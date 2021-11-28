Войска РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории в районе Золотого и Молодежного, - отчет

Утром 27 ноября вооруженные формирования РФ в Луганской области не пропустили два патруля СММ на оккупированную территорию. Оба патруля Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 27 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Первый запрет доступа произошел в 09:10 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе н.п. Золотое. Второй запрет доступа состоялся в 11:10 на блокпосте вооруженных формирований на автодороге Т0504, ориентировочно в 1,5 км на юго-запад от Молодежного. В обоих случаях члены вооруженных формирований мотивировали это "приказами от своих командиров". В первом случае они также сослались на "отсутствие гарантий безопасности", - сказано в отчете.

Кроме того, ранее утром, в 08:40, на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от южного края участка разведения в районе Золотого член вооруженных формирований не пропустил другой патруль Миссии на участок разведения, сославшись на "приказы от своих командиров". Этот патруль должен помочь проезду указанного патруля Миссии в неподконтрольные правительственные районы.

"Миссия вновь констатирует, что такие запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы", - отмечают в ОБСЕ.

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