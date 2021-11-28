В ближайшее время Великобритания не будет вводить дополнительные санкции против "Северного потока-2", - посол Симмонс
Великобритания в ближайшем будущем не будет вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток 2".
Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в Великобритании понимают, что РФ может попытаться ослабить Украину и уже пытается это сделать многими способами.
"Это не только о военной силе, но и о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком 2", мы изначально предлагали отказаться от развития этого газопровода, потому что видели, как легко его можно использовать как оружие", - сказала Симмонс.
Дипломат отметила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против трубопровода в ближайшее время, поскольку их нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства.
При этом Мелинда Симмонс заверила, что для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависима, особенно от поставок российского газа.
Посол считает, что для этого западные партнеры должны инвестировать в зеленую энергетику, которая может помочь Украине в долгосрочной перспективе.
"У Украины есть возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями, - рассказала Симмонс.
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