Объединенные силы стреляют исключительно в ответ, когда есть угроза жизни и здоровью. Наше вооружение калибром более 100 мм отведено и не используется, - штаб ООС
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Объединенные силы на Донбассе не применяют запрещенного вооружения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Предупреждая возможные обвинения в адрес Объединенных сил по применению запрещенного вооружения, официально сообщаем: Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей", - отмечают в штабе ООС.
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- как по мне здесь Юра дал маху..
Про хорошие дела иногда нужно помолчать..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6737664032940502?__cft__[0]=AZVQBUlv-nHwtXR-yIAIvjdOjoJZ75NTW79P5QLBdEvXhB2DPNwqHsM93JAHO-byRyvWKdvB9_HlldMkY-OF_YCOGqI8w0AgpJTQTDC0u5vgO6_W-vQOBxiOL9wYxkkbJ8hci3nDu-Ue8EmDBb1mFirj&__tn__=%2CO%2CP-R
Но нужно иметь Уважение!!!
Срешь тут сепаскими новостями.
Це проти путча Ахметова в Україну зібрались?
І на шо нам чекати - шо 1 грудня з трибуни ВР преЗЕдент виступить із закликом "путін, пАмАгІ!"?
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії: БДК "Королев" (130) та БДК "Минск" (127).
Про це повідомили Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
"5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили - скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше - це 5-7 днів", - йдеться у повідомленні.
Врут люди?
Взять тот же регион Югославии, Албании, Сербии и кто там ещё. В принципе тоже один народ, но сколько войн из-за непонятно чего.
Оклеветанные, но не сломленные друзья Андрея Ермака, наконец, нашли время для того, чтобы собраться и скромно отметить день рождения юбиляра в квартире непритязательной хрущевки по соседству с домом родителей, подаривших стране такого сына. Все спешили и были трезвы, как стеклышко, - бухать в столь опасное время, как и оставлять работу больше чем на час, было бы преступлением против избирателей. Юзик пил солярку.
- Слышь, Юзик, дай хлебнуть, - попросил Арахамия, жадно глядя на канистру.
- Не дам, - буркнул Юзик. - Ты вообще знаешь, какой сейчас дефицит топлива в армии? Один из батальонов в зоне ООС уже три недели не получает горючего! Другой вопрос, что власть-то тут при чем? Это Зеленский, что ли, всю солярку выпил?!
Все обиженно покачали головами.
- Я вообще не пью, - хрипло сказал Зеленский, сглатывая ком в горле. - И друзей у меня больше нет.
Президент подошел к окну, выходящему на бульвар Дружбы народов. У "Дома мебели" как раз садился кортеж красивых французских вертолетов ГСЧС. К первому из них подошел журналист Ткач в блестящих кожаных штанах и норковой шубе и галантно открыл дверцу. На толстых пальцах знаменитого клеветника блеснули золотые перстни. Из вертолета вышла главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик вся в соболях и картинно закурила дорогую доминиканскую сигару.
Зеленский распахнул окно и, высунувшись из него, закричал:
- Кортежи нах#й! Вертолеты нах#й! Дачи, бл#дь, льготы ваши нах#й! Чтоб простой президент жил как... как… чтоб... Чтоб тебе тот шашлык поперек горла встал, коза порохоботская!
Ермак едва затащил его обратно в комнату.
- Не, ну как же так можно, и это во время войны! Совесть где ваша, упыри холеные?! - кипятился Зеленский. - Может, эти вертолеты прямо сейчас могли спасти чью-то жизнь, а они сраки свои взад-вперед возят, чтобы тупо побухать! Клоуны, бл#дь! Кло-у-ны!
Он в сердцах сорвал с плеч поношенный, но чистый пиджак и швырнул его на стоявшую на тумбочке голову Обмоченного Петуха с инсталляции на Банковой, по некоторым сведениям, зверски отрубленную фюрером "Демсокиры" Гудыменко в ходе последней акции протеста. Ближе к вечеру за ней должна была заехать последняя честная журналистка страны Наталья Мосейчук, чтобы использовать в качестве декорации на ближайшем ток-шоу о злодеяниях Порошенко.
- Вот зачем голову-то было рубить? - горько спросил Зеленский. - Что им этот Петух сделал?
- Подозреваемому Гудыменко уже вручено подозрение за нецензурные матюки поблизости от органов власти, - успокоил его Корниенко. Он сидел, устало положив живот на стол, и пил из стакана белый компот, жадно закусывая майонезом, намазанным на крабовую палочку. - Экстремизм не пройдет.
- Не люблю день рожденья, - меланхолично сказал Ермак. - Разве что в детстве любил. Я тогда мечтал, когда вырасту, стать вертолетчиком, ну, знаете, летать на спасательном вертолете, вывозить раненых с поля боя или там утопающих. Так того вертолета и не увидел ни разу, вся жизнь пошла по пи...
- Да ладно тебе, - с горьком сарказмом перебил его Зеленский. - Если наших горе-расследователей послушать...
Все обиженно рассмеялись. Пользуясь всеобщей меланхолией, Арахамия достал из кармана тонкий шланг, незаметно сунул один его конец в канистру Юзика, а второй слегка отсосал, вставил в свой стакан и набулькал в него до краев.
- Давайте о чем-то приятном, друзья, все же юбилей самого Ермака, - предложил Зеленский. - Готовы ли мы отразить российскую интервенцию с трех направлений сразу?
- Еще бы, - сказал Корниенко. - Есть четкий план.
- Да? - удивился Зеленский. - А что за план?
- Я же говорю, очень четкий план, - объяснил Корниенко. - В случае нападения Верховная Рада готова собраться в течение двух часов, если, конечно, это не будет неделя работы в округах. Для начала нас надо будет накормить и спрятать...
- ...И сгуртуваться вокруг нашего президента! - закончил за него Арахамия, опрокинул в себя стакан солярки, схватился за горло и убежал в туалет, где его мучительно вырвало.
- Салага, - сказал Юзик. - Пороху не нюхал.
Все почему-то посмотрели на Сергея Лещенко. Лещенко быстро отвернулся, посмотрел в окно и представил себе, как где-то там Порошенко платит журналистке Янине Соколовой за публикацию тайных документов с персональными данными спецагентов по делу Вагнера. На лице Лещенко отобразилась сложная гамма чувств.
- Как бы там ни было, а Путин, конечно, очень впечатлен активной ролью, которую играет на международной арене наш президент Владимир Зеленский, - солидно сказал депутат Яременко. - А готовится Россия к новому нападению на Украину или нет, покажет время. Не будем забегать вперед, друзья, кому оно надо.
- И хватит церемониться с журналисткой Соколовой, - с завистью сказал Лещенко. - И Порошенко давно пора арестовать.
- Я вот думаю, что еще надо арестовать Арестовича, - весело сказал Зеленский.
- Почему это? - внезапно севшим голосом спросил Арестович.
- Ну это же лежит на поверхности! - засмеялся Зеленский. - Арестовать Арестовича! Хоть поржем.
Все заржали.
- Пойду посмотрю, не покрали ли велики, - обиженно сказал Арестович, - а то я свой прямо возле подъезда оставил.
Не успел он отпереть входную дверь, как та распахнулась от могучего удара снаружи, и в прихожую неуклюже ввалилась подвыпившая компания в рыцарских доспехах с мечами, топорами и одним щитом на всех.
- Да, это то, что вы подумали! - весело крикнул Аваков с порога. - Сею-вею-посеваю, с днем рожденья поздравляю!
- Гордон, и ты здесь! - не помня себя от возмущения, воскликнул Лещенко. - Да как у тебя только совести хватило прийти сюда, проклятый Геббельс современности на службе олигарха Ахметова!
- Ой, а кто это говорит? - глумливо засмеялся Гордон. - Сторчавшийся наркоман? Много сегодня коксу вынюхал, дорожник несчастный?
- Сам ты наркоман! - возмутился Лещенко. - Все знают, что это был обычный дипфейк.
- Да? - удиви
Але наші хлопці повинні використовувати ті засоби, які вважають за потрібне, для свого захисту. Без жодних пояснень і дозволів.
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Оце так! Знов хтось бреше...Ось недавно Юрко інформував, що він особисто стріляв по ворогу з гаубиці Д 30 (122мм.).
Судячи с того, що Юрко ніколи не бреше - збрехав "прес-центр ООС". Ганьба зеленим брехунам!