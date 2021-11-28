Теперь координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной, - Бутусов об открытии производства против него

После того, как ГБР открыло уголовное производство против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке, координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной.

Об этом Бутусов заявил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). То есть Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны – это я все начал? По мнению президента, именно я обнародовал видео из "Байрактара" и тем самым повлек смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). И вот уже нашли повод - выстрел из пушки, который был когда-то сделан, назвали его "поводом для эскалации", хоть я и написал, что это было давно. И теперь меня привлекают по уголовной статье за ​​развязывание агрессивной войны!

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Напомню, все это потому, что я задал вопрос: не стыдно ли Зеленскому держать у себя российского агента Демченко? И все услышали от президента, что российский агент Руслан Демченко – полезный руководитель комитета по разведке, несмотря на то, что он возглавляет все разведслужбы Украины вопреки закону о люстрации и является соавтором "Харьковских соглашений" по сдаче Крыма. И Демченко, Татарова, Ермака президент защищает.

А мне в воскресенье вечером сообщают, что я куда-то из пушки мог попасть по русским оккупантам, и тем самым я развязал войну! Утром думаю: почему это "положительные блоггеры" как под копирку пишут посты и обвиняют меня, будто бы это же я "как Пореченков стреляю" - то есть приравняли российского террориста ко мне, гражданину Украины. А это такая медийная подготовка, как видим, для уголовного дела", – отметил Бутусов.

По его словам, ГБР контролирует у Зеленского "один из руководителей уничтожения протестов на Майдане – Олег Татаров, верный кадр Андрея Портнова и Андрея Ермака".

"На восьмую годовщину разгона Майдана 29 ноября 2013 года Татаров и Ермак сделали блестящий подарок российской пропаганде - пытаются осудить журналиста, который писал о Майдане и войне с первого дня. Вот это действительно будет во всех российских новостях. Интересы Зеленского в моем деле совпали с интересами Портнова, Татарова, российской пропаганды и их агентуры в Украине. Думаю, что теперь координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной", – написал Бутусов.

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Он также заверил, что не собирается куда-то уезжать из страны.

"Я останусь здесь, где я вышел на Майдан восемь лет назад. Там не было Зеленского, не было Ермака, а Татаров и Портнов там были одними из координаторов подавления протестов. Что ж, те, кто меня заказал, теперь известны всей стране. Теперь российское влияние в Украине каждый гражданин наглядно увидит… Все, что я говорил о российской агентуре в окружении Зеленского, – чистая правда, и я это могу доказать, а тексты и дела, которыми Офис пытается меня закрыть, – это системная ложь и спланированные действия российской агентуры в Офисе президента в интересах нашего врага.

Мое дело докажет – российское влияние в окружении президента Зеленского существует, и провал наших спецопераций против России – это спланированное в ОП преступление, которое я как журналист требую расследовать должным образом. И именно за это меня хотят наказать", – резюмировал Бутусов.

Напомним, сегодня, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке.

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Раньше, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.