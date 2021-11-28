Кулеба о новом правительстве Германии: Будем работать над устранением угроз от "Северного потока-2"
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Украина будет работать с новым правительством Германии над устранением угроз, которые могут возникнуть из-за запуска российского проекта "Северный поток-2".
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, Украина приветствует заключение коалиционного соглашения в Германии и ценит факт, что в документе говорится о территориальной целостности и суверенитете Украины и ее европейской интеграции.
Кроме того, он отметил, что важен четкий посыл в коалиционном соглашении для России: прекратить дестабилизационную деятельность в Украине и найти политическое решение.
В то же время Украина хотела бы увидеть "более сильную позицию, когда речь идет о геополитических энергетических проектах в Европе".
Он отметил, что Украина будет работать с новым правительством Германии "над устранением угроз, которые "Северный поток-2" создает не только для безопасности Украины, но и для стабильности во всей Европе".
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- А хай не лізуть!
- С чего ты взял?
- Не хотели не побили бы...
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4
опять просрали..... что за правительство такое? - всё просирает.
кто этого придурка зелю выбирал? кому морду бить?
Скажіть, як фахівець: на Цезорі дупи покидьків смачніші ніж десь?
Бо ви її лижите з самого ранку
В ответ Ольга ********* в тот же день в своей говнопрограмме 60 минут ненависти к Украине заявила : воинствующие заявления главы партии Зеленых Германии настораживают РАБссию..
Лавров её переварить и не поперхнётся.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делается через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
Германия хочет выторговать более выгодные условия
для получения и транзита газа через СП-2
Вот и вся озабоченность Германии
Используя при этом Украину