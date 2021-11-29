Ярош о преследовании Бутусова и Соколовой: Перед возможным широкомасштабным вторжением РФ действия власти выглядят как провокация
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Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош напомнил властям о свободе слова.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я не демократ… И считаю своей главной обязанностью защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но хочу обратиться к Верховному Главнокомандующему и его непосредственным подчиненным: свобода слова в нашем государстве – одна из основных ценностей. И "мочить" журналистов-государственников нельзя..."
Я о Янине и Юрии.
Это не 112-й, "Нюзван", ZIK, "Наш", "Интер" или какой-нибудь другой кремлевский пропагандистский рупор!
Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали "в штангу"...
Лучше дайте обратно, потому что будет беда.
А перед возможным широкомасштабным вторжением войск Эрефии ваши действия выглядят как провокация.
Не будите беды", - призвал политик.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
А поки через цього довбня вигребе Залужний та ЗСУ.
Теж мені Порєчєнков.
.Пора просыпаться,козаки!
Стоит у руля в столь непростые времена.
Нет гешефтмахерам!!!
Или вас устроит, что журналисты - есть ретрансляторы чужих слов. Вас устроит такая журналистика?
Любой выстрел Бутусова - это выстрел по оккупантам.
Понятно, зебильная шлюха?
Коли до твого дома завітає злодій,сиди, йолоп і чекай мобілізації, коли українці у 14 сіділи і чекали мобілізації то путлер би вже парадом ходив по Хрещатику, люди йшли гуртом,і вчителя і співаки і журналісти і інженери,не чекаючи на мобілізацію,бо захистити свій дім це справа кожного справжнього чоловіка ,це наш менталітет ,тварина козламорда. А якщо ти заговорив про мобілізацію,самий час тобі нагадати про вашу кремлівську консерву - Зеленського ,котрий триразово ухилявся від мобілизації,ось це дуже доречно.а тепер , йди нах у спам, в мене немає реверансів до лапотних, досі з вас і наших хвойд ОПЗЖ і СН.
Тільки торкнитеся Бутусова , побачьте що вам буде.
А наш дурень прокладає собі дорогу до шибениці з вашою допомогою.
А не истеричный неукраинский гешефтмахет.
Так что - в любом случае сядет.
И, возможно, не "в", а "на"...