Зеленскому почему-то не стыдно, а вот мне стыдно за него, - Билозерская о действиях ГБР против Бутусова

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов не должен был публиковать видеоролик, где производит выстрел из гаубицы, но это вопрос этики, а не следствия.

Об этом в фейсбуке сообщила бывшая военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Что я думаю о стрельбе Бутусова из гаубицы. По-моему, если ты всем известен как действующий журналист, то тебе остается:

- не стрелять;

- если очень хочется стрелять, делать это непублично (следя при этом, чтобы никто не снял и не выложил в интернет);

– если очень хочется публично, то сразу же четко отметить, что это не боевые условия, это полигон, обучение, которое ты проходишь на будущее, чтобы быть готовым, и т.п.

– объявить публично, что на определенный длительный промежуток времени ты больше не журналист, а комбатант (в свое время так поступила я).

Но какое бы решение ни принял Бутусов, это вопрос этики, а не криминалистики, журналистского сообщества, а не следователей.

А потому - руки прочь от Юрия Бутусова", - подчеркнула она.

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Билозерская выразила удивление, что Зеленскому не стыдно за действия касательно Бутусова, и сказала, что ей "стыдно за него". Она рассказала историю: "Когда я служила в армии, был у меня один подчиненный, алкоголик, который пролечился в психушке и долго не пил. Сначала мои отношения с ним складывались нормально, а потом, надо думать, испортились, потому что он ни стого ни с сего начал писать в комментариях на моей странице разную гадость обо мне. А поскольку я практически никого не баню, то не забанила и этого, чтобы не думал, что он какой-то особенный, просто не обращала внимания на его комментарии.

Через некоторое время он сорвался и ушел в запой. У него в скором времени заканчивался контракт, и среди офицерско-сержантского состава нашего подразделения состоялось совещание по теме, продлевать ему контракт или нет. Все понимали, что на дембеле он, скорее всего, через год окончательно сопьется и пропадет. Но ведь это, собственно, его проблемы...

Так вот, если мне не изменяет память, я тогда была единственной, кто высказался за то, чтобы дать этому человеку возможность остаться в подразделении. По единственной причине: потому что он писал мне эту гадость в комментариях. Я не хотела, чтобы хоть кто-то мог подумать, что я мщусь ему по личным мотивам. Мне было бы стыдно, если бы обо мне так подумали".

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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