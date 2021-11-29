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Новости Политика УкраиныПроисшествия Дело Бутусова
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Ярош о преследовании Бутусова и Соколовой: Перед возможным широкомасштабным вторжением РФ действия власти выглядят как провокация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Ярош о преследовании Бутусова и Соколовой: Перед возможным широкомасштабным вторжением РФ действия власти выглядят как провокация

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош напомнил властям о свободе слова.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я не демократ… И считаю своей главной обязанностью защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но хочу обратиться к Верховному Главнокомандующему и его непосредственным подчиненным: свобода слова в нашем государстве – одна из основных ценностей. И "мочить" журналистов-государственников нельзя..."

Я о Янине и Юрии.

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Это не 112-й, "Нюзван", ZIK, "Наш", "Интер" или какой-нибудь другой кремлевский пропагандистский рупор!

Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали "в штангу"...

Лучше дайте обратно, потому что будет беда.

А перед возможным широкомасштабным вторжением войск Эрефии ваши действия выглядят как провокация.

Не будите беды", - призвал политик.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
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Топ комментарии
+88
Борислав Береза

3 ч. ·



А Володимир Зеленський не просто мерзотник, а ще й мстивий покидьок. Але, щось мені підказує, що Юрій Бутусов їм не по зубах, та ці йолопи їм подавляться. Ту дурню, яку ОП зараз запускає, спускати їм не можна. Це не що інше, як намагання Зеленського використати своє службове становище для персональної помсти. Шут грається у царя? Загрався...
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29.11.2021 00:07
+66
Андрій Смолій

2 ч. ·



#ПідтримуюБутусова.

Юрій Бутусов нам може подобатись чи ні - це право кожного. Але факт є фактом: влада починає терор в стилі 30х років.

Не згоден? Задаєш багато питань? Не хочеш зради країни? Проти корупції та брехні? Отримуєш справи від ДБР, політичні переслідування та незаконні дії влади.

Сьогодні під прицілом всі. Кожен хто може сказати щось проти лінії «необільшовиків».

Не зважаючи на власні позиції ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПІДТРИМАТИ Бутусова. Адже завтра на його місці може бути кожен.

Не дамо погрожувати розправою!
Не дамо брехати про «держпереворот».
Не дамо перетворити Україну на Росію.

Зеленський остаточно переходить всі межі.
Або Україна, або нас остаточно перетворять на болото у власній країні.

Підтримуєте?
Максимальне поширення!
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29.11.2021 00:04
+53
Ярош прав, за Бутусова может и собраться майдан, а Ростов не безразмерный.
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29.11.2021 00:02
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Ботов,то ладно. Но обычную критику определенных политических лиц...Заслуженную критику.Причем не по кацапским критериям.
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29.11.2021 09:12 Ответить
З усього цього получитьсч пшик, але вже бачимо, що Зеленський переплюнув Януковича.
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29.11.2021 06:16 Ответить
Не переймайтеся, Хомчака влаштують, Аваков повернеться, і Бутусов знов буде в шоколаді.
А поки через цього довбня вигребе Залужний та ЗСУ.
Теж мені Порєчєнков.
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29.11.2021 06:21 Ответить
Зе макака водит украинцам вялым буем по губам уже 2года
.Пора просыпаться,козаки!
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29.11.2021 06:27 Ответить
Козаки малаитян не выбирают. Хто такие 73%????
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29.11.2021 09:07 Ответить
если точнее - 92%. А это все население страны. А вы кто?
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29.11.2021 12:09 Ответить
Зебилоид?
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29.11.2021 12:19 Ответить
не может быть!!!
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29.11.2021 12:21 Ответить
Таки да)))
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29.11.2021 12:24 Ответить
восхищаюсь вашей смелостью! В таком окружении - и столько мужества открыто признаться!
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29.11.2021 12:57 Ответить
Судя по тупизне - точно зебилоид. Передай привет членограю)))
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29.11.2021 13:02 Ответить
передавайте. Я не против. Это ваше личное решение - какие проблемы!
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29.11.2021 13:29 Ответить
Єто воВа ,- ежик без ножек, старий кацапо-тролль
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30.11.2021 03:45 Ответить
Правильно сказано. Тем более этому обрадуются журналюги закрытых прокацапских телеканалов.
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29.11.2021 06:42 Ответить
А яка ще буде реакція міжнародної спільноти журналістів і правозахисних організацій? Ще просто не знають, чи перебувають в певному шоці? Може посипатися шквал критики, мало не покажеться.
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29.11.2021 06:46 Ответить
Мавзолейные гниды правят балом в Украине...73% это вам не Лукашеску с 80%...так что Тухлый тайожный союз,Гулаг Сралина и похлебка за 2 копейки. 2 раза в день...
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29.11.2021 07:04 Ответить
Согласен. Взвешенный и обдуманный совет власти. " Не стреляйте себе в ногу, а то вероятен рикошет в голову".
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29.11.2021 08:13 Ответить
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29.11.2021 08:43 Ответить
Позор, что такое истеричное неукраинское ничтожество
Стоит у руля в столь непростые времена.
Нет гешефтмахерам!!!
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29.11.2021 09:06 Ответить
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29.11.2021 11:55 Ответить
"...112-й, "Нюзван", ZIK, "Наш", "Интер" и какие-нибудь другие кремлевские пропагандистские рупоры...вовсю мочат Бутусова и Янину... Так что снова Бутусов прав : цели зели . колаборантов и х**ла полностью совпадают... Это для Украины, Дима Ярош, навала орков беда, а для зермака - долгожданный день...который они приближают, как могут...
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29.11.2021 09:21 Ответить
А кто говорит, что он левый, он прав так и надо!
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29.11.2021 10:17 Ответить
Все просто - журналисты пишут про Украинских военных и имеют право убедиться, что идет подготовка реальными боеприпасами. Что они есть и они стреляют. Иначе любое свидетельство можно ставить под сомнение.
Или вас устроит, что журналисты - есть ретрансляторы чужих слов. Вас устроит такая журналистика?
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29.11.2021 10:40 Ответить
Пореченков приехал оккупантом в чужую страну.
Любой выстрел Бутусова - это выстрел по оккупантам.
Понятно, зебильная шлюха?
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29.11.2021 10:50 Ответить
Ти що головою вдарився,зебил? Бутусова з окупантом порівнювати?Бутусов якщо і стрілял ,то захищаючи свою землю і на своїй землі! Скоти ви козламорді!
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29.11.2021 11:15 Ответить
Зебилоид детектид...
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29.11.2021 11:22 Ответить
Тварина козламода, відкрию тобі секрета, коли у країні війна мобілизують усіх,назалежно від професії, кожний може піти захищати свою країну.А судити людину за оборону своєї країни можуть тільки кремлівські ссучені шестірки та зрадники.Не тобі про мозок казати, с твоєї тупої макитри тільки роги кацапськи виросли,не на що іще ,ти , мудило ,не здатний.
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29.11.2021 11:24 Ответить
Це ти своє вихованнячко вирішив продемонструвати, лапотний?Тобі дуже цікаво кого запрошує мій чоловік у ліжко,та ти ще підераст виявляється!
Коли до твого дома завітає злодій,сиди, йолоп і чекай мобілізації, коли українці у 14 сіділи і чекали мобілізації то путлер би вже парадом ходив по Хрещатику, люди йшли гуртом,і вчителя і співаки і журналісти і інженери,не чекаючи на мобілізацію,бо захистити свій дім це справа кожного справжнього чоловіка ,це наш менталітет ,тварина козламорда. А якщо ти заговорив про мобілізацію,самий час тобі нагадати про вашу кремлівську консерву - Зеленського ,котрий триразово ухилявся від мобілизації,ось це дуже доречно.а тепер , йди нах у спам, в мене немає реверансів до лапотних, досі з вас і наших хвойд ОПЗЖ і СН.
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29.11.2021 11:41 Ответить
А що війна вже скінчилася? Ти що , кацап,думаєш не знаємо до чого ведеш? Це наш нарік привладний не розуміє,бо ви нам таки втулили свою троянську коняку,а наші ідіоти підтимали ,як колись у Беларусі після кацапського серіалу про доброго президента "Батько" встромили у владу свого Луку.Зараз Бутусов,а потім усі добробати що без мобілізації пішли захищати Україну,не будучи професійними військовими ,та мобілізованими, а потім на черзі ви назвите ці війну путчем чи військовим переворотом в Україні!Ви , казморді перші будете розмахувати в міжнародних судах цім випадком з Бутусовим, виставляючи добробатів вбивцями.Ні , тварини, українці не дозволять вам це,і наріку при владі- теж! Ти дійсно ,лапотне від "вяличия" розум втратив,як що думаєш що тут дурніш за тебе.
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29.11.2021 11:58 Ответить
Рашка вже не поверне Україну,ніколи! Але декотрім провокаторам треба пом,ятати, що кожен українець незалежно від освіти ,має право і забов,язок захищати свою країну,вою родину,свій дім.
Тільки торкнитеся Бутусова , побачьте що вам буде.
А наш дурень прокладає собі дорогу до шибениці з вашою допомогою.
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29.11.2021 12:20 Ответить
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29.11.2021 09:55 Ответить
Я підтримую Бутусова .
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29.11.2021 10:19 Ответить
интересно, если война , зе и его команда сядет ?
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29.11.2021 10:19 Ответить
Это зависит от результата. Проиграет - сядет, в лучшем случае. Выиграет - может стать уважаемым...
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29.11.2021 10:48 Ответить
Войну выиграют Украинцы-Патриоты.
А не истеричный неукраинский гешефтмахет.
Так что - в любом случае сядет.
И, возможно, не "в", а "на"...
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29.11.2021 10:53 Ответить
если война, то Ахметов с Порошенко будут ездить по стране.....и дудеть..))
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29.11.2021 11:16 Ответить
Четырежды уклонисту, наверное, лучше бы молчать об армии и разведчиках.
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29.11.2021 10:54 Ответить
В ОП вже перейшли межу сприйняття реальності. Немає до кого звертатись, вони живуть паралельно з Громадянами України.
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29.11.2021 10:54 Ответить
Ми продали Україну тим кому вона не потрібна, їм потрібна Україна поставити мінору на Хрещатику, подумайте на Хрещатику не на Подолі ні в районі Євбаза , а там де недавно пройшли події які не можна забути. Яке це свято євреїв ? і чому їх герб має відношення до України. Друзі ,а не кажется Вам що в нас окупація не тільки зі сторони Росії ? , а і внутрішня хто вони ми це прекрасно бачимо і вона несе не меншу загрозу чим Путін.
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29.11.2021 11:13 Ответить
Ви побачили щось нове? Вже 350 років одне й теж, ...чому бідні? бо дурні, а чому дурні? бо бідні...
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29.11.2021 11:34 Ответить
З нетерпінням чекаю коли Наталя Мусійчукча отримає хероїнюУкраїни
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29.11.2021 11:34 Ответить
Свобода слова під час війни? Так не буває. Треба спочатку визначитись в ситуації, а з цим якось не складується.
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29.11.2021 12:31 Ответить
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