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Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет достаточных данных, подтверждающих большую опасность Omicron-штамма по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом Delta.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ВОЗ.

"Пока не понятно, легче ли Omicron передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая Delta", - говорится в сообщении.

Также не ясно, указывают в ВОЗ, вызывает ли штамм Omicron более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, в том числе Delta.

Для выяснения степени тяжести инфицирования Omicron-штаммом потребуется от нескольких дней до нескольких недель, признают в организации. При этом подчеркивается, что все варианты COVID-19, включая доминирующий в мире Delta-штамм, могут вызвать тяжелое заболевание или смерть, в частности наиболее уязвимых людей, поэтому ключевой остается профилактика и вакцинация.

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В ВОЗ также отмечают: по предварительным данным, люди, переболевшие COVID-19, могут легче повторно заразиться Omicron-штаммом по сравнению с другими вариантами. Но и в этом вопросе информация ограничена. "Больше информации об этом будет доступно в ближайшие дни и недели", - резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось, ВОЗ 26 ноября назвала новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, Omicron. По предварительным данным, этот вариант может быть более опасным, чем предыдущие.

Автор: Наталя Джума
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Да неважно. Главное , что нефть уже начала дешеветь на фоне этой информации, а это всегда приятно
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29.11.2021 07:41 Ответить
А это и не важно! Главное, чтобы все с QR-кодами были.
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29.11.2021 07:51 Ответить
И опять ни кто ни чего не знает.. Все продолжается методом " втыка".. Вопрос в ином - на сколько окажутся действенными уже примененные вакцины, как это повлияет на рост заболеваемости и не придется ли людям прививаться уже по новой чем то совершенно новым.
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29.11.2021 08:08 Ответить
Не конструктивнее ли заняться уязвимыми людьми ?
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29.11.2021 08:12 Ответить
Так уже орут что на 500% заразнее, вы там определитесь чем народ кошмарить, остались еще безмозглые которые верят.
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29.11.2021 08:25 Ответить
Он распространяется быстрее вытесняя "дельту". То есть 100% что существенно заразней и в силу новизны прививки будут менее эффективны.

Здесь вопрос в летальности. Если он менее летален, то все очень скоро получат прививку естественным путём. А если более летален, то будут серьёзные проблемы.
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29.11.2021 10:09 Ответить
мы ничего точно сказать не можем, но на всех углах уже трубят, что не состоявшийся Ню это полный звездец, суперзаразный, суперсмертоносный супер...супер...супер...
зы а производители вакцины Модерна даже комедию ломать не стали, сразу заявили, мол у нас уже и вакцинка готово, добро пожаловать на ре-ре-ре-вакцинацию.
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29.11.2021 08:33 Ответить
Забыли добавить, что они утверждали, что он очень заразный, и что необходимо рассмотреть вопрос о бустерных дозах сущестующих вакцин для всех основываясь ни на чём.
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29.11.2021 08:57 Ответить
 
 