РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5491 посетитель онлайн
Новости
3 591 29

Минцифры 1 декабря запускает бета-тест декларирования места жительства онлайн в "Дие", - Федоров

Минцифры 1 декабря запускает бета-тест декларирования места жительства онлайн в

Министерство цифровой трансформации Украины 1 декабря запускает бета-тест декларирования местожительства онлайн на портале "Дия".

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Запускаем бета-тест декларирования места жительства онлайн 1 декабря на портале "Дия". Это одна из самых популярных и самых сложных в получении госуслуг. Из-за бюрократической сложности каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живет без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы живете сейчас, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов", – написал Федоров.

Читайте также: Кабмин разрешил гражданам с паспортами-книжечками менять место жительства онлайн

По его словам, Минцифры полностью изменяет формат услуги, цифровизируя и упрощая ее.

"Заполнение короткого заявления онлайн в удобное для вас время, вместо очередей и посещений госучреждений. Пол года назад на Diia Summit мы запустили услугу для 7 городов, теперь масштабируем ее почти на всю страну. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день. 5 ноября ВРУ поддержала соответствующий законопроект в целом", - добавил глава Минцифры.

Регистрация на бета-тест здесь: https://team2.diia.gov.ua/.

Что нужно для участия в тестировании:

  • налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
  • КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);

• проверить это и информацию о совладельцах можно здесь: https://bit.ly/3p3xMGh

• заявитель должен быть старше 14 лет.

регистрация (291) Федоров Михаил (504) Минцифры (315) Дія (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Иммитация бурной деятельности. В стране создано десятки иммитационных програмулек. А нормально ничего не работает. Попробуйте к бесплатному врачу записаться по Хелси-мест никогда нет и записи тоже. Попробуйте записаться в очередь на оформление загранпаспотрта- мест нет и записи тоже. И так почти во всех дегетализациях, фантик присутствует, содержимого нет.
показать весь комментарий
28.11.2021 11:49
+6
Іноді я сумую за тим часом, коли були лише мобільні телефони з кнопками...
показать весь комментарий
28.11.2021 11:39
+5
"Аби повідомити державі, де ви живете зараз" А с какого перепуга каждая кабинетная тварь должна знать где я живу ?
показать весь комментарий
28.11.2021 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іноді я сумую за тим часом, коли були лише мобільні телефони з кнопками...
показать весь комментарий
28.11.2021 11:39 Ответить
так ніхто тобі не заважае купити телефон з кнопками!
показать весь комментарий
28.11.2021 12:02 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 13:35 Ответить
Где живет Беня? Пропишусь наверное у него Есго скоро арестуют, вот и поделим его недвижку
показать весь комментарий
28.11.2021 11:43 Ответить
Иммитация бурной деятельности. В стране создано десятки иммитационных програмулек. А нормально ничего не работает. Попробуйте к бесплатному врачу записаться по Хелси-мест никогда нет и записи тоже. Попробуйте записаться в очередь на оформление загранпаспотрта- мест нет и записи тоже. И так почти во всех дегетализациях, фантик присутствует, содержимого нет.
показать весь комментарий
28.11.2021 11:49 Ответить
От і я кажу - запускайте вже одразу дарування нерухомості та авто. Аякарізниця!
показать весь комментарий
28.11.2021 13:28 Ответить
Очень странно это читать) Записывал на получение загранпаспорта сестру с мужем в августе - все без проблем) Точно так же с родителями было - все работало. Сам на сайте дия создавал запрос на получение строительного паспорта - первый раз отказ, второй раз исправил все и получил его в течении 10 дней после подачи заявления - сам запрос создавал наверное минут 10. После получения строительного паспорта, нужно подать заявление про начало строительных работ - вот я его подал тоже на сайте дия - в течении 5 минут, и уже ночью в тот же день мне пришло уведомление что оно зарегистрировано и я могу начинать стройку! А теперь посчитайте, сколько бы времени мне потребовалось, чтобы 4 раза ездить подавать на получение строительного паспорта (2 подать + 2 забрать) и 1 раз чтобы уведомить о начале строительства (а у нас еще и село отнесли к другому району - и теперь отдел архитектуры не за 5 км, а за 70 находится). Если вы этим не пользовались - то это не означает, что это больше никому не нужно)
показать весь комментарий
29.11.2021 12:54 Ответить
Тролль, даже по стилю написания понятно, что ты засланый козачек и понятия не имеешь, как все эти игрушки от Федорова работают в реальности. То, что ты описал как "получение строительного паспорта по интеренету" звучит как тупой анекдот в исполнении Квартала 95. Ты даже в своих фантазиях не можешь представить, сколько времени, взяток и нервов стоит получить разрешение на строительство. Попробуй в крупном городе получить разрешение на строительство собачей будки. Когда построишь-напиши во что обошлось, тролль.
показать весь комментарий
29.11.2021 13:19 Ответить
Ты что дебил?))) Это строительство частных домов с ответственностью СС1 - тебе хоть известно что это? Специально для тебя сделал скриншот с сайта дия))

показать весь комментарий
29.11.2021 14:32 Ответить
не грузится картинка, держи ссылку на нее, ущербный))

http://magicvoo.com/12/Screenshot_9.png
показать весь комментарий
29.11.2021 14:33 Ответить
В крупном городе я его и не получал)) Это строительство частного дома в селе, в городах, конечно, за взятки все, но я лишь про свой случай написал)
показать весь комментарий
29.11.2021 14:35 Ответить
А якщо нерухомість зареєстровано до 2013 року?
показать весь комментарий
28.11.2021 11:50 Ответить
уходит в тень..
показать весь комментарий
28.11.2021 11:51 Ответить
Скоро буде опція -камера в туалеті!
показать весь комментарий
28.11.2021 11:54 Ответить
Блин и нахрена мне такое счастье!? Кстати если выходите на акции протеста против заднеприводного клоуна-наркомана то телефон необходимо оставлять дома! Я если и буду ставить дию тона левый телефон с левой симкой! Гебня лососните тунца
показать весь комментарий
28.11.2021 11:55 Ответить
Я вот давеча сказал кому-то про дию, что нахер мне не надо программулек, разработанных роисскими агентами, а мне в ответ, кто роисский? фёдоров? Да его посредством Бубочка хочет облегчить нам жисть и прочая прочая. А я и говорю, а кто у них наверху не завязан роиссей?
И обвинили меня в антивакцинаторстве так как по сути возразить было некак...
показать весь комментарий
28.11.2021 12:11 Ответить
а не все хотят державу оповещать
показать весь комментарий
28.11.2021 11:56 Ответить
З.Ы. Кстати помните когда Янукович хотел симки по паспорту продавать? Так Дия это теже яйца только в профиль!
показать весь комментарий
28.11.2021 11:57 Ответить
то що можливо зарееструватись у Конча Заспі - у Зєлі та Елени ...- ну, ми ж всі тепер "президенти " ...
показать весь комментарий
28.11.2021 11:57 Ответить
Всі тілки деякі по презедентішні!
показать весь комментарий
28.11.2021 12:00 Ответить
Дия ещё хуже чем Иницыатива Бандюковича по продаже симки по паспорту симку можно было на имя бомжа или алкаша купить я в Лаптестане так и делал!
показать весь комментарий
28.11.2021 11:59 Ответить
Перевіримо після 1.12
показать весь комментарий
28.11.2021 12:52 Ответить
"Аби повідомити державі, де ви живете зараз" А с какого перепуга каждая кабинетная тварь должна знать где я живу ?
показать весь комментарий
28.11.2021 13:15 Ответить
На Вас чекає ще багато відкриттів.
показать весь комментарий
28.11.2021 14:51 Ответить
А с какого перепуга каждая кабинетная тварь должна знать где я живу ?
Подготовка к цифровому концлагерю.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:43 Ответить
Браво ! Цыгане, наперсточники, казино... - отдыхают .
показать весь комментарий
28.11.2021 19:39 Ответить
Это вы называете упрощение? Государство что не знает мой ИНН, когда я регистрировал Дию только? Зачем все это? Видимо гнилая фискальная сущность каждого чиновника сидит даже в молодых сотрудниках!

• податковий номер заявника та власників/співвласників житла

• КЕП заявника та власників/співвласників житла

• право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року)
показать весь комментарий
28.11.2021 21:42 Ответить
 
 