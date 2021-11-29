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Столтенберг считает наращивание военной силы РФ вблизи границы с Украиной "непонятным и неоправданным"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Столтенберг считает наращивание военной силы РФ вблизи границы с Украиной

НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам в Украине и вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО, в Риге состоялась встреча Йенса Столтенберга, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

"Мы также обсудили непонятное и неоправданное наращивание российской военной силы вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг него.

Также читайте: "Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг

"НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - добавил генсек НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Зато нам все зрозуміло і давно. Знищення нашої держави та знищення українців як нації - це головна мета божевільного ху#ла.
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29.11.2021 00:41
+4
Зате нам все зрозуміло. Більше у путіна і московії такої можливості - як знищити Україну з українцями не буде. Підсунули нашому прорадянському у своїй масі наріду промосковського клоуна, обставили його своїми фсб-шниками і з усіх сил готуються та чекають найвигіднішого для себе моменту.
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29.11.2021 01:02
+3
Не нужно в действиях Мордора искать логику, рузьке мир - бессмысленный и беспощадный
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29.11.2021 00:39
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Не нужно в действиях Мордора искать логику, рузьке мир - бессмысленный и беспощадный
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29.11.2021 00:39 Ответить
Духовность и культура кацапского обсчества и в целом "рузьге мир" находятся в крайне зачаточном дремуче-первобытном состоянии. И поэтому как и в любой первобытной культуре, у кацапов огромное значение имеет фаллос, фаллические символы и священный культовый процесс ****. *** для них - главное орудие, а **** - метод в бесконечном скотском процессе выживания, в построении общественной иерархии и в передвижении между социальными левелами. Если графически изобразить эгрегор России, получится картина, на которой гигантский елдак аки ядерный гриб упирается мудями в землю, а головкой в тучи, а все кацапы: и мэртви и жыви и нэнароджэни, нанизаны на нём как шашлык на шампуре, тока вертикально (вход - через пятую точку, выход - через шестую чакру). На самом верху, там, где у анатомического полового члена находится выход из отверстия уретры, восседает царь-***ло, время от времени извергающий «божью росу» в глаза и души всех кто ниже, отчего, кацапы входят в глубокий экстаз. При этом иногда массово экзальтирующие кацапы создают резонанс, который приводит к перевозбуждению всей Гигантской ****** и этот грёбаный передроченый фалло-вулкан начинает извергаться огнем, говном и семенем, из которого произрастают новые кацапские души. Ну это на ментальном плане, канешна. На физическом же - происходят войны, революции и руззкий бунт, бессмыссленный и беспощадный…
Но я отвлёкся… так вот, кацапы, будучи, как говорил Л.Подеревянский, тварюками закомплексоваными, в процессе общения с вами, первым делом, пытаются застолбить своё и обозначить ваше место в отой ****** пирамиде, наивно полагая, что чем больше они натолкают вам вербальных **** и словесных коитусов, тем вы окажетесь ниже, а они соответственно выше на ***-Древе и ближе к источнику «божей росы». При этом они искренне не понимают, почему украинцы при любой попытке вписать нас в их фаллическую картину мира, яростно посылают ***** усьо ихнее козломордое племя ******* со своими тараканами в своё болото…
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29.11.2021 01:15 Ответить
Ну,кацапы уже эволюционировали...до швабры и бутылки.
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29.11.2021 07:57 Ответить
Зато нам все зрозуміло і давно. Знищення нашої держави та знищення українців як нації - це головна мета божевільного ху#ла.
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29.11.2021 00:41 Ответить
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29.11.2021 00:51 Ответить
Зате нам все зрозуміло. Більше у путіна і московії такої можливості - як знищити Україну з українцями не буде. Підсунули нашому прорадянському у своїй масі наріду промосковського клоуна, обставили його своїми фсб-шниками і з усіх сил готуються та чекають найвигіднішого для себе моменту.
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29.11.2021 01:02 Ответить
Давай по пунктах, в чому промосковськість Зеленського. Перше, друге, третє, четверте і т.д. Бо я бачу, наскільки різко за нього збільшилась демократична підтримка України, наскільки виросло військове співробітництво, як змінилась армія, як швидко Україна просувається до стандартів НАТО, і як Зеленський діє в цьому напрямку. Але ти бачиш промосковськість. Тому перелічи, де вона.
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29.11.2021 07:59 Ответить
Всім зрозуміло, крім нього. Він здатний лише на стурбованість, занепркоєння, схвильованість та подібний словесний мотлох. Після Криму та Донбасу на Україні, після Грузії, Молдови, Сирії, Центрально-Африканської Республіки - якщо після всіх агресій Росії її поведінка незрозуміла - це або договорняк, або клінічний випадок.
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29.11.2021 01:24 Ответить
Ну що, зебіли, коли на порозі війна, клован вже не по-приколу?
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29.11.2021 02:27 Ответить
Коли роздавали розум та логіку-лапатнікі взували лапті...
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29.11.2021 05:45 Ответить
В настоящее время международная поддержка Украиньі является самой мощной и консолидированной за весь период , начиная с 2014г. Ведущие зарубежньіе аналитики отмечают єффективность и наступательньій характер сегодняшней украинской внешней политики . И все єто сделали "предатели" и "агентьі РФ" !?
Не смешите наши тапки , зрадофильі !!!
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29.11.2021 05:54 Ответить
Мистер Столтенберг,их позвал Голобородько....
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29.11.2021 07:45 Ответить
Аннексирован Крым и части областей Украины, а им не понятно ничё! Ни не могут они понять и всё! В глаза долбятся наверное!
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29.11.2021 07:47 Ответить
Идет тихий захват Украины кремлевскими гнидами внутри,а снаружи те 100 000 крыс Путлера вдоль границ и ждут сигнал в день "Х"...как то так план ФСБ наметили...Мавзолейные гниды...
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29.11.2021 07:50 Ответить
Вот если бы не Столтенберг и такие как он, никакой бы войны не было. Надо было в 2014 году провести референдум куда и как жить дальше Украине и украинцам, ничего бы этого не было. А в нас как всегда. Несколько тысяч человек решили судьбу много миллионного государства. И пока НАТО и США будут курировать Украину, никакая война не закончится. Потому что им, как впрочем и Путину, нужна украинская территория, что бы там разместить свои военные базы. Но им плевать на самих украинцев. Чем больше нас перебьют, тем легче будет нами управлять, простите за сравнение, как стадом.
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29.11.2021 08:00 Ответить
Крысеныш ФСБный свали отсюда...
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29.11.2021 08:03 Ответить
Я с гнидами не общаюсь, я их давлю.
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05.12.2021 13:34 Ответить
День создания дохлого Сссра за которым так страдает кремлевская Моль-Путлер называя это говно геополитической катастрофой...30 декабрря 1922 года....Возможный день "Х" и есть 30 декабря....Крыса Мавзолейная любит на советские даты что и чем посрать в Мире...,типа застрелить Политковскую в свой день рождения...
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29.11.2021 08:00 Ответить
После наезда на Бутусова,начнется наезд на сайт Цензор... ботами и прочими крысами мавзолейного ГУЛАГа....
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29.11.2021 08:12 Ответить
 
 