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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) уголовное дело (2433) Бутусов Юрий (3903) ГБР (2539)

"Открытие ГБР дела против Бутусова – идиотизм и публичный акт выборочного правосудия. Стыд и позор!" - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает возбуждение ГБР уголовного производства против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть".

Об этом он заявил на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Возбуждение ДБР дела в отношении Юрия Бутусова - это идиотизм и еще один публичный акт выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть. Воскресные торопыги-подхалимы демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идет команда или от его приспешников. Стыд и позор!" – написал Аваков.

Напомним, сегодня, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке.

Раньше, 26 ноября во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
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Топ комментарии
+70
Уявляю, яку істерику закатав зеленський, коли переглянув відеозапис пресконференції.
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28.11.2021 18:47
+52
Всіх, хто каже, що в Офісі президента сидять дурачки, буде притягнуто до відповідальності за розголошення державної таємниці!

Ось тому на Бутусова й завели справу...
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28.11.2021 18:55
+27
Понятное дело, что это идиотизм.
Но вот дело "убийц" Шеремета, это что было?
Там все по другому?
Или, не все так однозначно?
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28.11.2021 18:47
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Не хотілося б, щоб саме Бутусов став тим казус беллі для Майдана.
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28.11.2021 19:12 Ответить
Маленькое, мстительное, высокомерное, зеленое ничтожество ненавидит честного, умного человека за правду
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28.11.2021 19:12 Ответить
есть все основания полагать, что ту гифку со взрывом кремлёвской стены и мавзолея маринованного володьки, которая на цензоре часто появляется, гбр пришьет к "делу Бутусова", как наглядный результат попадания снаряда, выпущенного им при этой стрельбе. корректировщику тоже не поздоровиться, как и всему орудийному расчёту пушки. всех уже ищут. такой вот президентский план.
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28.11.2021 19:14 Ответить
Правду ще нікому й ніколи не вдалося зупинити.Бутусову-респект...
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28.11.2021 19:14 Ответить
Це не ідіотизм, цій хворобі є інше визначення «Комплекс Наполеона» - це термін, що описує теоретичний стан, який зустрічається в людей низького зросту. Він характеризується надмірно агресивною або владною соціальною поведінкою, і несе в собі підтекст, що така поведінка є компенсаторною щодо зросту суб'єкта.
Все що зараз робиться в країні із за маленького обідчивого Наполеончика
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28.11.2021 19:14 Ответить
За кордоном бачать в ньому агента кремля, який зібрав біля себе команду ворогів незалежної демократичної України і таких же агентів.
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29.11.2021 02:53 Ответить
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28.11.2021 19:16 Ответить
Ещё не вечер! Аваков начнёт постепенно вбрасывать информацию про:
- депутатов/слуг/наркоманов
- про обналы велыкого крадивныцтва
- про наркомана преЗедента
- про офис предателей и коррупционеров....
Короче, запасаемся семками и пивов.....
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28.11.2021 19:18 Ответить
Не будет выкладывать. Компроматы существуют не для того чтобы их выкладывать, а для того чтобы ими шантажировать.
Если компромат выложили - значит его инфа пошла в мусорную корзину (т.е. шантаж не сработал).
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28.11.2021 19:26 Ответить
это колхозные компроматы для этого существуют, а не политические
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28.11.2021 22:11 Ответить
Раз Голобородька себя так нагло ведет ко всем без исключения,значит КГБист Путлер дал какие то гарантии Шуту цирка Шапито...
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28.11.2021 19:18 Ответить
Якщо за справу взялося ДБР, то з*ясують, що з цієї гармати Бутусов, як колись крейсер "Аврора," дасть 1-го грудня постріл по ОПі, як сигнал до "перевороту". Перед цим на сайті "Цензор-Нет" з*явиться заклик "Над Києвом безхмарне небо".
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28.11.2021 19:20 Ответить
Скоро и Авакова посадят за то что раздавал оружие добробатам и тем самым нарушил закон.
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28.11.2021 19:23 Ответить
Ложь Голобородьки превысила нормы допустимого...,результат будет в итоге печальным.... для Кучмистов....
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28.11.2021 19:24 Ответить
"ДБР перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у мережі. Не треба пояснювати, що це - прямий наслідок недавнього пресмарафону Володимира Зеленського, чия влада все більше нагадує режим Віктора Януковича".

У прикріпленому відео Портников зауважує, що перед тим, як стало відомо про відкриття провадження, нардеп ОПЗЖ у фейсбуці опублікував допис із питанням, чим відрізняються дії Бутусова від вчинку "так званого російського актора Порєченкова, який з російської зброї стріляв у бік України". Він нагадав, що Порєченков стріляв з окупованої території у бік України, тому подібне порівняння могло прийти в голову лише тому, хто вважає російські окупаційні війська своїми.
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28.11.2021 19:31 Ответить
А хто вірить сьогоденному дбр, хто ним керує?
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29.11.2021 02:58 Ответить
Давай Авакян випускай свинарчуків!
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28.11.2021 19:32 Ответить
ой, а кто это тут у нас вылез такой правильный, а кто Рифмастера посадил в сизо просто так, а?
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28.11.2021 19:33 Ответить
А яскажу так- " АВАКОВ!!! ПРИЙШОВ ЧАС ТВОГО ПОКАЯТТЯ ДІЯМИ!!! Й ти це зробиш - вірю
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28.11.2021 19:36 Ответить
гарний привід кожному з політиків заявити:

"ЗЕЛЯ, ТИ ІДІОТ !!!"

і вони праві !
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28.11.2021 19:38 Ответить
Проросійський ідіот -- є велика "разница".
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29.11.2021 03:00 Ответить
СССр сдох,сдохнет и РАБссия срань рюскава Мира дремучего...КАРМА у вас такая...быдло КГБшное...
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28.11.2021 19:42 Ответить
30 ноября 1939 года Мавзолейные бараны Сралина напали на Финляндию...в первый день военных действий финский снайпер Симо Хайяха застрелил из снайперской берданки образца 1927 года 7 офицеров сраной красной армии....рюсские вас ждет тоже самое.... даже из тихого скромного спортивного моего Арбалета...Шакалы позорные...
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28.11.2021 19:49 Ответить
Опа! Авякян тут як тут! Лицемірна тварюка... Ти сам був частиною цієї системи і її злочинів, в тому числі і проти ветеранів з волонтерами
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28.11.2021 19:57 Ответить
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы Источник: https://censor.net/ru/n3302081
----------------------
А зачем выкладывал? Порисоваться? А если враг по геолокации вычислил где находятся гаубицы?
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28.11.2021 20:00 Ответить
Ти,хоч розумієш, що таке ГЕОЛОКАЦІЯ, ДЯТЛЕ? Як ти визначиш місце за відосиком?
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28.11.2021 21:19 Ответить
По звёздам.
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28.11.2021 21:24 Ответить
На, ДЯТЛЕ, ознайомся:

Журналист-расследователь Кристиан Триберт (Bellingcat) провел в Минске тренинг по фактчекингу. Пресс-клуб делится частью полученных знаний и показывает, как при помощи доступных любому человеку инструментов можно определить место, где была сделана фотография.
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28.11.2021 22:30 Ответить
То де і з чим я маю ознайомитись?
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28.11.2021 22:37 Ответить
Для того, щоб по відосику, визначити МІСЦЕ ПОДІЇ., треба точно знати час і півкулю, де відбвається подія, а потім по відносній довжині тіней, де і з якого боку світить сонечко та по сотні-другій інших непрямих ознак доводять справу до кінця. Тільки, ось, я, щось, не бачив ні тіней, ні сонця на відосику.
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28.11.2021 22:55 Ответить
Це робиться простіше - в нас пєтріоти усе де що розташоване розказують та показують у свої "сторизах". Просто усе потрібно зібрати до купи.

От запитайте у Гея, чого його бійці прогнали з Карачуна.
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28.11.2021 23:03 Ответить
Дуже багато пустопорожніх запитань, або відповідай по-суті, або відпочинь
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28.11.2021 23:13 Ответить
треба точно знати час і півкулю, де відбвається подія,
------------------------------------
Смієтесь? От давайте з вами разом спробуємо щось визначити по фото!
1. Півкуля - це в Україні.
2. Згідно договорняка про капітуляцію Мінськ подібне озброення повинно знаходитись на "х" відстані від передовойї - знаємо відстань.
3. Полігон розташованний десь у радіусі 50 км (плюс - мінус) від дислокації батареї
4. Подібних батарей в нас не багато.
5. Зосталось прив*язати батарею біля якогось населенного пункту (в нас вояки як по бродвею гарцують "в увольнении" по н.п.) - вуаля- маємо те, що маємо...
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28.11.2021 23:17 Ответить
Цифри розташував правильно, але на ЦЬОМУ твоя правота закінчилась, візьми підручник з Астрономії(не плутати з гастрономією) і учітца, учітце, учітца....

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28.11.2021 23:28 Ответить
ну на "нет" - ДБР розбереться що та як.
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28.11.2021 23:35 Ответить
Иди в школу, придурок. Текста много, знаний - 0.
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29.11.2021 00:59 Ответить
Час, це і ДЕНЬ, І МІСЯЦЬ, І,власне, час. А твої приблизно...якби по-м'якше, щоб не образити...
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28.11.2021 23:33 Ответить
А он стрелял по врагу? Когда, где?
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29.11.2021 00:13 Ответить
Та да,мне жителю Харьковской области,известно что Арсен Борисыч мочил в сортире рюсскае быдло в Харькове нехило... Бараны пля...
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28.11.2021 20:00 Ответить
Как вы там трындели тогда в 2014 году...Рюсскийц Мир... Харьковская Народня Республика......Стадо идиотов
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28.11.2021 20:02 Ответить
Меня за 17 лет на цензоре Бутусов банил разов 500...если не больше...но я не в обиде...
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28.11.2021 20:11 Ответить
Они вместе с Аваковым "посеяли ветер", а теперь удивляются "бури"....
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28.11.2021 21:40 Ответить
Так ти з зеленським так людей тримали в буцегарні просто так, чорт рюкзаковський.
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28.11.2021 20:21 Ответить
Позор был, когда клоун зеленский пришол оглашать предполагаемого убийцу по делу шерема
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28.11.2021 20:22 Ответить
Не соромно хахли,73 відсотків малароссов за просунутого янкєля у шапці вуханці до гетьманства.
Тьфу лайдаки
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28.11.2021 20:26 Ответить
Ну вот Украинцы и получили своего лукашенко .
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28.11.2021 20:43 Ответить
Я тебе прошу, де кловун, а ДЕ лукашенко? Ні, крові він пролити зможе, але це буде останнє, що він зробить. А крев ця буде платою за ідіотизм ізбіратєлєй. Правда, обирають ідіоти, а гинуть патріоти.
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28.11.2021 23:08 Ответить
Справа не має жодних перспектив.
Але є можливість афіційно відволікати від роботи, відпочинку, тощо. Але...

Посадова особа може не виконувати злочинні накази. Бо на безпідставну справу витрачаються народні кошти. І посадова особа, при зміні влади, мусить відповідати... Головне - реєструвати всіх цих посадових осіб і надавати розголосу. Щоб було нове слідство - "Справа про діяльність посадових осіб за змовою"...
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28.11.2021 20:48 Ответить
петро вже друг ?
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28.11.2021 22:01 Ответить
От перевода слов Авакова у мене крінж. Квапи підлабузники та їх посіпаки.
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28.11.2021 22:38 Ответить







Отец Солдата


@uspenovka19632

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1 ч



У справі Шеремета є продовження,ала вже без Авакова,тепер на справу Шеремета,тандемним пострілом-справа Бутусова!І веде її та ж мусарська контора,яка зірвала ще одну спецоперацію-постачання клістронів,а потім ще й зняла ,вже поставлені,з систем ПППО.Браво та Віват Зеленському!
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28.11.2021 23:11 Ответить
Геть зебилів!
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29.11.2021 00:05 Ответить
Хворе цуциня з криворогульского смітника.
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29.11.2021 00:38 Ответить
Авакову надо влезть обратно во власть. Нельзя этого допустить!
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29.11.2021 00:48 Ответить
Це з хама пан. Або інакше, Заручник свого кругозору. Наприклад воші--усих видів, навіть ті що на лобку--бачать тільки свій інтерес. Глисти -свій. Слони вважають, що світ належить їм, і під ноги не дивляться. Терміти теж, вважають, що їх середовище має право існувати, для того, щоб все розточити. Ми обрали тупе, обмежене, тремтяче ніщо. Такі, саме такі, будуть його розуміти і виконувати накази. Це жорстокі і безжалісні прошарки людського суспільства
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29.11.2021 02:21 Ответить
А воровать рюкзаки,не позор ? - От же чмо ))
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29.11.2021 04:43 Ответить
Зесрань, не тужся, бо УЖЕ обосрался
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29.11.2021 06:30 Ответить
Зеля мразь, нужно организовывать референдум про импичмент. Пох что законно эту мразь не уничтожить. Второй вариант слуги народа в парламенте переходят к Разумкову. Майданы не нужны. Точечно бить по всем мразям из клана Коломойского. Мразь брехал, брешет и будет брехать. Эта мразь сбежит в Оман, потому что он там отмывал бабло
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29.11.2021 07:33 Ответить
Цар Мідас перетворював на золото все, до чого торкався. Зеленський перетворює все, до чого торкається, на 95й квартал.
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29.11.2021 08:01 Ответить
- доброго дня, я хочу працювати в офісі президента!
-ви що ідіот?
-а що,це обов'язкова умова?!
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29.11.2021 08:33 Ответить
Против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата. Что не так?
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29.11.2021 10:42 Ответить
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