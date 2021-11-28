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В конце января 27 российских дипломатов уедут из США, - посол РФ Антонов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В конце января 27 российских дипломатов уедут из США, - посол РФ Антонов

Около 30 российских дипломатов и их семьи должны покинуть Соединенные Штаты Америки 30 января.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в видеоинтервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Наших дипломатов высылают... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров", - заметил он.

Напомним, в конце октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

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Топ комментарии
+19
Назад у рідну говєнь!
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28.11.2021 23:21
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28.11.2021 23:24
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28.11.2021 23:08
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27 шпигунів.
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28.11.2021 23:04 Ответить
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28.11.2021 23:08 Ответить
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29.11.2021 09:07 Ответить
Назад у рідну говєнь!
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28.11.2021 23:21 Ответить
Дамой, к мамє...
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28.11.2021 23:25 Ответить
"А я в росию, в говно хочу, я так давно не видел маму..."
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28.11.2021 23:31 Ответить
Ці "навозники" тепер будуть смакувати свій улюблений гній замість вишуканих страв.
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А що ТАК? Сервіс не сподобався чи клімат?
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28.11.2021 23:40 Ответить
Шо? Апять в срані-рязяні? Їхні Машки і личинки до смерті будуть проклинати своїх Штірліців )))
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28.11.2021 23:43 Ответить
Двадцать семь лубянских комиссаров. Давно пора Америку от нечести зачищать!
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28.11.2021 23:51 Ответить
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28.11.2021 23:53 Ответить
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28.11.2021 23:59 Ответить
Так, я не понял. По рашка тв всегда говорят, что в сша все очень плохо, а в рашке - все хорошо. Так что за грусть? Поедут туда, где хорошо
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29.11.2021 00:22 Ответить
пляя!!!!
Скільки цього непотрібу ще є...
Висилають -висилають а їх не зменшується!!
Як таргани плодяться
А тарганів звісно треба давити!!
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29.11.2021 01:00 Ответить
В Riverdale NY построен здоровенный домище, много этажей
Набит ими битком снизу доверху, как клопами.
Хотели они лет 10 назад построить еще один, кажется 22 этажа. так местные жители устроили там чуть ли не войну своим властям.
Не дали построить.
Выслали- хорошо, но МАЛО
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29.11.2021 01:21 Ответить
В конце января? Похоже на эвакуацию перед вторжением в Украину.
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29.11.2021 05:45 Ответить
Лапотні дипломати-це як зімбабвійскі космонавти...
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29.11.2021 05:50 Ответить
А вот представте каково семьям и самим дипломатам жили в прекрасной стране а теперь им опять в помоечную срань - Рязань ехать!
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29.11.2021 06:17 Ответить
Багаж нехай уважно перевірять, щоб чого не поцупили, приміром унітазів.
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29.11.2021 06:50 Ответить
Гниды ФСБшные должно сидеть в своем концлагере Путлера.... развели курятники по всему миру Бошировых Петровых...паскеуды позорные...
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29.11.2021 07:10 Ответить
 
 