Заявление Зеленского о госперевороте со слов "трех отставных ментов в Крыму" отбросило Украину до уровня стран Африки, - Фурса

Слова президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственном перевороте основываются, как оказалось, на разговорах "отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ" нанесли серьезный ущерб инвестиционной привлекательности Украины и сделали беднее каждого налогоплательщика.

Об этом пишет инвестаналитик Сергей Фурса в блоге на сайте "Новое время", передает Цензор.НЕТ.

"А уже к вечеру стало известно, что заявление президента базировалось на разговорах трех отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ, говоривших, в том числе, о том, что когда эта страшная команда захватит власть в Украине, им придется договориться с Ахметовым. Хотя и с самого начала эта информация звучала как фантастика. И серьезно в Украине ее никто не воспринимал. Но это сказал президент, это попало в заголовки, это имело последствия. Почему то, что случилось, недопустимо? Почему это делает нас всех беднее? Не Ахметова, а налогоплательщиков Украины," - пишет Фурса.

Он подчеркнул, что современная экономика строится на доверии и если к стране нет доверия – то деньги обходят ее.

Современная экономика строится на доверии. Если вам доверяют, к вам приходят инвестиции. Если не доверяют, то деньги обходят вас стороной. Инвесторы хотят верховенства права, надежности и предсказуемости. Просто правил игры. Входит ли в это определение ситуация, когда президент публично привязывает фамилию крупнейшего бизнесмена страны к перевороту. Захотят ли они инвестировать еще в Украину, если тут возможны такие заявления с такими последствиями? Разве это о предсказуемости? Разве это о правилах игры?" - подчеркнул Фурса.

Подобные безответственные заявления отбрасывают Украину до уровня стран Африки, считает Фурса.

"Рейтинги Украины на уровне средней страны в Африке. Вас же не удивило бы, если бы где-то в Гане местный диктатор заявил что-то подобное? Нет. Вот и людей из Лондона может не удивить очередная подобная новость из Украины. И вопрос лишь в том, хотим ли мы оставаться на уровне Африки ...", - отметил Фурса.

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Он добавил, что инвесторы и кредиторы ждут от Украины борьбы с олигархами, но только не в такой "сюрреалистической форме".

"Запад прямо показывает, какие олигархи являются токсичными. Но Коломойский и Фирташ чувствуют себя прекрасно. И да, если ДТЭК — монополист и с ним надо бороться, то инвестиционный климат бы не страдал, если бы борьба велась с помощью института независимого антимонопольного комитета", - Сергей Фурса.