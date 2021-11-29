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Минобороны начало проверку из-за опубликованного Бутусовым ролика, где он производит выстрел из пушки-гаубицы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны начало проверку из-за опубликованного Бутусовым ролика, где он производит выстрел из пушки-гаубицы

Министерство обороны Украины осуждает публикацию материалов, которые могут угрожать жизни украинских военнослужащих и информационной безопасности страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"27 ноября Юрий Бутусов выложил на личной странице в соцсети "Фейсбук" видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Дата и место съемки не были указаны. На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет наименьший повод для провокаций и реализации своих намерений. Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что "враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах".

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"Это повышает опасность провокативных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на упреждение для прикрытия собственных преступлений. Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии", - убеждены в МОУ.

Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения и не применяют средства поражения калибром более 100 мм, открывая огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских наемников создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на обнародованном видео, по поручению главнокомандующего ВСУ начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием", - сообщили в ведомстве и призвали украинцев избегать поступков, "которые могут повредить Вооруженным силам Украины, повлечь за собой интенсификацию обстрелов врагом, увеличить потери с нашей стороны или усложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами".

Читайте также: Теперь координация действий Офиса президента, силовиков и российского влияния может считаться доказанной, - Бутусов об открытии производства против него

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Смотрите также: Производство ГБР против Бутусова – прямое следствие пресс-марафона Зеленского, чья власть все больше напоминает режим Януковича, - Портников. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
Водолазов не забудьте привлечь!
И всех владельцев оружия, калибра 152 мм проверьте.
Вообще, есть мнение, что это Бутусов стреляет по Шоферу Шефира...
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28.11.2021 21:22
+29
За логікою Зебанди ДБР тепер будь - яке відео, де наші воїни стріляють у ворога, має вивчати ДБР - а чи не розгнівали наші воїни, бува, своїми пострілами *****, і чи не запланували вони, раптом, війну з підаросією? Більшої дискредитації України не зможуть придумати навіть у Скабєєвої!
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28.11.2021 21:26
+27
Звичайно, більш же нічого перевіряти. Наприклад, перевірили б, чи заригав Єрмак вертоліт після того, що випив і вижер у Карпатах.
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28.11.2021 21:20
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Znaju mnogo variantov gde zurnalisti sniati na ucenijax s oruzyje streliajet, oni dolzni pokazat liudiam kak zyvut soldati.Zdelali s muxi slona
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28.11.2021 22:47 Ответить
Україна нікого не загарбує! Україна воює на своїй землі та за всіма міжнародними законами має право домагатися звільнення своїх міжнародно визнаних територій, звільнення в будь-який спосіб та будь-якими засобами (хоч з допомогою Д-20, хоч -2С7).
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28.11.2021 22:58 Ответить
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28.11.2021 23:25 Ответить
Вообще зедоблеобизм, ничего иного от зеленой плесени и не ожидалось
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28.11.2021 23:38 Ответить
Бляха, я теж хочу з гаубиці стрельнути. Юріку можна, а іншим - ні?
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28.11.2021 23:49 Ответить
Сходи в туалет, потренуйся.
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29.11.2021 09:00 Ответить
Не седи у своей маньки под юбкой, мотнись на передок, лет 5 вози помощь, помогай деньгами, и тебе дадут.
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29.11.2021 11:45 Ответить
Вообще возили все, кто не взял АК в руки. И деньги кидали, кто то больше, кто то меньше. А ты?
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29.11.2021 13:43 Ответить
Просто пользуюсь властью убирают неугодных. Зеленский ой вряд ли ты будешь ещё раз президентом. Почти всех кого я знаю голосовали за Зеленского, сейчас при слове Зеленский мат перемат.
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29.11.2021 00:27 Ответить
Тобто про війну - не згадуйте, про загиблих воїнів - не згадуйте, про злиту спецоперацію - не згадуйте, про РФ - країну-агресора - не згадуйте, про допомогу країн-партнерів - не згадуйте. Бо російсько-окупаційні війська сприймуть це як провокацію, а Путін образиться і заплаче.
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29.11.2021 01:42 Ответить
Бутусов напал на РАБссию... КГБшного окурка...по Кличке "МОЛЬ"...теперь и Голобородька стал МОЛью... два окурка что 2 кума..
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29.11.2021 07:14 Ответить
Так такий ролик можна і відзняти в музеї другої світової війни, там стоять пушки 152 калібру, роби фотошоп і виставляй в інтернет.
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29.11.2021 07:45 Ответить
Больше заняться нечем ни Мин.Обороны, ни ДБР?
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29.11.2021 08:46 Ответить
Невже державі немає чим більше занятися як жрналістом Бутусовим? Ворог вчиняє всілякі маневри навколо нашого кордону і готовий до вторгнення, а тут граються в пісочниці. Дивно.
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29.11.2021 08:58 Ответить
зеля берёт Бутусова на пушку ! жалкие и смешные зелёные уроды
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29.11.2021 09:31 Ответить
".... Це підвищує небезпеку провокат прямоивних дій ...",- давно такого не чутно,, та ще й від кого? Від військових, хоча, ХТО ТАМ ЗАРАЗ КЕРУЄ МО?
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29.11.2021 10:00 Ответить
Да пошла она на такая "зеница", как зеля... он и так неадекват... потому на него и надо наезжать... это резидент х**ла а не президент...
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29.11.2021 10:01 Ответить
Провокація вдалася. Відволікли увагу від провалу вагнергейту та прессконференції. Але ціна таких прийомів занадто висока. Щоб було про що розповідати кацапським пропагандистам.
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29.11.2021 10:26 Ответить
Эта фотка "угрожает" психиатрическим диагнозом и склонностью к жополизанию тем, кто её расследует.
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29.11.2021 10:35 Ответить
Пореченков ? Учи анатомию. Чтоб больше не сравнивать хер с пальцем. И не надо 3.14еть, что Пореченков стрелял "тоже неизвестно куда". Он стрелял по киборгам ДАПа и ты не можешь этого не знать.
Той радости, которую ежедневно доставляет рашке податель иска на Бутусова - любитель х**ловых глаз - все равно ничем не перебить.... эти "раости" рано или поздно посадят его пожизненно, потому что он преступники и предатель.
Эта история из психиатрического анекдота , когда какую картинку доктор больному ни показывал - то видел голую женщину... В выходной вечер...когда семьи сидят за столом...генералы листали частную ФБ страничку в поисках к чему бы прикопаться выполняя истерику маленького мальчика на большом посту... Когда генералы отдают мальчику честь , как проститутки - это блуд. Пусть и политический.
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29.11.2021 11:21 Ответить
"Москва, 28 ноября. Выстрел украинского журналиста Юрия Бутусова из гаубицы ВСУ в сторону защитников Донбасса является военным преступлением. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."
https://riafan.ru/1562666-dzhabarov-vystrel-ukrainskogo-zhurnalista-iz-*******-vsu-v-donbasse-yavlyaetsya-prestupleniem

Есть еще вопросы, кто виноват в гибели "мирных" даунбасцев?
На Украину сейчас в суд в Гаагу подадут, где будут объявлять Украину военным преступником уже официально, то есть украинские и российские олигархи на этот счет уже перетерли.
Равно как перетерли и то, как будут делить Украину.
Ахметов прав: режим Зеленского пора гнать.
Ахметову терять нечего: при дележке Украины ассеты Ахметова отожмут по любому, российские олигархи уже наметили, кто из них что забирает из имущества Ахметова.
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29.11.2021 11:24 Ответить
Бог мій якою луйньою займаються піплі зеленого мудака.
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29.11.2021 12:12 Ответить
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