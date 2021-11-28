РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12248 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 382 46
Одесса (7369) самолет (3323) туман (50)

Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана и вернулся в Борисполь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Самолет, выполнявший рейс из Киева в Одессу, не смог приземлиться из-за густого тумана и вернулся в столицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 5:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.

В 8:25 самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".

В то же время, как отмечает Думская,  одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 – из Стамбула прибыл Airbus 321 Турецких авиалиний.

Читайте также: Сильный туман на несколько часов "парализовал" аэропорт Одессы

Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана и вернулся в Борисполь 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Лучше приземлиться не там где надо, чем потерпеть аварию.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:46
+5
какое дремучее дилетантство в комменте)))
показать весь комментарий
28.11.2021 17:19
+4
А кто мне компенсирует что выбрали президентом тупого заднеприводного клоуна-наркомана?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нормально політали
показать весь комментарий
28.11.2021 16:37 Ответить
пілоти якісь тупенькі
показать весь комментарий
28.11.2021 16:38 Ответить
не можна так казати, командир судна приймає рішення на підставі багатьох факторів. 5 листопада два рейси райанов не сіли в Одесі хоч туман менше був
показать весь комментарий
28.11.2021 17:22 Ответить
ну якщо ILS так і не запустили, тоді ясно
показать весь комментарий
28.11.2021 17:31 Ответить
Аэропорт Одесса станет практически всепогодным - запустит в работу инструментальную систему посадки (ILS) по III-A категории ICAO ориентировочно 10-20 ноября, рассказал гендиректор воздушных ворот Владимир Семенченко.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:43 Ответить
по информации www.avianews.com в первой декаде декабря
показать весь комментарий
28.11.2021 17:18 Ответить
Осінній туман вночі і вранці найсильніший - через годину видимість могла суттєво поліпшитися, ні, і крім того - 7.00 - темно (привід по приладах і вогнях смуги), а 8.36 - вже білий день!
показать весь комментарий
28.11.2021 16:43 Ответить
Если хорошенько поискать, то можно обвинить Порошенка. А завтра уже и повестку в суд.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:46 Ответить
Лучше приземлиться не там где надо, чем потерпеть аварию.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:46 Ответить
украинский Байрактар сядет везде
показать весь комментарий
28.11.2021 16:46 Ответить
этот вечный одесский цырк
показать весь комментарий
28.11.2021 16:53 Ответить
Гарна екскурсія
показать весь комментарий
28.11.2021 17:04 Ответить
Прокричал он, "Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в "
А так да. Из Киева в Одессу, Одесса закрыта, сели на ближайшем, в Киеве.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:27 Ответить
Это что, в Одессе нет прожекторов, чтобы обозначить полосу ?
Или все они на объектах застройщиков, которые не прекращают работу ?
Какое дремучее жлобство.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:07 Ответить
какое дремучее дилетантство в комменте)))
показать весь комментарий
28.11.2021 17:19 Ответить
А чё? Сигнальными кострами подсветили глиссаду и пожалте.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:29 Ответить
Спробуйте включити дальне світло на машині в туман.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:22 Ответить
Ну давным-давно запущены системы "Глиссада", ещё куча наворотов -
почему в Одессе - городе доблестных контрабандистов этого всего нет ?
Потому, что контрабандисты - тупое жлобьё.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:45 Ответить
Примерно такой же бред ты несёшь про вакцины и ковид.
показать весь комментарий
28.11.2021 18:37 Ответить
Ещё скажи и радиомаяки тоже бред.
Не посадить современный самолёт из-за тумана в 21 веке - это позор.
Позволять колоть непроверенный состав всем без разбору -
это ещё хуже - это преступление.
показать весь комментарий
28.11.2021 19:05 Ответить
Поляки уже пытались сесть по радиомаякам, угробили преза и часть правительства. Поэтому пассажирские борта уходят в запасные аэропорты, если погода ниже минимума. Ты несёшь доморощенный бред, что про радимаяки, что про вакцины.
показать весь комментарий
28.11.2021 20:16 Ответить
Поляки заходили на посадку трижды,
а погибли - в результате ВЗРЫВА внутри самолёта.
Учи матчасть.
показать весь комментарий
28.11.2021 21:41 Ответить
С поляками история очень мутная, но факт в том, что они с упорством идиотов заходили на посадку в плохую видимость на неподготовленном аэродроме. Не нравится пример с поляками - есть масса других примеров из истории авиации, когда экипаж с неумеренным чсв отказывался лететь на запасной аэродром и отправлял кормить червей всех на борту.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:20 Ответить
Поляки заходили на трижды потому что были передвижные радиомаяки.
А самолёт ьак или иначе был взован - заряд в районе центроплана.
Незадолго перед этим - регламентная "профилактика" в России.
показать весь комментарий
29.11.2021 13:06 Ответить
Ты ставишь лайк бреду про "свет машины в тумане".
Свет фар отражается от частичек тумана и вдобавок рассеивается.
А свет костра или прожекторов на земле будет пробиваться СКВОЗЬ туман.
Разницу понять способен ?
Про бред он рассуждает ...
показать весь комментарий
28.11.2021 21:53 Ответить
Пойти расскажи службам в авиации, а то пацаны-то не знают! Нигде ни костров в туман не разжигают, ни прожекторами в небо светят. Тупые, что с них взять.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:21 Ответить
Конечно, костры не разжигают.
Они сажают самолёты в туман без костров.
Не то, что Одесса, где воруется 3 миллиарда долларов в год.
Но одесский аэропорт - как в Крыжополе, не способен принять самолёт
при тумане.
Жлобство и поззорище.
показать весь комментарий
29.11.2021 13:03 Ответить
И кто будет компенсировать пассажирам?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:11 Ответить
А кто мне компенсирует что выбрали президентом тупого заднеприводного клоуна-наркомана?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:31 Ответить
КГС(ILS) - новейшая разработка 1930 года Германии.Скоро будет и в Одессе.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:21 Ответить
За то время, когда боинг развернулся и полетел в Киев, а потом аирбас приземлился прошло время, а следовательно могло поменяться направление ветра, усилился туман, дождь и т.п. Часто смотрю расследование авиакастроф по national geographic.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:35 Ответить
А ещё сегодня утром на Воробьёва пациент укусил санитара за ухо.
показать весь комментарий
28.11.2021 17:46 Ответить
А шо ж ему делал санитар ?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:54 Ответить
Заставлял веником туман над Одессой разгонять.
показать весь комментарий
28.11.2021 18:10 Ответить
Там в ухе был брильянтик, не иначе.
показать весь комментарий
28.11.2021 19:08 Ответить
может хватит летать учитывая ситуацию в мире?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:58 Ответить
До Одессы час лёта - шо прогноз нах и полетели..
показать весь комментарий
28.11.2021 21:37 Ответить
А що, між аеропортами немає зв*язку?
показать весь комментарий
28.11.2021 21:41 Ответить
Вандалы привели в телеграфные линии в негодность

показать весь комментарий
28.11.2021 22:51 Ответить
Столько керосина спалили тупо ,за подобную халатность кого то надо на нары ,прогноз же погоды знали
показать весь комментарий
28.11.2021 22:40 Ответить
А шо до сих пор нет аппаратуры садится в туман...???
показать весь комментарий
28.11.2021 22:43 Ответить
В Одессе - нет. Провинция.
показать весь комментарий
29.11.2021 17:44 Ответить
 
 