Глава Минздрава Франции Веран не исключает, что штамм "омикрон" циркулирует по стране: Подтверждение - вопрос нескольких часов

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что новый штамм COVID-19 "омикрон" может уже циркулировать во Франции.

Об этом сообщают европейские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока нет подтверждения, но это вопрос нескольких часов", – заявил он журналистам в центре вакцинации в Париже.

В последнее время штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был обнаружен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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