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Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировали 391 445 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4511 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 261 763 799 случаев инфицирования, из них 391 445 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 217 311 человек, из них 4511 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 236,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время, стоит отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и в Европе.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
це не надовго. зійде зі снігом
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29.11.2021 08:15
+2
Зато у нас асвальт новий від ЗЕеее
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29.11.2021 08:13
+2
Не виключаю... Але велике питання, чи ця смертність від COVID-19?
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29.11.2021 08:32
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У ковида выходной.
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29.11.2021 08:03 Ответить
Зато у нас асвальт новий від ЗЕеее
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29.11.2021 08:13 Ответить
це не надовго. зійде зі снігом
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29.11.2021 08:15 Ответить
Первый севастопольский канал?

А более пропогандистского ничего нету? Раша Тудей там, или Первый канал?

Чтоб уже точно рассказали как там всё плохо в этой вашей загнивающей Германии и Европе.
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29.11.2021 09:12 Ответить
Ну в штатах например в четверг был день благодарения, потом чёрная пятница, потом выходные, так что завтра посмотрим.
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29.11.2021 09:02 Ответить
буба-чемпион по коронавирусу сдает позиции. надо поднажать
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29.11.2021 08:06 Ответить
Чемпионы пля...
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29.11.2021 08:18 Ответить
Как там мост имени Героя росиси Ахмата Кадырова, стоит?
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29.11.2021 08:24 Ответить
Густой туман накрыл почти всю Украину...значит Ковидных будет тысяч 30 в сутки...если не больше....все идет по плану
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29.11.2021 08:26 Ответить
Простой грипп будет, а ковид заблудится в тумане, как ежик!
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29.11.2021 10:24 Ответить
Не виключаю... Але велике питання, чи ця смертність від COVID-19?
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29.11.2021 08:32 Ответить
Хочешь проверить? Бросай сидеть в нете, иди санитаром в инфекционку. Ну или побеседуй с патологоанатомом
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29.11.2021 08:58 Ответить
Самый точный диагност - патологоанатом! И он точно не имеет понятия, что такое коронавирус! Зато точно знает, что умирают от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, поражений легких всевозможной этиологии, диабетов и прочих бяк, котрые былы до ковида, есть сейчас и никуда не денутся, к сожалению, после ковида... Но, ты не бойся, все помрем и без ковида!
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29.11.2021 10:30 Ответить
Сайт Украина 24 только что сообщил за сутки выявлено всего 5 804 больных значне зниження кажуть..из них 72 медика которые ходят в комбинезонах...странно..
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29.11.2021 08:37 Ответить
До сраки наші 1000 разів випрані й перештопані комбінезони. Як і китайські маски одна на день.
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29.11.2021 08:43 Ответить
До речі, преЗЕдент і словом не обмовився про високу смертність українців.
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29.11.2021 09:42 Ответить
Хорошее такое, устойчивое плато.
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29.11.2021 10:08 Ответить
Где Вы увидели в последней колонке количество населения? А вот то, что арифметике не учились, вряд ли. Указывают абсолютные цифры умерших, а не относительные, а вот в относительных (на количество жителей) - Украина на 1 месте в мире.
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29.11.2021 11:17 Ответить
 
 