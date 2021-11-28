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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выявлено 549 новых случаев заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выявлено 549 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 549 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 296 742), зафиксирован 31 летальный случай (в общей сложности 7 448).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболела 331 женщина в возрасте от 18 до 96 лет, 181 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет, 17 девочек от 18 дней до 16 лет и 20 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Зафиксирован 31 летальный случай от вируса (всего 7448). Среди них: 11 женщин от 58 до 87 лет, 20 мужчин от 52 до 95 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом и 170 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

В то же время, 281 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 253 383)

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (114), Дарницком (98) и Святошинском (57).

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Киев (25475) Кличко Виталий (4636) коронавирус (17042)


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а скільки в загалі померло за добу в Киеві ( ми всі смертні)
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28.11.2021 11:28 Ответить
Через пару тижнів після відкриття навчальних закладів чекайте погіршення ситуації, а ще як раз новий штам підповзе...
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28.11.2021 11:35 Ответить
Адепт секти "Свідків коронавірусу" приподобний Віталік останнім часом не допрацьовує. "549 новіх випадків", - ну що це за показники... 31 людина померла, і більшість, як завше, від старості, препоганого медичного обслуговування і стресу, який був викликаний "досягненнями" виродків при владі і нагнітанням психозу такими дегенератами, як Кличко і йому подібні.
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28.11.2021 12:46 Ответить
Да не от ковида люди умирают, а от побочек вызванных тупой,безмозглой вакцинацией!
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28.11.2021 14:29 Ответить
Целенаправленной вакцинацией.
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28.11.2021 14:44 Ответить
 
 