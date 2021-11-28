Из УГО уволили сотрудников, которые не сбили наш дрон над "Синегорой", - журналист Ткач

По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.

Об этом журналист Михаил Ткач сообщил со ссылкой на источники в подкасте "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что у этой истории (тайных полетов в Гуту – ред.) будет продолжение. Я знаю, что сейчас в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки

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Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили", - говорит журналист.

По словам Ткача, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС.

Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

"Украинская правда" обратилась в УГО за комментарием по поводу этой информации.

Ткач также располагает информацией, что в МВД теперь думают, как дальше коммуницировать эту историю.

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Офис президента якобы писал запрос, чтобы предоставили вертолет, хотя Владимир Зеленский говорил на пресс-марафоне, что ему предложили воспользоваться авиацией ГСЧС те, кто летел с президентом в Гуту, что может указывать на то, что вертолеты использовали с подачи министра Дениса Монастырского.

По словам Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знали широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано.

По данным Ткача, людей в резиденции было немного.

Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу за два дня до дня рождения Андрея Ермака. Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев тоже был с семьей. Был там и замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Сам президент тоже был с семьей.

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Журналист подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных целях, а не в государственных целях – вызывает вопросы.