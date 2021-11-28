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В аэропорту немецкого Любека врач вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В аэропорту немецкого Любека врач вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса

В Германии местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штёккер, которому принадлежит аэропорт Любека, вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса.

Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка", - отмечается в сообщении.

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Штёккер еще в апреле прошлого года сообщил, что самостоятельно в собственной лаборатории разработал препарат и провел испытания, которые показали  эффективность на уровне 97%. Тесты он проводил на своих родных и близких, а также друзьях и знакомых.

Тем не менее, вакцина не прошла полноценные клинические испытания и не получила отзывов ни в одном серьезном медицинском издании.

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В 1987 году Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американскому концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.
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Топ комментарии
+29
Будет весело, если окажется что его вакцина вполне себе рабочая.
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28.11.2021 15:28
+15
На пляже:
- О, молодой человек, да у вас эрекция!
- Отойдите, женщина, это не вам!
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28.11.2021 15:31
+13
И что эффективнее официальных.
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28.11.2021 15:38
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Я в телезоры и новости инета не верю уже лет 40
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28.11.2021 17:34 Ответить
не, ну молодец. просто я тебе скажу что на себе попробовал что это такое, мама которой 70 переболела, а у друга мама отошла. относительно прививки - мне не холодно ни жарко, никаких ощущений, изменений, ничего. укололся и пошел виски пить в баре, на утро скорее похмелье чем последствия укола.
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28.11.2021 17:48 Ответить
В Германии местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штёккер, которому принадлежит аэропорт Любека, вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса.

как жеж нехило живут врачи (даже пусть профессор) в Германии ))) делают шо хотят ))))
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28.11.2021 17:21 Ответить
когда тебе принадлежит аэропорт - можеш хоть срать всем пассажирам врот ))) не нравится - пусть киздуют пешком )))
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28.11.2021 17:23 Ответить
Дивіться німецький серіал "Біохакери", там ще не таке показують.
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28.11.2021 17:25 Ответить
смотрел. дичь полная. дерьмомая игра актеров, и совершенно тупой сюжет.
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28.11.2021 17:27 Ответить
больше шансов что тебе проститутка клофелин подмешает, или таксист пьяного ограбит - намного правдоподобней будет.
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28.11.2021 17:28 Ответить
Любят немцы испокон веков над разными унтерменшами медицинские опыты проводить.. Но чтобы над родственниками...
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28.11.2021 17:26 Ответить
Биологический препарат Ковид разработали инопланетяне с остова Гиперборея...
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28.11.2021 17:27 Ответить
Будто на кухне приготовил.Заголовок жесть.А можно и по другому.*В аэропорту,разработчик вакцины, лично прививал всех желающих!*
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28.11.2021 17:27 Ответить
Пока вакцина не прошла испытания и сертификацию, то нет никакой разницы - на кухне, в подвале или с общественном туалете.
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28.11.2021 21:14 Ответить
О.Генрі, О.Генрі,...
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28.11.2021 17:32 Ответить
верить или не верить в дерьмо дело каждого идиота...
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28.11.2021 17:36 Ответить
Давят конкурентов.
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28.11.2021 17:46 Ответить
Что интересно сбежалась целая толпа желающих уколоть себе неизвестно что.
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28.11.2021 18:01 Ответить
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28.11.2021 18:11 Ответить
Те 50, которые получили вакцину, наверное, получили и документы с обязательством о компенсации ущерба.
Немцам лишь бы что, лишь бы где просто так не вколешь.
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28.11.2021 18:01 Ответить
Не факт, это же аэропорт, и сколько было в очереде именно немцев еще вопрос.
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28.11.2021 18:04 Ответить
а прикинь им ВИЧ укололи ? ))) вот это ржач будет
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28.11.2021 18:22 Ответить
а ВИЧ это такой препарат?
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28.11.2021 21:25 Ответить
надо его на границу с тараканом, пусть на них тренируется,
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28.11.2021 18:10 Ответить
Вот так надо) Но МОЗ то ж глава мафии фармацевтической. Только как они сказали, а то ноно сделают.
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28.11.2021 20:11 Ответить
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