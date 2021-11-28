РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5434 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 156 14

За прошлые сутки в Украине вакцинировано от коронавируса почти 140 тыс. человек, - Минздрав

За прошлые сутки в Украине вакцинировано от коронавируса почти 140 тыс. человек, - Минздрав

За сутки 27 ноября в Украине 139 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека. Отметили в профильном министерстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу - 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 904 799 человек. Всего проведено 24 194 260 прививок", - отметили в профильном министерстве.

Читайте также: Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья. ИНФОГРАФИКА

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
не вимруть
показать весь комментарий
28.11.2021 11:14
+2
Там Омікрон на горизонті маячить, щоб не домерось знову всім ревакциновуватись
показать весь комментарий
28.11.2021 11:07
+2
ха ...не успели пипеточники уколоться - а их уже обнулили !? колитесь и дальше неЛохи !!!
показать весь комментарий
28.11.2021 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там Омікрон на горизонті маячить, щоб не домерось знову всім ревакциновуватись
показать весь комментарий
28.11.2021 11:07 Ответить
Так буде безкінечно поки не вимруть всі.
показать весь комментарий
28.11.2021 11:13 Ответить
не вимруть
показать весь комментарий
28.11.2021 11:14 Ответить
чини переводчик) безкінечний ты наш)
показать весь комментарий
28.11.2021 11:18 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 11:25 Ответить
Мне,в той дебильной Дии ,никак вторую вакцинацию не регистрируют...видно зекрыса что то подозревает и не хочет мне свою виртуальную тысячонку перечислять
показать весь комментарий
28.11.2021 11:30 Ответить
Вечно хорошему танцору что-то мешает
показать весь комментарий
28.11.2021 11:51 Ответить
ха ...не успели пипеточники уколоться - а их уже обнулили !? колитесь и дальше неЛохи !!!
показать весь комментарий
28.11.2021 12:23 Ответить
Правильно. Пусть ширяются и за меня. Для статистики.
показать весь комментарий
28.11.2021 13:02 Ответить
Мою дозу пусть тоже забирают.
показать весь комментарий
28.11.2021 19:25 Ответить
Ужаленных кинули - какая боль !
показать весь комментарий
28.11.2021 17:27 Ответить
Щодоби антиваксери несуть важкі втрати . "Зрадники" включають мозок і вакцинуються сотнями тисяч . Упороті антиваксери - гинуть від ковіду сотнями , як мухи . Тупікова гілка розвитку . А значить все в нас буде ОК !
показать весь комментарий
28.11.2021 18:00 Ответить
Залишилося тільки зʼясувати з якої альтернативної реальності Ви пости пишете.
показать весь комментарий
28.11.2021 19:26 Ответить
 
 