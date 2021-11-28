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Новости
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Украина подписала договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений, - Шмыгаль

Украина подписала договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений, - Шмыгаль

Украина подписала договоренности с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 300 млн. евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в следующем году в рамках программы президента "Большая стройка" планируется начать реализацию масштабной программы тепломодернизации.

"Это позволит действительно повысить энергонезависимость нашего государства, а также экономить около 1,5 млрд. долларов на энергоресурсах ежегодно. Мы уже подписали договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн. евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений", - написал Шмыгаль.

Читайте также: Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский

Он также добавил, что правительство на этой неделе согласовало привлечение средств от Германии в сумме более 25 млн евро, которые будут направлены на внедрение мер по энергоэффективности в Запорожье и Житомире.

ЕБРР (261) энергоэффективность (113) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+6
энергомодернизация, это утепление. замена окон на енергосберегающие. это хорошо.
вопрос в смете и разработке проэкта.
так сложилось, что именно уже на смете и прэкте заложенно, что 50% денег пойдут не на утепление а в карман того кто организовивает эту работу.
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28.11.2021 12:06
+3
Очередной деребан еврокредитов зеупырями. А отдавать то эти деньги нам, зегниды через год будут в исраилях с украденными кредитами.
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28.11.2021 12:22
+2
Хто віддавати борги буде? Пожилі відійдуть у кращі світи, а молоді полетять у країни, де гідно платять.
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28.11.2021 12:18
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Хто віддавати борги буде? Пожилі відійдуть у кращі світи, а молоді полетять у країни, де гідно платять.
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28.11.2021 12:18 Ответить
Троє приятелів зібралися біля труни друга, щоби проводити його в останню путь.
- У нас є таке повір'я, що якщо в труну покласти гроші, - каже один, - то дорога до раю буде легша. -І з цими словами поклав сотню доларів у труну. Другий наслідував його приклад.
- Ех, - сказав, втираючи сльозу третій, Рабінович. Витяг платіжку, заповнив її на триста доларів і поклав у труну. А дві сотні друзів забрав собі.
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28.11.2021 13:32 Ответить
одразу ж після повернення до влади Пороха
все Велике будівництво негайно перейменувати на

Велике Порохівництво -
піплу таке подобається

за кредити **** здійснбвались проєкти ще з Кучми, але нікому в голову не прийшло включати у смєту бронзові таблички "Велике Кучмівництво" чи "Велике Ющівництво"
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28.11.2021 15:18 Ответить
энергомодернизация, это утепление. замена окон на енергосберегающие. это хорошо.
вопрос в смете и разработке проэкта.
так сложилось, что именно уже на смете и прэкте заложенно, что 50% денег пойдут не на утепление а в карман того кто организовивает эту работу.
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28.11.2021 12:06 Ответить
Якщо роботи від початку і до кінця контролюватиме ****, то все буде путьом, а без цього в країні крадіїв переполовинять і скажуть шо так і було.
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28.11.2021 12:15 Ответить
нам мвф та другі світові організації дають гроші не для того щоб щось покращити а щоб ми були винні. контролювати ніхто не буде і вийде саме так як я написав.
навожу приклад з життя.
попросили люди в міськраді виписати 80 м3 щебня на підсипку вулиці і джісібішку, єкскаватор, щоб розрівняв. сказали що все остальне зроблять своїми силами. ціна питання 70000 грн. на що почули відповідь-запитання.
а на проєкт 130000 я де візьму. ти розумієш, що щоб підсипати 300 метрів якоїсь конченої вулиці, людина приближена до мерії отримає 130штук за те що посиде 2 години за компом?
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28.11.2021 12:39 Ответить
У ЗЕленой плесени все закончится заменой лампочек, в лучшем случае.
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28.11.2021 14:52 Ответить
Больницьі , школьі , административньіе здания - все требует єнергомодернизации . Правильньій ход !
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28.11.2021 12:07 Ответить
А відкати? Без цього ж ніяк.
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28.11.2021 12:16 Ответить
таких договорённостей на ютубе много...керамические батареи,котлы Градиент и прочая подобная херь.
только вот законы физики в эти договорённости не вписываются!
конечно можно из любого дома сделать термос,но это уже будет не дом,а теплица!
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28.11.2021 12:17 Ответить
Очередной деребан еврокредитов зеупырями. А отдавать то эти деньги нам, зегниды через год будут в исраилях с украденными кредитами.
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28.11.2021 12:22 Ответить
І тут всунули президента з його Великим Крадівництвом, або Великим Лохівництвом. Скоро і сонце буде сходити і заходити за допомогою програми президента Велике Сонцевництво
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28.11.2021 12:26 Ответить
Енергомодернізація - ще одне красиве словосполучення для розпилу уже навіть не бюджетних, а запозичених кредитних коштів. Можна по різному це тлумачити, виставляти злодіям від влади навіть плюси за бажання здійснювати енергомодернізацію країни, але в більшій мірі це виглядає зовсім по іншому і не для нашої країни. По-перше, в бідній країні з бідною економікою провести системну і послідовну енергомодернізацію не можливо. По-друге, хотів би побачити план втілення цього проекту модернізації енергозбереження бюджетних установ ( шкіл, лікарень), а не колишніх райкомів і обкомів партії і ще радянських споруд виконкомів для владних структур, податкоових (щоб "керувати" в теплих кабінетах, їздити на електро-самокатах у футболках від надмірного тепла, яке дуже б"є таких чиновників по головах і від тупості вони собі таке можуть дозволяти на роботі. По-третє, ці запозичені кошти прийдеться повертати, а бюджетні установи, на жаль, жодної продукції не випускають, а чималий непотрібний бюрократичний апарат, який часто дублює один одного і не несе народу користі ( райадмінеістрації, районні ради, і уже після децентралізації об"єднані територіальні громади з їхнім апаратом, зжирають левову частину бюджету. По-четверте, кожній людині зрозуміло, що тільки ріст економіки може бути запорукою добробуту. Для росту економіки необхідно будівництво нових чи реконструкція старих заводів, фабрик, які ще не знищені їхніми управлінцями чи не прибрані до рук "діловими" злочинцями. А щоб написано виглядало більш зрозуміло для читачів хотів би навести приклад такої дерибанної енергомодернізації : в райцентрі " модернізували" будинок культури. Вигляд став направду таки гарніший , тільки на утеплення стін пішло надцять мільйонів, а вікна, а внутрішні роботи, а бруківка, а кована огорожа. Це розтранжирення коштів з відповідними мільйонними відкатами. А щодо ефективності..... О, в будинку культури працює аж кілька чоловік і їм такий подарунок в часи скрути.... хіба що від Святого Миколая міг наснитись, але це реальність. От коли б у державі був економічний лад і гаразд, то і питань би до подібних програм не було. А ще в додаток, під цією енергомодернізацією на кілька мільйонів реставрують кілька палаців, а ще президентських і інших державних дач та споруд. А віддавати кошти прийдеться у валюті і уже не шмигалям, а народу України.
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28.11.2021 12:28 Ответить
Ви хочете енергомодернізувати бюджетні установи за рахунок кредитів?. Ви зобов'язані економіку модернізувати,зробити її сильною. Тоді з'являться гроші на все інше. Не випускаємо ні холодильники ні телевізори ніякої побутової техніки. Чому?. Бо абсолютно відсутня стратегія розвитку держави. До влади прийшли плебеї. Для них власне збагачення основа існування. Запитайте простих людей що робити
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28.11.2021 13:06 Ответить
Заметьте не на модернизацию энергетики Украины а на модернизацию бюджетных УЧРЕЖДЕНИЙ которые и без их помощи живут на миллионных зарплатах практически ничего не делая и получая зарплаты из бюджета Украины,то есть из налогов еще где-то работающего населения страны.
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28.11.2021 17:30 Ответить
Интересно:украдут как обычно2/3 или все-таки по-божески всего половину? Но таки утеплять дома-очень нужно . Украине нужно научится жить без импортного газа который будет очень дорогой еще несколько лет
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28.11.2021 22:17 Ответить
 
 