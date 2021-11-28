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В ближайшее время Великобритания не будет вводить дополнительные санкции против "Северного потока-2", - посол Симмонс

В ближайшее время Великобритания не будет вводить дополнительные санкции против

Великобритания в ближайшем будущем не будет вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток 2".

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Великобритании понимают, что РФ может попытаться ослабить Украину и уже пытается это сделать многими способами.

"Это не только о военной силе, но и о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком 2", мы изначально предлагали отказаться от развития этого газопровода, потому что видели, как легко его можно использовать как оружие", - сказала Симмонс.

Дипломат отметила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против трубопровода в ближайшее время, поскольку их нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства.

При этом Мелинда Симмонс заверила, что для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависима, особенно от поставок российского газа.

Читайте также: Для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа, - посол Симмонс

Посол считает, что для этого западные партнеры должны инвестировать в зеленую энергетику, которая может помочь Украине в долгосрочной перспективе.

"У Украины есть возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями, - рассказала Симмонс.

Великобритания (4927) Газ (10223) россия (95365) санкции (11257) Северный поток (1449) Симмонс Мелинда (103)


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Блаблабла...обеспокоены...блаблабла...озабочены...блаблабла...ну что поделаешь..
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28.11.2021 10:12 Ответить
Суть виступу: інвестуйте в зєльоную єнергєтіку. А нащі інвестори прийдуть, щоб здирати з вас три шкури.
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28.11.2021 10:17 Ответить
главное - "оставить сообщение, после сигнала"
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28.11.2021 10:18 Ответить
Надоть россиянцам еще пару десятков граждан Британии отравить или вздернуть в душе. Тогда может что-то придет в голову сраным джентельменам.
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28.11.2021 10:21 Ответить
Короче, "ну вы тут держитесь". Англия - мощный и непоколебимый гарант моральной поддержки папуасов. За деньги
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28.11.2021 10:22 Ответить
Розумію обурення, але не слід недооцінювати британську дипломатію. Як варіант: сакції через цей поток вводити не будуть ("найближчим часом"), щоб росіяни його добудували, запустили, вклали купу грошей- а він виявився збитковим і непотрібним (як це експерти вважають).
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28.11.2021 10:38 Ответить
"Зеленую" єлектроєнергию нужно как можно скорее убрать с Єнергорьінка Украиньі , пока она его окончательно не добила , и направить на єкспорт - в виде "зеленого" водорода . Тут можно согласиться с г-жой Симмонс . Для єкспорта можно использовать вьіход ГТСУ на Венгрию .
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28.11.2021 10:40 Ответить
Дві зграї вовків загнали лосиху на лід,оточили,полягали і чекають,поки знесилена лосиха впаде...З нею вже все ясно,неясно з ними - хто перший буде рвати жертву...Тому на неї вже і не дивляться,скалять ікла одне на одного...
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28.11.2021 10:46 Ответить
Ничего личного, просто бизнес...
Чехам тоже так "помогали" при Адольфе...
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28.11.2021 12:09 Ответить
 
 