ГБР само сообщило об уголовном производстве в отношении Бутусова, так что теперь должно определить процессуальный статус журналиста и обратиться в Офис генпрокурора, - Загребельская
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В первом сообщении ГБР отмечает, что уголовное производство возбуждено, а во втором, что никаких расследований против журналиста Юрия Бутусова не проводится.
На это обратила внимание в Facebook бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.
"В первом сообщении ГБР отмечает, что в рамках уже открытого уголовного производства "проверяет законность действий журналиста".
Уже во втором сообщении идет речь о том, что никакого расследования против журналиста не проводится, потому что у ГБР нет на это полномочий и расследовать они могут исключительно преступления против должностных лиц.
Но слова "ГБР проверит законность действий журналиста" не отнимешь "взад". Итак, теперь ГБР имеет:
- определить процессуальный статус журналиста в уголовном производстве и обеспечить соблюдение его процессуальных прав как лица, в отношении действий которого осуществляется проверка;
- безотлагательно уведомить Офис генерального прокурора о том, что они осуществляют "проверку законности действий журналиста", чтобы прокурор определил подследственность, поскольку у ГБР нет полномочий проводить "проверки законности действий журналиста";
- безотлагательно сообщить Офису генерального прокурора, что, при отсутствии полномочий на то, они "проверяли законность действий журналиста", что может свидетельствовать о совершении должностными лицами ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 171 УК Украины, для соответствующего реагирования", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
"розв`язання та ведення агресивної війни" - не ***** і шойгу а журналісту Бутусову....
Яник був розумніший і вмів думати, на відміну від цього ...
І в Порошенка абсолютно всі шанси повернутися.
Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
ОЛИГАРХИ своими СМИ и шоу с Зеленскими скоро превратят украинцев в нервных людей.
гнать надо олигархов и всю эту зелёную ораву.
Но вот посмотрела на Розумкова на шоу шустера - це вообще уже сопливая жупа 😀😀😀 Один только костюм с золотыми пуговицами на рукавах сказал о нем , что он далёк от украинцев.
Навіть Піночет інтегрував країну у світову економіку.
А наше непорозуміння це суцільний недолік.
На що йдуть наші податки?
4 ч. ·
Ну если видео, выложенное Юрием Бутусовым, может являться, как пишет МО, фактором нового витка эскалации конфликта в зоне проведения ООС, то ДБР вполне могло бы возбуждать криминальные дела против школьников, которые принимали участие в флешмобе «Батько наш - Бандера, Україна - мати!», ведь там дальше идёт «Ми за Україну будем воювати!». А рф, как известно, «шукає привід» для вторжения. Можно найти статью. Ну а чо? Тоже ведь может быть спровоцирован новый виток эскалации.
Не знаю, что заставило Юрия опубликовать это видео, я бы не выкладывал, честно говоря, но вот я точно знаю, что что-то не так с записью камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП с участием депутата от СН Трухина. Может быть я поверю в искренность ДБР после того, как найдётся видеозапись с нардепом и мы увидим, кто сидел за рулём в тот момент.
Вчера в 17:29 ·
Колись був такий журналіст Волтер Дюранті, який писав пропагандистські тексти, в яких вихваляв радянський союз. Його статті захоплено читали європейці і американці.
В 1932 році він був нагороджений Пулітцерівською премією.
У той самий час українці помирали від Голодомору.
Був також інший журналіст - Гарет Джонс, який зміг доїхати до змученої голодом України.
Він написав драматичну правду, яка, однак, не сподобалася у світі, не говорячи навіть про те, що вона не сподобалася в радянському союзі.
Гарета зрештою вбили радянські спецслужби. Пам'ять про нього на довгі роки була забута.
Однак, з часом вона повернулася, так як і правда про великий Голодомор.
Ця історія в ці дні набирає також і іншого значення - після прес-конференції Володимир Зеленський
Є політики, які дуже лякаються правди.
І щоб її приховати, вони готові брехати, маніпулювати і навіть вбивати.
Постійно ми це бачимо в Росії, а зараз і в Білорусі.
В нашій державі ми назавжди запам'ятаємо справу Георгія Гонгадзе та побиття, залякування та смерті журналістів на Майдані.
Однак, може здаватися, що це завершилося з режимом януковича.
Від вчора, я вже не такий в цьому впевнений.
Президент, замість того, щоб відповідати на кожне запитання журналістів, як це відбувається в будь-якій нормальній державі, здійснив атаку на журналістів, звинувативши їх в роботі на олігархів.
Це зробила людина, яка побудувала свою кар'єру на грошах олігарха.
Замість відповідей, він істерично нападав, що переходило усі дозволені межі.
Він звинуватив журналіста у смертях українських військових на фронті.
Пане президенте, за смерть українських військових відповідає виключно російський окупант володимир путін.
Ви ж відповідаєте за всі помилки, які стосуються обороноздатності нашої держави, та які були зроблені від самого початку вашої каденції.
Раніше ви відповідали тільки за жарти вашого "кабаре".
І вас не було ні на Майдані під час Революції Гідності, ні в лавах української армії.
Журналіст мав про це сказати, подобається це вам, чи ні.
Коли я дивився ваші нападки на Юрій Бутусов, я відчував неймовірний сором за вас, як президента моєї держави, за тих людей, які віддали за вас свої голоси, які на вас працюють, приховуючи вашу некомпетентність.
У мене велика повага до Юрія Бутусова, який витримав цю ганебну атаку.
І сором, що інших журналісти промовчали і не зупинили інтерв'ю з вами.
Бо ту мить треба було встати і вийти, і сказати "Досить!".
Одностайно і з гідністю, так як вміє відповідати українська нація.
Може після цього ви і ваші співробітники навчилися б віддавати шану державі, армії, суспільству, а також журналістам, які вміють ставити важкі питання, бо це питання, які виникли в української нації.
Журналісти можуть бути неправі, так буває. Але на це завжди можна відповісти.
Тому може вам сьогодні і вдасться комусь затулити рота, може навіть когось налякаєте, але правда завжди перемагає.
І завжди треба думати, хто виявиться Дюрантом, а хто Гаретом Джонсом. Хто говоритиме правду, а хто брехню.
А я додам, що в черговий раз над нами буде сміятися весь світ через цю справу, яку замовило мстиве нікчемне сцикло у неділю ввечері, через те, що журналіст провів власне розслідування та сказав правду в очі брехуну.
Перше, дуже рідко кримінальні справи порушуються в неділю. Хіба що, закінчуються терміни розгляду матеріалів, чи утримання затриманих, або вкрай необхідно провести якісь слідчі діі, обрати запобіжний захід фігурантам.
Нічого подібного в даному випадку. А якщо врахувати, що вчора був пост у фейсбуці, а сьогодні справа, то взагалі дивуєшся. Чого дбр спочатку не перевірило, а чи була така подія? Запит в сбу і в мо, навіть в телефонному режимі, зразу встановив би, коли і де бутусов був на зборах і хто йому дозволив "стрельнути".
От тоді можна було приймати рішення щодо кримінального провадження і якщо й розпочинати його, то саме щодо тих осіб, що дали такий дозвіл в порушення якихось правил.
Все це будь-які юристи знають краще мене. Поки ж виходить, що " стрельнули" не в бутусова, а в зеленського. Навіть ті скромні розумові здібності президента мають йому підсказати ніколи не судитися з журналістами.
Або чиста підстава, або дійсно в оп клінічні ідіоти.
2 ч. ·
ДБР заявляє що, лисина Дмитра Гордона ганебно порушує правила світомаскування у місті Києві, що наражає громадян на небезпеку та може призвести до загибелі великої кількості людей під час бомбардувань Києва авіацією держави-агресора.
ДБР первірить причетність Гордона до скоєння злочину за статтею 267 ККУ.
ДБР може надати Гордону кваліфікованого барбера.
1) літали працювати, в ніч з п'ятниці на суботу треба було підготувати приміщення для зустрічі через місяць;
2) літали відпочити з родиною, бо мають право відпочити;
3) літали в Київ покласти квіти і далі працювати-відпочивати на вихідних;
4) поки літали працювали-відпочивали випадково трапилась днюха Єрмака, а в них тільки бутерброди і наразі після того, як злітали в Київ покласти квіти, трапилися гості до днюхи, але Єрмак цього не знав бо в нього немає повноважень;
5) літали бо в ДУС керівник дуже боїться виділяти гроші і занедбав президентські літаки, що йому треба порушувати закон, щоб працювати-відпочивати з дітьми та Єрмаком;
6) літали, порушуючи закон, бо "президент".
Во всех гаубицах и танковых пушках используется раздельное заряжание боеприпасов. Т.е. сначала сам снаряд( осколочный, кумулятивный), а затем сам заряд. Представляет собой цилиндр или гильзу, наполненную взрывчатым веществом, внешне напоминает желтые длинные спагетти. Кстати в танках этот заряд обязательно выбрасывается после выстрела наружу, он не остается в башне.
Ну так вот внешне это выглядело так: Ооо, привет зема Бутусов, какими судьбами? - Да вот подарков журналистких привез. Воздух городской надоел, пороховых газов решил понюхать!!! - Аааа, так ты газов хочешь понюхать??? Ну идем ...зема за веревочку дернеш и будут тебе ....газы....
Ну вы поняли?? Просто в Д 20 поставили пустышку, пороховой заряд и сделали......ПУК!!!.....для Бутусова. Потому что нет!!!....усиленной отдачи ствола!!!
Ну вот и .....фсьоооо, о чем.....вообще расследование???
Тепер на шоу "Вечірній квартал" не треба купляти квітки, читаймо новини від влади .