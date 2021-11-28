В ближайшее время Великобритания не будет вводить дополнительные санкции против "Северного потока-2", - посол Симмонс

Великобритания в ближайшем будущем не будет вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток 2".

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Великобритании понимают, что РФ может попытаться ослабить Украину и уже пытается это сделать многими способами.

"Это не только о военной силе, но и о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком 2", мы изначально предлагали отказаться от развития этого газопровода, потому что видели, как легко его можно использовать как оружие", - сказала Симмонс.

Дипломат отметила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против трубопровода в ближайшее время, поскольку их нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства.

При этом Мелинда Симмонс заверила, что для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависима, особенно от поставок российского газа.

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Посол считает, что для этого западные партнеры должны инвестировать в зеленую энергетику, которая может помочь Украине в долгосрочной перспективе.

"У Украины есть возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями, - рассказала Симмонс.