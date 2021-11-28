РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12995 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 036 117
Бутусов Юрий (3903) ГБР (2539) Юрий Николов (58)

Только враг мог начать производство относительно медийщика за мотивационное видео "по оккупантам огонь", - журналист Николов о действиях ГБР против Бутусова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Только враг мог начать производство относительно медийщика за мотивационное видео

Государственное бюро расследований ошиблось, начав производство по указанному в публикации Юрия Бутусова факту.

Такое мнение высказал журналист Юрий Николов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу избавиться от ощущения, что имидж Зеленского рушат русские "кроты" в его собственном окружении. Только враг мог додуматься возбудить уголовное дело против медийщика за мотивационный видос "по оккупантам огонь". Всегда, в любой драке нужны жесты, поднимающие боевой дух бойцов. На танках рисовали "на Берлин" именно с этой целью, для демонстрации боевого духа. И вот ермаково-татаро-портновское отребье в ГБР решает, что именно такой мотивационный видос Юрия Бутусова вредит безопасности Украины и позволяет агрессорам давить на нас. И влепили дело за развязывание и ведение агрессивной войны. Реально не понимаю, как Зеленский не видит, что творят его же люди", - заметил медийщик.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

Читайте также: Минобороны начало проверку из-за опубликованного Бутусовым ролика, где он производит выстрел из пушки-гаубицы

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Читайте также: Государство Украина возбудило дело против журналиста Бутусова "за агрессивную войну", а против Путина - не возбуждало, - Гриценко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
28.11.2021 21:50
+49
показать весь комментарий
28.11.2021 21:50
+43
показать весь комментарий
28.11.2021 21:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Юра - повод. Причина - Вовочка.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:51 Ответить
Пам'ятаєте справи На Звіробій,Федину,Пояркова?
Вони НЕ закриті і НЕ просуваються. Чому?
Дурошлеп звик до їх копняків,його, після їх чергових копняків, заспокоюють: " Ведемо! Загратуємо.!".
А тут новий з іншого боку.
Вони і на стовпи освітлення справи відкриють за забаганками криворагульного потерпілера.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:00 Ответить
Що ти мелеш, Ніколов? Що за маячню ти несеш? Дипломований ти наш журналіст...
Реально не розумію, як ти не бачиш, що саме Зеленський особисто і персонально руйнує інституції країни!

Оголошення ДБР про "перевірку фактів" - це є тиск на журналіста Бутусова, це є кримінальне порушення з боку ДБР. Дії Зеленського, за вказівкою якого ДБР "перевіряє факти" - є державна зрада.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:01 Ответить
Можно было провести прессуху и успоить общество. Это было нетрудно.
Но вместо этого был поднят градус накала. Зачем?
Теперь вот дело с Бутусовым - градус поднимается ещё выше. Зачем?
Янык в своё время поднял градус до майдана, потом потери управляемости и как следствие - вторжение.
Как бы то ни было - нельзя вестись на повышение градуса.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:16 Ответить
Лично я - споклен.
А Бутусов сам наработал себе карму. В 2017-2019 годах в статьях на Цензоре не была пропущена ни одна искусственная "зрадонька", типа Мальдив.
Теперь Бутусов получил результат своих действий. Злая тетка карма.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:36 Ответить
Это говорит о независимости журналиста. А не Мальдивы в тот момент можно было бы и не ездить, кто оставался верховным главнокомандующим? Сейчас - пожалуйста.
показать весь комментарий
29.11.2021 01:34 Ответить
Тупой,не подходи к *клаве*, раньше только твои близкие знали,что ты длбб, а теперь все форумчане
показать весь комментарий
29.11.2021 10:05 Ответить
Вы просто хам, без аргументов.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:47 Ответить
Независимость журналиста - хорошее качество, когда оно дополняется его разумностью.
А повторять кремлевскую пропаганду просто потому, что ты такой независимый...
По поводу Мальдив: не пробовал поработать 5 лет без отпуска? Предьявляешь к другим требования, которые сам не выполняешь?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:19 Ответить
Отпуск - это поездка на Мальдивы? В таком случае у нас десятки миллионов украинцев работают 5-50 лет без отпуска. Я в их числе десятки лет.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:51 Ответить
Даааа уж ! Это жесть ! -нет это садомазохизм Панова Украинцы !
показать весь комментарий
29.11.2021 01:10 Ответить
Земакака мстительное убожество
показать весь комментарий
29.11.2021 06:35 Ответить
Обыкновенный спектакль для дестабилизации Украины.
показать весь комментарий
29.11.2021 08:14 Ответить
а можливо в оточені кротів немає й ми помиляємось....нащо кротів якщо 1 сам зрадник?!
показать весь комментарий
29.11.2021 08:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 