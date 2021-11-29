Минобороны начало проверку из-за опубликованного Бутусовым ролика, где он производит выстрел из пушки-гаубицы
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Министерство обороны Украины осуждает публикацию материалов, которые могут угрожать жизни украинских военнослужащих и информационной безопасности страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"27 ноября Юрий Бутусов выложил на личной странице в соцсети "Фейсбук" видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Дата и место съемки не были указаны. На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет наименьший повод для провокаций и реализации своих намерений. Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - говорится в сообщении.
В ведомстве уверены, что "враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах".
"Это повышает опасность провокативных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на упреждение для прикрытия собственных преступлений. Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии", - убеждены в МОУ.
Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения и не применяют средства поражения калибром более 100 мм, открывая огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских наемников создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
"Для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на обнародованном видео, по поручению главнокомандующего ВСУ начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием", - сообщили в ведомстве и призвали украинцев избегать поступков, "которые могут повредить Вооруженным силам Украины, повлечь за собой интенсификацию обстрелов врагом, увеличить потери с нашей стороны или усложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами".
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
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Той радости, которую ежедневно доставляет рашке податель иска на Бутусова - любитель х**ловых глаз - все равно ничем не перебить.... эти "раости" рано или поздно посадят его пожизненно, потому что он преступники и предатель.
Эта история из психиатрического анекдота , когда какую картинку доктор больному ни показывал - то видел голую женщину... В выходной вечер...когда семьи сидят за столом...генералы листали частную ФБ страничку в поисках к чему бы прикопаться выполняя истерику маленького мальчика на большом посту... Когда генералы отдают мальчику честь , как проститутки - это блуд. Пусть и политический.
https://riafan.ru/1562666-dzhabarov-vystrel-ukrainskogo-zhurnalista-iz-*******-vsu-v-donbasse-yavlyaetsya-prestupleniem
Есть еще вопросы, кто виноват в гибели "мирных" даунбасцев?
На Украину сейчас в суд в Гаагу подадут, где будут объявлять Украину военным преступником уже официально, то есть украинские и российские олигархи на этот счет уже перетерли.
Равно как перетерли и то, как будут делить Украину.
Ахметов прав: режим Зеленского пора гнать.
Ахметову терять нечего: при дележке Украины ассеты Ахметова отожмут по любому, российские олигархи уже наметили, кто из них что забирает из имущества Ахметова.