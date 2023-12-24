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Новости Политика Украины
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Производство относительно поста журналиста Бутусова открыто по факту, а не против личности, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Производство относительно поста журналиста Бутусова открыто по факту, а не против личности, - ГБР

Уголовное производство начато не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

Об этом сказано в публикации пресс-службы Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство начато не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту".

В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как дело. Есть уголовное производство, открытое по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще.

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В случае необходимости ГБР может предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию.

В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

Еще раз подчеркиваем: никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения.

ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления стали предметом нашего производства", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе, Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео с "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР открыло уголовное производство  из-за указанного видео.
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Топ комментарии
+44
На якій підставі це підпорядковано ДБР???? Бутусов депутат, міністр чи хоча б державний службовець??? До чого тут ДБР??? Ви свої посадові хочаб читали? Чи вказівка д'Єрмака та всяких "узеленських" важливіша?
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28.11.2021 19:47
+43
хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї

а хто допустив цивільну особу до покаатушок на рятувальному вертольоті? Вияснили?
А офісного дерьмака до командування розвідниками?
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28.11.2021 19:49
+38
Уклоніст почав війну з захисниками держави.
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28.11.2021 19:47
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Страница 3 из 3
За фактом наруги над Зебілом
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28.11.2021 20:44 Ответить
Как говорится - смерть причину найдет. В ДБР тот же принцип. Будет не удивительно, если в ближайшее время, будет подозрение Ткачу, что это он сам запустил картонные вертолетики и дергал их за веревочки.))
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28.11.2021 20:46 Ответить
Вы бы лучше с коррупцией боролись, клоуны
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28.11.2021 20:47 Ответить
Голобородько сбежал в Карпаты от Путчиста Ахметова за миллиард долларов на вертолете ... 3 дня пробухал и остался жив...
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28.11.2021 20:50 Ответить
та шо вони там виправдовуються - вові підказали дати команду ФАС-відгавкування на Бутусова БАР"ЯКТАРНОЮ історією , а тепер вже какая разніца які 200-відсоткові правоохоронні органи почнуть Юрія перетравлювати - ПОДАВЛЯТЬСЯ!!!

ПРЕСМАРАФОН ІСТОТИ ІСТОТНО ВИКЛИКАВ ТАКЕ НЕЗВАРЮВАННЯ СУСПІЛЬСТВОМ , що вже пізно відкривати справи - ПІАРТЕ ЮРУ!!! ЗЕІДІОТИ! ВПЄРЬОД!
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28.11.2021 20:50 Ответить
Для ГБР: пи...деть - не мешки ворочать ) Кто ж вам, придуркам, теперь поверит?
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28.11.2021 20:51 Ответить
Кучмисты Голобородьки вы настольке тупое быдло,что Индюковичу до вас что до Луны...
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28.11.2021 20:56 Ответить
Якась дурня повна !!!!
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28.11.2021 20:58 Ответить
Пан Зеленський !!! Порада Вам візьміть до себе мудрих людей бо ці доведуть Вас до біди. Порада.
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28.11.2021 21:00 Ответить
Война Ахметова и Голобородьки закончится ничем...73% баранов сами выбрали свою судьбу...
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28.11.2021 21:01 Ответить
Дбр, разберитесь с подонком трухиным и не трогайте честных и порядочных людей
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28.11.2021 21:02 Ответить
У Голобородьки все чесные подонки... особенно Коломойский...
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28.11.2021 21:07 Ответить
За фактом порушено проти особи.
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28.11.2021 21:11 Ответить
Дебільне Бюро Розслідувань, відкрийте діло проти клована за його відео, де він каже, що треба "проста сайтісь пасєрєдінє" - це ж явно зазіхання на територіальну цілісність держави! Хіба не так??
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28.11.2021 21:13 Ответить
Ну не против агентов ФСБшных же порушуваты в самом же деле!😁😁😁
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28.11.2021 21:20 Ответить
Ага. Не против Бутусова. А против фактов. Бдть. Вы можете хоть раз не обосраться?
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28.11.2021 21:23 Ответить
Закон, что дышло, как повернул, так и вышло - росийская народная мудрость.
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28.11.2021 21:30 Ответить
навіть пародії не потрібно........просто лише поглянь на владу
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28.11.2021 21:47 Ответить
Все таки у Бубочки талант обгадювати президентів,а так як він обісрав сам себе,то це взагалі шедевр.Талант не проп'єш,в даному випадку,не пронюхаєш.
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28.11.2021 21:49 Ответить
Вони вже задовбали,путають берега,нахрен такое ДБР...
ДБР - на мыло!
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28.11.2021 22:50 Ответить
Зедебіли обісрались в черговий раз, пан дав команду , а не сказав як її виконати. Довбодятли.
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29.11.2021 01:04 Ответить
Тобто кримінальне впровадження за статтею статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) порушено за фактом проти посадових осіб? Тобтто, нарешті порушили справу проти Путіна, атв фейсбуці порадували Бутусова, що нарешті задовільнили його вимоги щодо справи проти Путіна? Геніальний хід?
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29.11.2021 01:17 Ответить
я плякаль(с)

а "по факту" після пресеху найвеличнішого справи вже порушені
"по факту" ірмака
"по факту" дємчінка
"по факту" татаркава

?!

*якщо шо всі збіги прізвищ випадкові...а то мало лі....
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29.11.2021 08:29 Ответить
Фиксирую - уже жидко обгадились.
Подвозите памперсы.
Патроны - не нужны
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29.11.2021 09:09 Ответить
Главный вопрос - КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ?
Если состава преступления нет, затраты на расследования вычтут из доходов президентской семьи?
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29.11.2021 10:51 Ответить
це фокус придумав і виконав дует Татарідзе ( татаров плюс цускерідзе). Його (дует) потягнуло на глобальне. Мало справи Антоненка то знайшли свого Путіна. Зараз в ДБР будуть шукати юриста з ознаками "тяжелого психического расстройства"

У В.Шаламова есть рассказ о лагерях на Колыме, где главный герой (директор шахты) арестовал на 10 суток за невыполнение плана перевозок лошадь. В итоге сами з/к спеленали директора и отвезли в дурку.
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29.11.2021 11:46 Ответить
Пропоную поміняти назву: Державне Бюро Переслідувань.
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29.11.2021 12:09 Ответить
Вопрос к директору ДБР Сухачеву: Почему вы не возбуждаете уголовное производство в отношении установленных и о которых вам достоверно известно оборотней в полиции Днепра, вы их крышуете? Ведь всем очевидно, что вопрос останется без ответа.
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29.11.2021 12:37 Ответить
А вот зельц слил врагам операцию с вагнеровцами и поэтому по его вине в лугандоне уже который год сидят в тюрьме наши солдаты. Где дело против него? Я бы на месте директора этого ГБРа крепко подумал прежде чем что то предпринимать. Или он думает что зельц как Путин будет 20 лет править? С тебя же потом спросят парень и отмыться будет невозможно. Тем более Бутусов не бабло воровал и не в коррупции учавствовать, а всего лишьс неадекватом словесно поцапался …..
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29.11.2021 12:49 Ответить
ГБР, такое же брехло, как зе_Никчемность!
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29.11.2021 13:48 Ответить
Країну захопили НЕЛЯКАНІ ІДІОТИ.
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29.11.2021 14:11 Ответить
Я так зрозумів судитимуть "опублікований факт".

Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Заміс[т]ь пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
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29.11.2021 14:10 Ответить
За фактом державної зради в офісі оманського нарика,ДБР,САП,ВАКС,ОГПУ,ВСУ,і т.п.,справу відкривати не збираються.
Дарма Малюська тюрми розпродує,ой,дарма...
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29.11.2021 15:06 Ответить
Зеля - позор Украины. Чмо собрало вокруг ********* типо Люси. Это не мой президент. ****** клоу
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29.11.2021 15:55 Ответить
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