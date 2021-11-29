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Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут

Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией вблизи границ Украины и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия.

Об этом 28 ноября на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Кариньша, в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, одна из них – концентрация войск РФ возле границы Украины.

Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за этой ситуацией и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия, подчеркнул премьер Латвии.

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Еще две угрозы, по мнению Кариньша: миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС, а также искусственный рост цены на газ в Европе.

"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – отметил Кариньш.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
Для подачи сигналов надо раздать им фонарики.
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29.11.2021 06:46
+2
Какой сигнал? Разговоры друг с другом о том,что надо подать сигнал? Так эти разговоры уже месяц идут. А поубедительнее есть чего-нибудь?
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29.11.2021 08:39
+2
Путин всю Европу коррумпировал. ГазПром состоит из властей Европейских. Меркель тоже туда пойдет наверное... Ценности Европы - это коррупция, лицемерие, предательства. Они помогают не Украине, а России. Сколько Европа и США в Украину влили денег - фигню, а сколько в Россию влито сотен миллиардов долларов. Вот и все ценности гнилости. Путин пойдет в атаку, а ЕС сначала лицемерно обеспокоиться, а потом Путину денег еще дадут сотни миллиардов за газ и нефть, чтобы Россия еще больше гадила Украине и всему миру. Были бы они нормальными, то они бы войска и технику перебросили в Украину, чтобы воевать плечом к плечу, тогда и Путин не полезет никуда. А бездействие поощряет Путина на создание бедствий кругом. Украине нужно было уже вернуть ядерное оружие за столько лет войны. Только Ядерное оружие остановит врагов от нападения, а Запад не помогает Украине, а дурит и обдирают при помощи кредитов, чтобы с процентами вернули деньги и такими суммами дают деньги - миллиардами долларов, чтобы проценты были тоже миллионы долларов, просто за то, что дали в долг. И одновременно ведут войну с РФ, при помощи Украины. Украина - лох, которого со всех сторон кидают. Только с ядерным оружием слово Украины станет весомым и нападать больше никто не будет. Никакого плана Маршала не дают Украине. Ничего, кроме того, что Украина в сфере влияний - России и Запада и продолжается холодная война, как в Корее разделенной. Украина не на Германию похоже с Берлинской стеной выстроенной красной армией, а на Корею. На Афганистан похожи, что используют для давления на врага Россию, но они не ведут войну, а ведут торговлю с РФ. На Украину им срать всем. Злит, что Запад не оказывает никакой существенной помощи. Ну ничего, что они посеют, то и будут пожинать, что русские солдаты будут стучать в окна стран Европы и будут захватывать Европейские страны и куски стран и по похожим схемам, как они в Украине захватывали. Украине не помогает никто, потому что им похер на Украину - они ее используют и разрушают и также грабят, как русские и олигархические мафии. Пусть Запад присылает войска и помогает строить оборонные сооружения и помогает обороняться. Запад дыбилы - кормят монстра, который съест потом их же самих. Россия многими уровнями воевать будет, не только военными...
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29.11.2021 09:05
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Правила форума Совет форумчан
Заставлять Нелоха підписати "мирні угоди" і поділять Неньку, от і всі наслідки
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29.11.2021 02:25 Ответить
Який зміст у чіткіх наслідках? Чи це погроза пальцем, чи навіть скасування візи двом- трьом очільникам російського міністерства побуту або, о Боже, відміна безкоштовного роумінгу стільникового зв'язку?
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29.11.2021 02:27 Ответить
Якщо чесно, то подтримка Євросоюзом і НАТО України нагадує мені підтримку жінки, яку гвалтує на вулиці бандит мокшанін - а купка перехожих стоїть осторонь і радить їй як лягти зручніше, щоб і самій отримати задоволення і бандита, боронь Боже, не розсердити.
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29.11.2021 02:29 Ответить
Борщу хочеться. І сала.
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29.11.2021 02:50 Ответить
Чітких наслідків не буде та й не планується. Йдуть лише виверти зі словесної еквилібристіки: як мовити багато й вишукано й при цьому не сказати по суті. В жаргоні це звучиіть красномовніше: прагнення посрать та не напружитися. Мистецтво дипломатів та балаболів (що, по суті, те ж саме).
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29.11.2021 04:02 Ответить
Если в 2008г США нашли способ остановить наступление российской армии на Тбилиси и заставили агрессора вьівести войска из Грузии , то для Украиньі американцьі предпримут более решительньіе действия . Например , сделают невозможньім применение российской авиации против Украиньі . И совместная реакция стран НАТО в виде убийственньіх новьіх санкций тоже будет очень полезной . Все будет Украина !
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29.11.2021 06:04 Ответить
Напомню, что США в 2008 году не вступилось за Грузию , хотя Миха очень просил этого по телефону . Агрессору ничего не мешало войти в Тбилиси , но главная цель была захватить Южную Осетию.

Остановить полчища самолётов агрессора США не способны , помимо самолётов у кацапов есть масса ракет. Санкции не влияют на рашку , бо сами с ними торгуют на млрд баксов . Остаётся ждать , пока раша сама распадётся как Совок .
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29.11.2021 11:28 Ответить
Армия РФ потому и не вошла в Тбилиси , что США скомандовали "стоп"! В нашем случае , Москва побоится использовать ракетное оружие , если Бельій дом сообщит ей о решении "закрьіть небо" над Украиной. Технические средства у Пентагона для єтого есть. Да и Украиньі может найтись несколько опьітньіх образцов ракет , долетающих до Москвьі ...
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29.11.2021 12:35 Ответить
Я вас разочарую, но рузка армия не подчиняется армии США )) США - это блок НАТО , а раша - военный блок ОДКБ , оба способны только противостоять и показывать свои возможности , партнёрства или подчинения между ними НЕТ .

Не побоится , а не будет использовать первой ракетное оружие . У Пентагона НЕТ средтсв ПВО и РЭБ, чтобы закрыть небо даже над своей страной , разве что от Ирана и С.Кореи . У Украины есть опытные образцы , но применить не сможет , ибо есть вероятность получить ответку в разы больнее .

Ждать нужно пока раша сама не откинет копыта , США в этом плане ведут активную работу .
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29.11.2021 13:48 Ответить
В Сирии российские ихтамнетьі один раз попробовали "не подчиниться" приказу от армии США. Результат бьіл для них плачевньім - гора "русских" трупов и ни одной потери у американцев .
А закрьіть небо Пентагон сможет , действуя своей авиацией со стороньі Польши и подогнав АУГ к Дарданеллам. И ничего Раша не противопоставит , разве , что разбомбит Воронеж...
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29.11.2021 13:59 Ответить
В Сирии рашка официально ЕСТЬ на стороне Асада . А тот единичный случай о Вагнеровцев ЧВК, которые нагло полезли на нефтебазу под контролем США , покрошили их тогда немерено , но это не руцка армия . В Сирии полегло немало иностранных инструкторов , всем досталось .

Ничего США не может , поэтому и выражают всегда свою озабоченность и обеспокоенность и не более . Недооценивать возможности противника - это большая ошибка и даже катастрофа , есть же интернет , всё можно узнать и посмотреть на ютуб .
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29.11.2021 14:23 Ответить
Да ну ! То-есть достаточно снять погоньі , и сразу подразделение перестает бьіть российской армией ? Спасибо , просветил !
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29.11.2021 14:29 Ответить
ЧВК Вагнер - это частная военная компания , сброд разных боевиков -наёмников , такие же ЧВК есть у США и Великобритании , они не подчиняются своему Министерству обороны . Благодарю, научил ))
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29.11.2021 14:35 Ответить
Для подачи сигналов надо раздать им фонарики.
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29.11.2021 06:46 Ответить
та вже з 2008 "дали зрозуміти"....чи навіть з 1994...

цифр не хватить що перерахувати "чіткі наслідки"
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29.11.2021 08:13 Ответить
Какой сигнал? Разговоры друг с другом о том,что надо подать сигнал? Так эти разговоры уже месяц идут. А поубедительнее есть чего-нибудь?
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29.11.2021 08:39 Ответить
На Дальнем Востоке и Сибири исчезли продукты питания...,голодуха у хмырей Мавзолейных...
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29.11.2021 08:40 Ответить
Пустые полки не от того , что есть нечего , а от того , что всё быстро раскупается про запас и маркеты не успевают пополнять полки . Ты ещё покажи пустые полки в маркетах США , которые показывают на ютуб , и расскажи , что им тоже есть нечего )))
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29.11.2021 11:46 Ответить
Турецкие помидоры быдло РАБссиянское выращивает даже в космосе не говоря о Крайнем Севере и острове Новая Земля или какой то сраный Магадан где растут даже ********* Эрдогана...
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29.11.2021 08:43 Ответить
В Сибири продукты питания сбрасывают с самолетов...поезда не ходют...а вертлолетов нет...
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29.11.2021 08:45 Ответить
харэ завидовать
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29.11.2021 11:47 Ответить
Путин всю Европу коррумпировал. ГазПром состоит из властей Европейских. Меркель тоже туда пойдет наверное... Ценности Европы - это коррупция, лицемерие, предательства. Они помогают не Украине, а России. Сколько Европа и США в Украину влили денег - фигню, а сколько в Россию влито сотен миллиардов долларов. Вот и все ценности гнилости. Путин пойдет в атаку, а ЕС сначала лицемерно обеспокоиться, а потом Путину денег еще дадут сотни миллиардов за газ и нефть, чтобы Россия еще больше гадила Украине и всему миру. Были бы они нормальными, то они бы войска и технику перебросили в Украину, чтобы воевать плечом к плечу, тогда и Путин не полезет никуда. А бездействие поощряет Путина на создание бедствий кругом. Украине нужно было уже вернуть ядерное оружие за столько лет войны. Только Ядерное оружие остановит врагов от нападения, а Запад не помогает Украине, а дурит и обдирают при помощи кредитов, чтобы с процентами вернули деньги и такими суммами дают деньги - миллиардами долларов, чтобы проценты были тоже миллионы долларов, просто за то, что дали в долг. И одновременно ведут войну с РФ, при помощи Украины. Украина - лох, которого со всех сторон кидают. Только с ядерным оружием слово Украины станет весомым и нападать больше никто не будет. Никакого плана Маршала не дают Украине. Ничего, кроме того, что Украина в сфере влияний - России и Запада и продолжается холодная война, как в Корее разделенной. Украина не на Германию похоже с Берлинской стеной выстроенной красной армией, а на Корею. На Афганистан похожи, что используют для давления на врага Россию, но они не ведут войну, а ведут торговлю с РФ. На Украину им срать всем. Злит, что Запад не оказывает никакой существенной помощи. Ну ничего, что они посеют, то и будут пожинать, что русские солдаты будут стучать в окна стран Европы и будут захватывать Европейские страны и куски стран и по похожим схемам, как они в Украине захватывали. Украине не помогает никто, потому что им похер на Украину - они ее используют и разрушают и также грабят, как русские и олигархические мафии. Пусть Запад присылает войска и помогает строить оборонные сооружения и помогает обороняться. Запад дыбилы - кормят монстра, который съест потом их же самих. Россия многими уровнями воевать будет, не только военными...
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29.11.2021 09:05 Ответить
 
 