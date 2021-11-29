Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш

Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией вблизи границ Украины и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия.

Об этом 28 ноября на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Кариньша, в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, одна из них – концентрация войск РФ возле границы Украины.



Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за этой ситуацией и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия, подчеркнул премьер Латвии.

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Еще две угрозы, по мнению Кариньша: миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС, а также искусственный рост цены на газ в Европе.



"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – отметил Кариньш.