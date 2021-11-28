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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба рассказал о трех элементах сдерживания агрессии РФ: Россия дважды подумает, прежде чем заплатить эту цену

Кулеба рассказал о трех элементах сдерживания агрессии РФ: Россия дважды подумает, прежде чем заплатить эту цену

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что существует три элемента сдерживания агрессии Российской Федерации союзниками Украины. Киев активно сотрудничает с западными партнерами.

Об этом глава МИД Украины заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Первый – уже прозвучал четкий политический сигнал. Второй – серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент – военная поддержка", – пояснил министр.

При этом он заверил, что вооружение украинской армии иностранными партнерами не приведет к эскалации конфликта.

"Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой. Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", – отметил Кулеба.

По его словам, Украина уже заключила контракты на поставку военной техники с несколькими странами Европы.

Читайте также: Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба

армия РФ (19057) россия (95365) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Кулеба,хочу тебя огорчить.россия никогда не думает о цене,она просто её платит своим пушечным мясом.А потом по всем углам кричит:-" Это наша земля,мы тут кровь проливали". Вы там не пугалками занимайтесь, а к войне готовьтесь.
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28.11.2021 11:15
+9
Есть 4-й элемент сдерживания }{уйла: Зеля с Дерьмаком летят в вертолёте всех бАмбить.
С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
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28.11.2021 11:09
+9
ситуация с роССией напоминает мне ситуацию из детства.
все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!

тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
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28.11.2021 11:22
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Шерлок Холмс сказал бы: "Очевидно, Ватсон!"

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28.11.2021 11:18 Ответить
Да, если в Украине олигархи начнут стравлять людей между собой, это может спровоцировать их. Будут воспринимать как сигнал к действию. Лучшего времени для врага не придумаешь.
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28.11.2021 11:20 Ответить
І не тільки олігархічні ботоферми, а й рашисти, один тут мені писав про голосування "Верховного Совета" маючи на увазі Верховну Раду. Йде масована атака для дестабілізації ситуації перед нападом рашистів та захопленням ще декількох областей: Херсонської, Запорізької, Одеської, Харківської....
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28.11.2021 11:41 Ответить
А о чем думали 73%, когда голосовали по приколу и "хуже не будет" ? Видимо о том же, о чем жители Донбасса, голосовавшие за дважды несидевшего в 2010-м. Но все эти люди ипродолжают искренне считать, что источником всех их проблем был Майдан.
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28.11.2021 11:25 Ответить
А це вже питання до зебілів, які привели недолугого до влади Раніше треба було думати, коли піпл його вибирав. І кого вибере плебс зараз, якщо уявити гіпотетично, що Зеленський зникне, а його виборці розтікуться по іншим кандидатам? Чи ви думаєте зебіли проголосують за Порошенка ? Ось останні соц опитування із посиланням на ббс

Володимир Зеленський - 26%
Петро Порошенко - 14%
Юрій Бойко - 12%.
Юлія Тимошенко - 10%
Дмитро Разумков - 9%
Євгеній Мураєв - 6%
Ігор Смешко - 5%
Володимир Гройсман - 3,5%
Анатолій Гриценко - 3%
Олег Ляшко - 2%
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28.11.2021 11:49 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59048955 https://www.bbc.com/ukrainian/news-59048955

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28.11.2021 11:49 Ответить
Блинкэн и Кулеба 10 ноября в Вашингтоне подписали Хартию стратегического сотрудничества в военной сфере...,глава Пентагона Ллойд Остин прилетал в Киев 20 октября...,привез много конфет "Рошен" для Мавзолейных агрессоров... Просто так Главы Пентагона не летают и не на экскурсии.... выводы сами сможете без меня зделать? Я ответ нашел ....причем аж в 73% ....Голобородьки...случайность исключена,не верите,спросите у моего Джавелина или Байрактара...
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28.11.2021 11:03 Ответить
На экране будет плясать Верка Смердючка а в это время рашисту будут обстреливать наши села. Отсутствие самоуважения у украинцев привело к власти циничных беспринципных воров.
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28.11.2021 11:05 Ответить
Ви трохи перебільшуєте гідності земерзоти:
- це тупі покидьки, а не цинічні злодії.
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28.11.2021 11:11 Ответить
Есть 4-й элемент сдерживания }{уйла: Зеля с Дерьмаком летят в вертолёте всех бАмбить.
С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
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28.11.2021 11:09 Ответить
Что́ это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
‎Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.(с)
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28.11.2021 11:22 Ответить
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28.11.2021 11:47 Ответить
Було б смішно, якби це на сцені 95 квартала.
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28.11.2021 11:42 Ответить
Сутки назад Украина тремя залпами ракет "Ольха" проверили готовность украинских ракетчиков...генералы Наев и Залужный остались довольны результатами запусков...Wellcome бідло Путлерское...
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28.11.2021 11:11 Ответить
Кулеба,хочу тебя огорчить.россия никогда не думает о цене,она просто её платит своим пушечным мясом.А потом по всем углам кричит:-" Это наша земля,мы тут кровь проливали". Вы там не пугалками занимайтесь, а к войне готовьтесь.
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28.11.2021 11:15 Ответить
Так вроде 8й год готовы.
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28.11.2021 11:20 Ответить
але з іншого боку - в Україні нікчемне політичне керівництво, яке зводить на нівець міць української армії та зусилля міжнародного товариства
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28.11.2021 11:18 Ответить
Чтобы начать наступление тем более полномасштабное надо миним 3 вещи...,наличие достаточного количества полевых госпиталей...наличие большого количества ремонтных мастерских для бронетехники,галичие огромного количества цистерн с горючкой,наличие большого количества медиков и санитарок,наличие достаточного боезапаса для арты,танков и БТРов,наличие 90 000 личного состава крыс Путлера вдоль границы это кот наплакал...
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28.11.2021 11:18 Ответить
Кулєба нічого не сказав про головний еле ент стримування, а можливо і єдиний - готовність ЗСУ чинити збройний опір і готовність самх зеленої влади цей опір очолити і забезпечити.
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28.11.2021 11:19 Ответить
ситуация с роССией напоминает мне ситуацию из детства.
все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!

тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
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28.11.2021 11:22 Ответить
Абсолютно верно. Только готовность умереть за свободу, свою семью и страну - но уничтожить максимум зеленых человечков - может остановить путлера от вторжения. Вряд ли он станет заниматься ковропыми бомбардировками городов, где живут русскоязычные симпатики русского мира вперемешку с украинскими патриотами. А значит наша цель - остановить зачистку украинских городов путем уничтожения максимального количества боевых кацапов, бурятов, кадыровцев и прочих орков, когда они придут к нам.
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28.11.2021 11:29 Ответить
Простой пример...величайшая танковая битва 2 Мировой с 22 по 28 июня 1941 года в районе Броды-Луцк-Ровно...которую начисто просрал маршал Жюков имея 3 кратное преимущество в танках и т.д.,а все потому что горючка кончилась и танки были просто брошены на поле боя...
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28.11.2021 11:29 Ответить
Одне уточнення. Не вказано основне місце цієї битви - Броди. І м'ясника жбкова там не було. Командувачі з боку РККА - Кирпонос, Пуркаєв, Потапов, Музиченко.
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28.11.2021 11:43 Ответить
А кто вам сказал что генералы Наев и Залужный будут ждать приказ Голобородьки?
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28.11.2021 11:32 Ответить
кулеба...хватит пафоса и самоуспокоения...
во-первых: рашка никогда не думает, а тем более два раза об одном и то же...
во-вторых: бла-бла-бла сукирашкиных ихтамнетов не остановит... только отпор...по зубам...
в-третьих: пока очередные санкции начнут действовать и не первый сигнал четкий дойдет до *****....его военщину может сдержать только боеспособная, мотивированная и не преданная наша Армия (если не будет мешать дебилсбулавой и паркетные да штабные) плюс добровольцы, ветераны, волонтеры и украинцы, которым здесь жить...
в четвертых: при такой власти (абышо украсти) и таких казнокрадах, звидунах и брехунах закордонье скоро перестанет слышать ваши бравурные речи и неприкрытые требования денег и помощи...
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28.11.2021 11:32 Ответить
якщо переосмислити ваш пост - то виходить що при недієздатності центральної влади в країні утвориться щось на зразок ісламської держави, що через мережу розрізнених і непов'язаних підрозділів воює з арміями.
ви бачили на що перетворилися Ірак з Сирією при такій війні?
моя думка, треба докінця триматися купи і воювати централізовано по європейськи
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28.11.2021 12:56 Ответить
думаю перед загрозою повномаштабного наступу згуртуються всі перраховані мною сили ...тому що ті хто мав би цей супротив очолити - очолять перші номери списків у чергах на виліт персональних літаків...
Ви знаєте, що ветерани АТО вже обзвонюють друг друга і домовляються про пункти сбору якщо щось завариься? (і це не пафос - це життя)
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28.11.2021 13:14 Ответить
Після пресухи нашого верховного всі ці слова нічого не значать. Влада нулів і зрадників
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28.11.2021 11:36 Ответить
Для кого ці байки? Забудьте про Вагнергей, про отсутствие угля,про повышение тарифов, про агента РФ в ОП, про вертолёты и госдачу, скоро война с РФ. Вопрос: нафига РФ та война, если во всех ветках власти свои люди, их большинство и они контролируемые?
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28.11.2021 11:39 Ответить
Росія тричі подумає і заплатить. Якщо дуже треба буде. Европа тоді дорожще газ купуватиме. Делов то...
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28.11.2021 11:40 Ответить
Первым огонь по врагу открывает рядовой пограничник и без приказа командира взвода...или верховного Наполеона...Азбуку учите чуваки... Кстати генерал Павлов в Белорусии звонил Сралину и Жюкову утром 22 июня 1941 года Огонь не открывать была команда Жюкова...Западный фронт генерала Павлова был разромлен ПОЛНОСТЬЮ и 350 000 попали в плен в районе Белосток-Минск... Классика жанра...
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28.11.2021 11:40 Ответить
Кулеба, твои пламенные речи гроша ломаного не стоят. Это все воинственные танцы под барабаны вокруг костра.

23/07/2007
«Мы покупаем лучшее оружие для вас и в будущем продолжим модернизацию наших Вооруженных сил… Сфера обороны Грузии получает серьезное финансирование», - подчеркнул Саакашвили.
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28.11.2021 11:42 Ответить
Да срать хотел Порошенко на вашу Новороссию от Харькова до Одессы...,7 лет строите..рюссишэ швайны...строители НовоБелоруси Лукашеску...пля...рюсский сраный мир...получите по полному тарифу...
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28.11.2021 11:49 Ответить
Патриотически настроенным генералам пора создавать реальную хунту, чтобы в нужный момент, когда клоуны побегут встречать путлеровские танки хлебом-солью, в Украине развернулось мощное, хорошо обеспеченное технически, партизанское движение. Главная цель - захвухсотить как можно больше орков, это и есть главная цена, за которую может сейчас идти торг между башнями кремля. На всякие озабоченности они срать хотели.
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28.11.2021 11:59 Ответить
Правоохоронні органи України наприклад не думають про наслідки і маємо те що маємо.
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28.11.2021 12:15 Ответить
Двічі подумає? А на третій раз, хапне гранчак водки і попре?
І буде нам - чергова "Глибока стурбованість від партнерів"?
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28.11.2021 12:51 Ответить
Можно и три раза подумать, но, или алэ, если есть мозги и не курьи.
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28.11.2021 13:04 Ответить
Если путин опирается на реалии, то легко сможет пойти на военные действия на всей територии Украины. Ибо за предыдущие развязанные им войны Москва получила от коллективного Запада исключительно словесные упреки. Срал он на них, как мы видим сейчас.
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28.11.2021 13:10 Ответить
А знаете, что говорит "глубинный российский народ"? Я год, как оттуда сбежал. Так вот, разговоры мужиков в гаражах.

"Украину бы давно задавили, если бы не америкосы, которые снабжают их оружием и деньгами. Украинцы никакие вояки, просто наши стесняются вводить туда нормальное количество войск. А наши и не хотели больше завоевывать, просто Донбасс освободить, если Украина сунется, мы будем гнать их до Львова. Отключим Украине газ, и они там все вымрут за зиму. На путина давят европейцы и америкосы, поэтому он и не может "освободить" Украину."

Это то, о чем говорят россияне между собой. Война будет. Никто не будет прислушиваться к логике. Россия беременна войной, и она ее родит.

Они нападут. Прошу, готовьтесь!
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28.11.2021 15:57 Ответить
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:05 Ответить
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