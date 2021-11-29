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Россия уже год блокирует обсуждение в ТКГ плана действий по реализации Минских соглашений, - "слуга народа" Костин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия уже год блокирует обсуждение в ТКГ плана действий по реализации Минских соглашений, -

Представители Российской Федерации блокируют работу политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по нескольким фронтам.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал "слуга народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, и.о. первого заместителя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"В подгруппе по политическим вопросам, в которой я представляю украинскую делегацию в ТКГ, происходит очень сложная дискуссия", - отметил он.

Так, год назад на уровне ТКГ было принято решение, чтобы политическая подгруппа разработала так называемый план действий по реализации Минских соглашений.

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"Но так как подходы очень разные к тому, каким образом реализовывать Минские договоренности, наша делегация внесла свой проект плана еще год назад. Он не поддерживается, к сожалению, нашими визави по переговорам. Более того, российская делегация отказывается принимать активное участие в обсуждении этого поручения Трехсторонней контактной группы, что, на мой взгляд, свидетельствует, что она не хочет принимать на себя соответствующую ответственность, которую она должна нести как участник ТКГ", - сказал Костин.

Он добавил, что на протяжении последних месяцев в политической подгруппе украинская делегация ставила вопросы о необходимости рассматривать в том числе традиционные для политической подгруппы вопросы повестки дня.

"В том числе, адаптацию закона "Об особом порядке местного самоуправления…" в связи с включением в этот закон так называемой формулы Штайнмайера. И здесь мы также не можем добиться взаимопонимания - наши визави по консультациям не хотят продолжать рассмотрение этого законопроекта", - продолжил и. о. первого заместителя украинской делегации в ТКГ.

Костин подчеркнул, что именно принятие законов является основным элементом политического урегулирования конфликта на Донбассе.

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"Это же не только закон об особом порядке местного самоуправления, но также и называемый закон об амнистии, закон об особенностях проведения местных выборов", - добавил он.

"Вот в связи с чем работа в политической подгруппе сейчас носит характер таких дискуссий - и в отношении того, что делать с планом действий, и касательно нашего предложения вернуться к работе над законопроектами… На наш взгляд, эта работа заблокирована в связи с тем, что Российская Федерация не готова и не собирается в данный момент способствовать этому политическому урегулированию", - считает Костин.

Автор: Наталя Джума
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Це той слуга наріда з маргналів Костін, який провалив конкурс на голову САП
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29.11.2021 00:58 Ответить
Багато хто запитував, а хто є найбільшим опонентом судової реформи. Мовляв, і Слуги Народу, і Зеленський особисто підтримали визначальний голос міжнародників в обранні ВККС (№3711_д).
Відповідаю: найбільшим ворогом судової реформи є ЗЕбанат та колишній голова профільного комітету Андрій Костін.
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29.11.2021 01:09 Ответить
мокшане створили Танк T-72 півник, з повним захистом від Джавелінів та прочих Спайків. Плюс в ньому можна півнів розводити)
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29.11.2021 01:20 Ответить
То что необходимо больше гадостей говорить про кацапов это правильно, главное чтобы "слуги народа" назло кацапам не начали выполнять Минские соглашения. От них можно ожидать любой глупости.
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29.11.2021 06:32 Ответить
ну и замечательно
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29.11.2021 08:03 Ответить
 
 