Столтенберг считает наращивание военной силы РФ вблизи границы с Украиной "непонятным и неоправданным"
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НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам в Украине и вокруг него.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО, в Риге состоялась встреча Йенса Столтенберга, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.
"Мы также обсудили непонятное и неоправданное наращивание российской военной силы вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации", - отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг него.
"НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - добавил генсек НАТО.
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Но я отвлёкся… так вот, кацапы, будучи, как говорил Л.Подеревянский, тварюками закомплексоваными, в процессе общения с вами, первым делом, пытаются застолбить своё и обозначить ваше место в отой ****** пирамиде, наивно полагая, что чем больше они натолкают вам вербальных **** и словесных коитусов, тем вы окажетесь ниже, а они соответственно выше на ***-Древе и ближе к источнику «божей росы». При этом они искренне не понимают, почему украинцы при любой попытке вписать нас в их фаллическую картину мира, яростно посылают ***** усьо ихнее козломордое племя ******* со своими тараканами в своё болото…
Не смешите наши тапки , зрадофильі !!!