За сутки войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе, применяя 82-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

Так, в направлении Пивденного враг совершил обстрелы, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

По состоянию на 7 часов утра 29 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В районе Светлодарского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.