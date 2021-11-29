Кремль обвинил Зеленского в нагнетании истерики: Россия - миролюбивая страна и не готовит никаких наступлений ни на кого
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.
"Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее совершенно неприемлемой", – заявил он.
"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно ведет себя, абсолютно безосновательны и неверны по существу", - заявил Песков, комментируя высказывания Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину.
Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса на Донбассе, считает представитель Кремля.
"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку (Украины. - Ред) по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - сказал Песков.
Он также обратил внимание, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого".
"Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в хороших отношениях со своими соседями", - заверил представитель Кремля.
При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос о якобы переданном через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана списке на обмен удерживаемыми лицами.
"Список - без комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос, получен ли этот документ российской стороной.
Напомним, во время пресс-марафона, состоявшегося 26 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен сказать официально, что Россия не планирует вторжение в Украину.
"От россиян постоянно слышно, что чего-то не хватает для встреч. Если они не думают об эскалации.... когда и я говорю, что мы точно никуда не наступаем, точно это знаю, то россияне и президент РФ тоже должны публично это сказать, что "мы не планируем", – отметил президент.
По словам Зеленского, Украина готова к разговору.
Пожалуйста, подождите...
Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля. Джерело: https://censor.net/ua/n3302113
Серед ночі по провулку шкандибав Пилип.
Раптом вибіг з підворітні здоровенний тип.
Ледь не плаче: - Ой братишка, може, скажеш ти,
Де міліція районна. Як туди пройти? -
А Пилип знизав плечима: - Як тобі сказать?
Звідсіля до неї буде кілометрів п'ять.
- А дільничний де приймає? - аж трясеться тип.
- Та ніхто тут не буває,- відмахнувсь Пилип.
Тут міліції ніколи не стрічав ніхто...
- Ну, тогда гони деньги и снимай пальто!
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"
Кому там нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала"
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, пох*ю.
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Потрібно примусити Кловуна оголосити дострокові вибори.
Как-то все єто дурно пахнет , не находите ?
2. Якщо козломордий здох, тоді йому можна вірити, а якщо не здох, то бити палицею до того часу поки він не "відкине копита". Тоді перейти до пункту 1.
2008 - Війна з Грузією з захопленням частини терріторії
2014 - захоплення Українського Кріму
2014 -2022 (?) війна проти України з захопленням частини українського Донбассу.
2017-2018 -Війна в Сірії з знищенням міста Аллепо внаслідок килимових бомбардувань
2021 війна в Малі за участю ( під прикрииттям-?)приватної армії Вагнер
наступів ані на кого?
Кто бы сомневался: еще з древних времен,
потом т. Сталин...
Только помагали, спасали, освобождали...
Как и Крым, как ЛуганДон, ранее в Грузии...
Помагали, спасали, освобождали и не уходили...
руський мир?
Як і ти . Дурачок дурачка ))
Контрабандою. Угу. Привозив запчастини для нашої армії. Прикинь, який гад.
Проте я вас зрозуміла. Ви проти Петі.
В виртуальности, названой "русским миром", существует много слоганов-кричалок. Рядом с "Деды ваевали!" есть и такая: "Россия никогда ни на кого не нападала".
Даже взглянув на карту, можно удивиться - каким образом этой "миролюбивой" стране, которая вела исключительно "оборонительные войны", удалось за 350 лет увеличить свою территорию более чем 7 раз - с 3 млн км² в 1547 году до 21,8 млн км² в 1914-м?
Это же просто какой-то странный мировой феномен, не знающий аналогов! Не так ли?
А учтите, что территория Московии в 1547 году провозглашения Московского царства - уже была результатом агрессивной деятельности Ивана IV Грозного, и его предшественников - Ивана III и Василия III, которые начали политику "соберания земель". И менее чем за сто лет "насобирали" их столько, что увеличили территорию Московского княжества в 10 раз. Тоже "мирным образом", наверное.
Сейчас территория РФ составляет "всего" 17 млн км², и это, очевидно, очень огорчает ее руководителей и население. Ведь первые ищут любые способы, чтобы "мирно присоединить" себе еще хотя бы клочок, а вторые горячее их в этом поддерживают, вспомним эпопею с Крымом и "Новороссией" и другие территориальные претензии Москвы в практически всех ее соседей.
Итак, если взглянуть на известные исторические факты, то мы узнаем, что с середины 16 века и до сих пор Московия-Россия участвовала по крайней мере в 75 различных войнах, конфликтах и военных операциях. Это получается одна война на где-то 7-8 лет в среднем...
Так вот. Более полсотни, то есть почти 70%, из них начала именно Россия. Россия начала эти войны непосредственно сама или в союзе с другими государствами. Кстати, именно таких случаев как раз не очень много.
Чтобы не быть голословным, привожу список войн, которые начала Московия/Российская империя/СССР/РФ, начиная с середины 16 века. Это без учета предыдущих захватнических войн, которые увеличили первоначальную территорию Московии в 10 раз (см. выше):
2 половина XVI века:
1. Ливонская война (1558-1583)
2. Московско-шведская война (1590-1595)
XVII век:
3. Смоленская война (1631-1634)
4. Московско-польская война (1654-1667)
5. Московско-украинская война (война Ивана Выговского) (1658-1659)
6. Московско-украинская война (война Юрия Хмельницкого) (1660-1663)
7. Московско-турецкая война (1686-1700)
XVIII век:
8. Северная война (1700-1721)
9. Карательная экспедиция московских войск под руководством Петра Яковлева против Запорожской Сечи (разрушено Чертомлицку Сечь) (1709)
10. Персидский поход (1722-1723)
11. Война за польское наследство (1733-1735)
12. Русско-турецкая война (1735-1739)
13. Семилетняя война (1756-1763)
14. Русские войска под командованием Петра Текелия окружают и разрушают Запорожскую Сечь, окончательная ликвидация украинской самостоятельности (1775)
15. Российско-польская война (1792)
16. Подавление российскими войсками гражданского восстания Конюшко в Польше (1794)
17. Российско-Персидский война (1796)
18. Итальянский поход Суворова (1799)
XIX век:
19. Еще одна русско-турецкая война (1806-1812)
20. Участие России в "Войнах коалиции" - третьей, четвертой и пятой (соответственно 1805, 1806-1807, 1809)
21. Российско-шведская война (1808-1809)
22. Заграничный поход русской армии (1813-1814)
23. Взятие Парижа (как результат "Зарубежного похода") (1814)
24. Очередная русско-турецкая война (1828-1829)
25. Подавление очередного польского восстания (1830)
26. Война России против Хивинского ханства (1835-1840)
27. Очередное подавления гражданского восстания в Польше (1863)
28. Война России со Средней Азией (Ташкент, Бухара, Хива) (1865-1875)
29. Русско-турецкая война вновь (1877-1878)
30. Подавление российскими виськамы Ихэтуаньского гражданского восстания в Китае, которое со временем переросло в войну (1899-1901)
XX век:
31. Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины (1918-1920)
32. Гражданская война в Испании (интервенция СССР на стороне правительства) (1936-1939)
33. Оккупация части Польши (раздел Польши вместе с нацистами, аннексия Западной Украины и Западной Белоруссии) (1939)
34. Аннексия Прибалтийских стран, не признавалась в мире вплоть до развала СССР (1939, 1941-1944)
35. Советского-финская война, аннексия Карелии и Южной Финляндии (1939-1940)
36. Советского-украинская война (против УПА) (1941-1953)
37. Советская оккупация стран Восточной Европы и Восточной Германии (создание мариотентових просоветских правительств), аннексия Кенигсберга (ныне - Калининград) (1945)
38. Советского-японская война, аннексия Курил (1945)
39. Корейская война (неофициальное "гибридная" война, которую вел СССР), создание марионеточной КНДР (1950-1953)
40. Такая же "гибридная" участие СССР во Вьетнамской войне (1957-1975)
41. Военное подавление восстания в Венгрии войсками СССР (1956)
42. Интервенция войск СССР в Чехословакию, военное подавление "Пражской весны" (1968)
43. Арабо-израильская война ( "гибридная" участие СССР на стороне арабов) (1967-1973)
44. Еще одно "гибридное" участие СССР/РФ в гражданской войне в Анголе (1975-2002)
45. Война за Огаден ( "гибридная" участие СССР) (1977-1978)
46. Афганская война началась по свержению спецназом СССР законного правительства и убийства президента Афганистана и дальнейшей полномасштабной военной интервенции (1979-1989)
47. Приднестровский конфликт с Молдовой при участии 14-й армии РФ и российских "казачков", образование непризнанного марионеточного анклава "ПМР" (1992)
48. Первая Чеченская война (1994)
49. Вторая Чеченская война (1999)
XXI век:
50. Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии (2008)
51. Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ (2014)
52. "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР" (с 2014 по настоящее время)
53. Военная операция в Сирии (интервенция РФ на стороне правительства) (с 2015 по настоящее время).
Вроде все, но XXI век то только начался .
Еще раз подчеркну, это не полный список войн, которые вела Россия. Это только те, которые она НАЧАЛА, вопреки известному пропагандистском утверждению, якобы Россия такого никогда не делает.
Кто-то может захотеть поспорить по некоторым войнам. В частности - о том, кто их "на самом деле" начал и почему, но даже если отбросить эти спорные моменты, все равно останется впечатляющий список, который совершенно опровергает вышеупомянутое российское утверждение.
Из воспоминаний второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр:
Год 1971. Едем в такси по Москве. Водитель такой молодой, разговорчивый. Рассказывает про свою жизнь. Чтобы сориентировать пассажиров по хронологии событий, говорит:
- Это было, когда чехи на нас напали.
Имеется ввиду август 1968-го. Сахаров уточняет:
- Кто на кого напал?
- Ну, помните, чехи на нас напали. В Праге.
1905 - война с Японией
1914-1918 - Первая мировая
1918-1920 - Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины
1920 - раздел Армении (мы и Турция)
1921-1922 - война с Финляндией
1929 - конфликт с Китаем из-за КВЖД
1936-1939 - война в Испании
1938-1939 - война с Японией
1939 - война с Польшей (раздел Восточной Европы)
1939-1940 - война с Финляндией
1941-1945 - Вторая мировая
1945-1954 - Индокитай
1945-1991 - холодная война
1946-1947 - поддержка гражданской войны в Греции(только в апреле 1949 г. ЦК ВКП(б) дал прямое указание руководству КПГ прекратить гражданскую войну. В начале мая 1949 г. СССР начал переговоры с США по урегулированию греческого кризиса)
1947 - поддержка войны в Парагвае
1947-1949 - поддержка гражданской войны в Китае
1948-1960 - война в Малайе
1950-1953 - война в Корее, раздел страны
1954-1962 - поддержка гражданской войны в Алжире
1956 - подавление венгерского восстания
1956-1959 - поддержка гражданской войны на Кубе
1960-1973 - война в Лаосе
1960-1996 - поддержка войны в Гватемале
1960-1965 - война в Конго
1961-1991 - война в Эритреи
1962-1976 - война в Омане
1962-1970 - война в Йемене
1963-1974 - война в Гвинеи-Бисау
1963 - поддержка алжиро-марокканской войны
1964-1991 - война в Колумбии
1964-1974 - война в Мозамбике
1964-1979 - война в Южной Родезии
1967-1970 - война в Израиле
1967-1970 - война в Нигерии
1967-1975 - поддержка войны в Камбодже
1968 - подавление восстания в Чехословакии
1969 - война с Китаем (пограничный конфликт)
1973 - война с Израилем
1974-1991 - война в Эфиопии
1975-1991 - война в Анголе
1976-1991 - война в Мозамбике
1999-1978 - война с Сомали
1979-1989 - война в Афганистане
1981-1990 - война в Никарагуа
1982 - война в Ливане
1992-1995 - война в Боснии
1992-1997 - война в Таджикистане
1994-1996 - первая Чеченская
1998-1999 - поддержка войны в Косово
1999-2009 - вторая Чеченская
2008 - Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Южной Осетии и Абхазии
2014 - Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ
с 2014 по настоящее время "Гибридная" война на Донбассе, образования непризнанных марионеточных анклавов "ДНР" і "ЛНР
с 2015 по настоящее время - Военная операция в Сирии
Приднестровье - 1992
Абхазия - 1991-93
Агрессивная, подлая безродная орда со всем спизженным...
Та він безупинно звинувачує захід в нагнітанні істерики і жаліє, що тісніше не співпрацював з ******.
Така собі відмазка вийшла, гнилувата.
Россия - миролюбивая и не готовит никаких наступлений ни на кого .