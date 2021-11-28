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Наше членство в ЕС и НАТО – вопрос времени. Главная преграда – некоторые страны видят Украину сквозь призму отношений с РФ, - Кулеба

Наше членство в ЕС и НАТО – вопрос времени. Главная преграда – некоторые страны видят Украину сквозь призму отношений с РФ, - Кулеба

Есть преграды на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО. Однако завершение этого процесса – вопрос времени.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Членство Украины в ЕС и НАТО – это лишь вопрос времени. Украина является естественной частью европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что есть определенный скептицизм относительно расширения ЕС. И страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям. Но это не главное препятствие для нашего членства в ЕС. Главным препятствием является то, что некоторые страны НАТО и ЕС до сих пор видят Украину сквозь призму отношений с Россией, поэтому мой месседж прост: Украина – это страна, которая стоит того, чтобы ее воспринимали с ее собственными добродетелями. Мы заслуживаем на то, чтобы нас воспринимали как Украину. Одно – отношения с Россией, другое – отношения с Украиной", - отметил он.

По его словам, если ЕС будет продолжать свою неоднозначную политику по отношению к Украине в течение длительного времени, это может вынудить нашу страну искать другие модели сотрудничества с ЕС.

"Есть и другие модели, например, норвежская модель – полная интеграция без членства. Но опять хотел бы подчеркнуть: мы еще не дошли до того момента, когда это решение должно приниматься. В ближайшие годы и Европейский Союз, и Украина будут работать по логике конструктивной двусмысленности", – добавил глава МИД.

Читайте также: Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба

евроинтеграция (2123) НАТО (9962) россия (95365) членство в НАТО (1506) Евросоюз (17061) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Да да, а все протесты против Зели это дело рук ФСБ, конечно, конечно.
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28.11.2021 12:08
+3
Рашка дестабілізує ситуацію, щоб Янелох ввів ЧП і став містечковим диктаромом. Бо парашку абсолютно влаштовує клоун, яким керує регент фуйла.
Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 12:21
+2
Кому ты нужен в НАТО с кротами и шпионами абсолютно везде
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28.11.2021 12:08
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Рашка планує дестабілізувати ситуацію всередині України, скинути слабкого Зеленського, спричинити Майдан 3 і атакувати, щоб захопити ще Херсонську, Запорізьку, Одеську, Харківську... області. Скоріш за все, з Ахметовим знову домовились та наобіцяли йому царювання на "Юго-Востоке". Українці, як завди в усі часи історії, у самий відповідний момент роз'єднані та пересварені.
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28.11.2021 11:58 Ответить
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28.11.2021 11:59 Ответить
Да да, а все протесты против Зели это дело рук ФСБ, конечно, конечно.
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28.11.2021 12:08 Ответить
Шатун №2? І скільки сотень тисяч виходить на протести? Протестують в соцмережах і Фейсбуці попиваючи на дивані пивасик. На жаль.
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28.11.2021 12:15 Ответить
Для того, чтобы на протесты вышли сотни тысяч, сначала нужно чтобы вдоль всей границы север-восток-юг окопались более-менее вооруженные миллионы, ну хотя бы один
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28.11.2021 12:48 Ответить
Причем не мобилизованный, а мотивированный
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28.11.2021 12:49 Ответить
Зелю так любит население, что если кто против него идёт, то только агент ФСБ.
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28.11.2021 12:58 Ответить
Рашка дестабілізує ситуацію, щоб Янелох ввів ЧП і став містечковим диктаромом. Бо парашку абсолютно влаштовує клоун, яким керує регент фуйла.
Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 12:21 Ответить
Саме тому наші союзники попереджають, що наразі можливий напад рашки ? Американці та британці підігрують Зеленському ?
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28.11.2021 13:10 Ответить
Англійці з американцями криком кричали, попереджаючи УКРАЇНУ. Що робив потерпевший ? Заявляв про провокації ... західних союзників.
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28.11.2021 13:15 Ответить
Спочатку вийшла стаття американців, якій спецслужби США підкинули інформацію. Про зеленського вони згадали пізніше. Потім, коли українці отримали офіційні повідомлення від розвідки - риторика змінилась. Головне, що зараз це не заперечують, як могли б. Але чи достатньо роблять - це інше питання. На мою думку, зараз треба активніше готуватись до війни.
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28.11.2021 13:33 Ответить
25.11.2021, 22:20 Три дні тому.
"Мы понимаем, о чем речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас эта истерия со стороны РФ, передвижение взад-вперед войск, учения - это все в контексте того, что они должны договориться", - сказал Данилов.

Он еще раз повторил, что угроза со стороны РФ есть, но фактов, свидетельствующих о подготовке наступательной операции, пока нет."
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28.11.2021 13:38 Ответить
@и договориться о том, что он тут будет властвовать.@ - тобто розуміє, що рашка має намір, не кийком, так дрючком, захопити Україну. Це вже добре. Тому їм так важливо зараз зседедини запустити процеси дестабілізації та безвладдя. Зеленський зробить рівно те, на що вкажуть йому американці - і це дуже добре. Не дай Бог, амери розіграють Україну, наприклад, за рахунок Китая, то тоді так - треба Майдан 3, щоб, тепер з нашого боку, підняти ціну та ставки, а не здатись готовенькими.
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28.11.2021 13:50 Ответить
Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 14:06 Ответить
Альо, зєпісюни! Замість жувати відому жуйку, ви б краще запропонували допомогу реальному другу - Великобританія потерпає від шторму, є жертви!
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28.11.2021 12:03 Ответить
І що таке оті жалкі 20-30 років потрібні для початку розмов про члество в порівнянні із вічністю?
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28.11.2021 12:08 Ответить
"Слабкий" Зеленский еще успеет простудиться на политических похоронах своих врагов , во время второго президентского срока ! Все будет Украина !
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28.11.2021 12:04 Ответить
Яке відношення істерична, підла, мстива, зеленська вражина має до слави України? Хіба що, зливає славу, разом з Україною, фуйлу з бабломойським.
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28.11.2021 12:24 Ответить
Ему еще не надоело одно и тоже говорить.
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28.11.2021 12:06 Ответить
воно працює на підтанцьовці у дєрьмака і мусить щось верзти,інакше в стойлі осла буде прибиральницею.
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28.11.2021 12:11 Ответить
Зебілоїдів слід час від часу підгодовувати локшиною ,бо вимрут ,як мамонти !!)))
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28.11.2021 12:15 Ответить
Кому ты нужен в НАТО с кротами и шпионами абсолютно везде
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28.11.2021 12:08 Ответить
Така в нього робота ,звіздіти !!!)))
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28.11.2021 12:11 Ответить
Головна проблема України ,це відсутність реальної української державної влади !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))))
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28.11.2021 12:12 Ответить
Байден каже Порошенко...,НАТО не дам,но Джавелинами завалю все воинские части Украины по самые Байрактары Эрдогана... а Путлер скаже она утонула
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28.11.2021 12:13 Ответить
Читал, ученые обнаружили что время в квантовом измерении может меняться в обратном направлении.
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28.11.2021 12:15 Ответить
Основной союзник США , то что торпедировала агентура Ермака.... Этот статус позволяет США напрямую воевать за нас и снабжать техникой. Да, как Афган, который имел такой статус. Членство в ЕС и НАТО не пугает РФ, у них всегда есть пару стран, что нам этого не позволят.
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28.11.2021 12:17 Ответить
Я помню как Маркарова обοςραλαςь когда речь зашла о союзничестве США. А вы думаете это спроста, что Байден не принимает её верительные грамоты ?
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28.11.2021 12:55 Ответить
Вчера смотрел 2 часовый фильм в Ютьюбе..почему РАБссия просрала Крымскую войну 1855-56 гг...Ржал капец.... вояки блин...
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28.11.2021 12:18 Ответить
Всё-таки да. Так оно и есть. Украина в сознании европейцев какая-то там страна "оттуда" со всеми вытекающими. Если Украина хочет восприниматься по-другому, то нужно отдалятся и выпячивать свои культурные особенности и различия. В принципе такая работа ведётся- и результат уже есть, а какой будет после смены поколений! И да, нужно переходить на латиницу. Естественно с большим переходным периодом. Так что всем лентяям и любителям "теплой ванны" можно не переживать- речь идёт о школьниках, которые ещё не успели привыкнуть к кириллицы.
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28.11.2021 12:20 Ответить
РАБссия по факту воюет со Степаном Бандерой с 23 августа 1939 года с дня подписания братского договора Молотов-Риббентроп...,последний бой бандеровцы дали летом 1962 года...,их было человек 15 в последнем Куріне...,взорвали сами себя гранатами... когда патроны закончились...,о тех событиях не давно рассказал львовский блогер Микола Рушниця в Ютьюбе..
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28.11.2021 12:24 Ответить
Если у нас будет клоун, то о НАТО и ЕС можно забыть. А вот ТС -это та перспектива которая засияла нам ярко в 2019 году.
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28.11.2021 12:28 Ответить
Вопрос на засыпку...в ССре дохлом с весны по осень 1961 годы были массовые восстания рабочих по всему Ссср...а не только в Новочеркасске...но вам об этом не расскажут...по ящику Ольги ********** или Димки Радиоактивного пепла
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28.11.2021 12:30 Ответить
Нужно мутить локальные союзы с полякаи,турками,прибалтами.Пока в НАТО сидят шестерки пуйла типа мадяров или немцев нам туда не попасть.Их может нагнуть только США,но для этого нужен приход во власть там республиканцев,а не ссыкливых тряпок-демократов
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28.11.2021 12:34 Ответить
Вчера своей жене объявил бессрочный Майдан...приехал с работы...а жрать нечего...кажу Сенаторша... в чем дело?жратвы полный холодильник а борща нету...,каже Дорогенький мій,я була в багатодітній сім*і,там зовсім нема чого їсти,діточок семеро,а їх батько прикований до ліжка після інсульту...,час назад снял 5 000 гривен наличкой,понесла спасать детвору..

отака фігня малята...
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28.11.2021 12:43 Ответить
посилання на контакти нужденної родини, наприклад, у фейсбук є ?
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28.11.2021 13:51 Ответить
Хто ж вас візьме в НАТО з випускниками академій КГБ на постах ?!

-фєдька,грят ти к моєй женє ходішь..,нєхорошо,брат,нєхорошо..!
-вас, Строгових, нє поймйош : она грит - хорошо,
ти гриш - нє хорошо!!((
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28.11.2021 12:47 Ответить
Это вопрос времени, шо б вы сегодня сдохли, а я завтра, так говорят в народе. Хватит навешивать Х.......................... .
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28.11.2021 12:54 Ответить
нет никакой призмы, есть корупция, воровство
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28.11.2021 13:14 Ответить
Основная причина - откат от реформ начатых Порошенко!
Дякую,даже дякую всім мудрим народним президентам,обравшим мавпу з булавой в такий час!
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28.11.2021 13:16 Ответить
Да уж,вопрос времени.Жаль что пуйло не дождется это увидеть.
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28.11.2021 13:38 Ответить
Вы сперва сделайте Украину нормальной, пригодной для жизни страной, а не 95 кварталом, а потом и о европейских ценностях будете говорить. Власть по хамски относится к собственному народу.
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28.11.2021 14:27 Ответить
Партія "газованої води" зі своїм Скоморохом буде викинута на смітник історіі.... А в ЄС і НАТО Україна обов'язково буде, але вже без цього зеленого сміття...
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28.11.2021 17:37 Ответить
Пока будет две стороны военного противостояния
Нато--- Россия
Украина не будет членом НАТО
Украине надо создать Армию
С большой буквы на голову выше НАТО и России
Тогда будет все нормально
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28.11.2021 17:39 Ответить
Главная преграда - некоторые страны видят Украину сквозь призму отношений с РФ, - Кулеба

Украину видят через призму деяний дегенератов, наркоманов, дебилов и даунов, под предводительством Голохвастова. Вот это реальная преграда
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29.11.2021 18:16 Ответить
 
 