РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12324 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 098 33
Беларусь (7520) граница (4722) Кабмин (13798)

Правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мер на границе с Беларусью, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мер на границе с Беларусью, - Шмыгаль

Украина укрепляет границу на фоне миграционного кризиса. На этой неделе правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мероприятий на границе с Беларусью.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Из-за гибридных угроз, вызванных при посредничестве России на белорусско-польской границе, мы должны быть готовы к любым сценариям. Поэтому Государственная пограничная служба получит более 66 млн грн для укрепления уязвимых участков границы. Еще более 108 млн грн будут направлены в Национальную гвардию для обеспечения дополнительных сил защиты", – отметил Шмыгаль.

Читайте также: К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, по состоянию на пятницу, 26 ноября, по данным Государственной пограничной службы Украины, на украинско-белорусской границе ситуация оставалась контролируемой, скопления групп незаконных мигрантов не наблюдалось. Но силовые подразделения готовы к любой ситуации, для этого в приграничных районах проводятся специализированные учения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Странно, но чего-то мигранты к нам не рвутся. Наверное думают, что заблудятся в миллиарде деревьев.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:00
+3
показать весь комментарий
28.11.2021 15:13
+2
Мигрантьі "рвутся" туда , куда их под конвоем подвезут силовики . Дойдет очередь и до нашей границьі . Худший вариант , что их запустят через ОРДЛО , на убой .
показать весь комментарий
28.11.2021 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як охороняти те-чого не існує.Облаштуйте нарешті кордон...
показать весь комментарий
28.11.2021 14:49 Ответить
Встречает Абрам Моню, который тащит два телевизора «Сони».
- Моня, зачем тебе два одинаковых телевизора?
- Теща вчера сказала, что за «Сони» отдаст полжизни.
показать весь комментарий
28.11.2021 14:50 Ответить
Странно, но чего-то мигранты к нам не рвутся. Наверное думают, что заблудятся в миллиарде деревьев.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:00 Ответить
Мигрантьі "рвутся" туда , куда их под конвоем подвезут силовики . Дойдет очередь и до нашей границьі . Худший вариант , что их запустят через ОРДЛО , на убой .
показать весь комментарий
28.11.2021 15:05 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 15:13 Ответить
Мойша рассказывает отрывок из «Евгений Онегин» :
- ... Когда б надежду я имел, хоть изредко, хотя б в неделю раз ...
Потом Мойша задумался ...
- И шо? Дальше, таки забыл?
- Нет, Роза Марковна! Я-таки, подумал, какое красивое имя Надежда!
показать весь комментарий
28.11.2021 16:09 Ответить
заправить танки на передовой - у зе-сепаров нет денег в бюджете, а выкинуть почти 200 млн на мусоров, которые шашлыки жарить поехали в полеские леса - то на это есть деньги. Кому там не хватало доказательств, что страной управляют сейчас кацапские калоборанты во главе с сепарским клоуном?
показать весь комментарий
28.11.2021 15:14 Ответить
зеля миллиардами разбрасывается, откуда у него бабло
показать весь комментарий
28.11.2021 15:16 Ответить
Деньги на ветер. Граница - это не укрепления, это полоса и все. Китайская стена не помогла, а тут какие то миллионы. Мы интересны политически, а не территорией, пора понять.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:17 Ответить
Сейчас начнутся шутки про ров с крокодилами. Но прошу учесть, что крокодилы зимой замерзнут.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:18 Ответить
Этот транш тоже из многострадального ковидного фонда?
показать весь комментарий
28.11.2021 15:39 Ответить
А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:45 Ответить
Так и тебя тоже нет. Ты рашобот на зарплате.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:55 Ответить
Спасибо.Приятно слышать вопли русофобских ублюдков.Значит я коментирую в правильном направлении.Чем больше ваши дупы рвуться тем мне приятние.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:18 Ответить
Да всегда пожалуйста, я люблю рашотоллей погонять. Между прочим увеличиваю твое материальное положение.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:23 Ответить
Может и погасишь мой кредит?А то зарабатываю немеряно только вот руки до кредита не дотягиваются.
Зачем умному человеку писать херню,лучше скажи что-то толковое а не гадость.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:36 Ответить
Ну вот же мой коммент для увеличения. Еще написать?
показать весь комментарий
28.11.2021 16:42 Ответить
Буду рад услышать Ваше дальнейшее мнение...
показать весь комментарий
28.11.2021 16:45 Ответить
"А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения."

Вот я тебе твоим же дебильным комментом помогаю. Тружусь как пчелка на твое благо. Ну а мозги ты себе в на ярмарке рашотроллей выберешь.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:45 Ответить
Ты просто цитируешь,а где твое личное хоть и дебильное мнение по этому вопросу?
показать весь комментарий
28.11.2021 16:48 Ответить
Ковид существует, десятки миллионов погибших, сделал две прививки Пфайзером. Еще раз спрашиваю

А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения.

Зачем ты тут этот бред пишешь?

Комментами свое материальное положение поднимаешь?

Я тебе написал что на тебе еще мой коммент для твоего материального положения, рашотролль.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:53 Ответить
А чем Вы кичитесь?Своими прививками?Почему Вы считаете что я не привит?Я тоже привит файзером но меня почему-то это не умиляет и не успокаивает,возможно потому что именно правительство относительно надежности прививок мутит воду и делаэт относительно прививок заявления котрые не соответствуют регламенту применения прививок.Иными словами МОЗ даже не компетентно относительно прививок что приводит к выоду что никто как из МОЗ так и тех кто трындит об прививках еще не вакцинированы.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:04 Ответить
Переведи свой бред на человеческий язык. Ковид придуман, а ты вакцинировался и теперь ты говоришь что он придуман?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:11 Ответить
Ты действительно хочешm услышать перевод на человеческий язык?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:16 Ответить
Таки да. Не хочется недосказанности в вышесказанном. Так ответь, зачем если ковид придуман ты вакцинировался?.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:26 Ответить
Та до банальности травиально-чтоб впустили меня в туалет а не ссал или срал по углам.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:32 Ответить
Ну так тебя же теперь пускают в туалет. Зачем ты тут срешь и ссышь?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:38 Ответить
Я имею уже сертификат и мне по закону уже полагается нассать и насрать такому мудаку как ты в рот.Тем более если из него кроме говна ничего не вылетает.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:42 Ответить
На тебе еще денежек, рашотроллик. С самочкой своей не забудь поделиться. И ПНХ в свою парашу.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:53 Ответить
А что,до сих пор кордоны Украины были только на карте?А куда девались миллиарды на создания ,,стены,, которые из 2015-го года выделялись исправно из бюджета Украины?Единую переносную эту стену реально видел при не впускании в Украину Саакашвили.ПЕРЕНОСНУЮ а не стационарную на котрую уже годами выделяют миллиарды из наших налогов.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:40 Ответить
никаких миллиардов там не было... выделили хорошо, если процентов двадцать от нужной суммы. и это за все время с 2014 года. поэтому более-менее нормально оборудовали только небольшую часть границы с паРашей, в основном в Харьковской и Сумской области.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:13 Ответить
шо колючий дріт - віддали литовцям - це добре !
а шо у себе за кілька років не спромоглися поставити - це ГАНЬБА !
показать весь комментарий
28.11.2021 22:38 Ответить
 
 