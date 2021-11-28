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война (46506) ВР (28721) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1278) Безуглая (200)

Следующее заседание ВСК ВР – 3 декабря. Работаем над передачей базы российских наемников в международные организации, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следующее заседание ВСК ВР – 3 декабря. Работаем над передачей базы российских наемников в международные организации, - Безуглая

Следующее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины состоится в пятницу, 3 декабря.

Об этом написала в Фейсбуке глава Комиссии и заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Марьяна Безугла ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание ВСК - пятница 14:00. Детали о брифинге впоследствии. Работаем над передачей в международные организации базы российских наемников", - отметила она.

Следующее заседание ВСК ВР – 3 декабря. Работаем над передачей базы российских наемников в международные организации, - Безуглая 01

Ранее Безугла сообщала, что на следующем заседании ВСК также рассмотрит следующие вопросы:

* прорабатываем все, что случилось и опубликовано в отношении вагнеровцев после промежуточного отчета ВСК, включая дезинформационную активность РФ;

* продолжаем исследование Иловайска, формируем список лиц для вызова, учитывая данные обработанных материалов и ВСК ВРУ предыдущего созыва;

* ВСК уже получила исследование разведки относительно боев за Дебальцево, знакомимся, план действий;

* начинаем работу по Медведчуку, собралось много материалов, не имеем права медлить.

Следующее заседание ВСК ВР – 3 декабря. Работаем над передачей базы российских наемников в международные организации, - Безуглая 02

Читайте также: К Иловайской трагедии привела "ненадлежащая организация обороны страны", - промежуточный отчет ВСК

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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Топ комментарии
+27
эта первая либо сядет, либо полетит за чечетовым
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28.11.2021 16:14
+21
- Сема, ты мне приснился в эротическом сне.
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
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28.11.2021 16:19
+20
Очередной выход инфузории в туфельке.
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28.11.2021 16:26
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эта первая либо сядет, либо полетит за чечетовым
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28.11.2021 16:14 Ответить
- Сема, ты мне приснился в эротическом сне.
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
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28.11.2021 16:19 Ответить
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28.11.2021 16:20 Ответить
Приходить мужик до адвокатської контори "Рабінович-Брехер-Вайнштейн-Лідман-Кац і Петренко" і просить, щоб його справи вів Петренко.
- Але чому не хтось із інших компаньйонів фірми? - Запитує його секретар.
- Ви знаєте, людині, яка зуміла пролізти в ТАКУ тісну компанію довіряю більше.
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28.11.2021 16:23 Ответить
В овальну камеру😂😂😂
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28.11.2021 17:28 Ответить
П И * Д Е Ц !!! --- Марьяна вышла на работу .......... .... .. .
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28.11.2021 19:03 Ответить
- Циля, дорогуша, вам купить что-нибудь?
- Таки да!
- И что бы вы хотели?
- Пока не знаю, но... два!
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28.11.2021 16:17 Ответить
филимонов, перелогиньтесь
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28.11.2021 16:19 Ответить
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28.11.2021 16:21 Ответить
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
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28.11.2021 16:22 Ответить
Ну звичайно папірці кращі, аніж живі вагнерівці...
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28.11.2021 16:21 Ответить
Бубочка, ти не один!
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28.11.2021 16:22 Ответить
Подивімося нат хитро вибудовану структуру штату навколо ПРе(ЗЕ)дента :

ОПУ-
1. ГОЛОВА ОФІСУ- неконституційний ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ , виконуючий обов"язки президента - 100 відстоків є куди тікати...
2. офіс, наповнений контролем та керівництвом над силовиками ПРорегіональними та ПРямо ПРоКремлівськими - ЇМ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ВТЕЧА до Кремляндії
3. Поверхом нижче в ієрархії ОПУбордельної влади , представляючі інформаційну політку НЕКОМУНІКАТИВНОЇ ВИЩОЇ ВЛАДИ - ЛЮСІСІРОЖІ й прочіє ПОДОЛЯКИ -----ПОЗАШТАТНІ НІ ЗА ЩО НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ , тобто, можна їм й не обіцяти притулку у рашистляндії.

Є така здогадка ,що оці подоляки вже перевзулися, й топлячи вову стидбною пресухою зі своїми відмазочними текстами для нього ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ НА РАЗУМКОВА!
Тобто , половина вища за рангом ОПУ працює на дестабілізацію з втечею , а нижча , як перевербовані вже, на розвал з майбутнім пристосуванням в Україні .

Й вони усі випустили вову , натаскавши на оце привселюдне самознищення , як кінологи собачку , але точно занючи ЩО ЙОГО ПОНЕСЕ , бо вони ж знають, як ніхто, його хвору психіку
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28.11.2021 18:31 Ответить
Очередной выход инфузории в туфельке.
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28.11.2021 16:26 Ответить
Амеба звичайна, зелена.
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28.11.2021 16:40 Ответить
А як Ви здогадались?
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28.11.2021 17:04 Ответить
Просто ще шкільні знання біології, ну і життєвий досвід .
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28.11.2021 17:19 Ответить
Скоріш за все це самка краба.ЇЇ шлюбний танок у Трускавці- неспростовний тому доказ.
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28.11.2021 17:36 Ответить
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28.11.2021 17:37 Ответить
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28.11.2021 18:05 Ответить
А на задньому плані ще один зебіл з Галичини камельчук ніби?
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28.11.2021 18:53 Ответить
Добро що не шлюбний танець самки скорпіона.
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28.11.2021 19:07 Ответить
Таки да! 😁То вона офіційно!! заявляла, що це все - туіта, а тепер виявляється, що "афери т" Бурба з підлеглими таки "накопали" матеріал, який не встидно у Гаагу передати! 😊 Феєрія абсурду триває!
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28.11.2021 17:11 Ответить
Из вашей базы наемников, скорее всего, наемников за деньги исключили, невиновных (неудобных) по политичекской целесообразности вписали
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28.11.2021 16:31 Ответить
жаль только, что гундосый клоун уволил разведчиков, которые добыли эту информацию
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28.11.2021 16:34 Ответить
То есть до сих пор зескот ничего не передавал,пока не зачистил данные)
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28.11.2021 16:50 Ответить
Разведчики всё успели скопировать и передать Турчинову. Так что ничего не пропадёт.
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28.11.2021 17:32 Ответить
отправьте Марианну Безумную в медицинский санаторий -

она хочет опубликовать настоящие документы несуществующей спецоперации !
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28.11.2021 16:32 Ответить
С таким типом мышления, когда в одной голове по одному событию мирно уживаются две взаимоисключающих положения, надо не в медицинский санаторий, а в психиатрическую клинику.
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28.11.2021 17:33 Ответить
А путч не помешает?
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28.11.2021 16:37 Ответить
Та ну - передадуть міжнародним організаціям дані єрмака і демченка?
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28.11.2021 16:40 Ответить
треба нагадати, щоб і базу зепокидьків та зедурнів передала.
Хоча.... ну не зрозуміє вона нічого
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28.11.2021 16:41 Ответить
Вони писали покази розвідників , а саме й Бурби, під протоколювання , потім Безумна втекла й у коридорах його зжувала й проковтнула ...

Підписати Бурбі не дали й вже мабуть нічого давати - ЗЕБЕЗМОЗГЛІ ІДІОТИ
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28.11.2021 17:46 Ответить
Дерзкая. Не боится совсекретные файлы на загранитчину отправлять.
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28.11.2021 16:42 Ответить
Это преступление , что не передали год тому назад, после слива операции разведки Украины, список российских бандитов, в международные организации ...
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28.11.2021 16:44 Ответить
Не перепрацюйтеся, готова база є в "Миротворці", і знайомих там можете побачити.
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28.11.2021 16:44 Ответить
а якщо уважно посидят, то і себе знайдуть
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28.11.2021 16:48 Ответить
Порошенка , Бурбу , Бутусова і Лєроса в "базу" включить не забули?!
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28.11.2021 16:47 Ответить
а еще Ткача, сбитую журналистку Прямого и не сбитый дрон Ткача.....
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28.11.2021 16:49 Ответить
Да ,,Миротворец,, на 1000% опережает сраное правительство Украины.
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28.11.2021 16:52 Ответить
база агентів кремля в украіні це банкова. офіс зеленського і його прислуги.
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28.11.2021 16:55 Ответить
,без мозга
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28.11.2021 16:55 Ответить
а кто ж нарабатывал эту базу? кто добывал компромат на этих тварей? кто хотел их доставить в Украину ? уж не те ли оболганные и уволенные разведчики? которые не ждали испуга преЗЕнелоха а работали-рисковали на благо страны...
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28.11.2021 16:56 Ответить
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 16:58 Ответить
Може Юрія Швеця змусили видалити його пост через слово ЖОПА?! Треба було б 'срака' писати. Тоді б залишили. Там жеж кацаби модерують.
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28.11.2021 18:12 Ответить
фатіт, Марья, на.
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28.11.2021 17:00 Ответить
Ну, то, что вы во главе с зеленским передаёте "базы данных" врагу - уже весь мир знает
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28.11.2021 17:00 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D1%8F%D0%BA%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5&oq=%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j46i433i512l2j0i131i433j0i512l2j0i271.4821j0j7&client=ms-android-zte&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:9fa47989,vid:OyVRRhqlL6A,st:0
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28.11.2021 17:02 Ответить
К зоне готовься стэрво. Или каштан для тебя с лучшим видом лично выберу.
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28.11.2021 17:04 Ответить
Такі як Бурба ідуть,на їх місце приходять безуглі,безумні,беззубі і тупі...Інакше не може бути в країні,де на місце президента прийшов зелений паяц з гумором виключно нижче пояса,знаменитий лишень грою членом на роялю...
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28.11.2021 17:04 Ответить
стесняюсь спросить:
1) а разве это функция ТСК заниматься передачей каких бы то ни было материалов кому бы то ни было ?
2) зачем об этом обьявлять во всеуслышание ? Ради пиара?
3) не забудьте оставить в Украине копии материалов ....
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28.11.2021 17:06 Ответить
А главное, я тоже стесняюсь спросить, мол, это инфа - от уволенных и объявленных клоуном предателями-торгашами инфой наших разведчиков?
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28.11.2021 17:36 Ответить
Мета цієї тск, засрати народу мозок.
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28.11.2021 17:28 Ответить
Истинная харя слуг 73% идиотов
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28.11.2021 17:41 Ответить
так 1 декабря намечается путч, а вы рада чи не рада?
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28.11.2021 17:55 Ответить
Вона - зрада.
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28.11.2021 18:18 Ответить
Ну раз Безугла, тогда точно всем наемникам надо боятся
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28.11.2021 18:41 Ответить
Безумная, не забудь и себя передать вместе с ермаком-Козырем, прямо в Гаагский Трибунал!
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28.11.2021 18:58 Ответить
Не. Я чота не понял. Не было ж никакой спецоперации? Какие списки-то? Или спецоперация была, но зермак тут не при чём?
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28.11.2021 21:16 Ответить
Журналісти, чому ви фото злодійок, яких упіймали і відпустили, ретушуєте, а фото цієї страшної баби з Парламенту - ні. Злодійок треба знати в обличчя щоб уберегтися від крадіжки, а від цього депутатського обличчя у мене нічні кошмари і припиняється ерекція. Не публікуйте, будь ласка, її фото взагалі або хоч зі спини.
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28.11.2021 21:25 Ответить
 
 