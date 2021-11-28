Боец 14-й ОМБр Луговой успешно завершил ультрамарафон: пробежал 270 км за 27 часов
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Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Николай Луговой успешно завершил свой ультрамарафон в честь седьмой годовщины создания воинской части, которую будут отмечать 10 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"27 ноября в 19:30 Николай Луговой финишировал у парка Славянский во Владимире-Волынском, откуда стартовал накануне. Расстояние в 270 км, из Владимира-Волынского до Львова и в обратном направлении, воин-спортсмен одолел за 27 часов, хотя предварительно планировал гораздо большее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парень бежал непрерывно, потому что ему так легче.
Сопровождали спортсмена военные медики. Они констатируют, что никаких проблем со здоровьем у него не было.
"Я это сделал! Счастлив, что удалось воплотить свой замысел! – подчеркнул мужчина. – Спасибо всем, кто в меня верил и кто поддерживал меня! Впереди немало планов и километров, так что еще побегаем".
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Респект та Слава !!!
Пару-тройку недель назад, ветеран-доброволец из Одессы, финишировал в туре гигантов во франции. Там около 300+ км, но в горах с набором высоты больше 20 тыс метров.
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И да, как и любой другой профессиональный спорт, пользы здоровью это не приносит.
марафонський спартанець (слава йому також !) - отдихает !
щось неймовірне!
бігти більше доби і подолати біля 300 км!