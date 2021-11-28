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"Мы будем очень внимательно следить за происходящим с нашими деньгами", - представитель Европейского инвестбанка Загон о кредитах Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Украине фиксируется прогресс в вопросе освоения кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) как со стороны правительства, так и регионов. Однако на уровне муниципалитетов есть определенные проблемы с реализацией проектов, что связано с нехваткой профессиональных кадров в этом направлении.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказал глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что кроме получения кредита Европейского инвестиционного банка, самое сложное - это использование предоставленных средств.

"Если говорить о муниципалитетах, то в регионах бывает сложнее. Но и там видим прогресс. Я думаю, что сегодня более серьезной проблемой является наращивание потенциала в стране - вам нужны люди на муниципальном уровне, на региональном уровне, которые могут использовать предоставляемые кредиты", – сказал Загон.

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По его словам, у Европейского инвестиционного банка очень строгие стандарты.

"ЕИБ очень строго относится ко всем процессам, я не говорю, что с нами легче всего. Мы требуем стопроцентной понятности и прозрачности в закупках. Но мы также хотим увидеть проект и влияние проекта на окружающую среду. Мы хотим увидеть социальное влияние проекта, которое мы поддерживаем. И иногда муниципалитетам бывает сложно справиться с этим", - добавил глава Представительства ЕИБ в Украине.

"Мы не отпускаем процессы на самотек. Мы будем очень внимательно следить за происходящим с нашими деньгами", — подчеркнул Загон.

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После выделения кредита начинается подготовительный этап реализации проекта, "на котором мы хотим посмотреть, что Украина собирается делать с нашими деньгами".

"И здесь, очевидно, очень важна фаза закупок. Мы соглашаемся только тогда, когда процедуры закупки соответствуют международным стандартам", — уточнил представитель ЕИБ.

Банк внимательно следит за процессом реализации проектов и финализирует их.

"Банк следит за происходящим с деньгами. Построены ли дороги, построены ли больницы, есть ли оборудование — мы следим за всем этим… Мы можем предоставить долгосрочные деньги на очень конкурентоспособном уровне. Но обязательное условие, связанное с таким кредитом, заключается в том, что деньги должны использовать для граждан. Для блага граждан Украины", – резюмировал Загон.

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як казала мавпа: Ой Іване пи.....диш. в 2019му заклали ціну на дорогу на 94% більшу ніж було раніше. в 2021 ціна на бітум впала . ціна за роботу залишилась яку затвердили на 2020.
і ти будеш казати що щось контролюєш??? міст Кличко виріс в ціні втроє. І ШОООООО???? як казав беня коломойша. короче. жар рибу або сиди і не ....зди.
а адекдоти, кінцівка одного в верху а другого в низу можу розповісти, якщо комусь інтересно
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28.11.2021 14:25 Ответить
На одній із одеських вулиць, а саме на Дерибасівській, стояла заплакана жінка. Іноземець, який проходив повз, поцікавився у неї:
- Що з Вами сталося?
Жінка відповіла:
- У мене вкрали гаманець із грошима. Іноземець пошкодував її та дав їй гроші. Жінка почала йому дякувати, а потім запитала:
- Може, ви й гаманець віддасте?
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28.11.2021 14:52 Ответить
Немає професіоналів в муніпаліцетах? Та там такі профі,що підметки з чобіт на ходу вкрадуть.
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28.11.2021 14:54 Ответить
точно что загон
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28.11.2021 14:27 Ответить
За деньгами всегда нужно следить- даже если ты их даешь своим родственникам!!! Деньги - это такое!!!!
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28.11.2021 14:35 Ответить
Пообіцяв дідусь Мойша купити онуку шоколадку. Приходить додому. Онук:
- Діду, ти купив шоколадку? Мойша:
- Ні, онуче, сьогодні ніколи не було. На другий день приходить.
- Діду, ти купив шоколадку?
- Ні, онучечку, магазин був закритий. Наступного дня приходить.
- Діду, ти купив шоколадку?
- Не було шоколаду. Лише чупа-чупси.
- Так хоча б чупа-чупс купив би.
- Запам'ятай, онучку, поки дідусь Мойша живий, ти будеш їсти тільки шоколад.
.
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28.11.2021 14:53 Ответить
Читай статью полностью ,зебил)
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28.11.2021 15:18 Ответить
Ну й правильно робите, що слідкуйте. Бо зеля незабаром скаже: "Я- нє я й крадіжка нє моя!"

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28.11.2021 14:39 Ответить
Даже и об........................ ть не будут, просто спустят и скажуть, ну, так получилось, не ожидали мы.
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28.11.2021 14:41 Ответить
Правильно, следите внимательно. Особенно следите за руками Коломойского. Наблюдайте и учитесь.
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28.11.2021 14:42 Ответить
ага - ага ....біли ваши стали их ....- посмотрите тек живут наши "слуги" ...., но вообще то чего вам парится - все оттдадут гои ...свое бедностью....
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28.11.2021 14:45 Ответить
- Сьома, як це виходить, що Шлемензон взяв тебе в компаньйони? У тебе ж грошей ні гроша!
- Так, все правильно: у нього є гроші, зате у мене є досвід.
- Сьома, я тебе благаю: скоро в тебе будуть гроші, а в нього - досвід.
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28.11.2021 14:48 Ответить
що відбувається з нашими грошима.-Известно, что. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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28.11.2021 14:50 Ответить
Не просто пристально, а через микроскоп следите за вошью КАЛОмойской и его ЗЕлёной гнидой.
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28.11.2021 15:22 Ответить
 
 