ГБР возбудило уголовное производство против главреда Цензор.НЕТ Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке
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Следователи ГБР изучают видео, выложенное главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым на его странице в соцсети "Фейсбук", в рамках начатого уголовного производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "По оккупантам - огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину, - говорится в сообщении.
В ГБР подчеркнули, что все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены.
"В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению. По предварительным выводам, событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки", - подчеркнули в ГБР.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Вже час, щоб за Бутусова заступилися військові. Бо це вже беспрєдєл з боку ЗЕ-лупи.
А те кто не умеют стрелять (типа Крюкова и прочие гниды) нужно научить стрелять или быть санитарками на фронте. Пока их не уличили в предательстве и не расстреляли. На худой конец их нужно отправить к свинособакам. Пусть там поживут. Операцию по выдворению пособников путина к нему назвать "Геть курв на роверах в дупу"
Вопрос к ДБР: уже начата проверка за фото Арестовича с оружием и его признания ?
То мы хотим, чтобы Закон работал, а теперь получается не хотим? Есть Закон, есть правонарушение... Кива стрелял с автомата? Стрелял. Подозрение вынесли? Вынесли.
Что не так?
Избирательность ДБР и других силовых ведомств ....
Очень похоже на принцип :
" Друзьям Президента --все, а недругам-- закон"
Ну а то, что это происходит сразу после публичного спора журналиста с Президентом Зеленским, вносит в это дело дополнительные психоэмоционапльные краски....
Это должны делать все граждане. Продумать, что они будут делать в случае чего.
Государство тоже не должно играть под чужую дудку чужих кукловодов. Эти вопросы вполне решаемы, когда минует угроза.
Віктор Трегубов: Нещодавно на якомусь з ефірів мене спитали, що я прогнозую на 1 грудня.
Я чесно відповів, що я не можу прогнозувати нічого. Бо влада зайшла на той рівень деградації та відриву від реальності, на якому не діяти вона вже не може, а діє собі на шкоду. Так і сказав - ну звідки я знаю, який обсяг тупизни вони за цей тиждень утнуть?
Окей.
За тиждень з чимось люди збираються на мітинг, щоб сказати фе твоїй політиці, зокрема тому факту, що країною фактично керує твій дружбан. Що ти робитимеш?
Спочатку використаєш для святкування дня народження цього дружбана гелікоптери ДСНС.
Спалишся на цьому.
Скличеш термінову прес-конференцію, на якій п'ять годин хамитимеш журналістам. Оголосиш, що в країні три менти та олігарх готують переворот. Здивуєш весь світ, особливо трьох ментів та олігарха.
Ще за день змусиш ДБР зареєструвати провадження проти того журналіста, з яким лаявся найбільше. А Міноборони - наїхати на нього з офіційного акаунта.
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Я, курча, уявлення зеленого не маю, що буде в наступні кілька діб.
СБУ арештує Ткача за згвалтування Лещенка? Єрмак накаже ГУР взяти Гудименка за напад на пам'ятник Дзержинському? Подоляк покаже скріни з вайбер-чату ОСББ, де людина на прізвище Пінчук бажає президенту зла в особливо збоченій формі?
Що ще зроблять наші шановані можновладці, щоб переконати усіх, хто в них ще не на зарплаті, що вони неадекватні не тільки як політики, але й в чисто медичному сенсі?
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения
Статья 171. Уголовного кодекса Украины. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов