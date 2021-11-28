Кулеба рассказал о трех элементах сдерживания агрессии РФ: Россия дважды подумает, прежде чем заплатить эту цену
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что существует три элемента сдерживания агрессии Российской Федерации союзниками Украины. Киев активно сотрудничает с западными партнерами.
Об этом глава МИД Украины заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Первый – уже прозвучал четкий политический сигнал. Второй – серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент – военная поддержка", – пояснил министр.
При этом он заверил, что вооружение украинской армии иностранными партнерами не приведет к эскалации конфликта.
"Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой. Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", – отметил Кулеба.
По его словам, Украина уже заключила контракты на поставку военной техники с несколькими странами Европы.
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- це тупі покидьки, а не цинічні злодії.
С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.(с)
все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!
тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
во-первых: рашка никогда не думает, а тем более два раза об одном и то же...
во-вторых: бла-бла-бла сукирашкиных ихтамнетов не остановит... только отпор...по зубам...
в-третьих: пока очередные санкции начнут действовать и не первый сигнал четкий дойдет до *****....его военщину может сдержать только боеспособная, мотивированная и не преданная наша Армия (если не будет мешать дебилсбулавой и паркетные да штабные) плюс добровольцы, ветераны, волонтеры и украинцы, которым здесь жить...
в четвертых: при такой власти (абышо украсти) и таких казнокрадах, звидунах и брехунах закордонье скоро перестанет слышать ваши бравурные речи и неприкрытые требования денег и помощи...
ви бачили на що перетворилися Ірак з Сирією при такій війні?
моя думка, треба докінця триматися купи і воювати централізовано по європейськи
Ви знаєте, що ветерани АТО вже обзвонюють друг друга і домовляються про пункти сбору якщо щось завариься? (і це не пафос - це життя)
23/07/2007
«Мы покупаем лучшее оружие для вас и в будущем продолжим модернизацию наших Вооруженных сил… Сфера обороны Грузии получает серьезное финансирование», - подчеркнул Саакашвили.
І буде нам - чергова "Глибока стурбованість від партнерів"?
"Украину бы давно задавили, если бы не америкосы, которые снабжают их оружием и деньгами. Украинцы никакие вояки, просто наши стесняются вводить туда нормальное количество войск. А наши и не хотели больше завоевывать, просто Донбасс освободить, если Украина сунется, мы будем гнать их до Львова. Отключим Украине газ, и они там все вымрут за зиму. На путина давят европейцы и америкосы, поэтому он и не может "освободить" Украину."
Это то, о чем говорят россияне между собой. Война будет. Никто не будет прислушиваться к логике. Россия беременна войной, и она ее родит.
Они нападут. Прошу, готовьтесь!
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"