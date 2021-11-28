В УГО опровергли увольнение сотрудников из-за дрона журналистов над резиденцией Зеленского на Прикарпатье

Управление государственной охраны опровергает информацию журналиста Михаила Ткача об увольнении военнослужащих якобы за то, что они не сбили дрон, который летал над государственной резиденцией "Синегора" на Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию о том, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон... Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

Отдельно в Управлении госохраны заявили о "намерении обратиться в суд по этому поводу".

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Напомним, журналист Михаил Ткач сообщил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатской деревне Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они находились там по случаю дня рождения последнего.