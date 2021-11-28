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Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана и вернулся в Борисполь
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Самолет, выполнявший рейс из Киева в Одессу, не смог приземлиться из-за густого тумана и вернулся в столицу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".
Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 5:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.
В 8:25 самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".
В то же время, как отмечает Думская, одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 – из Стамбула прибыл Airbus 321 Турецких авиалиний.
Топ комментарии
+8 mrSmith
показать весь комментарий28.11.2021 16:46
+5 Mykhailo Stepanov
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+4 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий28.11.2021 17:31
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А так да. Из Киева в Одессу, Одесса закрыта, сели на ближайшем, в Киеве.
Или все они на объектах застройщиков, которые не прекращают работу ?
Какое дремучее жлобство.
почему в Одессе - городе доблестных контрабандистов этого всего нет ?
Потому, что контрабандисты - тупое жлобьё.
Не посадить современный самолёт из-за тумана в 21 веке - это позор.
Позволять колоть непроверенный состав всем без разбору -
это ещё хуже - это преступление.
а погибли - в результате ВЗРЫВА внутри самолёта.
Учи матчасть.
А самолёт ьак или иначе был взован - заряд в районе центроплана.
Незадолго перед этим - регламентная "профилактика" в России.
Свет фар отражается от частичек тумана и вдобавок рассеивается.
А свет костра или прожекторов на земле будет пробиваться СКВОЗЬ туман.
Разницу понять способен ?
Про бред он рассуждает ...
Они сажают самолёты в туман без костров.
Не то, что Одесса, где воруется 3 миллиарда долларов в год.
Но одесский аэропорт - как в Крыжополе, не способен принять самолёт
при тумане.
Жлобство и поззорище.