В УГО опровергли увольнение сотрудников из-за дрона журналистов над резиденцией Зеленского на Прикарпатье
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Управление государственной охраны опровергает информацию журналиста Михаила Ткача об увольнении военнослужащих якобы за то, что они не сбили дрон, который летал над государственной резиденцией "Синегора" на Прикарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.
"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию о том, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон... Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.
Отдельно в Управлении госохраны заявили о "намерении обратиться в суд по этому поводу".
Напомним, журналист Михаил Ткач сообщил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатской деревне Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они находились там по случаю дня рождения последнего.
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у ОПУщених кругом усі перевзуваються
Или вообще никогда там не работали?
Ринат Леонидович уже миллиард небось перевел, деньги пропасть могут
А яке гасло зараз, у вас виборців Зенаркомана, чи наухя воно вам баранам?
Чи ті малороси люмпени Виктор Ли ******** і маргинали Виктор Ли ********, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
Люся не дослівно -- ..."у нас те й те й те в досягненнях , а це саме зроблено "ПРИ ЗРАДНИКАХ " ТАТОРОВИХ ТА ДЕМЧЕНКАХ...
Це так креативненько заболтують ці прізвища зрадників ...
Про Єрмака не кажу - його адовкат вова все робить для його дескридитації й підтвердження подвійною -потрійною брехнею правоти сказаного Бутусовим й усіма обізнаними .
ДОВЕДУ . 1.Єрмак не вповноважений своїм службовим положенням курувати розвідниками- вова недослівно.
2.Єрмак це мойо усьо, й усі спецлужби та дипломати заходу на зв"язку з ним у вирішенні прблем України.
ТІЛЬКИ ЦІ ДВІ заперечуючі себе дві БРЕХНІ ЗА 10 ХВИЛИН ВІДПОВІДІ БУТУСОВУ