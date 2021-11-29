В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 5804 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 ноября в Украине:

зафиксированы 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников - 72);

93 970 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2082 человека;

летальных случаев – 297;

выздоровели - 10 477 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 427 827 человек;

выздоровели - 2 920 714 человек;

летальных случаев – 85 414;

проведено ПЦР-тестирований - 15 832 613.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек. В общей сложности проведено 24 288 230 прививок", - рассказали в Минздраве.







