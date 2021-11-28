Украина подписала договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений, - Шмыгаль
Украина подписала договоренности с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 300 млн. евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в следующем году в рамках программы президента "Большая стройка" планируется начать реализацию масштабной программы тепломодернизации.
"Это позволит действительно повысить энергонезависимость нашего государства, а также экономить около 1,5 млрд. долларов на энергоресурсах ежегодно. Мы уже подписали договоренности с ЕБРР на сумму 300 млн. евро, которые будут направлены на энергомодернизацию бюджетных учреждений", - написал Шмыгаль.
Он также добавил, что правительство на этой неделе согласовало привлечение средств от Германии в сумме более 25 млн евро, которые будут направлены на внедрение мер по энергоэффективности в Запорожье и Житомире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- У нас є таке повір'я, що якщо в труну покласти гроші, - каже один, - то дорога до раю буде легша. -І з цими словами поклав сотню доларів у труну. Другий наслідував його приклад.
- Ех, - сказав, втираючи сльозу третій, Рабінович. Витяг платіжку, заповнив її на триста доларів і поклав у труну. А дві сотні друзів забрав собі.
все Велике будівництво негайно перейменувати на
Велике Порохівництво -
піплу таке подобається
за кредити **** здійснбвались проєкти ще з Кучми, але нікому в голову не прийшло включати у смєту бронзові таблички "Велике Кучмівництво" чи "Велике Ющівництво"
вопрос в смете и разработке проэкта.
так сложилось, что именно уже на смете и прэкте заложенно, что 50% денег пойдут не на утепление а в карман того кто организовивает эту работу.
навожу приклад з життя.
попросили люди в міськраді виписати 80 м3 щебня на підсипку вулиці і джісібішку, єкскаватор, щоб розрівняв. сказали що все остальне зроблять своїми силами. ціна питання 70000 грн. на що почули відповідь-запитання.
а на проєкт 130000 я де візьму. ти розумієш, що щоб підсипати 300 метрів якоїсь конченої вулиці, людина приближена до мерії отримає 130штук за те що посиде 2 години за компом?
только вот законы физики в эти договорённости не вписываются!
конечно можно из любого дома сделать термос,но это уже будет не дом,а теплица!