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Боец 14-й ОМБр Луговой успешно завершил ультрамарафон: пробежал 270 км за 27 часов

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Боец 14-й ОМБр Луговой успешно завершил ультрамарафон: пробежал 270 км за 27 часов

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Николай Луговой успешно завершил свой ультрамарафон в честь седьмой годовщины создания воинской части, которую будут отмечать 10 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"27 ноября в 19:30 Николай Луговой финишировал у парка Славянский во Владимире-Волынском, откуда стартовал накануне. Расстояние в 270 км, из Владимира-Волынского до Львова и в обратном направлении, воин-спортсмен одолел за 27 часов, хотя предварительно планировал гораздо большее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень бежал непрерывно, потому что ему так легче.

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Сопровождали спортсмена военные медики. Они констатируют, что никаких проблем со здоровьем у него не было.

"Я это сделал! Счастлив, что удалось воплотить свой замысел! – подчеркнул мужчина. – Спасибо всем, кто в меня верил и кто поддерживал меня! Впереди немало планов и километров, так что еще побегаем".
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Топ комментарии
+28
Вітаємо воїна!
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28.11.2021 22:29
+27
неймовірно.. респект, козак!
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28.11.2021 22:30
+24
Луговий - Красава !
Респект та Слава !!!
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28.11.2021 22:35
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Вітаємо воїна!
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28.11.2021 22:29 Ответить
неймовірно.. респект, козак!
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28.11.2021 22:30 Ответить
Луговий - Красава !
Респект та Слава !!!
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28.11.2021 22:35 Ответить
Тому що наші воїни найкращі, з духом козаків!!!!!!!!!
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28.11.2021 22:41 Ответить
КРУТО!
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28.11.2021 22:41 Ответить
Хрінасобі. Молодчага. Тут більшість і напівмарафон не пробіжать.
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28.11.2021 22:52 Ответить
Да это круто и парень зверь , ну а здесь на форуме большинство пенсионеры 50-80 лет и своё отбегали так сказать , некоторые в молодости тоже что то умели особенное
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28.11.2021 23:03 Ответить
ВІТАЄМО !!!
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28.11.2021 22:55 Ответить
Супер!
Пару-тройку недель назад, ветеран-доброволец из Одессы, финишировал в туре гигантов во франции. Там около 300+ км, но в горах с набором высоты больше 20 тыс метров.
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28.11.2021 22:58 Ответить
с набором высоты больше 20 тыс метров. = 20 км

перевірте дані
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28.11.2021 23:18 Ответить
Уважуха!
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28.11.2021 22:59 Ответить
Со всем уважением, но это не нормально. Или все изменилось, вероятней всего. Не имею ничего негативного. Просто удивляюсь.
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28.11.2021 23:03 Ответить
Ты про что, когда про ненормально говорил?
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28.11.2021 23:19 Ответить
Я про то, для человека это не нормально, я не осуждаю, я приветствую, но. Как это сказать, это фантастика, нормальный человек не пробежит, ты, Инокентий, попробуй, Думаю ты нормальный, а я не нормальный. Мы с тобой издохнем, уверен. Не-е, это не нормально, это феномен или как то по другому.
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28.11.2021 23:34 Ответить
Почитайте про ультрамарафоны. Люди бегут по несколько сотен километров. Бывает по горам. Так в Швейцарии бегут около 600 км... неделю! Изнашивают пару пар кроссовок. Спят по пару часов в сутки. Можно, конечно, спать больше. Но при этом пока ты спишь, твой соперник имеет полное право бежать. Это реальная борьба на выживание, реальный спорт. Почет и уважение!
И да, как и любой другой профессиональный спорт, пользы здоровью это не приносит.
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28.11.2021 23:48 Ответить
У меня спросили, что я имел под ненормально, я ответил. Но есть , а может надо их пожалеть, ну, не нормально это, для чего это? Было бы нормально, все бегали бы по 600, но почему то не получается.
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29.11.2021 00:07 Ответить
Респект!Ну он сделал - то что хотел!
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28.11.2021 23:07 Ответить
Дякую Воїне! Живи довго й щасливо!
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28.11.2021 23:11 Ответить
Оце то так !!!!!

марафонський спартанець (слава йому також !) - отдихает !

щось неймовірне!
бігти більше доби і подолати біля 300 км!
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28.11.2021 23:15 Ответить
Хоч одна гарна новина. Слава Україні!!!
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28.11.2021 23:22 Ответить
Героям слава!!
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29.11.2021 01:40 Ответить
Конечно молодец, так можно и до избранных добраться, до настоящего ультрамарафона 600км.
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29.11.2021 00:25 Ответить
А надо ли? Чтоб потом после 40-45 мучиться от ожирения. Такие люди обречены на ожирение и плохое здороовье когда остановятся. Можно конечно всю жизнь бегать и прожить гораздо меньше чем пухлый еврейчик, который всю жизнь на диване пролежал. От кого бежим?
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29.11.2021 03:55 Ответить
 
 