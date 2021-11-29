Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировали 391 445 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4511 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 261 763 799 случаев инфицирования, из них 391 445 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 217 311 человек, из них 4511 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 236,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время, стоит отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и в Европе.
Пожалуйста, подождите...
А более пропогандистского ничего нету? Раша Тудей там, или Первый канал?
Чтоб уже точно рассказали как там всё плохо в этой вашей загнивающей Германии и Европе.