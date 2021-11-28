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Штамм COVID-19 "омикрон", вероятно, распространяется и в США, – ведущий инфекционист страны Фаучи
В США, возможно, уже циркулирует новый штамм COVID-19 "омикрон".
Об этом заявил накануне ведущий инфекционист страны Энтони Фаучи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не удивлюсь, если это так", – сказал он в эфире NBC.
По словам Фаучи, в США этот вариант коронавируса "еще не нашли". "Однако, когда вы имеете дело с так легко распространяющимся видом вируса, и когда он обнаружен в Израиле, Бельгии, других местах, то в результате штамм неизбежно начнут находить повсюду", - сказал он.
Фаучи призвал внимательно изучить штамм, чтобы убедиться, что он не представляет сильной угрозы для вакцинированных от COVID-19 и для тех, кто недавно перенес коронавирус.
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да и шпили вилли - работают в три смены ...
статистика моргів
Филипп Филиппыч,его сперли Шариков и Швондер,видать бухают в москальской подворотне...или в кафе на Арбате...
А це вже звіздець: "вивчити штам, щоб переконатися, що він не становить сильної загрози для вакцинованих від COVID-19 і для тих, хто нещодавно переніс коронавірус."
То він підказує висновки, які треба отримати?
Совпадение? Не думаю
Начни секвенировать на макрона и спад превратится в рост?
Просто может быть технологическая отсталость в этом смысле нам на руку? Может тут уже десятки штаммов появились и вымерли себе тихо, а у нас не было секвенатора до дельты, мы об этом не знали и жили себе без излишней паники?