В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 5804 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 28 ноября в Украине:
зафиксированы 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников - 72);
93 970 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2082 человека;
летальных случаев – 297;
выздоровели - 10 477 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 427 827 человек;
выздоровели - 2 920 714 человек;
летальных случаев – 85 414;
проведено ПЦР-тестирований - 15 832 613.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек. В общей сложности проведено 24 288 230 прививок", - рассказали в Минздраве.
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/cdc-funded-study-shows-no-significant-difference-covid-19-transmission-vaccinated-unvaccinated/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
Природу не обдуриш . Ще трохи і справжнього антиваксера можна буде побачити хіба що в історичному музеї , біля неандертальця і мамонта . А внизу табличка : Антиваксер звичайний . Тупікова гілка розвитку . Вимерли , бо не товаришували з головою . Руками не чіпати .