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война (46506) Зеленский (16489) Песков (1737) Путин (29845) Россия (91190) СМИ (3778)

Кремль обвинил Зеленского в нагнетании истерики: Россия - миролюбивая страна и не готовит никаких наступлений ни на кого

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кремль обвинил Зеленского в нагнетании истерики: Россия - миролюбивая страна и не готовит никаких наступлений ни на кого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.

"Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее совершенно неприемлемой", – заявил он.

"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно ведет себя, абсолютно безосновательны и неверны по существу", - заявил Песков, комментируя высказывания Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину.

Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса на Донбассе, считает представитель Кремля.

"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку (Украины. - Ред) по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - сказал Песков.

Он также обратил внимание, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан обвинил Зеленского во лжи, в частности о Бутусове, Рябошапке и Бурбе

"Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в хороших отношениях со своими соседями", - заверил представитель Кремля.

При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос о якобы переданном через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана списке на обмен удерживаемыми лицами.

"Список - без комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос, получен ли этот документ российской стороной.

Напомним, во время пресс-марафона, состоявшегося 26 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен сказать официально, что Россия не планирует вторжение в Украину.

"От россиян постоянно слышно, что чего-то не хватает для встреч. Если они не думают об эскалации.... когда и я говорю, что мы точно никуда не наступаем, точно это знаю, то россияне и президент РФ тоже должны публично это сказать, что "мы не планируем", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готова к разговору.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Росі - миролюбна країна. Це вже як анекдот, або просто хуцпа.
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29.11.2021 07:56
+28
Я так долго смеялась, когда прочитала о самой миролюбивой стране в мире.
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29.11.2021 07:57
+25
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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29.11.2021 08:06
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Правила форума Совет форумчан
никто в Мире не поверит *****, что вечно испуганный карлик Зеля собрался освобождать силой чего то там...

Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля. Джерело: https://censor.net/ua/n3302113
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29.11.2021 07:55 Ответить
Вот что-что, а с истерикой у нашего зеленого опудала все нормально и даже лучше.
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29.11.2021 07:55 Ответить
Росі - миролюбна країна. Це вже як анекдот, або просто хуцпа.
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29.11.2021 07:56 Ответить
Балакучий Пилип

Серед ночі по провулку шкандибав Пилип.
Раптом вибіг з підворітні здоровенний тип.
Ледь не плаче: - Ой братишка, може, скажеш ти,
Де міліція районна. Як туди пройти? -
А Пилип знизав плечима: - Як тобі сказать?
Звідсіля до неї буде кілометрів п'ять.
- А дільничний де приймає? - аж трясеться тип.
- Та ніхто тут не буває,- відмахнувсь Пилип.
Тут міліції ніколи не стрічав ніхто...
- Ну, тогда гони деньги и снимай пальто!
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29.11.2021 09:52 Ответить
Они в Хремле своем цинично ржут потом с таких заявлений. Ржут, но при этом готовят войну деды полуумные
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29.11.2021 14:01 Ответить
І оце лунає від лапатно-запарєбрікаваго лайна,яке розпалює війни,конфлікти та вбиває людей по усьому світу...
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29.11.2021 07:57 Ответить
Я так долго смеялась, когда прочитала о самой миролюбивой стране в мире.
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29.11.2021 07:57 Ответить
И самая честная
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29.11.2021 08:04 Ответить
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29.11.2021 08:14 Ответить
Как там в песне пелось " Спросите вы у тех солдат что под березами лежат.. И вам ответят их сыны.. хотят ли русские войны !!!" ( Как эти слова теперь переосмысливаются по событиям в Молдове, Чечне, Грузии ( Абхазии, Юж. Осетии) Украине ).
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29.11.2021 08:04 Ответить
***
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
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29.11.2021 09:41 Ответить
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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29.11.2021 08:06 Ответить
Просто у крапочку👍
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29.11.2021 08:10 Ответить
кацапы очень хорошо чувствуют такие моменты кк хищник чувствует запах крови когда чмырят все "главнокомандующего"когда чувствуют что народ взорветься решили и они поиздеваться подлить масло в огонь истерика как раз точно описано про бубочку момент когда ни в коем случае нельзя оставатья без власти но Зебил все делают в угоду кацапам и такими провокациями как дело ДБР по Бутусову унижая собственную армию заявлениями и провоцируя народ на майдан так как долго терпеть такое унижение народ не позволит мы не кацапы и люди выйдут зебилы заранее уже подготовили заготовку что это агенты кремля проплаченые с кремля выйдут на "путч" чтоб розгойдати лодку потом еще и скажут что мы вас предупреждали
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29.11.2021 08:07 Ответить
Ти ж не думаєш що Осел зможе повести ВСУ в бій? Так що ми нічого не втрачаєм.
Потрібно примусити Кловуна оголосити дострокові вибори.
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29.11.2021 08:25 Ответить
да, и путин не хйло и сталин отличный менеджер.
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29.11.2021 08:07 Ответить
Ну тогда Зеленский должен вынести в Раду закон о дэоккупации Донбасса, который ему рекомендуют не вносить на голосование!
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29.11.2021 08:08 Ответить
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29.11.2021 08:09 Ответить
И еще одно "совпадение" : пару дней назад олигархические и т.н. патриотические СМИ Украиньі дружно обрушились на президента из-за его , якобьі , истеричности во время прессконференции. А сегодня Кремль устами прессекретаря Путина обвиняет Зеленского в "нагнетании истерики".
Как-то все єто дурно пахнет , не находите ?
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29.11.2021 08:16 Ответить
Не находим.
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29.11.2021 08:21 Ответить
Та да. Окупували Крим, розтрощили Домбас, а так мЬІролюбні.
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29.11.2021 08:14 Ответить
Московитам нема віри. путін)(уйло,ru💩.
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29.11.2021 08:15 Ответить
Нету в мире добрее монстра, чем кремль. Уря товарищи!
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29.11.2021 08:18 Ответить
А почему засрашку так беспокоит гипотетическая попытка Украины решить силой проблему терроризма НА СОБСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ?
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29.11.2021 08:20 Ответить
Тим більше не такими варварськими методами як свого часу рашка в Чечні.
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29.11.2021 08:38 Ответить
Росія це серійний вбивця. Який вбив 100 людей. А потім каже... Я мирний. І 101 людину не вбиватиму. Росію треба садити на електричний стілець як звичайного вбивцю
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29.11.2021 08:24 Ответить
1. Кацапа потрібно штрикнути палкою і переконатись що він здох.
2. Якщо козломордий здох, тоді йому можна вірити, а якщо не здох, то бити палицею до того часу поки він не "відкине копита". Тоді перейти до пункту 1.
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29.11.2021 08:25 Ответить
від цього "міралюбія" весь світ нудить
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29.11.2021 08:32 Ответить
Принуждение МИРА к миру.
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29.11.2021 08:33 Ответить
Особливо "миролюбні" заклики відносно України лунають з кацапських телеканалів. А один там із неадекватів навіть пропонував для "інтересу" потопити в Чорному морі американський есмінець.
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29.11.2021 08:37 Ответить
Только неадекваты в параше и неадекватные тв@ри, мр@зи и прочий подзал@пный мусор смотрит это в Украине. У меня на даче на всех спутниках выпиливается это со старту на уровне прошивки.
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29.11.2021 09:18 Ответить
и это без данных после 2000 года..
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29.11.2021 08:37 Ответить
1950-1953 війна в Кореї, що призвела до розділу країниі створенні КНДР
2008 - Війна з Грузією з захопленням частини терріторії
2014 - захоплення Українського Кріму
2014 -2022 (?) війна проти України з захопленням частини українського Донбассу.
2017-2018 -Війна в Сірії з знищенням міста Аллепо внаслідок килимових бомбардувань

2021 війна в Малі за участю ( під прикрииттям-?)приватної армії Вагнер
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29.11.2021 09:54 Ответить
Росія - миролюбна країна і не готує жодних

наступів ані на кого?

Кто бы сомневался: еще з древних времен,

потом т. Сталин...

Только помагали, спасали, освобождали...

Как и Крым, как ЛуганДон, ранее в Грузии...
Помагали, спасали, освобождали и не уходили...
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29.11.2021 08:38 Ответить
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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29.11.2021 08:38 Ответить
Опасная генетическая мутация вида Homo Sapiens.
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29.11.2021 09:16 Ответить
Вы уверены, что эти черти имеют отношение к Хомо Сапиенс? Я - нет. Тем более - там 47 хромосом. Или горилла или ****@лло
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29.11.2021 09:21 Ответить
"Мы самая миролюбивая страна в мире ни на кого не стримящаяся напасть. А за то что вы нагнетаете в СМИ по этому поводу мы на вас нападём и уничтожим"
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29.11.2021 08:38 Ответить
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29.11.2021 08:38 Ответить
Як писав ще посол Священної Римської імперії у Московії у 1517 році Сигізмунд Герберштайн, " якщо щойно московти починають клястися виконати те, що обіцяли - знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з маміром обкрутити й обдурити".
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29.11.2021 08:39 Ответить
"Московити, як ніхто інший, вміють швидко переодягнутися в лисячу шкуру, якщо з левовою шкурою не досягнути мети, придумувати обмани, обходити ласками, в урочисту присягу вкладати щось своє, брехливе і приховувати багато чого, то під личиною ненависті, то під личиною любові. Мешканці Москви вважаються ще хитрішими, ніж інші» написав курляндський дворянин Речі Посполитої Яків Рейтенфельс у своїй праці «Казання про Московію» 1670-1673.
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29.11.2021 08:40 Ответить
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29.11.2021 08:45 Ответить
Значит маскали точно, что-то задумали.
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29.11.2021 08:46 Ответить
цікаво, чому гітлер не вимагав від сталіна сидіти тихо та мовчки, поки він не захопить, не зруйнує та не присвоїть усю сссссссссссссссррррррррррррр?
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29.11.2021 08:47 Ответить
Бг-ггг... кремля звинуватыла шмарклю... Понты - для приезжих. Все - по методичке. бо в противном случае давно бы уже зачистили (место)...
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29.11.2021 08:48 Ответить
Туфта кремлевская и прикрытие Голобородьки типа враг РАБссии...,но РАБссия бдит...
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29.11.2021 08:52 Ответить
Россоссия - страна мироблудия!!!
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29.11.2021 08:53 Ответить
Штирлицы Путлера типа дЕрмак Демченко Татаров Ведмедчук и прочие бывшие рыгиналы ждут сигнал...затаились типа...консервы...
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29.11.2021 08:55 Ответить
В приграничный городах где на второе место повылазили ОПЗЖ, даже нет назначенных с Киева Военных комендантов, местное население думает что российские танки пройдут по воздуху мимо них
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29.11.2021 09:00 Ответить
Даже во второй российско чеченской войне россияне обошли город Грозный, все могут увидеть, что г. Грозный не пострадал вообще ,
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29.11.2021 09:06 Ответить
Всё так похоже как в 1939г с Финляндией
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29.11.2021 08:56 Ответить
Типа 30 ноября 1939 года дохлое советское быдло напало на Финляндию?
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29.11.2021 09:01 Ответить
Вы хоть дату не указывайте ,а то чиновники и депутаты все рванут к своим офшорам.
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29.11.2021 09:08 Ответить
Чи зможе ця миролюбива країна назвати хоча б десять країн з усього світу з якими вона ще не воювала і не захищала свій вруський мир?
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29.11.2021 08:56 Ответить
В Украину вернулась даже "Леди Трамадол" Раиса Богатырева скоро всех вылечит бывший министр здравоохранения...и от короны с вирусом даже... миллиардов накосила с сыном на Трамадоле, больше чем Ахметов угля накосил с металлом...
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29.11.2021 08:58 Ответить
Шо ж це получаєцця? Агент кремля працює проти кремля? Шось не сходится.
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29.11.2021 08:59 Ответить
Агент Кремля це Єрмак. А ЗЕ іграшка в його руках. Телепень.
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29.11.2021 09:03 Ответить
Іграшка в руках агента кремля працює проти кремля?
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29.11.2021 09:09 Ответить
Він працює дурачком.
Як і ти . Дурачок дурачка ))
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29.11.2021 10:13 Ответить
Куди язичок запхала? )
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29.11.2021 09:51 Ответить
Петя Цукерка, тобі не відомо, що кенді пишеться із букви Сі, а не Кей ?
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29.11.2021 10:14 Ответить
Коли закінчуються аргументи, то переходять на особистості. Чотко по методичці.
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29.11.2021 10:38 Ответить
*чОткий кацапченок Ифан*
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29.11.2021 11:09 Ответить
Самое страшное, что петруччо, когда взяли за @йца его подельника свинарчука - смогло дистанционироваться от них. Этого держит за одно - дер@мак, за второе тат@ров, оба агенты кремлядского полумерка и это дальше позволяет им рулить. Да, теперь с Вами сооласен. Дно, пробитое петей лекспичем - было даже не предпоследнее.
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29.11.2021 16:38 Ответить
А ти в курсі чим займався подєльнік Петруччо ?
Контрабандою. Угу. Привозив запчастини для нашої армії. Прикинь, який гад.
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29.11.2021 16:42 Ответить
К сожалению, Ксения - гораздо большими грешками. Ксения, зеоеное - не ангел, но первый указ зеленого при президенстве - отмена распоряжение пети о постройке альтернативных электростанций больше 50 КВт на земле. ПеПо столько грязи насыпало в нашу экономику... На будущее... Не верите? Зайдите на укрютюб и спромите любого, кто при пете... Рваный презерватив или зашитый - самое магкое. параша стоит у границы, петюня с авакяном проворовавшимся качает ситуацию. Петя того не стоит. Бойко с мертчечуком в 2017 летали с х@йлом договаривались. Нет здесь президента. и пятого - не было
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29.11.2021 17:10 Ответить
Це лише ваше бачення, але воно занадто вузьке, щоб оцінювати повномасштабну картину, користь, ризики.
Проте я вас зрозуміла. Ви проти Петі.
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29.11.2021 17:23 Ответить
Зате в нас тепер електроенергія з роіські. Певно це краще, аніж власні альтернативні електростанції.
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29.11.2021 17:24 Ответить
Дешевые кремлевские Понты...типа Голобородько "враг" Путлера сдал все что можно и нельзя Путлеру...но враг Путлера
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29.11.2021 09:03 Ответить
По Украине забродила тень дохлого Сссра....и крупнейшей геополитической катастрофы века....Путлер КапутЫ.... просравшие войну Гитлеру трындят о паБЕДЕ над братаном Молотова, Гитлером.... цирк Шапио №2
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29.11.2021 09:06 Ответить
Не готує.... Нападе експромтом за збігом сприятливих обставин? Як п'яний озброєний гопник на самотню жінку в темному провулку.
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29.11.2021 09:10 Ответить
Россия начала 53 войны. Перечень

В виртуальности, названой "русским миром", существует много слоганов-кричалок. Рядом с "Деды ваевали!" есть и такая: "Россия никогда ни на кого не нападала".

Даже взглянув на карту, можно удивиться - каким образом этой "миролюбивой" стране, которая вела исключительно "оборонительные войны", удалось за 350 лет увеличить свою территорию более чем 7 раз - с 3 млн км² в 1547 году до 21,8 млн км² в 1914-м?

Это же просто какой-то странный мировой феномен, не знающий аналогов! Не так ли?

А учтите, что территория Московии в 1547 году провозглашения Московского царства - уже была результатом агрессивной деятельности Ивана IV Грозного, и его предшественников - Ивана III и Василия III, которые начали политику "соберания земель". И менее чем за сто лет "насобирали" их столько, что увеличили территорию Московского княжества в 10 раз. Тоже "мирным образом", наверное.



Сейчас территория РФ составляет "всего" 17 млн ​​км², и это, очевидно, очень огорчает ее руководителей и население. Ведь первые ищут любые способы, чтобы "мирно присоединить" себе еще хотя бы клочок, а вторые горячее их в этом поддерживают, вспомним эпопею с Крымом и "Новороссией" и другие территориальные претензии Москвы в практически всех ее соседей.

Итак, если взглянуть на известные исторические факты, то мы узнаем, что с середины 16 века и до сих пор Московия-Россия участвовала по крайней мере в 75 различных войнах, конфликтах и ​​военных операциях. Это получается одна война на где-то 7-8 лет в среднем...

Так вот. Более полсотни, то есть почти 70%, из них начала именно Россия. Россия начала эти войны непосредственно сама или в союзе с другими государствами. Кстати, именно таких случаев как раз не очень много.

Чтобы не быть голословным, привожу список войн, которые начала Московия/Российская империя/СССР/РФ, начиная с середины 16 века. Это без учета предыдущих захватнических войн, которые увеличили первоначальную территорию Московии в 10 раз (см. выше):

2 половина XVI века:
1. Ливонская война (1558-1583)
2. Московско-шведская война (1590-1595)

XVII век:
3. Смоленская война (1631-1634)
4. Московско-польская война (1654-1667)
5. Московско-украинская война (война Ивана Выговского) (1658-1659)
6. Московско-украинская война (война Юрия Хмельницкого) (1660-1663)
7. Московско-турецкая война (1686-1700)

XVIII век:
8. Северная война (1700-1721)
9. Карательная экспедиция московских войск под руководством Петра Яковлева против Запорожской Сечи (разрушено Чертомлицку Сечь) (1709)
10. Персидский поход (1722-1723)
11. Война за польское наследство (1733-1735)
12. Русско-турецкая война (1735-1739)
13. Семилетняя война (1756-1763)
14. Русские войска под командованием Петра Текелия окружают и разрушают Запорожскую Сечь, окончательная ликвидация украинской самостоятельности (1775)
15. Российско-польская война (1792)
16. Подавление российскими войсками гражданского восстания Конюшко в Польше (1794)
17. Российско-Персидский война (1796)
18. Итальянский поход Суворова (1799)

XIX век:
19. Еще одна русско-турецкая война (1806-1812)
20. Участие России в "Войнах коалиции" - третьей, четвертой и пятой (соответственно 1805, 1806-1807, 1809)
21. Российско-шведская война (1808-1809)
22. Заграничный поход русской армии (1813-1814)
23. Взятие Парижа (как результат "Зарубежного похода") (1814)
24. Очередная русско-турецкая война (1828-1829)
25. Подавление очередного польского восстания (1830)
26. Война России против Хивинского ханства (1835-1840)
27. Очередное подавления гражданского восстания в Польше (1863)
28. Война России со Средней Азией (Ташкент, Бухара, Хива) (1865-1875)
29. Русско-турецкая война вновь (1877-1878)
30. Подавление российскими виськамы Ихэтуаньского гражданского восстания в Китае, которое со временем переросло в войну (1899-1901)

XX век:
31. Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины (1918-1920)
32. Гражданская война в Испании (интервенция СССР на стороне правительства) (1936-1939)
33. Оккупация части Польши (раздел Польши вместе с нацистами, аннексия Западной Украины и Западной Белоруссии) (1939)
34. Аннексия Прибалтийских стран, не признавалась в мире вплоть до развала СССР (1939, 1941-1944)
35. Советского-финская война, аннексия Карелии и Южной Финляндии (1939-1940)
36. Советского-украинская война (против УПА) (1941-1953)
37. Советская оккупация стран Восточной Европы и Восточной Германии (создание мариотентових просоветских правительств), аннексия Кенигсберга (ныне - Калининград) (1945)
38. Советского-японская война, аннексия Курил (1945)
39. Корейская война (неофициальное "гибридная" война, которую вел СССР), создание марионеточной КНДР (1950-1953)
40. Такая же "гибридная" участие СССР во Вьетнамской войне (1957-1975)
41. Военное подавление восстания в Венгрии войсками СССР (1956)
42. Интервенция войск СССР в Чехословакию, военное подавление "Пражской весны" (1968)
43. Арабо-израильская война ( "гибридная" участие СССР на стороне арабов) (1967-1973)
44. Еще одно "гибридное" участие СССР/РФ в гражданской войне в Анголе (1975-2002)
45. Война за Огаден ( "гибридная" участие СССР) (1977-1978)
46. ​​Афганская война началась по свержению спецназом СССР законного правительства и убийства президента Афганистана и дальнейшей полномасштабной военной интервенции (1979-1989)
47. Приднестровский конфликт с Молдовой при участии 14-й армии РФ и российских "казачков", образование непризнанного марионеточного анклава "ПМР" (1992)
48. Первая Чеченская война (1994)
49. Вторая Чеченская война (1999)

XXI век:
50. Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии (2008)
51. Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ (2014)
52. "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР" (с 2014 по настоящее время)
53. Военная операция в Сирии (интервенция РФ на стороне правительства) (с 2015 по настоящее время).

Вроде все, но XXI век то только начался .

Еще раз подчеркну, это не полный список войн, которые вела Россия. Это только те, которые она НАЧАЛА, вопреки известному пропагандистском утверждению, якобы Россия такого никогда не делает.

Кто-то может захотеть поспорить по некоторым войнам. В частности - о том, кто их "на самом деле" начал и почему, но даже если отбросить эти спорные моменты, все равно останется впечатляющий список, который совершенно опровергает вышеупомянутое российское утверждение.

Из воспоминаний второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр:

Год 1971. Едем в такси по Москве. Водитель такой молодой, разговорчивый. Рассказывает про свою жизнь. Чтобы сориентировать пассажиров по хронологии событий, говорит:

- Это было, когда чехи на нас напали.

Имеется ввиду август 1968-го. Сахаров уточняет:

- Кто на кого напал?

- Ну, помните, чехи на нас напали. В Праге.
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29.11.2021 09:14 Ответить
Кремль не может в чем то обвинять кого то!!! Кремль - это бандитская групировка , просто банда!!!! Слушать этих извергов , все равно ,что читать газеты Бен Ладена!!! Зачем? Один правильный аргумент против этих мразей - сильная армия, и договорится с Бутусовым , Савиком и Гордоном - чтобы они не разрывали страну изнутри!!!! Если получится договорится..... если!!!!!
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29.11.2021 09:16 Ответить
Одна наймиролюбніша країна

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29.11.2021 09:19 Ответить
Вся ценность этого нарида. В Украине прилетело б пару кружек в лобовуху, пару в зад и пару в голову, а напослед - пару вкусных коктейлей с фитилями.
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29.11.2021 09:26 Ответить
"Миролюбивая Россия" воевала каждый год своей новейшей истории - без перерыва на отдых. Основные войны России за последние 100 лет:
1905 - война с Японией
1914-1918 - Первая мировая
1918-1920 - Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины
1920 - раздел Армении (мы и Турция)
1921-1922 - война с Финляндией
1929 - конфликт с Китаем из-за КВЖД
1936-1939 - война в Испании
1938-1939 - война с Японией
1939 - война с Польшей (раздел Восточной Европы)
1939-1940 - война с Финляндией
1941-1945 - Вторая мировая
1945-1954 - Индокитай
1945-1991 - холодная война
1946-1947 - поддержка гражданской войны в Греции(только в апреле 1949 г. ЦК ВКП(б) дал прямое указание руководству КПГ прекратить гражданскую войну. В начале мая 1949 г. СССР начал переговоры с США по урегулированию греческого кризиса)
1947 - поддержка войны в Парагвае
1947-1949 - поддержка гражданской войны в Китае
1948-1960 - война в Малайе
1950-1953 - война в Корее, раздел страны
1954-1962 - поддержка гражданской войны в Алжире
1956 - подавление венгерского восстания
1956-1959 - поддержка гражданской войны на Кубе
1960-1973 - война в Лаосе
1960-1996 - поддержка войны в Гватемале
1960-1965 - война в Конго
1961-1991 - война в Эритреи
1962-1976 - война в Омане
1962-1970 - война в Йемене
1963-1974 - война в Гвинеи-Бисау
1963 - поддержка алжиро-марокканской войны
1964-1991 - война в Колумбии
1964-1974 - война в Мозамбике
1964-1979 - война в Южной Родезии
1967-1970 - война в Израиле
1967-1970 - война в Нигерии
1967-1975 - поддержка войны в Камбодже
1968 - подавление восстания в Чехословакии
1969 - война с Китаем (пограничный конфликт)
1973 - война с Израилем
1974-1991 - война в Эфиопии
1975-1991 - война в Анголе
1976-1991 - война в Мозамбике
1999-1978 - война с Сомали
1979-1989 - война в Афганистане
1981-1990 - война в Никарагуа
1982 - война в Ливане
1992-1995 - война в Боснии
1992-1997 - война в Таджикистане
1994-1996 - первая Чеченская
1998-1999 - поддержка войны в Косово
1999-2009 - вторая Чеченская
2008 - Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии
2014 - Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ
с 2014 по настоящее время "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР
с 2015 по настоящее время - Военная операция в Сирии
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29.11.2021 09:20 Ответить
середньостатистичний орка не має часу на читання списку, бо в телевізорі більш цікаві речі(((
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29.11.2021 09:33 Ответить
Оккупация балтийских стран - 1940
Приднестровье - 1992
Абхазия - 1991-93
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29.11.2021 09:50 Ответить
доповню 2021 війна в Малі під прикрииттям приватної армії Вагнер
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29.11.2021 10:06 Ответить
За годы Крепостного права, Московия держала на территории Украины армию больше чем была армия на остальной части Московии и та армия ещё воевала, и побеждала на юго востоке, в Украине в годы Крепостного права в году было до семи крупных восстаний ,которые подавляла армия Московии
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29.11.2021 09:23 Ответить
Миролюбивая Россия - ну и бред. Взять, например, "великого защитника русской земли" А. Суворова. Он на территории России воевал только один раз. И то с Е.Пугачевым.
Агрессивная, подлая безродная орда со всем спизженным...
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29.11.2021 09:39 Ответить
Що мені відомо по життю?Радянський союз,московія(рф) то там завжди все було побудовано на брехні.Останнім часом на протязі двох років чую від влади ту ж брехню,що і чув її всі свої шістдесят з гаком років свого життя.Переконав дочку та онука відмежуватися від цієї стовідсоткової брехні та переїхати до вільної частини людства і залишилось переконати меншого онука зробити те саме і дай бог,щоб мені це вдалось.
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29.11.2021 09:48 Ответить
Це вже навіть не смішно. А Крим, Грузія, Сірія, Африка, Донбас......?!
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29.11.2021 09:57 Ответить
мыролюбцы кровожадные
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29.11.2021 09:58 Ответить
Це хто нагнітає, Янелох?
Та він безупинно звинувачує захід в нагнітанні істерики і жаліє, що тісніше не співпрацював з ******.
Така собі відмазка вийшла, гнилувата.
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29.11.2021 10:06 Ответить
Нелох в коленно-локтевой позе с мечтой заглянуть Пу в глаза истерично попискивая нагнетает? Может позу сменить от него требуете?
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29.11.2021 10:10 Ответить

Россия - миролюбивая и не готовит никаких наступлений ни на кого .
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29.11.2021 10:27 Ответить
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29.11.2021 10:37 Ответить
Сейчас в мире по факту главным агрессором и поджигателем мировой войны является РФ. Именно Россия захватила и оккупировала у суверенного и независимого государства Украина Крым и часть Донецкой и Луганской обл., убила минимум 14000 граждан Украины, сделала беженцамит 1,5 млн. чел., разрушила большую часть промышленного потенциала данных теорриторий, вывезла не менее 25 крупных предприятий в РФ, лишила Украину 80% коксующего угля.
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29.11.2021 13:05 Ответить
Подлее паРаши страны нет ,во главе с плешивым хорьком.
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29.11.2021 16:56 Ответить
http://argumentua.com/reportazh/k-voprosu-o-prinadlezhnosti-goroda-sevatopolya
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29.11.2021 18:06 Ответить
кокая мрозь воююет ска 7 лет тварь и нагнетает когда его пристрелят как чаушеску..
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29.11.2021 18:21 Ответить
 
 