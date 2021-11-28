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Германия (5996) Россия (91190) Северный поток (1428) Кулеба Дмитрий (2617)

Кулеба о новом правительстве Германии: Будем работать над устранением угроз от "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

Кулеба о новом правительстве Германии: Будем работать над устранением угроз от

Украина будет работать с новым правительством Германии над устранением угроз, которые могут возникнуть из-за запуска российского проекта "Северный поток-2".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, Украина приветствует заключение коалиционного соглашения в Германии и ценит факт, что в документе говорится о территориальной целостности и суверенитете Украины и ее европейской интеграции.

Кроме того, он отметил, что важен четкий посыл в коалиционном соглашении для России: прекратить дестабилизационную деятельность в Украине и найти политическое решение.

В то же время Украина хотела бы увидеть "более сильную позицию, когда речь идет о геополитических энергетических проектах в Европе".

Он отметил, что Украина будет работать с новым правительством Германии "над устранением угроз, которые "Северный поток-2" создает не только для безопасности Украины, но и для стабильности во всей Европе".
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- Рабиновичу, що це у вас під оком синець?
- А хай не лізуть!
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28.11.2021 13:27 Ответить
- Кажется меня хотели побить.
- С чего ты взял?
- Не хотели не побили бы...
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28.11.2021 13:34 Ответить
Не тратьте куме силы, спускайтеся на дно...
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28.11.2021 13:30 Ответить
Нам бы нам бы нам бы нам бы всем на дно там бы там бы там бы там бы пить вино
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4
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28.11.2021 13:36 Ответить
Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку - 2" /Кулеба в газовых делах проффесионал. Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба ./ Кулеба не понимает что сделать это в ближайшие 25 лет невозможно. В 2020 г. «Газпром » России поставил Германии 46 млрд куб. м газа.
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28.11.2021 13:39 Ответить
Будем работать над устранением угроз от "Северного потока-2" подразумевает, что поток то работать будет.

опять просрали..... что за правительство такое? - всё просирает.

кто этого придурка зелю выбирал? кому морду бить?
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28.11.2021 13:45 Ответить
Щас "чувство глубокого удовлетворения" проявится под мохнатой бровью.
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28.11.2021 13:45 Ответить
Чому Україна, якийсь кулеба, каже іншим країнам, що їм робити. Збався ВОВА дурнів!!!
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28.11.2021 13:47 Ответить
виправте помилку! маэ бути: "Збався ВОВА дурень!!!" - неграмотно, але правильно
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28.11.2021 14:04 Ответить
Кулеба - самый громкий и дурной петух иносраных дел!
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28.11.2021 13:48 Ответить
Министр єффективно работает , а не только раздает интервью и берет "под козьірек" , усльішав президента , как его папередник . Кулебе респект !
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28.11.2021 14:03 Ответить
Ивашин 054948b9
Скажіть, як фахівець: на Цезорі дупи покидьків смачніші ніж десь?
Бо ви її лижите з самого ранку
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28.11.2021 14:10 Ответить
Прости Кулеба, но похоже мы с тобой уже ни кому не нужны, Х.................. е работники. Один только звездешь, тошно слушать. ВСЕ, себя вы показали. Живите, пока есть условия, конечно, такое счастье не всем выпало, этим путем мы шли 30 лет. И вот, что из этого вышло.
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28.11.2021 14:07 Ответить
В день подписания Коалиционного соглашения трех партии Германии будущий глава МИД Германии Анналена Бербок заявила : я похороню это дерьмо Путлера вместе с трубами...
В ответ Ольга ********* в тот же день в своей говнопрограмме 60 минут ненависти к Украине заявила : воинствующие заявления главы партии Зеленых Германии настораживают РАБссию..
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28.11.2021 14:22 Ответить
Обычно тебе тролятине не отвечаю, но эта Анналена подобие Зеленского. Выехала на хайпе, а что дальше делать не знает. Тем более на таком высоком посту.
Лавров её переварить и не поперхнётся.
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28.11.2021 15:54 Ответить
Норвегия утроила добычу газа и в Европу пошло достаточное количество газа 331 миллион кубиков в сутки...РАБссия закрыла вентили... продолжайцте в том же духе бараны Путлерские...
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28.11.2021 14:28 Ответить
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 17:01 Ответить
Неужели не понятно
Германия хочет выторговать более выгодные условия
для получения и транзита газа через СП-2
Вот и вся озабоченность Германии
Используя при этом Украину
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28.11.2021 17:33 Ответить
 
 