Наше членство в ЕС и НАТО – вопрос времени. Главная преграда – некоторые страны видят Украину сквозь призму отношений с РФ, - Кулеба
Есть преграды на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО. Однако завершение этого процесса – вопрос времени.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ.
"Членство Украины в ЕС и НАТО – это лишь вопрос времени. Украина является естественной частью европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что есть определенный скептицизм относительно расширения ЕС. И страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям. Но это не главное препятствие для нашего членства в ЕС. Главным препятствием является то, что некоторые страны НАТО и ЕС до сих пор видят Украину сквозь призму отношений с Россией, поэтому мой месседж прост: Украина – это страна, которая стоит того, чтобы ее воспринимали с ее собственными добродетелями. Мы заслуживаем на то, чтобы нас воспринимали как Украину. Одно – отношения с Россией, другое – отношения с Украиной", - отметил он.
По его словам, если ЕС будет продолжать свою неоднозначную политику по отношению к Украине в течение длительного времени, это может вынудить нашу страну искать другие модели сотрудничества с ЕС.
"Есть и другие модели, например, норвежская модель – полная интеграция без членства. Но опять хотел бы подчеркнуть: мы еще не дошли до того момента, когда это решение должно приниматься. В ближайшие годы и Европейский Союз, и Украина будут работать по логике конструктивной двусмысленности", – добавил глава МИД.
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"Мы понимаем, о чем речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас эта истерия со стороны РФ, передвижение взад-вперед войск, учения - это все в контексте того, что они должны договориться", - сказал Данилов.
Он еще раз повторил, что угроза со стороны РФ есть, но фактов, свидетельствующих о подготовке наступательной операции, пока нет."
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
отака фігня малята...
-фєдька,грят ти к моєй женє ходішь..,нєхорошо,брат,нєхорошо..!
-вас, Строгових, нє поймйош : она грит - хорошо,
ти гриш - нє хорошо!!((
Дякую,даже дякую всім мудрим народним президентам,обравшим мавпу з булавой в такий час!
Нато--- Россия
Украина не будет членом НАТО
Украине надо создать Армию
С большой буквы на голову выше НАТО и России
Тогда будет все нормально
Украину видят через призму деяний дегенератов, наркоманов, дебилов и даунов, под предводительством Голохвастова. Вот это реальная преграда