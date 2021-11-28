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В конце января 27 российских дипломатов уедут из США, - посол РФ Антонов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Около 30 российских дипломатов и их семьи должны покинуть Соединенные Штаты Америки 30 января.
Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в видеоинтервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Наших дипломатов высылают... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров", - заметил он.
Напомним, в конце октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.
Топ комментарии
+19 irenka ko
показать весь комментарий28.11.2021 23:21
+17 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий28.11.2021 23:24
+9 Zelya Vsyo
показать весь комментарий28.11.2021 23:08
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Скільки цього непотрібу ще є...
Висилають -висилають а їх не зменшується!!
Як таргани плодяться
А тарганів звісно треба давити!!
Набит ими битком снизу доверху, как клопами.
Хотели они лет 10 назад построить еще один, кажется 22 этажа. так местные жители устроили там чуть ли не войну своим властям.
Не дали построить.
Выслали- хорошо, но МАЛО