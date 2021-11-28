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Новости Война
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Войска РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории в районе Золотого и Молодежного, - отчет

Войска РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории в районе Золотого и Молодежного, - отчет

Утром 27 ноября вооруженные формирования РФ в Луганской области не пропустили два патруля СММ на оккупированную территорию. Оба патруля Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 27 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Первый запрет доступа произошел в 09:10 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе н.п. Золотое. Второй запрет доступа состоялся в 11:10 на блокпосте вооруженных формирований на автодороге Т0504, ориентировочно в 1,5 км на юго-запад от Молодежного. В обоих случаях члены вооруженных формирований мотивировали это "приказами от своих командиров". В первом случае они также сослались на "отсутствие гарантий безопасности", - сказано в отчете.

Кроме того, ранее утром, в 08:40, на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от южного края участка разведения в районе Золотого член вооруженных формирований не пропустил другой патруль Миссии на участок разведения, сославшись на "приказы от своих командиров". Этот патруль должен помочь проезду указанного патруля Миссии в неподконтрольные правительственные районы.

"Миссия вновь констатирует, что такие запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы", - отмечают в ОБСЕ.

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ОБСЕ (4871) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Тільки не потрібно висловлювань стурбованості, вже "приїлося".
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28.11.2021 09:13 Ответить
не буде стурбованості, буде занепокоєння))
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28.11.2021 09:29 Ответить
..Не буде занепокоєння, не буде КРАЙНЬОЇ стурбованості))
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28.11.2021 09:34 Ответить
А наблюдатели такие: "Вызываем подмогу - вертолёты и боевые дроны.
******** их, ребята, а мы поехали - нас не пустили."
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28.11.2021 09:34 Ответить
Экскурсия по аду. Видят, в двух котлах варятся грешники. Около одного котла - ватага чертей с вилами, а около другого - никого.
- Почему вы все у одного котла?
- Да тут евреи варятся. Стоит на секунду отойти, как они все собираются, подсаживают другдруга,один вылезет - других вытаскивает. Если их не сторожить - все разбегутся!
- А почему тогда второй котел не охраняете?
-Там варятся русские. Отличные ребята! Если один пробует удрать, другие его назад тащат:«Ты чё, лучше других быть хочешь?!»
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28.11.2021 13:07 Ответить
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:02 Ответить
 
 