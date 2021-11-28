Два больших десантных корабля Балтийского флота РФ зафиксированы в Средиземном море, - журналист Клименко
Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что в Средиземном море зафиксировано 2 больших десантных корабля Балтийского флота РФ - БДК "Королев" (130) и БДК "Минск" (127).
Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"5 дней назад они были у северо-восточного побережья Алжира. Если никуда не заходили – скоро можем увидеть их в Черном море. Там что-то примерно 1500 миль или чуть больше – это 5-7 дней", - отмечает он.
Клименко также напоминает, что во время апрельского обострения 2021 года в Черное море заходили 4 БДК: 2 Северного флота и 2 Балтийского флота РФ. Находились в Черном море с 17.04.2021 по 07-11.07.2021.
"Кроме того, есть сообщения, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море. Повышение ставок продолжается", - добавил он.
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так что чем быстрее этого клована оправим под следствие за гос.измены и развал ВСЕХ отраслей в Украине (включая военный бюджет!) - тем лучше для Украины.
Или вам подоляк советует подождать пока зеЛох доведет развал до нужной расеи кондиции?
маємо негайно поновити на чолі ВСУ Гетьмана !
А нам прийдеться далі битись з ордою; хто діванно, хто зі броєю.
А козаки 25% завжди відстоювали свободу і ставали на захист закриваючи собою всіх, в тому числі і ту чернь що навибирала дурнів. Хіба що чернь тоді право голосу не мала окрім так званих "Чорних рад" тому частіше допомагала козакам в їх походах, аніж самовільно щось робила. А зараз чернь не обов'язково це біднота- це можуть бути доволі забезпечені люди але аполітичні #мояхатаскрайнюки або з ментальністю малороса-хохла. А козаків звели на маргінес, принаймні до Майдану було так
там рузьке много-значіт 'рузьке інтєрєси'
Путин решил дёрнуться в ответ на американские корабли, вошедшие в Чёрное море.
Целее будут - руккожопость экипажей никто не отменял.
А два дні тому 70% тендерів відмінили.
Якщо це не диверсія і зрада то тоді що?
пока не поздно....
Ніфіга не видно що якось готуємось чинити спротив. Ті навчання десятків водолазів з парашутистами що висвітлюються на Думській - не зараховуються. навали вони не зупинять. потрібні навчання бригад на полігонах
Булочку постарався.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"