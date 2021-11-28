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Кулеба об использовании Bayraktar на Донбассе: Украина не нарушала никаких договоренностей. Относительно российских дронов я что-то не слышу глубокого беспокойства

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба об использовании Bayraktar на Донбассе: Украина не нарушала никаких договоренностей. Относительно российских дронов я что-то не слышу глубокого беспокойства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает использование боевого разведывательно-ударного комплекса Bayraktar украинскими военными в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе оправданным, поскольку беспилотник применялся для прекращения нарушения Минских договоренностей, совершенных российскими войсками на Донбассе.

Об этом Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона привлекла тяжелую артиллерию, 120-мм гаубицу на линию разграничения, обстреливала из нее украинские позиции, убив одного украинского солдата, ранив еще одного и повредив гражданскую инфраструктуру. Именно это – явное нарушение Минских договоренностей", - заявил Кулеба.

Отвечая на реплику журналиста издания по заявлению представителя МИД ФРГ о том, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии столкновения на Донбассе, Кулеба отметил, что Украина "уже выразила несогласие с логикой этого заявления".

"Прежде всего потому, что она полностью игнорирует настоящую причину, почему мы должны защищать себя. Гаубица - это тяжелая артиллерийская система, запрещенная "Минском. Наш дрон не пересекал линию разграничения, однако попал в гаубицу. И во-вторых, когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности", - подчеркнул глава МИД Украины.

Читайте также: Украина в ОБСЕ: С начала "перемирия" войска РФ более 160 раз применили БПЛА на Донбассе

Он добавил, что перед использованием Bayraktar украинские военные четко выполнили все процедуры ОБСЕ и использовали все согласованные механизмы деэскалации, выполнили все требования.

"То есть не нарушали никаких договоренностей. Но когда на нас нападают и убивают, мы будем бить в ответ, потому что это наша страна, и мы будем ее защищать", - отметил Кулеба.

Министр также заявил, что Украина не допустит "кровавого сафари для россиян" на Донбассе.

"Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также: Россия стремится к провалу Минских соглашений. Это развязало бы ей руки и дало большую свободу действий, - Кулеба
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Топ комментарии
+11
поешь, как клоун на пресухе
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28.11.2021 14:49
+10
Від однієї бімбочки здійнявся галас на всю Галактику. Далі буде.
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28.11.2021 14:29
+9
Украина ведёт себянеадекватно и непонятно длямирового сообщества. Украина обороняется так воровато, исподтишка, с виноватым видом, оправдываясь после каждого выстрела по кремлёвскому агрессору. Европейские "союзники, типа гитлеровской германии, требуют от нас подчинения прихотям кремлёвской крысы.... Это - неправильно.
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28.11.2021 14:57
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Від однієї бімбочки здійнявся галас на всю Галактику. Далі буде.
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28.11.2021 14:29 Ответить
Скільки можна Шмеркелям дупіти лизати? Наша земля, наші вороги лежать в нашій землі.
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28.11.2021 14:49 Ответить
Перестаньте нахер Оправдываться... все все прекрасно понимают и делали бы больше и лучше нас без оглядки на чьей-то мнение.
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28.11.2021 16:06 Ответить
Лучше б не использовали эту безобидную петарду, а саданули реальным боеприпасом "Байрактара". Или турки не продали вооружение для него?
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28.11.2021 14:29 Ответить
Брехня.
Кулеба как раз из власти наиболее адекватный.
"Коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - наголосив глава МЗС України. Джерело: https://censor.net/ua/n3302058
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28.11.2021 15:48 Ответить
поешь, как клоун на пресухе
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28.11.2021 14:49 Ответить
дуняшечка, пока ты за зе и его хозяев убиваешься, глупышка.
читать умеешь, олигархи поддержали закон клоуна.
кто за кого убивается, хитрозадая?
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28.11.2021 14:58 Ответить
Не ототожнюй себе з Україною. 😊Ти є малорос. 76 відсотків українців вважають, що Україна рухається не туди, де їм добре. Тому не уподобляйся своєму зеленому кумиру. 😁
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28.11.2021 15:12 Ответить
Валити вату і сєпарню з Байрактарів - це не просто добре Україні, це ПРЕКРАСНО!
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28.11.2021 16:03 Ответить
При чем тут журналисты. Байрактары должны использоваться официально, безо всяких оправданий и стеснений. И и не бомбочками а так чтобы орудие террористов разносило в щепки вместе с террористами.
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28.11.2021 15:48 Ответить
Так їх не використовували з 2018 року.. Може вже пора би?
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28.11.2021 16:02 Ответить
Возмутительно оправдываться за то, что по нам насыпают артой, а мы молчим. Если Меркель и Макрону , что то не нравится, то пусть сидят на передке и ловят прилёты вражеской арты
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28.11.2021 17:33 Ответить
Як байрактар у небі блисне-лапатнік у парткі дрисне...
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28.11.2021 14:46 Ответить
А на х.............. тогда покупать? Джевелины, стрелять нельзя, прошел срок на складах + утилизация. Так же и с остальным. Наверное презерватив купил ,так используй, а то может и не понадобится, УПАДЕТ.
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28.11.2021 14:48 Ответить
Гаубиц калибра 120 мм. на вооружении ВСУ нет. Есть 122 мм. и 152 мм. и более! "Байрактар" сбрасывал петарду по гаубице калибра 152 мм. Как то так, господин Кулеба!
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28.11.2021 14:50 Ответить
Да ну ? На видео бьіла 122мм гаубица.
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28.11.2021 14:52 Ответить
При чем здесь ВСУ? Речь шла о кацапской гаубице.
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28.11.2021 14:57 Ответить
Хороший ответ министра . Теперь начнется вой Соловьевьх-Скабеевьіх , ожидаемо. И Машка Захарова не промолчит , имхо
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28.11.2021 14:50 Ответить
дроны не русские, а российские.
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28.11.2021 14:53 Ответить
что русские, что российские.. все равно названия-фантомы.. выдумка Пэдры Первого
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28.11.2021 15:16 Ответить
Украина ведёт себянеадекватно и непонятно длямирового сообщества. Украина обороняется так воровато, исподтишка, с виноватым видом, оправдываясь после каждого выстрела по кремлёвскому агрессору. Европейские "союзники, типа гитлеровской германии, требуют от нас подчинения прихотям кремлёвской крысы.... Это - неправильно.
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28.11.2021 14:57 Ответить
Усіх цих кремлівських посіпак, лобістів, настав час виставити на широкий світовий огляд. А то гавкають з-під дипломатичного прикриття, а відкрито заявити про свою позицію бояться. Чому МЗС України покриває їх боягузливу позицію
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28.11.2021 17:40 Ответить
За 7 лет быдло Путлера не взяло и пол донбасса...а кто виноват? Порошенко,Госдеп или Ангела Меркель с НАТО?
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28.11.2021 15:05 Ответить
турецкий боевой дрон "Акынджы" Байрактар с украинскими движками
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28.11.2021 15:10 Ответить
Наверное потому, что обеспокоившиеся Германия и Франция играют в этой партии на стороне РФ.
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28.11.2021 15:12 Ответить
Наверно там не дураки и знают, что если полыхнёт, то уже не где-то там в Карабахе, а у границ Европы.
Кстати про войну в Карабахе новостей в Европе не было совсем. Были конечно немного, но обеспокоенности у европейцев они не вызывали.
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28.11.2021 15:41 Ответить
То есть, чтобы не полыхнуло, нужно ставить в стойло Украину? Ты ничего не путаешь?
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28.11.2021 15:57 Ответить
Тогда не стоит их слушать. Совсем!
Тогда в чём ваши проблемы?
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28.11.2021 16:00 Ответить
Ты на вопрос ответь. Что есть первопричина войны?
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28.11.2021 17:14 Ответить
Национальные интересы РФ.
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28.11.2021 17:50 Ответить
нахьюююй іди... ванья
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28.11.2021 20:54 Ответить
Вони в усьому на боці кацапстану, особливо, коли це стосується Південного потоку-2, щоб їхні дупи не замерзли.

"Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації.

При запуску газопроводу без сертифікації йому загрожує штраф в розмірі близько 1 млн євро. Про це йдеться в статті, опублікованій в німецькій газеті Handelsblatt.

Автори заявляють, що в такому разі доведеться виплатити штраф, проте, згідно з підрахунками німецької федеральної мережевої агенції (BNA), його сума становить не більше одного мільйона євро.

Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятними"
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28.11.2021 16:00 Ответить
украинский боевой тяжелый дрон...
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28.11.2021 15:13 Ответить
Да хватит оправдываться.В....бали и правильно сделали,мы на своей земле.
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28.11.2021 15:19 Ответить
Те кто смотрели фильм-расследование Ткача, о днюхе дерьмака в Карпатах, должны помнить момент, как к журналистам подошли мусора и сказали что собьют их дрон, если те не прекратят снимать гос резиденцию. У меня вопрос: если в тылу есть спецсредства для подавления дронов, то почему таких средств нет на передовой?!! Или клоунская сепарня боится о своей безопасности больше чем о безопасности страны?!
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28.11.2021 15:19 Ответить
У Р.Эрдогана поучитесь,как с РФ-себя вести.Надоело это блеяние...
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28.11.2021 15:21 Ответить
По мнению некоторых источников, Украина единственная страна Мира которая по факту голыми руками отстояла свою Независимость в борьбе с пропагандонами *********** ...Киселевыми типа радиоактивный пепел и полного идиота Салавьиный помет Пропагадонская машина Мавзолея захлебывается от злости...,типа Украина в НАТО и нам рюсским баранам кранты...,странно почему НАТО через Эстонию до сих пор не напало на быдло КГБшное...от Эстонии до Питера 10 метров,для Томагавка это 3 секунды работы...идиоты...
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28.11.2021 15:21 Ответить
Потому что Питер не мацква. На него все бьіло насрать в 41м, насрать и сейчас
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28.11.2021 17:41 Ответить
Коротко о позиции пзезидента Украина об использовании оружия на Донбассе...
Мужик приходит домой и видит, что его жену какой-то жлоб трахает.
И он спрашивает:
- Мучжина, а вы после этого будете чай с сахаром, или с лимоном...
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28.11.2021 15:22 Ответить
Можно почитать комментарии на немецком сайте. Так так достаётся всем на орехи.
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28.11.2021 15:36 Ответить
Скільки можна виправдовуватись, збили чи застрелили - так має бути, бо це все на нашій землі, вчіться в Ізраїля -там ніхто і ніколи не виправдовується і за це їх в світі поважають.
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28.11.2021 16:44 Ответить
Что такое "глубокое беспокойство" как и "глубокая озабоченность" в особом,умном европейском понимании. знают только в СЕ.
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28.11.2021 17:03 Ответить
Отето Пинг у Кулебы....или это просто зашкваров у нас столько что кажется что история с Байрактаром была так давно)))
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28.11.2021 17:38 Ответить
якщоб Ізраіль слухав що ******* фашистська Германія коли Моссад ліквідував ворогів,серед яких доречі було багато німців, то не булоб Ізраілю...тож слати ***** меркельских ********* і захищати Україну.
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28.11.2021 20:49 Ответить
срать на всех. На своей земле можно использовать любое оружие для защиты. Тем более диаметр планирующей бомбы MAM-C (Мам, ти мене вибач що я став дорослим) 7 см, что не противорчит минским угодам.
Поэтому мочить этими бомбами кацапов не думая, без оглядки, убивать их как они наших ребят убивают снайперы.
Просто убивать планирующими бомбами с купленных за валюту дронов,
видосики можно не публиковать, убивать оккупантов, тем более им нечем ответить на высокотехнологичное оружие
Чтобы цапы при любом свисте с неба обсирались и готовились укладываться в гробы
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28.11.2021 22:15 Ответить
 
 