Минцифры 1 декабря запускает бета-тест декларирования места жительства онлайн в "Дие", - Федоров
Министерство цифровой трансформации Украины 1 декабря запускает бета-тест декларирования местожительства онлайн на портале "Дия".
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Запускаем бета-тест декларирования места жительства онлайн 1 декабря на портале "Дия". Это одна из самых популярных и самых сложных в получении госуслуг. Из-за бюрократической сложности каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живет без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы живете сейчас, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов", – написал Федоров.
По его словам, Минцифры полностью изменяет формат услуги, цифровизируя и упрощая ее.
"Заполнение короткого заявления онлайн в удобное для вас время, вместо очередей и посещений госучреждений. Пол года назад на Diia Summit мы запустили услугу для 7 городов, теперь масштабируем ее почти на всю страну. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день. 5 ноября ВРУ поддержала соответствующий законопроект в целом", - добавил глава Минцифры.
Регистрация на бета-тест здесь: https://team2.diia.gov.ua/.
Что нужно для участия в тестировании:
- налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
- КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);
• проверить это и информацию о совладельцах можно здесь: https://bit.ly/3p3xMGh
• заявитель должен быть старше 14 лет.
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И обвинили меня в антивакцинаторстве так как по сути возразить было некак...
Подготовка к цифровому концлагерю.
• податковий номер заявника та власників/співвласників житла
• КЕП заявника та власників/співвласників житла
• право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року)