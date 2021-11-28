РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12995 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
11 101 60
Зеленский (16489) Билозерская (38) Бутусов Юрий (3903)

Зеленскому почему-то не стыдно, а вот мне стыдно за него, - Билозерская о действиях ГБР против Бутусова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому почему-то не стыдно, а вот мне стыдно за него, - Билозерская о действиях ГБР против Бутусова

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов не должен был публиковать видеоролик, где производит выстрел из гаубицы, но это вопрос этики, а не следствия.

Об этом в фейсбуке сообщила бывшая военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Что я думаю о стрельбе Бутусова из гаубицы. По-моему, если ты всем известен как действующий журналист, то тебе остается:

- не стрелять;

- если очень хочется стрелять, делать это непублично (следя при этом, чтобы никто не снял и не выложил в интернет);

– если очень хочется публично, то сразу же четко отметить, что это не боевые условия, это полигон, обучение, которое ты проходишь на будущее, чтобы быть готовым, и т.п.

– объявить публично, что на определенный длительный промежуток времени ты больше не журналист, а комбатант (в свое время так поступила я).

Но какое бы решение ни принял Бутусов, это вопрос этики, а не криминалистики, журналистского сообщества, а не следователей.

А потому - руки прочь от Юрия Бутусова", - подчеркнула она.

Читайте также: Минобороны начало проверку из-за опубликованного Бутусовым ролика, где он производит выстрел из пушки-гаубицы

Билозерская выразила удивление, что Зеленскому не стыдно за действия касательно Бутусова, и сказала, что ей "стыдно за него". Она рассказала историю: "Когда я служила в армии, был у меня один подчиненный, алкоголик, который пролечился в психушке и долго не пил. Сначала мои отношения с ним складывались нормально, а потом, надо думать, испортились, потому что он ни стого ни с сего начал писать в комментариях на моей странице разную гадость обо мне. А поскольку я практически никого не баню, то не забанила и этого, чтобы не думал, что он какой-то особенный, просто не обращала внимания на его комментарии.

Через некоторое время он сорвался и ушел в запой. У него в скором времени заканчивался контракт, и среди офицерско-сержантского состава нашего подразделения состоялось совещание по теме, продлевать ему контракт или нет. Все понимали, что на дембеле он, скорее всего, через год окончательно сопьется и пропадет. Но ведь это, собственно, его проблемы...

Так вот, если мне не изменяет память, я тогда была единственной, кто высказался за то, чтобы дать этому человеку возможность остаться в подразделении. По единственной причине: потому что он писал мне эту гадость в комментариях. Я не хотела, чтобы хоть кто-то мог подумать, что я мщусь ему по личным мотивам. Мне было бы стыдно, если бы обо мне так подумали".

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Читайте также: Только враг мог начать производство относительно медийщика за мотивационное видео "по оккупантам огонь", - журналист Николов о действиях ГБР против Бутусова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Зеленой слизи не нравится фраза "По оккупантам - огонь!" Шо еще надо знать про зеленую слизь?
показать весь комментарий
28.11.2021 22:26
+27
показать весь комментарий
28.11.2021 22:18
+27
Соромно може бути і має бути тому, хто віддав голос за КЛОВАНА-НАРКОМАНА на посаду ПРЕЗИДЕНТА України
показать весь комментарий
28.11.2021 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.11.2021 22:18 Ответить
Ще не настав час для цієї фотожаби. На даному етапі Вова тільки в смак увійшов йому подобається бути найвеличнійшим (Лідором) світу, але я вірю що процес уже пішов і скоро Зе прокляне той момент коли вирішив підти в президенти
показать весь комментарий
29.11.2021 02:30 Ответить
Соромно може бути і має бути тому, хто віддав голос за КЛОВАНА-НАРКОМАНА на посаду ПРЕЗИДЕНТА України
показать весь комментарий
28.11.2021 22:20 Ответить
МОРАЛЬ СОВЕСТЬ СТЫДНО НЕЛЬЗЯ ТОЛЛЕРАНТНОСТЬ МНОГОВЕКТОРНОСТЬ У ЗЕЛЕНСКОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА- НЕТ ОТ РОЖДЕНИЯ.... ЕГО ПЕСТИЛИ гоголь моголь пихалы адын сыночек у еврейской семье и поздний рябенок утю-тю утю-тю сюсюкались с ним возились как с хрустальным унитазом и выросло на горе всему народу Украины...... мама Рыма и Папа Саша вам лично не стыдно за вашего сыночка???? мне лично пос..ть с большой колокольни что он ТИПА Президент для меня куда уважаемый дворник убирающий мусор возле моего дома и складывающий его в мусорные баки.. почтальон- приносящая мне почту.... продавец торгующий любым товаром ..... водитель такси- трамвая или автобуса.... даже полицейский, при моем к ним негативе заслуживает большего хотя бы и формально уважения- чем вот этот гхм..... ВОВА когда ты "вознесешься" а все мы смертны то там наверху с ТЕБЯ СПРОСЯТ КАК С ЦАРЯ.... А НЕ С ПРОСТОГО ЗАБЛУДЫГИ..и ты ответишь за все погрешения за все смерти убитых солдат и военных и гражданских Украины за каждого неспасенного больного за каждого кто от отчаяния наложил на себя руки за ВСЕ это И ЕСТЬ БРЕМЯ ВЛАСТИ прежде чем залазитьть в ЦИК ты бы Библию почитал бы и со священниками разных конфессий поговорил о власти и особенно бремени (ответственности) за власть пред Богом Аллахом Магометом Буддой и так далее Кармические Законы Вселенной это бумеранг...
показать весь комментарий
28.11.2021 23:14 Ответить
Покидьки, зрадники та труси -
Руки геть вІд Бутусова !
показать весь комментарий
28.11.2021 22:20 Ответить
Як на мене, відео Бутусова дуже мотивуюче для підняття духу українців для боротьби з кацапами-завойовниками.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:35 Ответить
От власне тому воно бісить тих, хто не те що не пішов добровільно на військові збори, але й ухилявс, 4 рази від офіційних повісток.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:45 Ответить
А головне на тлі чуток про напад кацапів нічого не робиться саме на упередження війни, окрім розмов з Західом.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:49 Ответить
"Совесть - она такая… Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть."(С)
показать весь комментарий
28.11.2021 22:20 Ответить
Зєлупєнька,це ти?Не переводь стрілки.Ти так набздів,що навіть біля монітора без протигаза знаходитись неможливо.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:29 Ответить
Снова вам в штанишки?
показать весь комментарий
28.11.2021 23:25 Ответить
Зараз ті на неї відкриють справу...
показать весь комментарий
28.11.2021 22:23 Ответить
Зебилам во главе с Янелохом не понять, почему Юрий опубликовал это видео только сейчас, спустя несколько лет после самого события. И в кого он "стреляет"- им тем более не понять. Зеля, он тебе в дупу "стреляет", т.к. ты враг Украины и политический труп. Так понятно?
показать весь комментарий
28.11.2021 22:26 Ответить
Зеленой слизи не нравится фраза "По оккупантам - огонь!" Шо еще надо знать про зеленую слизь?
показать весь комментарий
28.11.2021 22:26 Ответить
Стыд ему не ведом. Чего может стыдиться человек, со сцены позорящий свою страну, а потом пролезший в президенты этой страны? И продолжающий ее позорить уже на мировом уровне? Полное отсутствие моральных норм, может, в его воспитании заложены неисправимые дефекты ? В общем и целом - дефективный, недоделанный, позорный у нас президентик
показать весь комментарий
28.11.2021 22:28 Ответить
Коли зеленському не соромно, а тобі соромно - називається:

"ЗЄЛЬОНИЙ СТИД"
показать весь комментарий
28.11.2021 22:29 Ответить
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:30 Ответить
А вы сами-то про Шнобелевскую премию читали? Это премия за РЕАЛЬНЫЕ открытия. Просто польза от этих открытий сомнительна. Но вы не поймете - эффект Даннинга-Крюґера все же работает !
показать весь комментарий
29.11.2021 00:08 Ответить
Ляльці не притоманні будь-які людські якості ,для цього слід мати мізки ,а в ляльці тирса !!!)))
показать весь комментарий
28.11.2021 22:32 Ответить
Коміку не може бути соромно, це відчуття у нього атрофоване. Як кажуть психологи - професійна деформація.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:45 Ответить
Це ж не стосується коміка Нікуліна? Різні коміки бувають. А взагалі то, який із Зеленського комік - таке собі, гнусавий КВН-щик.
показать весь комментарий
29.11.2021 01:22 Ответить
Все - абсолютно все, топившие Порошенко - все будут уничтожены.

Юрий, Стерненко, даже сцяка или Юлианна и т.д. и т.п.

Либо ты тупо лижешь зеленый зад - как мосейчучка или квартирыч - либо ты умираешь.
Просто уйти в сторону не получится.

Либо лижешь - либо смерть.

=====
Юрий, а Вам не кажется, что пора примыкать к Порошенко?

Признать свою неправоту - и в члены "ЕС"?
Ведь убьют иначе...
показать весь комментарий
28.11.2021 22:45 Ответить
а почему независимый или даже симпатизирующий кому то журналист обязательно должен к кому то примыкать? у людей есть своя позиция и это нормально и даже если кто то поддерживает журналиста финансово, не купил а поддерживает, это тоже нормально.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:06 Ответить
Млядь, написали же можешь не примыкать, но есть вероятность что иначе убьют.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:45 Ответить
обиделось закомплексованное и брехливое ЗЕчмо а позорятся ДБР и пр....кто в этом видосике увидел что-то преступное... (хотя за сказанное про Майдан и Томос и Голодомор не судят)
а не проверить ли вам, с*кам, УБД-однодневки у своего окружения, наградное оружие к дню рождения (а не за заслуги перед Родиной), ордена-медали не пойми за что.. и ролики в мацкве, когда Украину уже обстреливали и был отжат Крым...не пройтись ли по рашескому и Крымскому имуществу (за которое долгов нет)..и недавние гастроли "легенд Украины"...
показать весь комментарий
28.11.2021 22:45 Ответить
Уже в ТКГ раскритиковали Бутусова, вообщем все шакалье зеленой мрази спустили с цепей, они на перегонки бросились вылизывать его зад.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:47 Ответить
Білозерська вміє дивитись через оптичний приціл.

Валодя, не думай, що ти розумніший за яника.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:50 Ответить
Елена, такие оправдания подразумевают степень вины Бутусова. А если он одел полное боевое снаряжение это тоже осуждать надо? А если он выстрелит из автомата как Кива по конкретным целям (даже в виде бумажных портретов)?
Не надо кидать Бутусову Ваши свинцовые спасательные круги.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:50 Ответить
До речі , Олена теж журналіст і блогер . І теж до служби в ЗСУ , в статусі - цивільної особи ( доброволець ДУК , снайпер ) брала в руки зброю і стріляла у ворога ( є і фото ) . І за це їй велика шана . То чому їй можна а Бутусову - ні ? .
показать весь комментарий
28.11.2021 23:08 Ответить
Бутусова поважаю і розумію. По суті Вашого коментаря: коли я пішла воювати, то публічно відмовилась від журналістського статусу, на весь період, поки була зі зброєю в руках. Є такий нюанс, який знають усі журналісти: журналісту не можна носити військову форму і тримати в руках зброю. Виняток - якщо це військова підготовка, яка явно відбувається в тилу. Чому? Бо журналістів на передовій захищає їхній статус некомбатантів. Свідомо стріляти в некомбатантів - військовий злочин за всіма міжнародними нормами. Тому журналісти на передовій можуть бути тільки в цивільному і без зброї, щоб одразу було видно, що вони не беруть участь у бойових діях. Це питання їхньої і всіх інших некомбатантів безпеки.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:48 Ответить
Добрий вечір Олено .! Вибачте , я цього не знав ( що Ви відмовились від статусу журналіста , на період війни ) . Розумію також , що - журналіста на війні захищає його статус . Все ж , вважаю що правила правилами , але - по ворогу ( загарбнику ), який приперся зі зброєю , в нашу з Вами країну , мають право стріляти всі без винятку , включно з журналістами . Навіть більше - зобов'язані . Вони ( правила ) хороші десь - на чужій війні , а коли ворог у твоєму домі , тут вже не до правил . Тому - в діях Бутусова , "криміналу" не бачу . Можливо я й не правий , але така моя думка .
А Вам - моя повага .!
показать весь комментарий
29.11.2021 18:53 Ответить
Ona horosho skazala, ochenj horosho.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:52 Ответить
Нет и никогда не было патриота Украины зеленского! Я об этом пишу тут уже два года! Сейчас мы видим лишь растворение иллюзий на основе сотен фактов, что криворогульное дерьмо хочет нас вернуть в рабское стойло кремля. Не даром среди его окружения: дерьмак, баканов, татаров, демченко, шаурма и тд нет ниодного патриота Украины - одни кацапские мрази. Так что чистим оружие. Скоро кацапы прийдут спасать бубочку от агрессивного меньшинства.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:53 Ответить
чомусь ймовірніх російських шпигунів в українській владі називають кротами. а людину, яка цих кротів призначила та захищає, ми називаємо президентом. ці "українці" разом взяті. зірвали вже 7 серйозних спецоперацій, арештовують розвідників, пресують проукраїнських журналістів і після порошенка дали повну свободу слова всяким мураєвим та королевським але ні рнбо, ні прокуратура, ні сбу в упор нічого не вбачає. мабудь кроти вже й там. контррозвідка мовчить бо вищевказані розігнали з неї реальних патріотів. і є питання. а чим відрізняється зеленський від януковиа?????????????????
показать весь комментарий
28.11.2021 22:54 Ответить
Пора избирать женщину в президенты.
Марусю Звіробій.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:56 Ответить
ничего страшного Бутусов не сделал . но скажем так подставился . и зеленые за это радостно ухватились . обратите внимание . сегодня целый день обсуждается только это тема . про Вагнергейт про виртуальный путч ни слова
показать весь комментарий
28.11.2021 22:56 Ответить
Розповім про Юрія Бутусова і я. Так сталося, що у деяких питаннях я позицію пана Юрія не підтримував. Як і декого з його журналістів. І написав досить різкий пост на грані фолу. Отримав бан на три дні від когось з модераторів. У Фейсбуку написав по це пану Юрію. Не думав, що він прочитає. Але прочитав. 😊 Дещо уточнив. Мене розбанили. Більше не банять. 😊 Зараз наші позиції повністю збігаються. Я все ще іноді пишу на грані фолу. Але все ж більш уважно ставлюся до політики сайту. До чого я веду. Бутусов - більш відкритий і емоційний, ніж я. Він може іноді піддатися емоціям, як наприклад на цій пресусі. Він справді міг на позитивних емоціях викласти якесь фото, яке насправді ніякого змістовного навантаження ю, а ТМ більше - зради не несе. Але Бутусов - демократ. І у поглядах, і у роботі. Він не дозволить собі навіть бандити дописувачів на сайті, які його критикують. І за це я справді його поважаю. На відміну від зеленого недоросля, якого навіть емоційним не можна назвати, бо його емоції - істерика. Я впевнений, що саме Юрій Бутусов є найбільш демократичним головним редактором сайту в Україні. Тому мені вкрай гидко, що президент України є цілковитим його антиподом.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:57 Ответить
А вам дали "Красную маскву"? 😊 Вибачте, але в Україні цукерки "Рошен" найбільш популярні саме через співвідношення ціна-якість. Раджу спраюобувати українських цукерок. 😊
показать весь комментарий
28.11.2021 23:16 Ответить
***** і без цього знайде 100500 причин розпочати наступ, якщо захоче.
показать весь комментарий
28.11.2021 22:58 Ответить
Олена хороший снайпер, могла б допомогти вирішити проблему із зеленським
показать весь комментарий
28.11.2021 22:59 Ответить
На самом деле ощущаешь стыд ( сором). Мелкие ,ничтожные, самовлюбленные людишки. Одно не понятно, неужели они не понимают что сами себе этим " стреляют в ногу".
показать весь комментарий
28.11.2021 23:10 Ответить
Ратиці геть від Юрія Бутусова!
показать весь комментарий
28.11.2021 23:13 Ответить
зеленые - это на самом деле красные, просто еще не дозрели. не думайте что это шутка - они без угрызений совести зальют кровью Украину, как и их деды - комиссары.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:16 Ответить
ой какие хорошие слова я только что услышал (жаль не знаю их автора)
***
лучше пусть будет больше тех, кто стреляет в сторону врага, а не в спину своим...
показать весь комментарий
28.11.2021 23:18 Ответить
По поводу Бутусова - Зеленского.. Зе - это маленькое, закомплексованное чмо. Начал мстить сразу же, как получил по щам от Бутусова публично - за брехню, которую он изливает с экранов ТВ уже два года с момента своего избрания.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:24 Ответить
Такой стыд называется румынским (когда тебе становится стыдно за другого и за то что ты сам не делал ). Вот когда у нас верховным главнокомандующим был зэк дважды сидевший у меня был такой стыд. Когда в гаранты пробился клоун ранее не служивший и не имеющий никакого отношения ни к армии ни к Майдану ни к АТО, мне тоже стало стыдно румынским стыдом! Запомните не еврейским, а румынским!
показать весь комментарий
28.11.2021 23:27 Ответить
Іспанським
показать весь комментарий
28.11.2021 23:42 Ответить
Та кому как… главное что суть понятна… тут как не называй а 73% дятлов в Украине отметились!
показать весь комментарий
28.11.2021 23:58 Ответить
А я так і не зрозумів чому пані Білозерській не сподобалось що Бутусов стріляв. З її речень зрозумів що публічна особа мала б сховатися перед стрільбою по ворогу або якщо це просто навчання то мала б повідомити що це не насправді. Чому захисник Батьківщини має ховатися від публіки у разі виконання ним справ по захисту країни. Захист країні це ОБОВ'ЯЗОК громадянина, а не право чи хоббі.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:23 Ответить
Бутусова поважаю і розумію. Але є такий нюанс, який знають усі журналісти: журналісту не можна носити військову форму і тримати в руках зброю. Виняток - якщо це військова підготовка, яка явно відбувається в тилу. Чому? Бо журналістів на передовій захищає їхній статус некомбатантів. Свідомо стріляти в некомбатантів - військовий злочин за всіма міжнародними нормами. Тому журналісти на передовій можуть бути тільки в цивільному і без зброї, щоб одразу було видно, що вони не беруть участь у бойових діях. Це питання їхньої і всіх інших некомбатантів безпеки.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:50 Ответить
Бо як кажуть-паганому виду нема стиду...
показать весь комментарий
29.11.2021 06:11 Ответить
 
 