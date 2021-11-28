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Новости Политика Украины
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Гриценко Анатолий (1408) Бутусов Юрий (3903) ГБР (2539)

Государство Украина возбудило дело против журналиста Бутусова "за агрессивную войну", а против Путина - не возбуждало, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государство Украина возбудило дело против журналиста Бутусова

Государственное бюро расследований не против того открыло производство по статье 437 УКУ "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Такое мнение высказал экс-министр обороны Анатолий Гриценко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бутусов страшнее Путина? Государство Украина возбудило дело против журналиста Юрия Бутусова по статье 437 УКУ "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Еще раз (вдумайтесь!) - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны! А теперь внимание: против того, кто действительно планировал, готовил, развязывал и до сих пор ведет агрессивную войну - против Владимира Путина - Государство Украина дела не возбудило. Выводы сделайте сами", - призвал политик.

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Топ комментарии
+58
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28.11.2021 20:42
+55
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28.11.2021 20:50
+45
ты Ваня-Ваня первый день на Цензоре и уже рассказываешь старожилам про "рашкованские кудри".. сам то в кокошнике за компом сидишь?.. или с Зе татухой на лбу?
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28.11.2021 20:48
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Ти ба, як ДБР у неділю піклується. Мабуть добряче підгоріло.
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28.11.2021 23:07 Ответить
********


@dobrazlapani

·
11 мин



Вразнос

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28.11.2021 23:09 Ответить
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28.11.2021 23:49 Ответить
гриценка я б також на дурці перевірив.
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29.11.2021 00:33 Ответить
Он ******** комуняка как и все сынки которые сейчас у власти в Украине !
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29.11.2021 01:12 Ответить
Комуняка конченный !
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29.11.2021 01:13 Ответить
Гриценко, ты же говорил что зе свой чувак ... не сдаст Украины... трепло
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29.11.2021 01:30 Ответить
Видно у Зе дела совсем дерьмо... Нужно искать новых хозяев .
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16.02.2022 17:38 Ответить
Юрий Бутусов вероломно без объявления войны мавзолейным мудакам на одном из полигонов пальнул в лес...подохло 500 крыс Путлера еще 500 паскуд рюсского Мира тяжело ранил.... цирк Шапито продолжается Панове....
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29.11.2021 07:31 Ответить
Анатолію Степановичу! Приберіть із 1-го речення знак питання! Навіть якщо воно риторичне... І поставте 3 знаки оклику: "Бутусов страшніший путіна!!!" Бо наші чумазі хохли не розуміють, що Бутусов говорить Правду, а Зеленський, як і всі його "папєрєднікі" на президентському троні України або бреше, або говорить, що попало. Вони не пам'ятають, що путінському холуєві, Єнакіївському Зекові, Зеленський пропонував "мирні послуги", коли Євромайдан вже заливався кров'ю... Не пам'ятають, що коли Зеленський спинався на трон, то дружелюбно делегував путінові посил "треба просто перестати стріляти..." Для Зеленського та наших хохлів путін взагалі не ворог. Найлютіший ворог для них - це Правда та свідомі Українці, які не бояться її говорити.
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29.11.2021 08:52 Ответить
Как там достижения гроссмейстера в обучении осла шахматам? Как успехи Толик?
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29.11.2021 10:01 Ответить
У нас сам Вагнер (Вася Уткин) не в розыске?
Спокойно приехал в Украину, забрал мать в 2016 году и уехал. Спецы!
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29.11.2021 10:36 Ответить
Скучаете вы по рулю БЫВШЕ!!!!! ВСЕ вам СМЕШОЧКИ!
Против путина Украина ведет войну, а против Бутусова можно попробовать в рамках закона!!!
Проблемма в чем?
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29.11.2021 11:28 Ответить
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