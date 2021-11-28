Теперь координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной, - Бутусов об открытии производства против него
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После того, как ГБР открыло уголовное производство против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке, координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной.
Об этом Бутусов заявил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). То есть Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны – это я все начал? По мнению президента, именно я обнародовал видео из "Байрактара" и тем самым повлек смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). И вот уже нашли повод - выстрел из пушки, который был когда-то сделан, назвали его "поводом для эскалации", хоть я и написал, что это было давно. И теперь меня привлекают по уголовной статье за развязывание агрессивной войны!
Читайте также: ГБР возбудило уголовное производство против главреда Цензор.НЕТ Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке
Напомню, все это потому, что я задал вопрос: не стыдно ли Зеленскому держать у себя российского агента Демченко? И все услышали от президента, что российский агент Руслан Демченко – полезный руководитель комитета по разведке, несмотря на то, что он возглавляет все разведслужбы Украины вопреки закону о люстрации и является соавтором "Харьковских соглашений" по сдаче Крыма. И Демченко, Татарова, Ермака президент защищает.
А мне в воскресенье вечером сообщают, что я куда-то из пушки мог попасть по русским оккупантам, и тем самым я развязал войну! Утром думаю: почему это "положительные блоггеры" как под копирку пишут посты и обвиняют меня, будто бы это же я "как Пореченков стреляю" - то есть приравняли российского террориста ко мне, гражданину Украины. А это такая медийная подготовка, как видим, для уголовного дела", – отметил Бутусов.
По его словам, ГБР контролирует у Зеленского "один из руководителей уничтожения протестов на Майдане – Олег Татаров, верный кадр Андрея Портнова и Андрея Ермака".
"На восьмую годовщину разгона Майдана 29 ноября 2013 года Татаров и Ермак сделали блестящий подарок российской пропаганде - пытаются осудить журналиста, который писал о Майдане и войне с первого дня. Вот это действительно будет во всех российских новостях. Интересы Зеленского в моем деле совпали с интересами Портнова, Татарова, российской пропаганды и их агентуры в Украине. Думаю, что теперь координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной", – написал Бутусов.
Он также заверил, что не собирается куда-то уезжать из страны.
"Я останусь здесь, где я вышел на Майдан восемь лет назад. Там не было Зеленского, не было Ермака, а Татаров и Портнов там были одними из координаторов подавления протестов. Что ж, те, кто меня заказал, теперь известны всей стране. Теперь российское влияние в Украине каждый гражданин наглядно увидит… Все, что я говорил о российской агентуре в окружении Зеленского, – чистая правда, и я это могу доказать, а тексты и дела, которыми Офис пытается меня закрыть, – это системная ложь и спланированные действия российской агентуры в Офисе президента в интересах нашего врага.
Мое дело докажет – российское влияние в окружении президента Зеленского существует, и провал наших спецопераций против России – это спланированное в ОП преступление, которое я как журналист требую расследовать должным образом. И именно за это меня хотят наказать", – резюмировал Бутусов.
Напомним, сегодня, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке.
Раньше, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
@JohannPavliv
·
9 ч
Навала Єрмакових ботів реально дістала. Влада веде цілу інформаційну війну проти Бутусова і Бурби. Замість того, щоб вести цю війну проти росії. Це вам картинка для розуміння, того, хто у них справжній ворог.
Один действительно окружил себя тварями. А другой, зная, что враг у ворот, расшатывает ситуацию изнутри, вкидывая эти странные видосики с пушкой. Видимо это кому то нужно.
Когда Кива стреляет из автомата и против него возбуждается прокуратура, это нормально.
А когда Бутусов стреляет из пушки, и его преследуют за это, это оказывается доказательство предательства. Странная логика.
Они оба стреляют и оба нарушают.
Ты предлагаешь заменить Закон революционными понятиями, как в 19 веке? Так у каждого свои понятия и хотелки. Прямой путь к анархии.
Того трогаем, он не наш, а этот наш. Так предлагаешь жить в Украине?
А те, що закон один, правда: зрадив Украіну - будеш, падло пархате чи акаюче, відповідати, -рано чи пізно
Может ему на жилой дом навели, а он выстрелил... Никаких сомнений, я так понимаю!
А если под ростовом, то можно, что ли?!
Мозг вообще отсох у элитеныша?! Чем он от Пореченкова отличается, что приехал пострелять в укров? А от обычных террористов?!
Бутусов в ВСУ числится?! На него тогда кто то напал и он выполнил команду командира? Нет.
У него нет никаких прав стрелять неизвестно куда в Украине! Ни у кого нет таких прав!
И поэтому он будет под судом! Ибо ненужно ставить себя над Законом, да еще и публично, и к тому же , очень не вовремя, чтобы таких дурачков отвлекать от действительно важных событий в стране, как ее защита!
Вы, ылита, как индейцы, что за бусы и ром, продали Манхэттен, а по сути свою страну.
Порохоботы самые умственно отсталые существа на Земле. Видят преступления одного, не замечая преступлений другого.
2. "Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве";
3. Не заїкайся в екзальтованому прагненні щось довести, а на тверезу голову (сподіваюсь, що ти не типовий лапоть), скажи - яка може бути агресивна війна, якщо ти стріляєш по ворогу на ВЛАСНІЙ території (якщо нгавіть припустити, що Бутусов бив прямою наводкою)? Максимум - самовправство і незаконне носіння гаубиці (пістолети то зєлєнь пархата не дозволяє)
4. Це відколи різна патріоти України - стали агресорами і порушниками закону, терористами, хто вигадав ставити їх у один ряд з матариловими і ГІВІняними скотами? Мало нам мураєва, якого кришує зєлєнопудалова потолоч, що б ще інші тут агітпроп розносили кремлівський? Небесна сотня у труні перевертається...
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Каким боком тут журналист Бутусов? Украина дала ему задание выстрелить из запрещенного оружия, как военнослужащему? Суд разберется, надеюсь, что после конфронтации.
2, "Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно..."
При чем тут эта лирика? Бутусов стреляет из запрещенного Минскими договоренностями калибра!
Вот кто он после этого? Друг Украины, враг, или сделал глупость?!
Кто его тянул выкладывать это абсолютно не нужное и даже вредное видео?! - вот вопрос! Все и так знают, что он патриот Украины. И тут такой залет. Что за мазафака, Бутусов?!
3 и 4 вопросы ... риторическая лирика.
Я лично готов и знаю где буду стоять до самого своего конца в январе. А ты лично готов?
Слава Украине! Слава Героям! Україна понад усе!
Уверен Петру Порошенко не стыдно за пр премника!!!!
Поэтому уверен Зеленский достойный приемник Пана Порошенко!!! И все там нормально!
зеленский -- не президент. И тем более -- не прЕЕмник Порошенко.
Был бы преемником -- не твердил бы тысячу раз за три часа о своем "президентстве", а делал бы нужное для страны, раз уж оказался на этом посту.
ЗЫ. Постарайтесь понять: количество используемых Вами восклицательных знаков вместе с грамматическими ошибками выдают в Вас школьника (даже не студента) на подработке и совсем не придают веса и смысла Вашим постам.
Зеленский - президент Украины! И думаю прЕЕмник Петра Алексеевича!
Твердить о своем президестве это нормально- если перед тобой люди которые теряют понимание , что они не дома с женой , а на официальной встрече!!! Когда то я работал в большой конторе, там то же менеджеры считали себя умнее шефа! Ему приходилось их одергивать !!!
То что вы видите во мне школьника - это меня радует!!! За граматику стыдно!!! Но !!!!
А посты я свои не вешаю- мне все равно сколько они вешают для вас, я просто пишу потому что мне это интересно и нравится!!!
Старался по существу!!!! Пока народу нет в магазине могу строчить!!!
Иногда мне тоже хочется вас заблокировать!!!
Зе-пресуха і небезпечний компромат
"...Зверніть увагу, що людина, яка постійно нагадувала про свою президентську посаду, починала ображати та принижувати кожного, хто задавав незручні, неузгоджені з офісом президента, питання.
Ця зе-пресуха є неприхованою демонстрацією ставлення цієї влади до свободи слова та незалежних засобів масової інформації, до політичних опонентів, до військових розвідників, які, ризикуючи власним життям, захищали країну, до лікарів, що жертовно борються з епідемією... Цей захід можна занести до книги Рекордів Гіннеса за кількістю брехні і бруду, який в прямому ефірі вилила на глядачів одна людина. Чого тільки варта заява про «державний переворот», яка стала реальним чинником дестабілізації та приниження України в очах наших міжнародних партнерів."
Если как журналист - это одно (кто его к гаубице подпустил "пострелять"?)
А если как участник учений (т.е. был вызван повесткой и т.д. по процедуре) - это совсем другое.
стрельбузащиту своей страны, нет не в росии в Украине - это пиз...ц.
Получается что все эти дбры являются филиалом рашки в нашей стране.
https://youtu.be/DrqOR90OMwg
Бутусову кстати тщательней нужно быть, в тербригадах нет Д-20, даже Д-30 нет, есть только батарея минометов. А м.дак с ОПСЖ должен понять разницу между Бутусовым и Поречниковым на Бутусове форма ЗСУ а на Поречникове голубая накидка ПРЕССА.