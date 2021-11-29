Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировали 391 445 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4511 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 261 763 799 случаев инфицирования, из них 391 445 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 217 311 человек, из них 4511 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 236,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время, стоит отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и в Европе.