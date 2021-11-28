Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба
Россия стремится провалить Минские договоренности. Таким образом, Москва хочет обеспечить себе свободу действий.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала Минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользу.
"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь", - заявил Кулеба.
Он отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".
"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", - сказал министр.
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Кулебе респект !
І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
и согласилась рашка их подписать только когда поняла, что война проиграна
Куме! Чим відрізняється великосвітська шалава від "трьохрубльовки" з підворіття?
- "Галантерейним обхождєнієм"! З великосвітською шалавою можна вести себе так само як і "трьохрубльовкою" - однак не варто напряму називать деякі речі своїми іменами!
А що робить Зелене наволочь? Перелякане відкриває кримінальні справи проти тих,хто боронить країну!
Рашка давным давно подтерлась этими бумажками и совершенно не обращает на них внимания!
Напомню, что минские соглашения подписывались после поражения под Дебальцево и под угрозой масштабного разгрома. При обсуждении этих соглашений Порошенко несколько раз выходил из комнаты совещаний и звонил а Киев - справлялся как ситуация на фронте. Меркель и Олланд были заинтересованы лишь в возможно скорейшей ликвидации уже крупномасштабного конфликта рядом с границами ЕС. Минские соглашения продиктовал Путин. Порошенко не виноват - ему ничего другого не оставалось, но после того, как непосредственная военная опасность миновала, украинские политики внимательно прочитали, что они подписали, схватились за голову и решили потиху саботировать минские соглашения.
Вот это России и надо было! Россия хотела сохранения "тлеющего" конфликта на Данбассе как гарантии того, что Украину не примут ни в ЕС, ни в НАТО. Западники прекрасно поняли (а может, до них и довели), что в случае реальных шагов по присоединению Украины к ЕС или к НАТО, "тлеющий" конфликт моментально перестанет быть тлеющим. Это им надо? И что? Вас когда обещают принять в ЕС или в НАТО? Что, уже и не обещают? Вот, вот.
Виктор Ющенко недавно охарактеризовал Россию, как "страну с опасно эффективной дипломатией". Виктор Андреевич хорошо знаком с вопросом - имеет опыт.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"