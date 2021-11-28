Заявление Зеленского о госперевороте со слов "трех отставных ментов в Крыму" отбросило Украину до уровня стран Африки, - Фурса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Слова президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственном перевороте основываются, как оказалось, на разговорах "отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ" нанесли серьезный ущерб инвестиционной привлекательности Украины и сделали беднее каждого налогоплательщика.
Об этом пишет инвестаналитик Сергей Фурса в блоге на сайте "Новое время", передает Цензор.НЕТ.
"А уже к вечеру стало известно, что заявление президента базировалось на разговорах трех отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ, говоривших, в том числе, о том, что когда эта страшная команда захватит власть в Украине, им придется договориться с Ахметовым. Хотя и с самого начала эта информация звучала как фантастика. И серьезно в Украине ее никто не воспринимал. Но это сказал президент, это попало в заголовки, это имело последствия. Почему то, что случилось, недопустимо? Почему это делает нас всех беднее? Не Ахметова, а налогоплательщиков Украины," - пишет Фурса.
Он подчеркнул, что современная экономика строится на доверии и если к стране нет доверия – то деньги обходят ее.
Современная экономика строится на доверии. Если вам доверяют, к вам приходят инвестиции. Если не доверяют, то деньги обходят вас стороной. Инвесторы хотят верховенства права, надежности и предсказуемости. Просто правил игры. Входит ли в это определение ситуация, когда президент публично привязывает фамилию крупнейшего бизнесмена страны к перевороту. Захотят ли они инвестировать еще в Украину, если тут возможны такие заявления с такими последствиями? Разве это о предсказуемости? Разве это о правилах игры?" - подчеркнул Фурса.
Подобные безответственные заявления отбрасывают Украину до уровня стран Африки, считает Фурса.
"Рейтинги Украины на уровне средней страны в Африке. Вас же не удивило бы, если бы где-то в Гане местный диктатор заявил что-то подобное? Нет. Вот и людей из Лондона может не удивить очередная подобная новость из Украины. И вопрос лишь в том, хотим ли мы оставаться на уровне Африки ...", - отметил Фурса.
Он добавил, что инвесторы и кредиторы ждут от Украины борьбы с олигархами, но только не в такой "сюрреалистической форме".
"Запад прямо показывает, какие олигархи являются токсичными. Но Коломойский и Фирташ чувствуют себя прекрасно. И да, если ДТЭК — монополист и с ним надо бороться, то инвестиционный климат бы не страдал, если бы борьба велась с помощью института независимого антимонопольного комитета", - Сергей Фурса.
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- Мы не можем выбирать Хаима! У него дочка - б.. на вокзале!
Хаим, с обидой в голосе:
- Изя! Как вы можете?! У меня же никогда не было дочек! У меня три сына!
Изя, садясь:
- Не знаю, но мое дело - сказать, а вы думайте!
(фейк от фейкометов)
- В бордель, на переворот!
- В шесть утра?!
- Ой, хочу поскорее отделаться.
Бараны его выбрали, это его аудитория и он с ней общается.
Естественно, на их языке.
- Софа, не ходи там, где тебя знают!
Только марафон посмотрел и все, вполне достаточно.
Но я так думаю, что за два года это чучело такого успело нагородить, что всякие там Бокассы, Чомбе, Мобуту, Мбасого, выглядят не такими уже и полудурками.
- И шо, не помогло?!
- Я вас умоляю! Зато шо такое «просрать деньги» - я теперь знаю натурально.
- ХужЕе. - Прекрасно! Давай превосходную степень.
- ХужЕе всех.
- Отлично! Ну, и последняя степень?
- Шоб ви так жили.
- А куда деваться?
а зе є звичайний тупий покидьок, похідний від 13,5 млн!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7OCUUqRRdlU
Общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил 43 млрд долларов США...
А виявилося що він нічогого не грає, бо таким народився.
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
Если он так глуп, что не понимает,что говорит - это плохо.
А если он умён и прекрасно понимает, что говорит, то это пи-- ец
успешно обеспечат инвест-няни в стрингах ...
Конченные наркоманы, дебилы, дауны, дегенераты всех мастей, во главе с непревзойдённым
(в самом худшем смысле этого слова)🤡 Зеленским,- это просто позорище на весь мир!
Украина дискредитирована этими уродами до последней возможности!