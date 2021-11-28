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Новости Политика Украины
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Из УГО уволили сотрудников, которые не сбили наш дрон над "Синегорой", - журналист Ткач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из УГО уволили сотрудников, которые не сбили наш дрон над

По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.

Об этом журналист Михаил Ткач сообщил со ссылкой на источники в подкасте "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что у этой истории (тайных полетов в Гуту – ред.) будет продолжение. Я знаю, что сейчас в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки

Читайте также: День рождения Ермака: праздновали на госдаче, гостей возили вертолетом ГСЧС, - СМИ. ВИДЕО

Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили", - говорит журналист.

По словам Ткача, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС.

Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

"Украинская правда" обратилась в УГО за комментарием по поводу этой информации.

Ткач также располагает информацией, что в МВД теперь думают, как дальше коммуницировать эту историю.

Читайте также: Зеленский о дне рождения Ермака: Цыган не вызывал, медведей не звал, был там с семьей в свой законный выходной. ВИДЕО

Офис президента якобы писал запрос, чтобы предоставили вертолет, хотя Владимир Зеленский говорил на пресс-марафоне, что ему предложили воспользоваться авиацией ГСЧС те, кто летел с президентом в Гуту, что может указывать на то, что вертолеты использовали с подачи министра Дениса Монастырского.

По словам Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знали широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано.

По данным Ткача, людей в резиденции было немного.

Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу за два дня до дня рождения Андрея Ермака. Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев тоже был с семьей. Был там и замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Сам президент тоже был с семьей.

Читайте также: Ермак о дне рождения: Не было никакого 4-дневного празднования, вертолетами ГСЧС никаких гостей не перевозили

Журналист подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных целях, а не в государственных целях – вызывает вопросы.
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Топ комментарии
+91
Правильно!
Сегодня они дрон не сбили, завтра пропустят журналиста к зеленскому, а послезавтра, вообще откажутся стрелять по людям, которые вышли на протест!
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28.11.2021 15:19
+79
Правильно. Война идет, а побухать на госдаче - по расписанию.
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28.11.2021 15:20
+38
надо было не дрон а Байрактар туда запустить
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28.11.2021 15:22
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Эх, помню тоже пышно праздновал свои 50 лет. Помню, сосед приперся без приглашения, получил по морде.
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28.11.2021 16:18 Ответить
А кого интересует юбилей зебильного прихвостня? Марш в загон, лукашенковский недоделок.
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28.11.2021 16:23 Ответить
Сегодня дрон не сбитым был,
А завтра Порох Дерьмака убил.
Не будет знать сцыкло теперь
Что делать и куда бежать, на Тверь?
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28.11.2021 16:21 Ответить
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28.11.2021 16:23 Ответить
Да если мне не изменяет память то Гута являеться собственностью Медведчука.
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28.11.2021 16:22 Ответить
Ох уж этот Андрея. Андрея по фамилии Ермак.
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28.11.2021 16:23 Ответить
да,,,, пора УДЛЮДКОВ гнять к ****-й матери. Да так СЛУГИ НАРОДА НЕ ЖИВУТ
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28.11.2021 16:45 Ответить
Зе-влада свідомо провокує хаос в Україні з подачі Кремля.
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28.11.2021 16:49 Ответить
правильно - дЕрьмак
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28.11.2021 19:13 Ответить
Украинское быдло и батраки,офис президента хочет вам напомнить что любые антиправительственные действия народа в сторону ЗЕ и его команды будут разценивться как подстрекательство к Государственному перевороту в Украине.
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28.11.2021 16:27 Ответить
Ми щось пишемо в чомусь звинувачуємо шльомів які прийшли до влади будучи завербовані в Кремлі, ми самі винуваті в цьому і я нікого не звинувачую крім себе. І ми щось пишемо , вдаючи свою обізнаність в політиці , в обороні України, в приватному житті від безхатченка до недозрілого президента а смислу від цього, кому воно треба , даже ті блогери які вставляють свої пости не дуже рахуються з нашими кометами. Ми просто вбиваємо свій час , а не лучше знайти друге заняття спорт, кіно, театр, концерт, мітинг в підтримку чогось, і просто здруз'ями випити пива дивлячись футбол, а ми пишемо і через декілька хвилин забули , що про що писали і починаємо писати вже на другу тему.
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28.11.2021 16:33 Ответить
Как бы не оказалось что Ткач тоже любит уличный метадон запивать водкой в багажнике у таксиста-рецедивиста.
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28.11.2021 16:36 Ответить
Ну, Ткач все же не парламентарий. Он попроще. Поэтому обойдется ингридиентами купленными у цыган.
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28.11.2021 16:38 Ответить
Навеяло. Сиводня ты дронОм леташ, а завтра родину прадаш.
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28.11.2021 16:36 Ответить
Навеяло:
1. Сиводня парень водку пьет, а завтра планы выдает родного, блин, советского завода!
2. Сиводня парень в бороде, а завтра где? В НКВД.
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28.11.2021 17:56 Ответить
Мы не вместе в дружинниках космы и клеша стилягам резали?
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28.11.2021 18:03 Ответить
Не. Нас за год до распада ВЛКСМ выгнали из стройных рядов.
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28.11.2021 20:06 Ответить
Ё!
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04.12.2021 22:37 Ответить
уволили , потому что ложили они на всех ...и дальше как пользоволись государственным в личных целях , так и будут , нет последствий - нет и раскаяния
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28.11.2021 16:36 Ответить
Подумаєш, не на Мальдіви вони "літали відпочивати". Інша справа якби на їх місті був товариш Петро!
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28.11.2021 16:53 Ответить
І то правда. Це ж не один раз за 5 років на 5 днів на Мальдіви за свої гроші. А всього, як сказав Бубочка, 4 рази, а це вже 5-й за 2,5 роки і в Гуту на державну дачу за гроші платників податків.
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28.11.2021 17:10 Ответить
а что вообще гласит законодательство? у меня соседи тоже купили дрон и запустили над нашим участком...Это законно?
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28.11.2021 16:53 Ответить
Купив участок вы автоматически владеете и его проекцией на небесный свод. Это правда из списка хотелок.
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28.11.2021 17:01 Ответить
ну так и зеленский не владеет небесным сводом?
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28.11.2021 17:04 Ответить
У цих дівчаток Женя та Женя крайня ступінь дебілізму, вони через вікно психлікарні плутають птахів з дронами.
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28.11.2021 17:13 Ответить
Почему Байрактары не подняли? Уволить всех на)(ер!!!😁
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28.11.2021 17:21 Ответить
Але ж, чи потрібне нам, платникам податків УДО , що сидить на режимному об'єкті , а над цим всім бардаком тупо кружляють дрони ? Ми за це їм платимо ?
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28.11.2021 17:46 Ответить
Журналисты не кидали дерьмо в президента. Они отбрасывали ту срань которую президент на весь украинский народ набрасывает.
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28.11.2021 18:06 Ответить
Так поцелуй ещё и херло в зад ,а на стенку повесь портрет полпота. Зескот все можно, это же по приколу.
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28.11.2021 18:13 Ответить
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