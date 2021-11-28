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Новости Политика Украины
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суд (24691) Янукович (30770) Совгиря (51)

Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря

Экс-президент Украины Виктор Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, соответствующий иск не поступал в Окружной административный суд Киева.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд", – сообщает она.

Кроме того, парламентарий указывает на то, что законность решений Верховной Рады может обжаловаться только в Верховной Раде, а соответствие их конституции – в Конституционном суде. При этом, по ее данным, в КСУ также никаких конституционных представлений по этому вопросу не поступало.

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Также Кодекс административного судопроизводства запрещает меры по обеспечению иска по делам об обжаловании актов парламента.

"В-третьих, Кодексом предусмотрен 6-месячный срок на обжалование такого постановления в суде со дня его принятия, поэтому открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона", - подчеркнула Совгиря.

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Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности, - представитель ВР в КСУ Совгиря 01

Ранее пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что адвокаты беглого экс-президента обжалуют в Окружном административном суде Киева постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы страны.
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Топ комментарии
+2
."... відповідність їх конституції - Конституційний суд "

Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
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28.11.2021 13:12
+2
Какое отстранение. Он сбежал просто.
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28.11.2021 13:20
+1
-Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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28.11.2021 13:04
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Правила форума Совет форумчан
-Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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28.11.2021 13:04 Ответить
Ніхто б там таких причин не називав.
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28.11.2021 13:06 Ответить
да горбатого лепят Зеля Ермак вместе с Х..лостаном.. расчет на отвлекалочку и дымовуху...
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28.11.2021 13:39 Ответить
А какие причины называли?)))
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28.11.2021 14:57 Ответить
Хтось бреше🙄🤔
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28.11.2021 13:09 Ответить
я ще повернуся! Малюська-готуй камеру!
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28.11.2021 13:10 Ответить
."... відповідність їх конституції - Конституційний суд "

Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
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28.11.2021 13:12 Ответить
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28.11.2021 13:15 Ответить
Какое отстранение. Он сбежал просто.
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28.11.2021 13:20 Ответить
Нехай приїзжає до України і обжалує.Що піс-піс..Може за Небесну сотню відповіси...
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28.11.2021 13:30 Ответить
оаск = шлак (с. Зє)
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28.11.2021 13:31 Ответить
Вперше чую щоб Верховна Рада мала повноваження "відсторонити" Президента України. Завтра вони можуть прийняти постанову що 2х2=5, і це також треба буде оскаржувати через суд?
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28.11.2021 13:38 Ответить
Нажаль так, і таких "актів" сотні(((
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28.11.2021 13:51 Ответить
А можно подробнее?) Как же ж времена то поменялись))) Каждый козломордый пытается выдать себя за украинца)
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28.11.2021 14:41 Ответить
Вы может и о существовании Конституции не слышали) И уголовного кодекса) Не знание законов не освобождает от ответственности)))
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28.11.2021 14:31 Ответить
Хай тоді знавці Конституції наведуть перелік пунктів, за яким можуть бути припинені повноваження Президента України, і побачимо.
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29.11.2021 10:47 Ответить
А у вас руки в дупе?))) Сами не пробовали прочитать Конституцию?))) Как президент может распустить ВР, так и ВР может отстранить президента от власти))) Учитесь, читайте, это никогда не поздно) Может глупые вопросы перестанете задавать)))
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29.11.2021 23:48 Ответить
Не знаю з якої дупи у вас ростуть які органи, проте в конституції України є таке:

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1відставки;
2неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3усунення з поста в порядку імпічменту;
4смерті

Можливо перед тим, як радити комусь щось читати, варто самому хоть трохи вміти це робити.
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30.11.2021 00:01 Ответить
Да неужели?))) Вы еще и читать умеете? А строили из себя))) Так что вы подразумевали под выражением ""відсторонити" Президента України"?))) Все ваши вышеперечисленные пункты, из Конституции, не подходят под ваше "определение"?))) Если СНАЧАЛА начали рукожопить, то поздно петлять)))
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30.11.2021 00:21 Ответить
Представители бассейнов "Донбасс - Кривбасс" перемешались с овощами.
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28.11.2021 14:10 Ответить
У кого девичья память - напоминаю.
Янукович согласился на досрочные выборы себя и парламента.
Временным премьером предлагал стать яйценюку.
Это было выгодно всем, кроме бени и юли, которая оставалась в тюрьме, где ей и место.
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28.11.2021 14:26 Ответить
Юрій, тьі дурак?
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28.11.2021 15:05 Ответить
Не поймёшь вас, Ивановых, жена говорит - хорошо, муж говорит - нехорошо.
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28.11.2021 15:51 Ответить
Ти диви! Вона до сих пір Сов. Гиря. Має нарешті бути Укр. Гиря.
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28.11.2021 16:49 Ответить
 
 