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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 5804 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 зафиксированы 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников - 72);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 93 970 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 госпитализированы - 2082 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 летальных случаев – 297;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 выздоровели - 10 477 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 заболели – 3 427 827 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 920 714 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 летальных случаев – 85 414;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований - 15 832 613.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек. В общей сложности проведено 24 288 230 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели 13

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
Ohmygod уже сказали, ждём ohmyfuckinggod.
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29.11.2021 08:58
+2
омикрона не будет до конца января, пока на вертолете на буковель не смотаються - никаких карантинов .
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29.11.2021 09:35
+1
- Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?

- Нет сынок! В этом году подарков не будет!

- Почему?

- Дедушка Мороз помер! От коронавируса!

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29.11.2021 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Сьогодні мабуть шлюшко теж скаже щось про омікрон.
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29.11.2021 08:24 Ответить
Та "Омікрон" з*явився вже на "пресухі"!
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29.11.2021 08:42 Ответить
Найвеличніший на пресс-суці щось казав про омікрон???
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29.11.2021 08:48 Ответить
А ви не знали що він там був майже 5 годин? Наслідки того "омікрона" вже відчувають журналісти. Той штамм з*явився ще з 2019 року, але агресивно мутував тільки зараз.
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29.11.2021 09:19 Ответить
Я просто був впевнений, що то наслідки вживання д'єрмаковського кокаїнума, я не знав, що там ще омакрон долучився.
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29.11.2021 09:27 Ответить
Кокаїнум лише викликав більше загострення, видно передозування було.
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29.11.2021 10:05 Ответить
Жду когда скажут про Omygod.
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29.11.2021 08:57 Ответить
Ohmygod уже сказали, ждём ohmyfuckinggod.
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29.11.2021 08:58 Ответить
у них другой бог, тот который не любит гоев
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29.11.2021 09:56 Ответить
- Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?

- Нет сынок! В этом году подарков не будет!

- Почему?

- Дедушка Мороз помер! От коронавируса!

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29.11.2021 09:12 Ответить
А малий скаже, що хрен з ним, з тим дідом, святий Миколай "миколайчика" точно принесе.
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29.11.2021 10:08 Ответить
омикрона не будет до конца января, пока на вертолете на буковель не смотаються - никаких карантинов .
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29.11.2021 09:35 Ответить
Дослідження, яке фінансується CDC, не показує суттєвої різниці в передачі COVID-19 між вакцинованими та невакцинованими

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/cdc-funded-study-shows-no-significant-difference-covid-19-transmission-vaccinated-unvaccinated/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
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29.11.2021 09:57 Ответить
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29.11.2021 11:00 Ответить
Один и тот же спам с разных аккаунтов.
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29.11.2021 20:40 Ответить
Чим менше залишається антиваксерів - тим менше летальних випадків за добу .
Природу не обдуриш . Ще трохи і справжнього антиваксера можна буде побачити хіба що в історичному музеї , біля неандертальця і мамонта . А внизу табличка : Антиваксер звичайний . Тупікова гілка розвитку . Вимерли , бо не товаришували з головою . Руками не чіпати .
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29.11.2021 21:29 Ответить
 
 