Боец 14-й ОМБр Луговой успешно завершил ультрамарафон: пробежал 270 км за 27 часов

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Николай Луговой успешно завершил свой ультрамарафон в честь седьмой годовщины создания воинской части, которую будут отмечать 10 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"27 ноября в 19:30 Николай Луговой финишировал у парка Славянский во Владимире-Волынском, откуда стартовал накануне. Расстояние в 270 км, из Владимира-Волынского до Львова и в обратном направлении, воин-спортсмен одолел за 27 часов, хотя предварительно планировал гораздо большее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парень бежал непрерывно, потому что ему так легче.

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Сопровождали спортсмена военные медики. Они констатируют, что никаких проблем со здоровьем у него не было.

"Я это сделал! Счастлив, что удалось воплотить свой замысел! – подчеркнул мужчина. – Спасибо всем, кто в меня верил и кто поддерживал меня! Впереди немало планов и километров, так что еще побегаем".