Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Германии и Италии

Врачи в Италии и ФРГ сообщили в субботу об обнаружении пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По сообщению итальянского телевидения, в Италии новый тип вируса обнаружили у вакцинированного от COVID-19 жителя региона Кампания. Недавно он посетил Мозамбик, а когда вернулся на родину, – получил положительный тест на "омикрон".

В ФРГ два пациента с новым штаммом, по сообщению европейских СМИ, обнаружены в Баварии. Ранее сообщалось, что штамм, вероятно, нашли и в земле Гессен.

Напомним, впервые "омикрон" был зафиксирован на юге Африки.

Читайте также: В Великобритании из-за нового штамма коронавируса ужесточают карантинные ограничения