війни ? Озброєння на складах вистачало . Але як тоді торгувати ? І якщо власного народу , тим більше зі зброєю боїшся більше , ніж Путіна.
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28.11.2021 13:31 Ответить
"Стратиг"!!! І де ти був у 1940-му! Ти-б Манергейму дав пораду йти на Москву!
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28.11.2021 14:16 Ответить
Кулеба зовсім не на своєму місті. Що йому шмаркля говорить, те він і робить. Своєї клепки геть нема.
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28.11.2021 08:44 Ответить
стоять, Казбек! Так их же подписал праклятыйпарашенка!
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28.11.2021 08:49 Ответить
первые минские соглашения в сентябре 2014-го подписывал кучма, а вторые в феврале 2015-го - парашник
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28.11.2021 12:44 Ответить
Кулеба лось робить,ще ббільше робить Порошенко.
А що робить Зелене наволочь? Перелякане відкриває кримінальні справи проти тих,хто боронить країну!
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28.11.2021 08:49 Ответить
он бы давно нас сдал кацапам если бы у него получилось сформулировать текст капитуляции
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28.11.2021 09:59 Ответить
дало велику свободу дій/Типа Путин связан минскими соглашениями по рукам и ногам.Специалист в математике доказывает другое. Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина/ Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, - Зеленский
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28.11.2021 08:49 Ответить
Минские соглашения не могут запретить уничтожать с помощью Байрактаров находящуюся в "серой зоне" бронетехнику, потому, что согласно этим же Минским соглашениям "ихтамнет".
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28.11.2021 09:00 Ответить
неадекватний зєблан і створене ним ОЗУ керується каломойським. Жодна високопосадова дупа не є самостійною. Але це дуже важко вбити в зєлені плисняві мізки((((
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28.11.2021 09:03 Ответить
Вот дурачина, позорные Минские соглашения, это капитуляция и в случае их выполнения приведёт к развалу Украины. Когда читаю высказывания этих идиотов у власти, становится страшно за страну.
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28.11.2021 09:10 Ответить
БРЕДЯТИНА!
Рашка давным давно подтерлась этими бумажками и совершенно не обращает на них внимания!
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28.11.2021 09:31 Ответить
Что же там такого хорошего для Украины в минских договорняках, где практически фиксируется отход ордло вместе с двумя областными центрами Луганском и Донецком под контроль кремля? И только негативная реакция на эти договорняки украинского общества не позволила воплотить их в жизнь в 2015 году. Что все уже забыли протест и гранату под Верховной Радой?
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28.11.2021 09:37 Ответить
Хорошего в них только то, что Украина получила время на восстановление. А раненый зверь опасен вдвойне. Сейчас это понимаю и в кремле. Понимают и боятся теперь.
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28.11.2021 09:48 Ответить
Головне, що після гранатного протесту тодішнє керівництво проявило гнучкість і остаточно перейшло на позиції справжнього патріотизму.
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28.11.2021 09:49 Ответить
И об этом . 13% нарида Украины до сих пор убеждены, что являются гражданами несуществующей страны - Советского Союза. Еще 39% мечтают, чтобы советский гулаг вернулся. И можно было бы просто посочувствовать этим людям, которые каждый день просыпаются и засыпают с чувством ненависти к стране, в которой живут, если бы не одно но. Мы живем рядом с ними и ....
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28.11.2021 10:15 Ответить
Алиев тридцать лет терпел свои Минские угоды, пока не выкинул немцев и французиков на мороз. Зачем врать и изобретать велосипед, это все уже было. Наша сраная элитка, что зеленая, что шоколадная, вся в парадигме ссаных пораженцев.
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28.11.2021 10:19 Ответить
Хіба росія їх ще не провалила? А у чому тоді полягає виконання Мінських угод росією на погляд Кулеби?
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28.11.2021 10:29 Ответить
А дибіли досі лаять Петра за ті в край не вигідні для Мордору умови...
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28.11.2021 10:59 Ответить
Розвязало б руки? А рашку сдерживают какие-то договоры и обязательства, они их выполняют?
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28.11.2021 11:39 Ответить
Минские соглашения, безусловно, крайне не выгодны Украине, более того, по-моему, они просто не выполнимы. Для этого они и подписывались.
Напомню, что минские соглашения подписывались после поражения под Дебальцево и под угрозой масштабного разгрома. При обсуждении этих соглашений Порошенко несколько раз выходил из комнаты совещаний и звонил а Киев - справлялся как ситуация на фронте. Меркель и Олланд были заинтересованы лишь в возможно скорейшей ликвидации уже крупномасштабного конфликта рядом с границами ЕС. Минские соглашения продиктовал Путин. Порошенко не виноват - ему ничего другого не оставалось, но после того, как непосредственная военная опасность миновала, украинские политики внимательно прочитали, что они подписали, схватились за голову и решили потиху саботировать минские соглашения.
Вот это России и надо было! Россия хотела сохранения "тлеющего" конфликта на Данбассе как гарантии того, что Украину не примут ни в ЕС, ни в НАТО. Западники прекрасно поняли (а может, до них и довели), что в случае реальных шагов по присоединению Украины к ЕС или к НАТО, "тлеющий" конфликт моментально перестанет быть тлеющим. Это им надо? И что? Вас когда обещают принять в ЕС или в НАТО? Что, уже и не обещают? Вот, вот.
Виктор Ющенко недавно охарактеризовал Россию, как "страну с опасно эффективной дипломатией". Виктор Андреевич хорошо знаком с вопросом - имеет опыт.
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28.11.2021 12:38 Ответить
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:02 Ответить
 
 