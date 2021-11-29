Бабченко призвал Зеленского прекратить губительную деятельность, в том числе преследование Бутусова: Стране не нужен еще один Майдан
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Каждое открытие рта Владимира Зеленского в прямом смысле стоит Украине очень дорого.
Об этом рассуждает в фейсбуке журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что ко многому привык, но действия нынешней власти Украины ошеломляют журналиста каждый день.
"ДБР открыло против Юрия Бутусова уголовное дело за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны. Перечитайте эту строчку еще раз. С первого её сложно понять. Открыло за его вопросы Владимиру Зеленскому. Я не знаю, как это комментировать. Я не хочу это комментировать. Да тут и нечего комментировать. Тут из всех комментариев необходимо только одно слово - п#з-дец. Больше тут и нечего говорить", - пишет Бабченко.
Он призвал президента прекратить губительную для страны деятельность.
"Это агония, Владимир Александрович. Хужe того. Это ошибка. Возьмите себя в руки. Вы столько раз повторяли на пресс-конференции, что вы - Президент Украины, что пора бы уже поверить в это Вам самому. И, главное, осознать это. Что Вы - не просто лох какой-то. А Президент восьмой год ведущей войну страны. Ну, так уж вот получилось. К сожалению. Страны, которой в данной ситуации совсем не нужен еще один Майдан. Еще один период - в этот раз, правда, я надеюсь, предельно короткий, потому что за вас-то уж точно никто не будет расстреливать на Институтской украинский народ, но тем не менее - еще один переходный период безвластия и безвременья. Досидите оставшиеся два с половиной года. Пожалуйста. Я Вас прошу. И тихо-мирно езжайте в Ростов танцевать на каблуках дальше про страну, готовую с обеих сторон. И все будут счастливы. И Вы вернетесь к своему любимому делу. Единственное которое умеете делать хорошо. И Газпром отвалит Вам мильярды мульенов, чтобы только видеть у себя на корпоративных подтанцовках бывшего президента. И аплодисментов, которые Вам так нужны, у Вас там будет выше крыши. И Украина вздохнет поспокойнее. Это не сложно. Для этого нужно только лишь одно. Записывайте свои видеоролики. И - всё. И просто больше ничего руками не трогайте", - убежден журналист.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
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29 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Как-то уж больно быстро Офис Президента и Иван Баканов начали «закапывать» Зеленского. Уже Бутусову ДБР предъявил подозрение.
Об этом говорится в статье издания «ОРД».
«Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни.
Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написа що це було давно.
Я задав питання чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка - і почули, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв'язав війну!».
- Теперь координация действий ОП, силовиков и российского влияния может считаться доказанной - Бутусов об открытии дела против него
Сложно придумать больший идиотизм, но ОП его придумал!
Зеленского искренне жаль. Его же кадры чрезвычайно быстро превращают Владимира Александровчиа в политический труп. О знаменитой пресс-конференции писали уже очень много, поэтому не будем повторяться. Но вполне очевидно, что лучше бы Зеленский на нее не выходил.
И рейтинги, и пленарная неделя в ВР покажут печальные результаты этого цирка. Мы же остановимся лишь на тех моментах, в которых становится понятно, что Баканов и все «разведсообщество» Зеленского работают откровенно против него.
Первое. Безумное заявление Зеленского о том, что в стране готовится 1-2 декабря государственный переворот с участием Ахеметова. Доказательства - некая аудиозапись разговора трех ментов - Василия Грицака, Эдуарда Федосова и Алексея Васильева якобы находящихся в Крыму с сотрудником ФСБ, неким Василием Васильевичем Лаптевым.
Причем, запись этого разговора слили из ОП американскому журналисту Кристоферу Миллеру. То есть, эту аудиозапись и ее трактовку Зеленскому предоставили отечественные спецслужбы. Что оказалось в итоге? Грицак и Федосов, достаточно известные менты, живут не в Крыму, а в Киеве.
Мирные пенсионеры, которым явно не с руки устраивать госпереворот. Алексей Васильев - вообще неизвестно кто. Естественно, тут же с опровержениями информации Президента выступил как Ахметов, так и Грицак с Федосовым.
Кроме того, если вышеупомянуте граждане готовили госпереворот - почему они не в СИЗО? Получается, что Баканов, Буданов или Литвиненко жестоко подставили Президента и выставили его на посмешище перед всем миром.
Я не понимаю, почему эти люди так ненавидят Зеленского? Понятно, что он доверчивый и ничего не понимает ни в юриспруденции, ни в деятельности спецслужб, но это как-то уж слишком жестоко. Скорее всего, это работа Баканова.
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Именно СБУ со времен Грицака балуется всеми этими палеными «аудизаписями». В результате столь резонансного заявления Зеленского акции всех украинских предприятий, не только ДТЭК мгновенно обрушились. Пару слов - и страна потеряла миллиарды. И за это должен быть кто-то наказан. Не столько Зеленский, как тот, кто принес ему эту «информацию».
Второе. Зеленский на пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в том, что он предложил Зеленскому выкрасть на Западе формулу вакцины от коронавируса.
Однако, скоро выснилось, что на самом деле предлагал эту аферу Зеленскому не Бурба, а Валерий Кондратюк, в то время, когда командовал СВР.
На Кондратюка как раз подобный бред похож. Но вопрос в другом. Кто дал информацию Зеленскому об этом и перепутал ГУР МО с СВР? Уровень профессионализма впечатляет. Если же это было сделано ради компрометации Бурбы, то несложно было бы просчитать, что эта ложь вскроется на следующий день. Но нит.
Третье. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал следующее: «»Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом - что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова.
В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас.»
Но ведь это уже просто анекдот какой-то. Баканов шепнул Зеленскому, что на конгрессе будут 40 чеченцев, которые хотят его убить… Зеленский испугался и не пошел. Какие 40 чеченцев? Почему их не задержали? Откуда чеченцы на Всемирном конгрессе евреев?
Как-то все это в рамки нормальной психики вообще не вписывается? Какие наркотики употребляет Баканов? Или он сознательно манипулирует Президентом, запугивает его и дезинформирует?
Одно утешает. Судя по реакциям Зеленского, когда 1 декабря под его окнами соберется толпа - он просто убежит. Потому что Баканов скажет ему, что все эти люди собрались, чтобы его убить.
А 1 декабря люди на Банковой естественно, соберутся. Не для того, чтобы убить Зеленского. А потому что им страшно лететь в самолете под названием «Украина». Страшно после того, как они узнали, что пилотируют этот самолет безумные наркоманы.
Really ?
Та його би вбили, або взяли б у полон. Як громадянина України.
Этим подозрением он вполне мог заняться после февраля. Но все тушат огонь бензином, я смотрю, и при этом все считают себя очень мудрыми патриотами.