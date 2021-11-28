"Открытие ГБР дела против Бутусова – идиотизм и публичный акт выборочного правосудия. Стыд и позор!" - Аваков
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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает возбуждение ГБР уголовного производства против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть".
Об этом он заявил на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
"Возбуждение ДБР дела в отношении Юрия Бутусова - это идиотизм и еще один публичный акт выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть. Воскресные торопыги-подхалимы демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идет команда или от его приспешников. Стыд и позор!" – написал Аваков.
Напомним, сегодня, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке.
Раньше, 26 ноября во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Все що зараз робиться в країні із за маленького обідчивого Наполеончика
- депутатов/слуг/наркоманов
- про обналы велыкого крадивныцтва
- про наркомана преЗедента
- про офис предателей и коррупционеров....
Короче, запасаемся семками и пивов.....
Если компромат выложили - значит его инфа пошла в мусорную корзину (т.е. шантаж не сработал).
У прикріпленому відео Портников зауважує, що перед тим, як стало відомо про відкриття провадження, нардеп ОПЗЖ у фейсбуці опублікував допис із питанням, чим відрізняються дії Бутусова від вчинку "так званого російського актора Порєченкова, який з російської зброї стріляв у бік України". Він нагадав, що Порєченков стріляв з окупованої території у бік України, тому подібне порівняння могло прийти в голову лише тому, хто вважає російські окупаційні війська своїми.
"ЗЕЛЯ, ТИ ІДІОТ !!!"
і вони праві !
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А зачем выкладывал? Порисоваться? А если враг по геолокации вычислил где находятся гаубицы?
Журналист-расследователь Кристиан Триберт (Bellingcat) провел в Минске тренинг по фактчекингу. Пресс-клуб делится частью полученных знаний и показывает, как при помощи доступных любому человеку инструментов можно определить место, где была сделана фотография.
От запитайте у Гея, чого його бійці прогнали з Карачуна.
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Смієтесь? От давайте з вами разом спробуємо щось визначити по фото!
1. Півкуля - це в Україні.
2. Згідно договорняка про капітуляцію Мінськ подібне озброення повинно знаходитись на "х" відстані від передовойї - знаємо відстань.
3. Полігон розташованний десь у радіусі 50 км (плюс - мінус) від дислокації батареї
4. Подібних батарей в нас не багато.
5. Зосталось прив*язати батарею біля якогось населенного пункту (в нас вояки як по бродвею гарцують "в увольнении" по н.п.) - вуаля- маємо те, що маємо...
Тьфу лайдаки
Але є можливість афіційно відволікати від роботи, відпочинку, тощо. Але...
Посадова особа може не виконувати злочинні накази. Бо на безпідставну справу витрачаються народні кошти. І посадова особа, при зміні влади, мусить відповідати... Головне - реєструвати всіх цих посадових осіб і надавати розголосу. Щоб було нове слідство - "Справа про діяльність посадових осіб за змовою"...
Отец Солдата
@uspenovka19632
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1 ч
У справі Шеремета є продовження,ала вже без Авакова,тепер на справу Шеремета,тандемним пострілом-справа Бутусова!І веде її та ж мусарська контора,яка зірвала ще одну спецоперацію-постачання клістронів,а потім ще й зняла ,вже поставлені,з систем ПППО.Браво та Віват Зеленському!
-ви що ідіот?
-а що,це обов'язкова умова?!