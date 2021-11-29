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Новости Политика Украины Дело Бутусова
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Бутусов Юрий (3903) Гриценко Алексей (37) ГБР (2539)

Производство относительно Бутусова открыто, по сути, за публичные обвинения первых лиц в госизмене, - представитель "Центра развития городов" Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Производство относительно Бутусова открыто, по сути, за публичные обвинения первых лиц в госизмене, - представитель

Государственное бюро расследований должно заниматься чиновниками, а не медийщиками.

Об этом напомнил в Facebook исполнительный директор общественной организации "Центр развития городов" Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"2013 год. Юрий Бутусов с проломленной головой становится одним из символов борьбы с режимом Януковича.

В 2021 году против журналиста Юрия возбуждают дело, по сути, за публичные обвинения первых лиц в госизмене или по меньшей мере в непрофессионализме. Причем возбуждает дело ГБР, которое должно заниматься чиновниками.

Читайте также: Объявление ГБР о "проверке фактов" можно считать давлением на журналиста Бутусова, это имеет признаки уголовного правонарушения, - юрист ИМИ Сафаров

Мне кажется, что в этой войне власти в принципе не могут победить, потому что общество очень хорошо чувствует несправедливость", - считает он.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
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Топ комментарии
+40
"Я мстю и мстя моя жестока" (С) Недонаполеон Бубочка Оманский
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28.11.2021 22:56
+28
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28.11.2021 22:59
+24
это начало бесславного и позорного конца Зеленского. вот так и Янукович начинал, с прессинга прессы, и где теперь тот Янукович...
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28.11.2021 23:09
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"Я мстю и мстя моя жестока" (С) Недонаполеон Бубочка Оманский
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28.11.2021 22:56 Ответить
Недонаполеон Бубочка Оманский!!!!

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28.11.2021 23:00 Ответить
01.12.13. Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов госпитализирован: во время стычки на Банковой ему разбили голову https://censor.net/ru/n261769
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28.11.2021 23:29 Ответить
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28.11.2021 23:43 Ответить
ДБР нажаль став кишеньковим.
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28.11.2021 22:56 Ответить
Ще один Гриценко проти відкриття справи.

"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі",
таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, зазначають Патріоти України.
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28.11.2021 23:20 Ответить
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28.11.2021 22:59 Ответить
Кунсткамера солнцеликих.
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28.11.2021 23:00 Ответить
Недомірок мститься за свої дрібні образи.
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28.11.2021 23:01 Ответить
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28.11.2021 23:04 Ответить
Йоолка!
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28.11.2021 23:09 Ответить
Мстит за своё публичное разоблачение, как марионетки кремля...
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28.11.2021 23:11 Ответить
это начало бесславного и позорного конца Зеленского. вот так и Янукович начинал, с прессинга прессы, и где теперь тот Янукович...
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28.11.2021 23:09 Ответить
Теперь, после травли журналиста - патриота зеленский становится диктатором - изгоем, наподобие лукашенки.Если общество активно не поддержит Бутусова, то Украина потеряет помощь и поддержку цивилизованного политикума в Америке и Европе...
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28.11.2021 23:09 Ответить
Сикло зелене! Давай! Переплюнь Яника! Всіх сади! Пороха вже "посадив", на черзі Бутусов, Ткача, Соколова...
Надіюсь, що цей ідіот сам прискорить свій кінець!
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28.11.2021 23:13 Ответить
Війна Зелі з журналістами вилізе йому боком.
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28.11.2021 23:14 Ответить
я вчора вже писав, повторюсь. ми маємо в зеленському в кращому випадку, другого януковича, а в гіршому випадку, другого сталіна. і це вже не смішно. бо він не є патріотом Голобородьком. він більше Іуда, тільки по відношенню не до Хреста а до України
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28.11.2021 23:15 Ответить
Пане Вінгорський, хоч до Паски ще далеко,але наш Бог Ісус ХРИСТОС,а не хрЕстос...І такі люди дивуються і критикують суржики президента?.?.?.
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29.11.2021 06:46 Ответить
що треба зробити, щоб зіскочити з теми або відповідати не те про що питають? правильно, треба знайти якусь помилку. я неук голосував за пороха а Ви, не знаю з скількома вищими освітами. вибрали хрен зна кого
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29.11.2021 07:47 Ответить
Пане вінзорський,неук це не про вас, Юля назвала неуком Гройсмана.Ви звичайнісінький бот,який не знає самих святих імен...
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30.11.2021 07:02 Ответить
1 а з помилками пишеш свідомо, чи такий самий баран як я?
2 звідки знаєш моє віросповідання?
3 чи не багато уваги приділяєш моїй персон.
4 якщо здається, що знайшов вільні вуха, то пішов в жо.....
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30.11.2021 08:00 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris



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@BabkaTabaka

Мiзки включайте! Бо наступним "бутусовим" можете бути ви!
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28.11.2021 23:22 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran



ДБР вперто не хоче розслідувати корупцію Великого будівництва та постійні заяви про правопорушення «слуг» із парламенту. А от звинуватити у абсурдному злочині журналіста Бутусова, який поставив Зеленському незручне питання воно може менш, ніж за добу.

За логікою ДБР тепер будь-яке відео, де наші воїни стріляють у
ворога, має вивчати ДБР - а чи не розгнівали наші воїни, бува, своїми пострілами Путіна, і чи не запланували вони, раптом, війну з Росією? Більшої дискредитації України не зможуть придумати навіть у Скабєєвої!






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28.11.2021 23:30 Ответить
За всем торчат уши кацапского прихвостня д'ерьмака. Клован вне процесса, так как полностью невменяем. Что-то типа короля Рохана из Властелина колец,в которого вселился Саруман.
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28.11.2021 23:38 Ответить
кто врёт?_____"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту"Источник: https://censor.net/ru/n3302085 ________"В 2021 году против журналиста Юрия возбуждают дело" Источник: https://censor.net/ru/n3302100
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28.11.2021 23:54 Ответить
усі ці заяви говорять по одне - вовина 200 відсоткова система добряче спрацював з Бутусовим, усі ці люди що його підтримали публічно вже готові до 1 грудня !УСПІХІВ Й ДАЙ БОЖЕ БЕЗ ПРОВОКАЦІЙ

Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
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29.11.2021 01:00 Ответить
Вот же послало нам на голову мелкое злобное тупое существо, которое не может быть Президентом Украины. Отдельное "спасибо" 73% недоумков...
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29.11.2021 02:13 Ответить
На похоронах блазня Бутусову відведена особлива роль.
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29.11.2021 07:39 Ответить
Ну нарешті ,спецназ ДБР,переслідуючи Бутусова звільнить Горловку від окупантів...
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29.11.2021 08:30 Ответить
Типова маніпуляція. Це за старим ККУ справи порушували за фактом чи відносно особи. З 2012 будь-яка заява вноситься до ЄРДР незалежно від наявності доказів. Лише повідомлення про підозру свідчить про притягнення особи до відповідальності.
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29.11.2021 10:06 Ответить
Зелёный говорил, что бутусов работал на Коломойского, но обиделся.
Бред несет кукла Коломойского.
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29.11.2021 13:09 Ответить
 
 