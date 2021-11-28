Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря
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Экс-президент Украины Виктор Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, соответствующий иск не поступал в Окружной административный суд Киева.
Об этом народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"По имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд", – сообщает она.
Кроме того, парламентарий указывает на то, что законность решений Верховной Рады может обжаловаться только в Верховной Раде, а соответствие их конституции – в Конституционном суде. При этом, по ее данным, в КСУ также никаких конституционных представлений по этому вопросу не поступало.
Также Кодекс административного судопроизводства запрещает меры по обеспечению иска по делам об обжаловании актов парламента.
"В-третьих, Кодексом предусмотрен 6-месячный срок на обжалование такого постановления в суде со дня его принятия, поэтому открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона", - подчеркнула Совгиря.
Ранее пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что адвокаты беглого экс-президента обжалуют в Окружном административном суде Киева постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы страны.
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-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
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-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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