РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12367 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
9 435 64
Бутусов Юрий (3903) Загребельская (101) ГБР (2539) Офис Генпрокурора (2032)

ГБР само сообщило об уголовном производстве в отношении Бутусова, так что теперь должно определить процессуальный статус журналиста и обратиться в Офис генпрокурора, - Загребельская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

ГБР само сообщило об уголовном производстве в отношении Бутусова, так что теперь должно определить процессуальный статус журналиста и обратиться в Офис генпрокурора, - Загребельская

В первом сообщении ГБР отмечает, что уголовное производство возбуждено, а во втором, что никаких расследований против журналиста Юрия Бутусова не проводится.

На это обратила внимание в Facebook бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"В первом сообщении ГБР отмечает, что в рамках уже открытого уголовного производства "проверяет законность действий журналиста".

Уже во втором сообщении идет речь о том, что никакого расследования против журналиста не проводится, потому что у ГБР нет на это полномочий и расследовать они могут исключительно преступления против должностных лиц.

Читайте также: Производство относительно Бутусова открыто, по сути, за публичные обвинения первых лиц в госизмене, - представитель "Центра развития городов" Гриценко

Но слова "ГБР проверит законность действий журналиста" не отнимешь "взад". Итак, теперь ГБР имеет:

- определить процессуальный статус журналиста в уголовном производстве и обеспечить соблюдение его процессуальных прав как лица, в отношении действий которого осуществляется проверка;

- безотлагательно уведомить Офис генерального прокурора о том, что они осуществляют "проверку законности действий журналиста", чтобы прокурор определил подследственность, поскольку у ГБР нет полномочий проводить "проверки законности действий журналиста";

- безотлагательно сообщить Офису генерального прокурора, что, при отсутствии полномочий на то, они "проверяли законность действий журналиста", что может свидетельствовать о совершении должностными лицами ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 171 УК Украины, для соответствующего реагирования", - говорится в сообщении.

Читайте также: Объявление ГБР о "проверке фактов" можно считать давлением на журналиста Бутусова, это имеет признаки уголовного правонарушения, - юрист ИМИ Сафаров

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
оце "зробили разом" так зробили)))
"розв`язання та ведення агресивної війни" - не ***** і шойгу а журналісту Бутусову....
показать весь комментарий
28.11.2021 23:29
+31
Такого гандонистого ссикла як наш гівнокомандуючий ще в світі не було.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:33
+28
Самое интересное, ДБР добилось того, что видео Бутусова стало чаще мелькать в разных источниках и ТВ, что поднимает дух народа и мотивирует против ворога лучше, чем любые призывы.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце "зробили разом" так зробили)))
"розв`язання та ведення агресивної війни" - не ***** і шойгу а журналісту Бутусову....
показать весь комментарий
28.11.2021 23:29 Ответить
Думав, що Зеленський, як Порошенко, добуде один президентський термін і піде з Богом... Тепер у цьому не впевнений... Може тікати раніше...
показать весь комментарий
28.11.2021 23:39 Ответить
Я був впевнений, що воно не досидить.
Яник був розумніший і вмів думати, на відміну від цього ...
показать весь комментарий
28.11.2021 23:45 Ответить
проблемка однако...а тикить то куда? Дерьмак в Мордор с собой не возьмет.. будет ***** зубами до помледнего держаться (имхо)...
показать весь комментарий
29.11.2021 00:07 Ответить
на віллу в Крим
показать весь комментарий
29.11.2021 00:56 Ответить
Попереду Фальсифікації виборів. Просто так Зеленський не піде.
І в Порошенка абсолютно всі шанси повернутися.
показать весь комментарий
29.11.2021 07:29 Ответить
Сказал , ЧТО ОН ВРЕТ !!! В любом случае , ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ , и поэтому будет рассматривать ГБР !!! !!!
показать весь комментарий
29.11.2021 00:13 Ответить
усі ці заяви говорять по одне - вовина 200 відсоткова система добряче спрацював з Бутусовим, усі ці люди що його підтримали публічно вже готові до 1 грудня !УСПІХІВ Й ДАЙ БОЖЕ БЕЗ ПРОВОКАЦІЙ

Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
показать весь комментарий
29.11.2021 01:03 Ответить
врет так же как и преЗЕнелох, ермак, и министры там всякие, отрицавшие срыв операции и вообще саму операцию.... как врет про полеты на МЧСных вертолетах за водкой для дерьмака и 4 дня кутежа на государственной даче, на фоне обострения у государственной границы и дни траура по жертвам Голодомора.... или это совсем другая ложь должностных лиц, не наказуемая ????
показать весь комментарий
29.11.2021 07:43 Ответить
"Цензор Нет" ВЫ МНОГОКРАТНО ПОЖИЗНЕННО УБИРАЛИ МЕНЯ из " Комментарии " за то , что я " говорил " ПРАВДУ !!! ЧТО ВЫ , что Бутусов , что ЗЕ - все вы одинаковые !!! ТО, что Бутусов вынужден был сказать ЗЕ , это правильно , молодец .
показать весь комментарий
29.11.2021 12:19 Ответить
Блин, они доиграются. Если это не манипуляция информацией с разной целью , а правда - то зелёные полные придурки
показать весь комментарий
28.11.2021 23:33 Ответить
Самое интересное, ДБР добилось того, что видео Бутусова стало чаще мелькать в разных источниках и ТВ, что поднимает дух народа и мотивирует против ворога лучше, чем любые призывы.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:40 Ответить
ДБР на самом деле показало, что оно юридически безграмотное.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:42 Ответить
То вже ж два роки, як дбр стало філіалом "партії ригаонів".
показать весь комментарий
29.11.2021 00:10 Ответить
Воно із заснування ним було, туди обирали виключно за підтримку янучарів
показать весь комментарий
29.11.2021 04:01 Ответить
Нишний ио главы ДБР провалил экзамен по праву на конкурсе в ДБР, но плеснявые его все же туда пропихнули.- Получите еще одного клоуна в ваше шоу.
показать весь комментарий
29.11.2021 01:35 Ответить
и карманное.... и как шавка, реагирующая на приказ - "фас"
показать весь комментарий
29.11.2021 07:44 Ответить
Уявіть, воно мєлочномєлкое заявляє про мєлочность й аферисистичність Бурби - це як же його понесло на самознищення ... Єрмак цього не міг НЕ передбачити , організувавша пресуху так швидко ?... НЄ ДУМАЮ!!!
показать весь комментарий
29.11.2021 01:06 Ответить
Честно, я под впечатлением от мероприятия . Меня спасает , что я в Братиславе , но бедные украинцы - какой сейчас инфопоток как пресс на их головы.
ОЛИГАРХИ своими СМИ и шоу с Зеленскими скоро превратят украинцев в нервных людей.
гнать надо олигархов и всю эту зелёную ораву.
Но вот посмотрела на Розумкова на шоу шустера - це вообще уже сопливая жупа 😀😀😀 Один только костюм с золотыми пуговицами на рукавах сказал о нем , что он далёк от украинцев.
показать весь комментарий
29.11.2021 01:50 Ответить
не думаю что этот удар только по Бутусову ,это удар по всем нам ..Теперь следователей дбр надо допросить кто дал такой тупой приказ . Охота на патриотов не в первой
показать весь комментарий
28.11.2021 23:33 Ответить
Рукожопы, что тут скажешь!
показать весь комментарий
28.11.2021 23:33 Ответить
Такого гандонистого ссикла як наш гівнокомандуючий ще в світі не було.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:33 Ответить
Згоден, кожен диктатор мав якісь плюси.
Навіть Піночет інтегрував країну у світову економіку.
А наше непорозуміння це суцільний недолік.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:43 Ответить
Дозвольте виправити помилку: не "гівнокомандуючий", а Верховний гівнокомандуючий
показать весь комментарий
29.11.2021 19:27 Ответить
скоро елка ..надо СБУ дать приказ что б из Киева все экскаваторы поубирали ..запретить вьезд в Киев экскаваторам
показать весь комментарий
28.11.2021 23:35 Ответить
Подготовка и развязывание агрессивной войны....зеленые, вам ваша братская русня обвинения диктовала?
показать весь комментарий
28.11.2021 23:38 Ответить
Не совсем, там два йурыста, Портнов и, как его, а - Верховный Главнокомандующий (обосцаться можно)
показать весь комментарий
29.11.2021 00:03 Ответить
у цих рукожопів як завжди - ЗЄ-льоним пісюном пороблено
показать весь комментарий
29.11.2021 00:29 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2021 00:31 Ответить
Загребельская - неплохая кандидатура в народные депутаты , оппозиционным партиям надо бы к ней присмотреться и взять в списки
показать весь комментарий
28.11.2021 23:38 Ответить
Если пресмарафон был началом конца комуняки зе, то будем надеяться, шо теперь он сломпет зубы об Бутусова и прийдет народный импичмент.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:40 Ответить
ДБР зарегистрировало дело против военных. Это их будут пинать за то, что допустили постороннее лицо. А этому постороннему лицу было изначально всё известно и пох на военных и их дальнейшую судьбу
показать весь комментарий
28.11.2021 23:41 Ответить
ДБР стало посміховиськом на службі жалюгідного клована.
На що йдуть наші податки?
показать весь комментарий
28.11.2021 23:41 Ответить
вот если Бутусов потролил клоунов и это видео за 2015 год или на учениях или испытаниях ..Мож на корочку артелериста здавал ..А тут целое дэбээр ..которое основано например позже чем было снято видео ..ну и Закон обратной силы не имеет ...
показать весь комментарий
28.11.2021 23:45 Ответить
Sergey Naumovich

4 ч. ·



Ну если видео, выложенное Юрием Бутусовым, может являться, как пишет МО, фактором нового витка эскалации конфликта в зоне проведения ООС, то ДБР вполне могло бы возбуждать криминальные дела против школьников, которые принимали участие в флешмобе «Батько наш - Бандера, Україна - мати!», ведь там дальше идёт «Ми за Україну будем воювати!». А рф, как известно, «шукає привід» для вторжения. Можно найти статью. Ну а чо? Тоже ведь может быть спровоцирован новый виток эскалации.

Не знаю, что заставило Юрия опубликовать это видео, я бы не выкладывал, честно говоря, но вот я точно знаю, что что-то не так с записью камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП с участием депутата от СН Трухина. Может быть я поверю в искренность ДБР после того, как найдётся видеозапись с нардепом и мы увидим, кто сидел за рулём в тот момент.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:51 Ответить
ГБР в очередной раз обосралось,как и подобает гнилой конторке "Чего изволите".
показать весь комментарий
28.11.2021 23:55 Ответить
Сергей Дмитриев

Вчера в 17:29 ·

Колись був такий журналіст Волтер Дюранті, який писав пропагандистські тексти, в яких вихваляв радянський союз. Його статті захоплено читали європейці і американці.
В 1932 році він був нагороджений Пулітцерівською премією.
У той самий час українці помирали від Голодомору.

Був також інший журналіст - Гарет Джонс, який зміг доїхати до змученої голодом України.
Він написав драматичну правду, яка, однак, не сподобалася у світі, не говорячи навіть про те, що вона не сподобалася в радянському союзі.
Гарета зрештою вбили радянські спецслужби. Пам'ять про нього на довгі роки була забута.
Однак, з часом вона повернулася, так як і правда про великий Голодомор.

Ця історія в ці дні набирає також і іншого значення - після прес-конференції Володимир Зеленський

Є політики, які дуже лякаються правди.
І щоб її приховати, вони готові брехати, маніпулювати і навіть вбивати.
Постійно ми це бачимо в Росії, а зараз і в Білорусі.
В нашій державі ми назавжди запам'ятаємо справу Георгія Гонгадзе та побиття, залякування та смерті журналістів на Майдані.
Однак, може здаватися, що це завершилося з режимом януковича.
Від вчора, я вже не такий в цьому впевнений.

Президент, замість того, щоб відповідати на кожне запитання журналістів, як це відбувається в будь-якій нормальній державі, здійснив атаку на журналістів, звинувативши їх в роботі на олігархів.

Це зробила людина, яка побудувала свою кар'єру на грошах олігарха.
Замість відповідей, він істерично нападав, що переходило усі дозволені межі.
Він звинуватив журналіста у смертях українських військових на фронті.

Пане президенте, за смерть українських військових відповідає виключно російський окупант володимир путін.
Ви ж відповідаєте за всі помилки, які стосуються обороноздатності нашої держави, та які були зроблені від самого початку вашої каденції.

Раніше ви відповідали тільки за жарти вашого "кабаре".
І вас не було ні на Майдані під час Революції Гідності, ні в лавах української армії.
Журналіст мав про це сказати, подобається це вам, чи ні.
Коли я дивився ваші нападки на Юрій Бутусов, я відчував неймовірний сором за вас, як президента моєї держави, за тих людей, які віддали за вас свої голоси, які на вас працюють, приховуючи вашу некомпетентність.

У мене велика повага до Юрія Бутусова, який витримав цю ганебну атаку.
І сором, що інших журналісти промовчали і не зупинили інтерв'ю з вами.
Бо ту мить треба було встати і вийти, і сказати "Досить!".
Одностайно і з гідністю, так як вміє відповідати українська нація.
Може після цього ви і ваші співробітники навчилися б віддавати шану державі, армії, суспільству, а також журналістам, які вміють ставити важкі питання, бо це питання, які виникли в української нації.

Журналісти можуть бути неправі, так буває. Але на це завжди можна відповісти.
Тому може вам сьогодні і вдасться комусь затулити рота, може навіть когось налякаєте, але правда завжди перемагає.

І завжди треба думати, хто виявиться Дюрантом, а хто Гаретом Джонсом. Хто говоритиме правду, а хто брехню.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:56 Ответить
«Гарет Джонс» (польск. Obywatel Jones) - историческая драма Агнешки Холланд. Фильм был номинирован на премию «Золотой медведь» на 69-м Берлинском международном кинофестивале[1]. Фильм рассказывает историю Гарета Джонса - журналиста из Уэльса, который в 1933 году путешествовал по Советскому Союзу и рассказал Западу о голодоморе на Украине. 15 октября 2021 года во время закрытого показа фильма в правозащитном центре «Мемориал» в Москве в зал ворвалась группа людей в масках и попыталась сорвать показ. Прибывшая по вызову полиция заблокировала офис и устроила опрос зрителей и сотрудников центра. Нападавшие удалились еще до появления полиции
показать весь комментарий
29.11.2021 10:29 Ответить
Як сказав Бутусов: завтра над нами буде сміятися весь світ.

А я додам, що в черговий раз над нами буде сміятися весь світ через цю справу, яку замовило мстиве нікчемне сцикло у неділю ввечері, через те, що журналіст провів власне розслідування та сказав правду в очі брехуну.
показать весь комментарий
28.11.2021 23:58 Ответить
Підозріло мутна історія. Дуже схоже на сплановану провокацію.
Перше, дуже рідко кримінальні справи порушуються в неділю. Хіба що, закінчуються терміни розгляду матеріалів, чи утримання затриманих, або вкрай необхідно провести якісь слідчі діі, обрати запобіжний захід фігурантам.
Нічого подібного в даному випадку. А якщо врахувати, що вчора був пост у фейсбуці, а сьогодні справа, то взагалі дивуєшся. Чого дбр спочатку не перевірило, а чи була така подія? Запит в сбу і в мо, навіть в телефонному режимі, зразу встановив би, коли і де бутусов був на зборах і хто йому дозволив "стрельнути".
От тоді можна було приймати рішення щодо кримінального провадження і якщо й розпочинати його, то саме щодо тих осіб, що дали такий дозвіл в порушення якихось правил.
Все це будь-які юристи знають краще мене. Поки ж виходить, що " стрельнули" не в бутусова, а в зеленського. Навіть ті скромні розумові здібності президента мають йому підсказати ніколи не судитися з журналістами.
Або чиста підстава, або дійсно в оп клінічні ідіоти.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:00 Ответить
"Або чиста підстава, або дійсно в оп клінічні ідіоти" - может всё проще? Просто предатели?
показать весь комментарий
29.11.2021 00:05 Ответить
В істеричному стані після пресс-марафону "невеликі розумові здібності" зникли, лишились самі емоції і паніка. У Головнокомандуючого. Який жах!
показать весь комментарий
29.11.2021 01:42 Ответить
Anton Shvets

2 ч. ·



ДБР заявляє що, лисина Дмитра Гордона ганебно порушує правила світомаскування у місті Києві, що наражає громадян на небезпеку та може призвести до загибелі великої кількості людей під час бомбардувань Києва авіацією держави-агресора.

ДБР первірить причетність Гордона до скоєння злочину за статтею 267 ККУ.

ДБР може надати Гордону кваліфікованого барбера.




показать весь комментарий
29.11.2021 00:02 Ответить
Пускай ярмолку нацепит. Размера XXL.Суперклейвпомощь.Бликовать продажная лысина перестанет.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:25 Ответить
Им что, дегенератам больше нечего расследовать !?. Одного я так и не понял, что их больше возмутило? То что Бутусов дернул за шнурочек от пушки или все таки его слова:"по оккупантам огонь"
показать весь комментарий
29.11.2021 00:04 Ответить
А Зеля колись називав росіян окупантами ?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:20 Ответить
Як вона нєжно(сам знаю,що лагідно) - ст.171 ККУ.Та ні,дєточка,там явні ознаки складу злочину,передбаченого ст.365.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:09 Ответить
Так і використання гвинтокрила ДСНС було пояснено різними протилежними варіантами:
1) літали працювати, в ніч з п'ятниці на суботу треба було підготувати приміщення для зустрічі через місяць;
2) літали відпочити з родиною, бо мають право відпочити;
3) літали в Київ покласти квіти і далі працювати-відпочивати на вихідних;
4) поки літали працювали-відпочивали випадково трапилась днюха Єрмака, а в них тільки бутерброди і наразі після того, як злітали в Київ покласти квіти, трапилися гості до днюхи, але Єрмак цього не знав бо в нього немає повноважень;
5) літали бо в ДУС керівник дуже боїться виділяти гроші і занедбав президентські літаки, що йому треба порушувати закон, щоб працювати-відпочивати з дітьми та Єрмаком;
6) літали, порушуючи закон, бо "президент".
показать весь комментарий
29.11.2021 00:09 Ответить
Нема гіршого ворога, як дурний розум.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:13 Ответить
Спасибо Юра, до сих пор не заблокировал, видать не до меня, привет от Лехи Косого. Желаю, что бы тебя не закрыли. Я поддерживаю тебя. Свобода слова должна быть, не взирая на то. что думает каждый из нас. Удачи тебе.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:16 Ответить
А ще ДБР треба щоб відкрило провадження проти Ткача, бо запускав дрончик над дачкою Найвеличнійшого і проти всіх хто збереться 1 грудня на Майдані, бо у Найвеличнійшого діарея не перкстає ніяк. Непорядок !
показать весь комментарий
29.11.2021 00:20 Ответить
Специально посмотрел этот ролик и...и....не пойму Зебило истерики??? О чем вааще речь?
Во всех гаубицах и танковых пушках используется раздельное заряжание боеприпасов. Т.е. сначала сам снаряд( осколочный, кумулятивный), а затем сам заряд. Представляет собой цилиндр или гильзу, наполненную взрывчатым веществом, внешне напоминает желтые длинные спагетти. Кстати в танках этот заряд обязательно выбрасывается после выстрела наружу, он не остается в башне.
Ну так вот внешне это выглядело так: Ооо, привет зема Бутусов, какими судьбами? - Да вот подарков журналистких привез. Воздух городской надоел, пороховых газов решил понюхать!!! - Аааа, так ты газов хочешь понюхать??? Ну идем ...зема за веревочку дернеш и будут тебе ....газы....
Ну вы поняли?? Просто в Д 20 поставили пустышку, пороховой заряд и сделали......ПУК!!!.....для Бутусова. Потому что нет!!!....усиленной отдачи ствола!!!
Ну вот и .....фсьоооо, о чем.....вообще расследование???
показать весь комментарий
29.11.2021 00:26 Ответить
Пф, дівчинка мониторить форум цн) використала майже досліівно декілька постів.
показать весь комментарий
29.11.2021 00:26 Ответить
А генпрокуратура открыла дело против кукловода за ограбление государства через Приватбанк?
показать весь комментарий
29.11.2021 00:50 Ответить
Тобто кримінальне впровадження за статтею статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) порушено за фактом проти посадових осіб? Тобтто, нарешті порушили справу проти Путіна, атв фейсбуці порадували Бутусова, що нарешті задовільнили його вимоги щодо справи проти Путіна? Геніальний хід?

Тепер на шоу "Вечірній квартал" не треба купляти квітки, читаймо новини від влади .
показать весь комментарий
29.11.2021 01:30 Ответить
Бубочка, тебе говорили - окружи себя умными, так нет - вокруг тебя только преданные дворняжки, которые так громко лают и так приятно лижут руки. Пока ты их кормишь.
показать весь комментарий
29.11.2021 01:46 Ответить
Оприлюднивши відео, де він стріляє з гаубиці, Бутусов підставив офіцерів - від комбата до комбрига, які тепер можуть отримати терміни. А Бутусову нічого не буде.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:40 Ответить
Бутусов стал врагом народа?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:00 Ответить
Врагом слуг... урода.
показать весь комментарий
30.11.2021 00:14 Ответить
 
 