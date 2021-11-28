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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) резиденция (146) увольнение (2508) УГО (169) Ткач Михаил (116) Ермак Андрей (1183)

В УГО опровергли увольнение сотрудников из-за дрона журналистов над резиденцией Зеленского на Прикарпатье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В УГО опровергли увольнение сотрудников из-за дрона журналистов над резиденцией Зеленского на Прикарпатье

Управление государственной охраны опровергает информацию журналиста Михаила Ткача об увольнении военнослужащих якобы за то, что они не сбили дрон, который летал над государственной резиденцией "Синегора" на Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию о том, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон... Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

Отдельно в Управлении госохраны заявили о "намерении обратиться в суд по этому поводу".

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Напомним, журналист Михаил Ткач сообщил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатской деревне Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они находились там по случаю дня рождения последнего.
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Топ комментарии
+13
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28.11.2021 19:39
+12
Нет.. Альтернативы не было, так как все нормальные люди голосовали за Порошенко. Это было без альтернативно. А зебыдло, шариковы, люмпены и идиоты голосовали за зеленского.
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28.11.2021 20:14
+12
Саме тому ти обрав наркомана малороса?
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28.11.2021 20:28
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Т.е. рашкованские сбивать нельзя, а журналистские необходимо?)
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28.11.2021 19:33 Ответить
підкажу ЗЕленим ідіотам - АХМЄТОВ ПІДКУПИВ ПРЕССЕКРЕТАРЯ - він дав Бутусову сказати УСЕ!!! Він не закрив йому рота , він був дуже неактивний в протистоянні Юрія з вовою .
у ОПУщених кругом усі перевзуваються
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28.11.2021 20:54 Ответить
ще пілоти вєртальотиків скажуть своє слово - ось ось коли путч вспучиться ...
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28.11.2021 20:55 Ответить
Уже поверили
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28.11.2021 19:34 Ответить
Бо швиденько поновили.
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28.11.2021 19:37 Ответить
Сумніваюся. 😊
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28.11.2021 20:14 Ответить
Ну не успели просто, от увольняйся и рапорта до приказа об увольнения месяц минимум.
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28.11.2021 20:46 Ответить
Ткач поспішив, "вспугнул".
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28.11.2021 20:58 Ответить
Ранее уволились?
Или вообще никогда там не работали?
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28.11.2021 19:37 Ответить
А не спростували б звільнення, і цих теж би звільнили, тобто перевели б у статус "ніколи не працювали в УДО".
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28.11.2021 20:29 Ответить
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28.11.2021 19:39 Ответить
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28.11.2021 20:37 Ответить
Если их уволят , охранные структуры Ахметки с удовольствие возьмут их к себе .
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28.11.2021 19:40 Ответить
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28.11.2021 19:42 Ответить
сам не хочу, но надо...

Ринат Леонидович уже миллиард небось перевел, деньги пропасть могут
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28.11.2021 20:39 Ответить
Зара Ткача за дрона посадить, Гордона за пірамідкі, а Шустера вигоне з України. Якого ж болвана обрала оскотинена біомаса 73%
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28.11.2021 19:45 Ответить
Ткач и ко активно помогали. Все логично.
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28.11.2021 19:53 Ответить
Була альтернатива?
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28.11.2021 20:03 Ответить
Нет.. Альтернативы не было, так как все нормальные люди голосовали за Порошенко. Это было без альтернативно. А зебыдло, шариковы, люмпены и идиоты голосовали за зеленского.
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28.11.2021 20:14 Ответить
І хто ж вам завадив нормальним *********** обрати однотурового? Може ви сплутали країну і не там обирали? А коли його обрали 54% в один тур,то мабуть були завезені з місяця?
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28.11.2021 20:27 Ответить
Саме тому ти обрав наркомана малороса?
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28.11.2021 20:28 Ответить
Перед жодним цапом не звітував і навіть перед таким рогатим і свинорилим як ти теж не збираюсь. https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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28.11.2021 20:32 Ответить
Це твій малорос Зеленський в Москві "помирає за Крим", поки Порошенко "втрачає Донбас". Запамятовал малорос?
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28.11.2021 20:36 Ответить
Скажи, а зебіли покладають надії на краще майбутнє України в зв'язку з розумом Зеленського, його досвідом в політиці чи патріотизмом?
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28.11.2021 20:36 Ответить
Я не збираюсь тут нікого переконувати і агітувати.Зустрінемось на виборах.https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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28.11.2021 20:42 Ответить
Погано працюєш. Сєруня премії не дасть.
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28.11.2021 20:44 Ответить
Ти мені не цікавий.
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28.11.2021 20:45 Ответить
Мені цікаво,обзиваючи виборців,які голосували за Зеленського,на яку їхню реакцію розраховують ці коментатори? Розкаяння,посипаня попелом голови, чи всеосяжного плачу? Крім агресії,бажання вчепитися в горло, розбити джерело бруду і не поваги до їх вибору, нічого іншого не буде....І ніяк потім 5 не стане 7.
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29.11.2021 06:57 Ответить
Чхал я на их реакцию. Я и в офисе им в глаза говорю все, что о них думаю. Я в 2019 году убеждал, уговаривал, аргументировал, просил, но эти **** дебилы, желудки на ножках только ржали и снисходительно ухмылялись, мол *****, *****, мы лучше тебя знаем жизнь .. Так что теперь получают отдачу сполна и по полной.
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29.11.2021 09:30 Ответить
У зебілів - ні. Тому вони несуть як мінімум моральну відповідальність. Хоча... 🤔Якщо Господь хоче когось покарати, то відбирає здоровий глузд. Все решту людина робить власноруч.
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28.11.2021 20:16 Ответить
Мораль цієї басні така - якщо взяв зеленого прутня в рота - то смокчи мовчки і не виймай ))) Немає в мене ні граму співчуття до зелених клавіш. Я його випалюю в собі розплавленим свинцем і розкаленим залізом.
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28.11.2021 20:27 Ответить
Мораль така що смокчи якщо взяв,бо я не з твого блакитного свинарника і у твоїх гей парадах участі не приймаю.
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28.11.2021 20:29 Ответить
За роки Незалежності я щось не пам'ятаю ні одного політичного гасла, крім "Армія, Мова, Віра", яке б стало практично національним.
А яке гасло зараз, у вас виборців Зенаркомана, чи наухя воно вам баранам?
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28.11.2021 20:33 Ответить
Я буй поклав на твій свинарник ,на тебе і на ваші брехливі смердючі гасла котрі лише гаслами і лишались.Де були дії окрім тих що до влади прийшли кононенки,грановські,свинарчуки,мудачуки,розенблати і інша погань така смердюча і зрадницька як їх лохторат.Чому за п"ять років небув притягнгутий жоден риг,корупціонер,зрадник хабарник,а лише крали і грабували? Не бачу різниці між всіма минулими.
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28.11.2021 20:39 Ответить
Все правельно . Ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як їх обранець.
Чи ті малороси люмпени Виктор Ли ******** і маргинали Виктор Ли ********, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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28.11.2021 20:43 Ответить
А ти що - не знаєш їхнього? "ЖРАТЬ! СРАТЬ! РЖАТЬ!!!"
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28.11.2021 20:42 Ответить
Так. Зелойоби,з шлунками замість мізків, це пірдящі все життя у диван істоти. Все що вони можуть, це пирдіти в діван, як той персонаж з "нашой рашкі".
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28.11.2021 20:44 Ответить
Офшор,а для тебе смоктання шоколадного, чи зеленого дійсно має якусь різницю?
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29.11.2021 06:59 Ответить
Мабуть їх ще не встигли ознайомити з указом наймогутнішого гетьмана?
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28.11.2021 19:59 Ответить
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28.11.2021 20:01 Ответить
А осадочек то остался)
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28.11.2021 19:59 Ответить
а ответ держать за публичную ложь "журналисты" будут или опять все сойдет с рук?
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28.11.2021 20:15 Ответить
Зато из СЗРУ увольняют опытных …
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28.11.2021 20:16 Ответить
шо,позавчера,еще до днюхи и дрона были уволены,а сегодня восстановились?
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28.11.2021 20:25 Ответить
Якщо спростовують, то точно що звільнили
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28.11.2021 20:26 Ответить
конечно опровергли, иначе УДО захвачено Зеленским.
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28.11.2021 20:28 Ответить
Не он это, да и дрона никакого не было. Шум в ушах был, приход был, вертолета не было.
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28.11.2021 20:35 Ответить
Знаєте, яку "креативну фішку" придумали Сірожа з Люською - побільше перелічувати з сарказмом в лапках "ТИПУ ЗРАДА" дійсно прізивища зрадників, наприклад ...
Люся не дослівно -- ..."у нас те й те й те в досягненнях , а це саме зроблено "ПРИ ЗРАДНИКАХ " ТАТОРОВИХ ТА ДЕМЧЕНКАХ...
Це так креативненько заболтують ці прізвища зрадників ...

Про Єрмака не кажу - його адовкат вова все робить для його дескридитації й підтвердження подвійною -потрійною брехнею правоти сказаного Бутусовим й усіма обізнаними .
ДОВЕДУ . 1.Єрмак не вповноважений своїм службовим положенням курувати розвідниками- вова недослівно.
2.Єрмак це мойо усьо, й усі спецлужби та дипломати заходу на зв"язку з ним у вирішенні прблем України.
ТІЛЬКИ ЦІ ДВІ заперечуючі себе дві БРЕХНІ ЗА 10 ХВИЛИН ВІДПОВІДІ БУТУСОВУ

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28.11.2021 21:16 Ответить
 
 