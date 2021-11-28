Объявление ГБР о "проверке фактов" можно считать давлением на журналиста Бутусова, это имеет признаки уголовного правонарушения, - юрист ИМИ Сафаров
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Медиа-юрист "Института массовой информации" Али Сафаров называет действия Государственного бюро расследований давлением на главного редактора онлайн-издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова.
Об этом он сообщил в комментарии "Детектору медиа", передает Цензор.НЕТ.
По словам юриста, такое давление имеет признаки препятствования работе журналиста, что является уголовным правонарушением в соответствии с частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины.
"Любой государственный орган, в том числе следственный орган, должен действовать в рамках закона (часть 2 статьи 19 Конституции Украины), - сказал Али Сафаров. - Государственное бюро расследований является органом досудебного следствия. Оно может проводить досудебное расследование, однако со строгим соблюдением Уголовного процессуального кодекса. Для ГБР не предусмотрено "проверять законность выложенных фото, видео и т.д." Все следственные действия в соответствии со статьей 214 Уголовного процессуального кодекса могут проводиться исключительно после регистрации события в Едином реестре досудебных расследований. И это не "проверка", а именно следственные действия: допросы, экспертизы и т.д.
По словам Али Сафарова, Государственное бюро расследований не имело права разглашать фамилию человека, подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, "так что нельзя в одном сообщении совмещать "проверку по статьям Уголовного кодекса Украины" и фамилию конкретного журналиста Бутусова. Это запрещено и Конституцией, и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом, и другими законами. Наличие или отсутствие состава правонарушения должно быть доказано по установленной процедуре".
Юрист отмечает, что статьи, упомянутые в сообщении Государственного бюро расследований - статья 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и статья 437 УКУ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) - вообще не касаются гражданских, если нет дополнительных обстоятельств.
"Именно объявление на странице ГБР о начале "проверки фактов" можно считать давлением на журналиста Бутусова. Такое давление на журналиста имеет признаки уголовного правонарушения в соответствии с частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины", - сказал Али Сафаров.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
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Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления
1. Заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю или органа досудебного расследования о совершении уголовного преступления -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же действия, соединенные с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенные из корыстных побуждений, -
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
***ЭТО КСТАТИ КАСАЕМО ЗАЯВИТЕЛЯ...... А КТО У НАС ЗАЯВУ НАКАТАЛ....... РИНАТИК КУЗЬМИН экс сотрудник Генпрокуратуры нардеп и прочая шушера и не знает такой статьи или как по беспределу ???!!
І для цього може використовувати любі засоби для знищення ворога.
Откаты увеличат в три раза. Как ОП меняет схему по «Большой стройке» после меморандума с МВФ
28 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
По Большому строительству намечается большой передел…
Как рассказал нам источник, близкий к рынку дорожного строительства, в последние два месяца компаниям, получившим подряды, вдруг начали блокировать налоговые накладные.
Об этом говорится в статье издания «Страна».
«Их внесли в список высокорисковых, и блокируют налоговые накладные, то есть, не подтверждают налоговый кредит. Эти фирмы в свою очередь, не могут подтвердить его своим субподрядчикам, не могут вести хозяйственную деятельность и даже платить зарплаты. То есть, их работа на сегодняшний день фактически заблокирована«, - говорит наш источник.
Эту информацию не подтвердили в крупной автодорожной компании, но подтвердили в нескольких мелких.
Представители фирм рассказывают, что на все вопросы в личных беседах налоговики ссылаются на неких «списки», которые им спустили из Банковой. В этих списках указаны компании, которые нужно поставить на стоп.
«Цель - переформатировать схему, которая работает по Большому строительству и по региональному строительству за средства из ГФРР. Хотят резко уменьшить количество участников - с порядка 100 до 10-12, а также увеличить и структурировать «заносы».
Причина в том, что действующая схема дала сбой, и наверх начали не доходить средства: ожидали один выхлоп, а получают совсем другой. Кроме того, началась утечка информации по схемам на дорогах - слишком много недовольных подрядчиков, которые сливают данные, в том числе, СМИ», - пояснил нам источник.
По его словам, если сейчас стандартная такса по откатам - 10% от бюджета проекта, то те, кто останется в схеме, должны будут заносить больше - от 10% до 30% в зависимости от суммы освоенных денег.
Расходы на Большое строительство из года в год растут. В этом году, как отчитался недавно консультант программы «Большое строительство» Юрий Голик, на дороги потратят порядка 110 млрд.
В проекте бюджета на следующий год заложено 125 млрд гривен. 10-30% от этой суммы, которые дорожники должны будут передавать наверх - это от 12,5 млрд до почти 40 млрд. То есть, достаточно жирный куш, который предназначен чиновникам разного уровня вплоть до высшего руководства государства.
Разбирались, почему начались зачистки на рынке дорожного строительства.
«Не доносят деньги и болтают лишнее»
Тот факт, что Большое строительство буквально со старта обросло массой схем, давно известен. Сам проект уже окрестили «Великим крадівництвом». Мы писали, что есть некий пул компаний, которые с завидной регулярностью выигрывают тендеры по дорожному строительству и оперируют миллиардными бюджетами.
Наш источник так описывает схему, которая работала до недавнего времени.
«На уровень областей «спускали» 2-4 подрядчиков, которые выигрывали тендеры. Курировал их лично губернатор или его зам, также информация передавалась по линии СБУ и МВД, чтобы к этим фирмам не было никаких вопросов.
После получения денег из бюджета, реализации проекта и подписания актов выполненных работ, компании передавали часть денег в Киев. Обычно речь шла о 10% от общей суммы.
Передавали по разным каналам - был и кэш, и переводы и проводки через конвертационные центры. Затем доверенное лицо получало часть этих средств обратно - на раздачу всем участникам на местах (чиновникам, правоохранителям). Но с недавних пор схема дала сбой.
Киевские получатели начали подозревать, что деньги им не доносят - суммы не совпадали с общими расходами на дороги. То есть, на каком-то этапе возник сбой, кто-то недоплачивал.
Плюс - по рынку пошло недовольство поборами, начали сливать информацию, в том числе, журналистам. Поэтому схему решили кардинально переформатировать», - говорит наш источник.
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По его словам, в последние два месяца компаниям массово блокируют налоговые накладные - вносят их в список высокорисковых и начинаются проверки, но конца-краю им не видно.
В частных беседах налоговики, якобы, ссылаются на некие списки, которые они получили из Банковой, с перечнем фирм, которые нужно притормозить. И советуют тем, кто в эти списки попал, ехать решать в ОП.
Примечательно, что с блокировками налоговых накладных столкнулись далеко не все дорожники. К примеру, в одной из крупных фирм нам заявили, что впервые об этом слышат.
«Все нормально и у нас, и у наших коллег, мы специально промониторили ситуацию. Ни с финансированием, ни с налоговой проблем нет», - говорят дорожники.
Но в нескольких мелких компаниях заявляют, что проблема как раз есть - налоговые накладные блокируют, и фирмы фактически не могут работать, даже платить людям зарплаты.
Есть руководители фирм, которые уже ездили «договариваться».
Некоторым это удалось, а некоторым нет. Идет жесткий отсев на уровне Офиса президента.
«Вероятно, хотят резко уменьшить количество подрядчиков - оставить всего 10-12 крупных, убрав «мелочь» (на сегодня на этом рынке работает порядка 100 фирм)», - говорит наш источник.
Стоит отметить, что львиную долю бюджетного финансирования на дороги как раз и осваивают крупные компании.
К примеру, в десятку входят «Автомагистраль Юг» (профинансирована в этом году более чем на 30 млрд), владельца которой Александра Бойко считают близким к советнику проекта «Большое строительство» Юрию Голику, турецкая «Онур» (более 26 млрд), «Росдорстрой» депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера (порядка 13,5 млрд), «ПБС» экс-директора «Буковеля» Александра Шевченко (порядка 10 млрд), региональные «Технострой центр» (6,3 млрд), ШБУ-77 (6 млрд), Хмельницкое ШБУ-56 (более 5,6 млрд), «Альтком» (3,4 млрд), «Будинвест-инжиниринг» (3,3 млрд).
Но не факт, что все они останутся при деле.
«Будут заново договариваться по условиям», - говорит наш источник.
Что касается мелких участников дорожного строительства, то их, якобы, хотят по максимуму оттеснить от тендеров. Они смогут принимать участие в работах разве что в качестве субподрядчиков - если их выберут компании, получающие бюджетное финансирование.
«Таким образом, будет максимально сужен круг тех, кто непосредственно в схеме», - говорит наш источник.
«30% вместо 10%»
Самое интересное - хотят переформатировать не только пул дорожников, но и условия их работы.
«По той информации, что просачивается по итогам переговоров дорожников в ОП, хотят увеличить откаты с 10% до 10-30% - в зависимости от проекта, самой фирмы и т.д.
То есть, сумма для каждого будет разной. Кроме того, по моим данным, хотят изменить каналы передачи денег. Но как именно - точной информации пока нет», - подытожил источник.
Интересно при этом, что дорожники не спешат оспаривать блокирование налоговых накладных в судах, как это делают другие компании.
«Вы поймите, они все были в схеме, если сейчас начнут разборки - над ними угроза проверок и, возможно, уголовных дел», - поясняет наш источник.
Интересно, что в меморандуме с МВФ в пункте, которые прописывает аудит ковидного фонда, о дорожном строительстве также упоминается.
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«Мы завершим аудит средств, потраченных по этой бюджетной программе, преимущественно, государственным дорожным фондом (13.3 млрд гривен), до конца декабря 2021 года (структ
Це любого хто пульнув в сепара тепер так будуть судить?
1. або правоохоронні рабсько-холуйські органи 200 відостко нищать свого 200 відсоткового дурня сцара
2.або дурень сцар сам нищить себе, засталвяючи ТАК працювати ті оргнани
Ну вот она и во всей красе: юридическая безграмотность ДБР очевидна, заказные дела очевидны.
Садист из Донбасса сбежал через границу, а тут заводят дела против журналистов.