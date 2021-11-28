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Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Германии и Италии
Врачи в Италии и ФРГ сообщили в субботу об обнаружении пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По сообщению итальянского телевидения, в Италии новый тип вируса обнаружили у вакцинированного от COVID-19 жителя региона Кампания. Недавно он посетил Мозамбик, а когда вернулся на родину, – получил положительный тест на "омикрон".
В ФРГ два пациента с новым штаммом, по сообщению европейских СМИ, обнаружены в Баварии. Ранее сообщалось, что штамм, вероятно, нашли и в земле Гессен.
Напомним, впервые "омикрон" был зафиксирован на юге Африки.
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+9 Zemer
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+7 Папєрєднік
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+6 Garry Grant
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Вибачте, але ж глобалізація захоплює світ.
той самий Сіменс мусить обслуговувати німецьке електронне обладнання по всьому світу...
Ххх
Ой! А шож теперь идиот по имени Ляшко(якобьі миристр) кукарекать будет?
правда пох совершенно где ты
У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі. Джерело:
Мутации вирусов происходят случайно, а дальше просто действуют факторы отбора.
Це дуже цікава обмовочка. У п'ятницю ще його хотіли назвати цю найновішу версію ню та волали, що нічого не знають про нього, а в суботу вже є тести і це нанебезпечніший штам **********.
Паніку нагнітають. Зараз цей мікрон всю дельту з новин викосить. З формулюваннями "може вакцини не діють," "може це найстрашніший з найстрашнішого."
час виявлення ІСНУЮЧОГО може бути від 0 до безкінечності(ніколи)
За роботу! Жені ж не можуть лише вдвох працювати, вони зазвичай підгавкують, за це їх і тримають.