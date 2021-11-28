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Глава Минздрава Франции Веран не исключает, что штамм "омикрон" циркулирует по стране: Подтверждение - вопрос нескольких часов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Глава Минздрава Франции Веран не исключает, что штамм

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что новый штамм COVID-19 "омикрон" может уже циркулировать во Франции.

Об этом сообщают европейские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока нет подтверждения, но это вопрос нескольких часов", – заявил он журналистам в центре вакцинации в Париже.

В последнее время штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был обнаружен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Читайте также: Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации
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Топ комментарии
+8
«Видишь суслика?
- Нет.
- А он там есть
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28.11.2021 14:58
+6
меня интересует когда этот Демонизм борьбы С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ ЗАКОНЧИТСЯ смотрю власти так понравилась роль Гитлера..что прям наиграться не могут....И что должно прекратить демонизацию абсурда от властей и так называемых ученых??? падение кометы на планету с размером в стадион, прилет инопланетян, атомная война, Явление Христа Народа???? что???!
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28.11.2021 15:30
+5
Французы, Итальянцы, Голландцы уже порядком получали от всей этой фигни, скоро начнут переходить от мирных протестов к нормальным действиям, которые приведут их к возврату прав и свобод, следующий шаг будет - зачистка стран от исламских ублюдков, сидящих на пособиях и бесконечно рожающих будущих преступников. В противном случае - конец европейской цивилизации.
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28.11.2021 15:27
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«Видишь суслика?
- Нет.
- А он там есть
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28.11.2021 14:58 Ответить
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28.11.2021 15:08 Ответить
макрон вещает пр омикрон!

Опять страшилки и опять колоться
Может хорош сюр разводить?
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28.11.2021 15:57 Ответить
ах...если б это был последний новый штам... и без мутаций...
но судя по всему... эта хрень не собирается покидать Землю..
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28.11.2021 15:20 Ответить
Задолбали своим Омикроном, уже установлено что он слабее Дельты.
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28.11.2021 15:24 Ответить
Не мешай плебс запугивать, он и так боятся перестал
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28.11.2021 16:03 Ответить
Французы, Итальянцы, Голландцы уже порядком получали от всей этой фигни, скоро начнут переходить от мирных протестов к нормальным действиям, которые приведут их к возврату прав и свобод, следующий шаг будет - зачистка стран от исламских ублюдков, сидящих на пособиях и бесконечно рожающих будущих преступников. В противном случае - конец европейской цивилизации.
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28.11.2021 15:27 Ответить
на той неделе с голандии улетал -так там заворуха серьйозная была в ротердаме а когда ехали в амстердам аэропорт то с водилой рпазговорились на тему ковида -я так понял что большинство крайне негативно ко всей этой вакцинации относится включая тех кто вынужден был ширнуться
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28.11.2021 15:33 Ответить
Спасибо, это хорошие новости, люди сыты по горло всем происходящим.
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28.11.2021 18:15 Ответить
Рівень "боротьби" вийшов на новий рівень.

Найнебезпечніший (с) вірус , а міністЕр тільки робить припущення.

Але знайти треба, бо як інакше. От через кілька хвилин урочисто оголосять.
Вся Франція завмерла в очікуванні після такого анонсу.
Suspense.
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28.11.2021 15:29 Ответить
*на новий щабель
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28.11.2021 15:30 Ответить
меня интересует когда этот Демонизм борьбы С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ ЗАКОНЧИТСЯ смотрю власти так понравилась роль Гитлера..что прям наиграться не могут....И что должно прекратить демонизацию абсурда от властей и так называемых ученых??? падение кометы на планету с размером в стадион, прилет инопланетян, атомная война, Явление Христа Народа???? что???!
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28.11.2021 15:30 Ответить
В них вже є вірус Макрон. Буде батл двох вірусів.
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28.11.2021 15:31 Ответить
Ух-ты,политический деятель больше знает об вирусах чем биологи,даже знает кого они убют.
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28.11.2021 15:33 Ответить
Бонжур, ле жопа́, новий рік! У вас Омікрон уже кілька років президент!
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28.11.2021 15:38 Ответить
Мутація є двигуном еволюції, бездумні втручання призводять до ослаблення людського виду. Жорстоко - так, а дерти з людей останнє при лікуванні раку, в країні з безкоштовною медициною - гуманно? Як і морити мільйони людей голодом, закидувати мільйонами тіл амбразури, гноїти мільйони в Сибіру... Це було не в дрімучі часи, а на протязі сторіччя, ше живі свідки і винуватці. Змінилося кардинально людство на генетичному рівні - ні, просто завдяки розумній меншості умови життя стали кращими. Але достатньо, щоб кілька хворих дорвалися до влади, щоб все полетіло в тартари. Це стосується всього світу, ковід як доказ.
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28.11.2021 15:40 Ответить
Всі вакциновані, що захворіли після вакцини тепер мають знати- то не вакцина фуйова, то Омікрон винен. Про це пишу вже місяць. Що фармбанди придумають привід аби виправдати повний провал жижинації та безвинні жертви її. Покидьки з возу мають бути засуджені міжнародним трибуналом.
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28.11.2021 15:40 Ответить
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у неділю заявив, що новий штам COVID-19 "Омікрон" може вже циркулювати у Франції. Джерело: https://censor.net/ua/n3302060


ЗАВДАННЯ ВІД ООН І ВООЗ - кожній країні придумати новий штам вірусу
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28.11.2021 15:56 Ответить
 
 