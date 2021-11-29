Производство относительно Бутусова открыто, по сути, за публичные обвинения первых лиц в госизмене, - представитель "Центра развития городов" Гриценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственное бюро расследований должно заниматься чиновниками, а не медийщиками.
Об этом напомнил в Facebook исполнительный директор общественной организации "Центр развития городов" Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"2013 год. Юрий Бутусов с проломленной головой становится одним из символов борьбы с режимом Януковича.
В 2021 году против журналиста Юрия возбуждают дело, по сути, за публичные обвинения первых лиц в госизмене или по меньшей мере в непрофессионализме. Причем возбуждает дело ГБР, которое должно заниматься чиновниками.
Мне кажется, что в этой войне власти в принципе не могут победить, потому что общество очень хорошо чувствует несправедливость", - считает он.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі",
таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, зазначають Патріоти України.
Надіюсь, що цей ідіот сам прискорить свій кінець!
2 звідки знаєш моє віросповідання?
3 чи не багато уваги приділяєш моїй персон.
4 якщо здається, що знайшов вільні вуха, то пішов в жо.....
@BorisenkoBoris
В ответ
@BabkaTabaka
Мiзки включайте! Бо наступним "бутусовим" можете бути ви!
@sergiy_taran
ДБР вперто не хоче розслідувати корупцію Великого будівництва та постійні заяви про правопорушення «слуг» із парламенту. А от звинуватити у абсурдному злочині журналіста Бутусова, який поставив Зеленському незручне питання воно може менш, ніж за добу.
За логікою ДБР тепер будь-яке відео, де наші воїни стріляють у
ворога, має вивчати ДБР - а чи не розгнівали наші воїни, бува, своїми пострілами Путіна, і чи не запланували вони, раптом, війну з Росією? Більшої дискредитації України не зможуть придумати навіть у Скабєєвої!
Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
Бред несет кукла Коломойского.