В аэропорту немецкого Любека врач вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии местный врач и предприниматель, профессор медицины Винфрид Штёккер, которому принадлежит аэропорт Любека, вводил желающим самодельную вакцину против коронавируса.
Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка", - отмечается в сообщении.
Штёккер еще в апреле прошлого года сообщил, что самостоятельно в собственной лаборатории разработал препарат и провел испытания, которые показали эффективность на уровне 97%. Тесты он проводил на своих родных и близких, а также друзьях и знакомых.
Тем не менее, вакцина не прошла полноценные клинические испытания и не получила отзывов ни в одном серьезном медицинском издании.
В 1987 году Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американскому концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.
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как жеж нехило живут врачи (даже пусть профессор) в Германии ))) делают шо хотят ))))
Немцам лишь бы что, лишь бы где просто так не вколешь.