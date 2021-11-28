Наше членство в ЕС и НАТО – вопрос времени. Главная преграда – некоторые страны видят Украину сквозь призму отношений с РФ, - Кулеба

Есть преграды на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО. Однако завершение этого процесса – вопрос времени.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Членство Украины в ЕС и НАТО – это лишь вопрос времени. Украина является естественной частью европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что есть определенный скептицизм относительно расширения ЕС. И страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям. Но это не главное препятствие для нашего членства в ЕС. Главным препятствием является то, что некоторые страны НАТО и ЕС до сих пор видят Украину сквозь призму отношений с Россией, поэтому мой месседж прост: Украина – это страна, которая стоит того, чтобы ее воспринимали с ее собственными добродетелями. Мы заслуживаем на то, чтобы нас воспринимали как Украину. Одно – отношения с Россией, другое – отношения с Украиной", - отметил он.

По его словам, если ЕС будет продолжать свою неоднозначную политику по отношению к Украине в течение длительного времени, это может вынудить нашу страну искать другие модели сотрудничества с ЕС.

"Есть и другие модели, например, норвежская модель – полная интеграция без членства. Но опять хотел бы подчеркнуть: мы еще не дошли до того момента, когда это решение должно приниматься. В ближайшие годы и Европейский Союз, и Украина будут работать по логике конструктивной двусмысленности", – добавил глава МИД.

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