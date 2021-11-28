Следующее заседание ВСК ВР – 3 декабря. Работаем над передачей базы российских наемников в международные организации, - Безуглая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Следующее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины состоится в пятницу, 3 декабря.
Об этом написала в Фейсбуке глава Комиссии и заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Марьяна Безугла ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.
"Заседание ВСК - пятница 14:00. Детали о брифинге впоследствии. Работаем над передачей в международные организации базы российских наемников", - отметила она.
Ранее Безугла сообщала, что на следующем заседании ВСК также рассмотрит следующие вопросы:
* прорабатываем все, что случилось и опубликовано в отношении вагнеровцев после промежуточного отчета ВСК, включая дезинформационную активность РФ;
* продолжаем исследование Иловайска, формируем список лиц для вызова, учитывая данные обработанных материалов и ВСК ВРУ предыдущего созыва;
* ВСК уже получила исследование разведки относительно боев за Дебальцево, знакомимся, план действий;
* начинаем работу по Медведчуку, собралось много материалов, не имеем права медлить.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Пожалуйста, подождите...
- И шо там, Сара, я тебе вытворял?
- Ты пришел и все испортил…
- Але чому не хтось із інших компаньйонів фірми? - Запитує його секретар.
- Ви знаєте, людині, яка зуміла пролізти в ТАКУ тісну компанію довіряю більше.
- Таки да!
- И что бы вы хотели?
- Пока не знаю, но... два!
ОПУ-
1. ГОЛОВА ОФІСУ- неконституційний ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ , виконуючий обов"язки президента - 100 відстоків є куди тікати...
2. офіс, наповнений контролем та керівництвом над силовиками ПРорегіональними та ПРямо ПРоКремлівськими - ЇМ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ВТЕЧА до Кремляндії
3. Поверхом нижче в ієрархії ОПУбордельної влади , представляючі інформаційну політку НЕКОМУНІКАТИВНОЇ ВИЩОЇ ВЛАДИ - ЛЮСІСІРОЖІ й прочіє ПОДОЛЯКИ -----ПОЗАШТАТНІ НІ ЗА ЩО НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ , тобто, можна їм й не обіцяти притулку у рашистляндії.
Є така здогадка ,що оці подоляки вже перевзулися, й топлячи вову стидбною пресухою зі своїми відмазочними текстами для нього ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ НА РАЗУМКОВА!
Тобто , половина вища за рангом ОПУ працює на дестабілізацію з втечею , а нижча , як перевербовані вже, на розвал з майбутнім пристосуванням в Україні .
Й вони усі випустили вову , натаскавши на оце привселюдне самознищення , як кінологи собачку , але точно занючи ЩО ЙОГО ПОНЕСЕ , бо вони ж знають, як ніхто, його хвору психіку
она хочет опубликовать настоящие документы несуществующей спецоперации !
Хоча.... ну не зрозуміє вона нічого
Підписати Бурбі не дали й вже мабуть нічого давати - ЗЕБЕЗМОЗГЛІ ІДІОТИ
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
1) а разве это функция ТСК заниматься передачей каких бы то ни было материалов кому бы то ни было ?
2) зачем об этом обьявлять во всеуслышание ? Ради пиара?
3) не забудьте оставить в Украине копии материалов ....