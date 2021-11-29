Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш
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Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией вблизи границ Украины и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия.
Об этом 28 ноября на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
По словам Кариньша, в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, одна из них – концентрация войск РФ возле границы Украины.
Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за этой ситуацией и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия, подчеркнул премьер Латвии.
Еще две угрозы, по мнению Кариньша: миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС, а также искусственный рост цены на газ в Европе.
"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – отметил Кариньш.
Пожалуйста, подождите...
Остановить полчища самолётов агрессора США не способны , помимо самолётов у кацапов есть масса ракет. Санкции не влияют на рашку , бо сами с ними торгуют на млрд баксов . Остаётся ждать , пока раша сама распадётся как Совок .
Не побоится , а не будет использовать первой ракетное оружие . У Пентагона НЕТ средтсв ПВО и РЭБ, чтобы закрыть небо даже над своей страной , разве что от Ирана и С.Кореи . У Украины есть опытные образцы , но применить не сможет , ибо есть вероятность получить ответку в разы больнее .
Ждать нужно пока раша сама не откинет копыта , США в этом плане ведут активную работу .
А закрьіть небо Пентагон сможет , действуя своей авиацией со стороньі Польши и подогнав АУГ к Дарданеллам. И ничего Раша не противопоставит , разве , что разбомбит Воронеж...
Ничего США не может , поэтому и выражают всегда свою озабоченность и обеспокоенность и не более . Недооценивать возможности противника - это большая ошибка и даже катастрофа , есть же интернет , всё можно узнать и посмотреть на ютуб .
цифр не хватить що перерахувати "чіткі наслідки"