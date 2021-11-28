Правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мер на границе с Беларусью, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина укрепляет границу на фоне миграционного кризиса. На этой неделе правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мероприятий на границе с Беларусью.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Из-за гибридных угроз, вызванных при посредничестве России на белорусско-польской границе, мы должны быть готовы к любым сценариям. Поэтому Государственная пограничная служба получит более 66 млн грн для укрепления уязвимых участков границы. Еще более 108 млн грн будут направлены в Национальную гвардию для обеспечения дополнительных сил защиты", – отметил Шмыгаль.
Напомним, по состоянию на пятницу, 26 ноября, по данным Государственной пограничной службы Украины, на украинско-белорусской границе ситуация оставалась контролируемой, скопления групп незаконных мигрантов не наблюдалось. Но силовые подразделения готовы к любой ситуации, для этого в приграничных районах проводятся специализированные учения.
Пожалуйста, подождите...
- Моня, зачем тебе два одинаковых телевизора?
- Теща вчера сказала, что за «Сони» отдаст полжизни.
- ... Когда б надежду я имел, хоть изредко, хотя б в неделю раз ...
Потом Мойша задумался ...
- И шо? Дальше, таки забыл?
- Нет, Роза Марковна! Я-таки, подумал, какое красивое имя Надежда!
Зачем умному человеку писать херню,лучше скажи что-то толковое а не гадость.
Вот я тебе твоим же дебильным комментом помогаю. Тружусь как пчелка на твое благо. Ну а мозги ты себе в на ярмарке рашотроллей выберешь.
А КОВИД существует?Ведь в Ухани и Китае его нету.А КОВИД только существует в странах где надобно ограничить народ в его свободах да и кто оплачивает вакцину при принудительной вакцинации населения.
Зачем ты тут этот бред пишешь?
Комментами свое материальное положение поднимаешь?
Я тебе написал что на тебе еще мой коммент для твоего материального положения, рашотролль.
а шо у себе за кілька років не спромоглися поставити - це ГАНЬБА !